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Китайские компании продвигают на российский рынок продукцию своих суббрендов на фоне сокращения ассортимента крупных конкурентов

Китайские производители электроники всё активнее развивают поставки в Россию продукции своих суббрендов, а не только основной торговой марки. Как сообщают «Ведомости», освоение российского рынка стало возможно благодаря сокращению в стране ассортимента электроники ведущих мировых производителей.

Источник изображения: Honor

Источник изображения: Honor

По данным издания, показательным примером стала компания Honor. В скором будущем торговая сеть «М.Видео-Эльдорадо» намерена начать продажи в России портативных колонок под брендом Honor Choice. Хотя производитель объявил о прекращении официальных продаж в России ещё в 2022 году, одновременно он начал развивать бизнес в Армении, Грузии и других странах, что позволило российским импортёрам ввозить смартфоны по схемам параллельного импорта.

При этом Honor Choice включает продукты разных производителей, созданные в соответствии со стандартами качества Honor, а бренд выступает своеобразным «поручителем» за качество продукции. Например, колонки в рамках серии выпускаются формально независимой компанией iKANOO.

«По сути, Honor взяла на вооружение практику Xiaomi, которая неоднократно запускала на рынке продукцию своих партнеров-сателлитов под своим брендом, чтобы дать больший импульс на старте продаж», — отметил представитель Tele2. Компания Xiaomi активно продаёт электронику не только под своей маркой, но также под брендом Redmi и многими другими торговыми марками. По данным экспертов, в прошлом году в России на продукцию Redmi приходилось 90 % продаж смартфонов Xiaomi в штуках. Тактику использования «брендов-сателлитов» намерена использовать и Honor. Правда, пока из устройств Choice в отечественном ретейле представлены только некоторые беспроводные наушники.

В «М.видео-Эльдорадо» считают, что рост активности китайских брендов в этом направлении связан с отсутствием активности со стороны крупнейших мировых вендоров. Китайский бизнес получил возможность развития в России суббрендов благодаря дефициту предложения в сегменте потребительской электроники. По мнению экспертов, китайские бренды способны использовать доступную им промышленную инфраструктуру партнёров, заинтересованных в поставках на отечественный рынок.

Эксперты ожидают, что в ближайшем будущем присутствие китайских производителей в стране будет только расширяться, хотя перспективы именно Honor Choice пока неясны, поскольку сегодня растёт спрос на умные колонки. При этом в России в продаже имеется немало умных моделей «Яндекса», «Сбера» и других брендов.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, финансовые новости и аналитика, слухи, носимая электроника,
Теги: россия, санкции, honor, honor choice, китай
россия, санкции, honor, honor choice, китай
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