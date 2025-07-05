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Внедрение памяти типов CXL и PIM затрудняется текущей конъюнктурой рынка ИИ

Отраслевые аналитики уже не раз отмечали, что бурное развитие отрасли искусственного интеллекта, сопряжённое с ростом спроса на память типа HBM, ограничивает ресурсы производителей памяти на других направлениях. Помимо DDR, от этого страдают и перспективные виды памяти, которые производители хотели бы вывести на рынок, в том числе и для серверного сегмента.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Об этом сообщило издание Business Korea, приведя в пример задержки с внедрением памяти типа CXL компанией Samsung Electronics и памяти типа PIM компанией SK hynix. В последнем случае речь идёт о микросхемах памяти, способных самостоятельно выполнять специфические вычисления. Оба типа памяти могли бы в известной мере дополнить HBM в сегменте систем искусственного интеллекта.

Samsung рассчитывала приступить к продвижению памяти типа CXL ещё во второй половине прошлого года, но её сертификация ключевыми клиентами до сих пор не завершена. SK hynix память типа PIM разрабатывает с 2022 года, но до её фактического выпуска дело так и не дошло из-за неготовности рыночной экосистемы. Кроме того, сами производители памяти ограничены в свободных ресурсах, поскольку все силы бросили на выполнение заказов по производству HBM. Всё доступное оборудование задействовано для выпуска именно HBM, не давая производителям шанса заняться подготовкой к выпуску других перспективных типов памяти.

На этом фоне у южнокорейских игроков рынка даже возникают опасения, что китайские конкуренты быстрее справятся с выводом на рынок микросхем типа CXL и PIM. В этой ситуации корейские производители начали всё сильнее рассчитывать на поддержку государства, причём не столько финансовую, сколько регуляторную. С технической точки зрения к выводу на рынок CXL и PIM всё уже почти готово, но формально на память этих типов пока нет достаточного спроса.

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Теги: cxl, pim, hbm, samsung, sk hynix
cxl, pim, hbm, samsung, sk hynix
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