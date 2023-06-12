Летняя распродажа Tronsmart: Cкидки до 50 %

Внимание, все аудиофилы и просто любители музыки! Приготовьтесь погрузиться в мир экстраординарного звука! Компания Tronsmart объявила о распродаже, которая пройдёт 12 по 18 июня. Скидки будут предоставлены на целый ряд продвинутых аудиоустройств этого производителя.

Tronsmart Nimo: размер, не имеет значения

Несмотря на компактные размеры, беспроводная колонка Tronsmart Nimo «выдаёт» замечательный звук. Оснащённая специально разработанными драйверами колонка обеспечивает громкое звучание с кристально чистым вокалом. Благодаря водостойкости согласно стандарту IPX7 колонка позволит наслаждаться любимыми мелодиями даже в душе. К тому же, впечатляющая продолжительность автономной работы в 8 часов гарантирует, что музыка всегда будет с вами. Подсоедините два устройства Tronsmart Nimo и получите стереозвучание. Посетите официальный магазин Tronsmart, чтобы получить скидку для ранних покупателей.

Tronsmart Bang SE: сделай свой мир ярче

Tronsmart Bang SE — беспроводная колонка, которая сочетает в себе мощный звук и завораживающие световые эффекты. Технология SoundPulse Audio усиливает басы в режиме реального времени, создавая динамичное звучание. Tronsmart Bang SE поддерживает три режима подсветки, которые синхронизируются с ритмом, создавая праздничное настроение для любого мероприятия. Благодаря поддержке воспроизведения в течение 24 часов без подзарядки и стереозвуку с высоким качеством вечеринка никогда не закончится! Колонка доступна со скидкой 35 % на AliExpress.

Tronsmart Halo 100 и Halo 110: испытай новый уровень звучания

Трёхполосная звуковая система Tronsmart Halo 100 создаёт объёмную звуковую сцену, погружая в мир качественного звука. Персонализируйте аудиоэффекты и создайте уникальные настройки эквалайзера через приложение Tronsmart. Устройство поддерживает до 18 часов воспроизведения музыки без подзарядки. А для более захватывающего эффекта подключите два устройства Halo 100, чтобы получить стереозвук с высоким качеством. Если вы собрались устроить вечеринку или спеть с друзьями под караоке, то Halo 110 с микрофоном будет лучшим выбором. Обе модели — Halo 100 и Halo 110 — доступны со скидкой на AliExpress.

Tronsmart Bang: совершенство звука

Приготовьтесь к новому звуку с Tronsmart Bang. Этот динамик оснащён встроенной технологией SoundPulse Audio, обеспечивающей насыщенный и детальный звук с превосходными басами. Но это ещё не всё — пользователи смогут синхронизировать работу более 100 колонок Tronsmart Bang с технологией TuneConn, создавая поистине завораживающую атмосферу на вечеринке. Благодаря водонепроницаемости класса IPX6 колонку Tronsmart Bang можно брать с собой на пляж, наслаждаясь музыкой без опаски, что на устройство попадут брызги или песок. Самую популярную колонку от Tronsmart можно приобрести со скидкой в 24 % в официальном магазине компании.

Tronsmart T7: окружите себя звуком

Наслаждайтесь объёмным 360-градусным звуком с Tronsmart T7. Эта колонка может похвастаться комплексной звуковой системой с двумя высокочастотными динамиками и одним низкочастотным динамиком, создающими богатое захватывающее звучание. Персонализируйте звучание колонки с помощью приложения Tronsmart, позволяющего настраивать режимы эквалайзера в соответствии с вашими предпочтениями. Переключайтесь между четырьмя световыми режимами, чтобы улучшить визуальную атмосферу вашего окружения. Tronsmart T7 с рейтингом защиты от воды IPX7 идеально подходит для вечеринок у бассейна или прогулок на пляже. В период распродаж колонка, как обещает компания, будет доступна по «невероятно низкой цене».

Посетите официальный магазин Tronsmart на AliExpress, чтобы воспользоваться предложениями и акциями, которые Tronsmart приготовила для пользователей в период с 12 по 18 июня. Раскройте весь потенциал звука с технологиями от Tronsmart.