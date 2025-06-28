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Экс-руководитель печально известной Cruise перешел в Tesla для работы над роботакси

Tesla наняла бывшего руководителя Cruise, занимающейся разработкой беспилотных автомобилей, Генри Куанга (Henry Kuang) на должность директора ИИ-подразделения. Приход Куанга совпал с моментом, когда компания переживает масштабные кадровые изменения, и направлен на улучшение ситуации в развитии роботакси.

Источник изображения: Prometheus / Unsplash

Источник изображения: Prometheus / Unsplash

По сообщению Reuters, Tesla покинули два руководителя высшего звена — Омеад Афшар (Omead Afshar), являющийся одним из ближайших соратников Илона Маска (Elon Musk), и директор по персоналу в Северной Америке Дженна Ферруа (Jenna Ferrua). Помимо топ-медежеров, компания сократила тысячи сотрудников и сместила фокус развития в сторону технологий автономного вождения и робототехники.

Точные обязанности Куанга в Tesla пока не раскрываются, но известно, что ключевую роль в разработке автономного вождения до этого момента играл Ашок Эллусвами (Ashok Elluswamy) — первый инженер, присоединившийся к команде Autopilot еще в 2014 году.

Напомним, 22 июня Tesla запустила небольшую партию роботакси на базе Model Y в Остине (штат Техас, США) в ограниченной зоне с несложными перекрёстками. Илон Маск пообещал, что к следующему году сервис расширится и на другие города США. Также планируется в ближайшее время осуществить первую полностью автономную доставку электромобиля с завода покупателю.

Между тем General Motors, владелец Cruise, ранее заявила о полном поглощении этого подразделения, чтобы сосредоточиться на автономных технологиях для личного транспорта, отказавшись от стратегии создания сети роботакси. Перемены в судьбе Cruise во многом обусловлены скандалом с ДТП в Сан-Франциско в октябре 2023 года, в результате которого управляемый автоматикой прототип беспилотного такси допустил наезд на отброшенную другим транспортным средством женщину, и в ходе попытки перестроиться ближе к обочине протащил её несколько метров, когда жертва была зажата под днищем. Пострадавшей удалось выжить, но пришлось проходить длительное лечение. Cruise пришлось выплатить ей крупную компенсацию, но репутация проекта была серьёзно подорвана.

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Теги: tesla, роботакси, cruise automation, автопилот, кадровые перестановки
tesla, роботакси, cruise automation, автопилот, кадровые перестановки
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