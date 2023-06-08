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3DNews Special Honor С 6 июня по 3 июля на обновлённые ноутбу...
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С 6 июня по 3 июля на обновлённые ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и X 16 действуют скидки до 8000 рублей

 
Партнёрский материал

В России поступили в продажу обновлённые ноутбуки HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 16 с улучшенными экранами HONOR FullView 14 и 16 дюймов и процессорами Intel Core 12-го поколения. Новинки можно приобрести в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», МТС, «МегаФон», OZON, «Ситилинк» и т.д.

HONOR MagicBook X 14 2023 выполнен в корпусе из авиационного алюминиевого сплава толщиной 16,5 мм и весом всего 1,4 кг. Благодаря компактным размерам его можно использовать вне офиса и брать с собой в путешествия. Антибликовый IPS-экран с яркостью до 300 кд/м2 обеспечивает высокое качество изображения при любых условиях окружающего освещения. Благодаря тонким рамкам (4,5 мм) соотношение экрана и поверхности крышки составляет 88 %.

HONOR MagicBook X 16 2023 в корпусе толщиной 17,9 мм и весом всего 1,75 кг оснащён 16-дюймовым экраном с разрешением 1920×1200 точек, яркостью до 300 кд/м2 и антибликовым покрытием. Цветовой охват 100 % палитры sRGB и точная заводская калибровка обеспечивают реалистичную цветопередачу и правильный баланс белого. Благодаря тонким рамкам полезная площадь экрана составляет 89 %.

Благодаря соотношению сторон 16:10 пользователи HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 16 видят на экране больше контента, чем при использовании ноутбуков с пропорциями 16:9. Сертификат TÜV Rheinland подтверждает безопасность использования ноутбуков для глаз благодаря пониженному мерцанию и низкому уровню синего света.

Устройства построены на базе мощного четырёхядерного процессора Intel Core i5-12450H 12-го поколения с частотой до 4,4 ГГу, изготовленного по новейшему техпроцессу Intel 7. Используя сочетание клавиш «Fn+P» можно переключаться между «Умным» и «Производительным» режимами. В первом случае процессоры ноутбуков работают с TPD 35 Вт, а для самых ресурсоёмких задач «Производительный» режим обеспечивает TPD 40 или 45 Вт в зависимости от модели.

HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 16 оснащены SSD-накопителями ёмкостью 512 Гбайт. Благодаря имеющемуся второму слоту можно установить дополнительный SSD ёмкостью до 1 Тбайт.

Батарея ёмкостью 65 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт обеспечивает HONOR MagicBook X 14 до 12 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD или до 11,5 часа для HONOR MagicBook X 16.

HONOR MagicBook X 14 и HONOR MagicBook X 16 поддерживают технологию HONOR Share, обеспечивающую беспроводую передачу файлов между устройствами HONOR. Также есть функция «Мультиэкран», позволяющая открывать до трех окон мобильных приложений. Также доступна новая утилита HONOR Device Clone для переноса файлов со старых ноутбуков любых производителей.

Стоимость HONOR MagicBook X 14 составляет 66 990 рублей (8+512 Гбайт) и 73 990 рублей (16+512 Гбайт). HONOR MagicBook X 16 можно приобрести за 68 990 рублей (8+512 Гбайт) и 75 990 рублей (16+512 Гбайт). В период с 6 июня по 3 июля действует специальное предложение: скидка 7000 рублей для моделей с конфигурацией памяти 8/512 Гбайт и 8000 рублей — для моделей с 16/512 Гбайт памяти.

 
 
Партнёрский материал
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Теги: honor, ноутбук, россия, news
honor, ноутбук, россия, news
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