США и Китай пошли к технологическому суверенитету схожими путями, но Америка пока отстаёт

Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) усилила государственное участие в стратегически важных отраслях промышленности, приобретя доли в американской компании Intel и канадской горнодобывающей компании Trilogy Metals. Как констатирует Financial Times, это сделано для обеспечения технологического суверенитета США и снижения зависимости от иностранных поставщиков критически важных компонентов.

В феврале президент Дональд Трамп поручил министрам финансов и торговли разработать план создания суверенного фонда благосостояния США. Хотя такой фонд до сих пор не учреждён, августовское приобретение правительством 10 % доли в Intel, производителе микросхем, продемонстрировало активное государственное участие в промышленных секторах, имеющих важное значение для национальной безопасности. При этом министр торговли Говард Лутник (Howard Lutnick) заявил в конце сентября, что цель состоит в возврате производства микросхем на территорию США.

Сделка администрации Трампа с Intel, предполагающая обмен государственных грантов на долю в капитале компании, выполнила три функции, каждая из которых проливает свет на эволюцию американской промышленной стратегии. Во-первых, она подала рыночный сигнал о приверженности США долгосрочным перспективам Intel — единственной отечественной компании, способной конкурировать с тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung в области производства микросхем.

Во-вторых, эта доля выступила в роли поддержки, призванной удержать Intel от полного ухода из сектора производства. Поскольку TSMC доминирует на рынке, особенно в сегменте передовых микросхем для искусственного интеллекта (ИИ), Уолл-стрит может рекомендовать Intel сосредоточиться исключительно на проектировании чипов. Однако выход компании из производства нанёс бы ущерб усилиям правительства по укреплению внутреннего производства микросхем ради стабильности цепочек поставок.

В-третьих, сделка с Intel явно была направлена на стимулирование дальнейшего партнёрства между государством и частным сектором. Примечательно, что в течение нескольких дней после приобретения правительством доли японская SoftBank объявила о собственных инвестициях в размере $2 млрд в Intel, за которыми последовало партнёрство с Nvidia на сумму $5 млрд в области проектирования и производства чипов. Тем не менее, даже $8,9 млрд от правительства США в сочетании с $2 млрд от SoftBank не покрывают полностью потребностей Intel в финансировании для наращивания мощностей по производству чипов для ИИ. По оценкам аналитиков, компании может потребоваться инвестировать $10 млрд ежегодно в течение следующих пяти лет, чтобы успешно выпускать передовые микросхемы. Кроме того, несмотря на государственную поддержку, Intel продолжает сталкиваться с серьёзными вызовами, например, открытие нового завода в Огайо задерживается из-за финансовых трудностей и недостатка заказов на ИИ-чипы от крупных клиентов.

На этом фоне усилия Вашингтона, как пишет Financial Times, выглядят фрагментарными по сравнению с системной моделью Китая, где Национальный фонд инвестиций в интегральные схемы (NICIIF) целенаправленно развивает внутреннюю полупроводниковую экосистему. Так, благодаря масштабным вливаниям в SMIC, Пекин уже добился выпуска передовых ИИ-чипов для Huawei и нацелен на конкуренцию с TSMC.

Но, по крайней мере, обе сверхдержавы пришли к единому выводу: будущее микросхем нельзя доверять внешним поставщикам. Технологический суверенитет стал их целью, достигаемой через схожие, но национально окрашенные стратегии государственного вмешательства.