Сегодня 12 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий США и Китай пошли к технологическому сув...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

США и Китай пошли к технологическому суверенитету схожими путями, но Америка пока отстаёт

Администрация Дональда Трампа (Donald Trump) усилила государственное участие в стратегически важных отраслях промышленности, приобретя доли в американской компании Intel и канадской горнодобывающей компании Trilogy Metals. Как констатирует Financial Times, это сделано для обеспечения технологического суверенитета США и снижения зависимости от иностранных поставщиков критически важных компонентов.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

В феврале президент Дональд Трамп поручил министрам финансов и торговли разработать план создания суверенного фонда благосостояния США. Хотя такой фонд до сих пор не учреждён, августовское приобретение правительством 10 % доли в Intel, производителе микросхем, продемонстрировало активное государственное участие в промышленных секторах, имеющих важное значение для национальной безопасности. При этом министр торговли Говард Лутник (Howard Lutnick) заявил в конце сентября, что цель состоит в возврате производства микросхем на территорию США.

Сделка администрации Трампа с Intel, предполагающая обмен государственных грантов на долю в капитале компании, выполнила три функции, каждая из которых проливает свет на эволюцию американской промышленной стратегии. Во-первых, она подала рыночный сигнал о приверженности США долгосрочным перспективам Intel — единственной отечественной компании, способной конкурировать с тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung в области производства микросхем.

Во-вторых, эта доля выступила в роли поддержки, призванной удержать Intel от полного ухода из сектора производства. Поскольку TSMC доминирует на рынке, особенно в сегменте передовых микросхем для искусственного интеллекта (ИИ), Уолл-стрит может рекомендовать Intel сосредоточиться исключительно на проектировании чипов. Однако выход компании из производства нанёс бы ущерб усилиям правительства по укреплению внутреннего производства микросхем ради стабильности цепочек поставок.

В-третьих, сделка с Intel явно была направлена на стимулирование дальнейшего партнёрства между государством и частным сектором. Примечательно, что в течение нескольких дней после приобретения правительством доли японская SoftBank объявила о собственных инвестициях в размере $2 млрд в Intel, за которыми последовало партнёрство с Nvidia на сумму $5 млрд в области проектирования и производства чипов. Тем не менее, даже $8,9 млрд от правительства США в сочетании с $2 млрд от SoftBank не покрывают полностью потребностей Intel в финансировании для наращивания мощностей по производству чипов для ИИ. По оценкам аналитиков, компании может потребоваться инвестировать $10 млрд ежегодно в течение следующих пяти лет, чтобы успешно выпускать передовые микросхемы. Кроме того, несмотря на государственную поддержку, Intel продолжает сталкиваться с серьёзными вызовами, например, открытие нового завода в Огайо задерживается из-за финансовых трудностей и недостатка заказов на ИИ-чипы от крупных клиентов.

На этом фоне усилия Вашингтона, как пишет Financial Times, выглядят фрагментарными по сравнению с системной моделью Китая, где Национальный фонд инвестиций в интегральные схемы (NICIIF) целенаправленно развивает внутреннюю полупроводниковую экосистему. Так, благодаря масштабным вливаниям в SMIC, Пекин уже добился выпуска передовых ИИ-чипов для Huawei и нацелен на конкуренцию с TSMC.

Но, по крайней мере, обе сверхдержавы пришли к единому выводу: будущее микросхем нельзя доверять внешним поставщикам. Технологический суверенитет стал их целью, достигаемой через схожие, но национально окрашенные стратегии государственного вмешательства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel сократит опенсорсные разработки, потому что ими бессовестно пользуются конкуренты
Intel готовит новый GPU-ускоритель, оптимизированный для инференса
Intel начала в Аризоне выпуск чипов по технологии 18A, но завоёвывать доверие клиентов придётся непросто
В наши дни все высокопроизводительные вычисления связаны с ИИ, как считает глава AMD Лиза Су
Акции китайских чипмейкеров взлетели, но инвесторы опасаются перегрева рынка
Суд присяжных признал вину Samsung в нарушении патентов, обязав её выплатить $446 млн
Теги: intel, сша, полупроводники, микросхемы
intel, сша, полупроводники, микросхемы
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Кембриджский университет запустил проект по спасению данных со старых дискет
Google запустила Nano Banana в AI Mode и «Google Объектив»
Xiaomi выпустила эргономичную беспроводную мышь Wireless Mouse 3 с тихими клавишами за $15
Домашние кинотеатры Bose SoundTouch превратятся в заурядные колонки в феврале
Климатическая повестка утонула в клубах чёрного дыма от угольных электростанций на службе ИИ
Пользователи ChatGPT снова могут удалять свои чаты безвозвратно 9 ч.
Арт-директор Halo покинул студию после 17 лет работы и намекнул на проблемы в команде разработчиков 10 ч.
Один из основателей ИИ-стартапа Thinking Machines переметнулся к Марку Цукербергу 12 ч.
Apple завершила поддержку своего бесплатного видеоредактора Clips 14 ч.
Новая статья: CloverPit — добро пожаловать в яму. Рецензия 21 ч.
Chrome сам будет блокировать уведомления с сайтов, которые пользователь игнорирует 11-10 14:40
ChatGPT прошёл стресс-тест на политическую предвзятость, но не безупречно 11-10 14:24
Telegram получил большое обновление: переписки в групповых звонках, комментарии к профилям и другие нововведения 11-10 11:57
Apple купит технологии компьютерного зрения и специалистов стартапа Prompt AI за «некоторую сумму» 11-10 11:01
На Apple подали в суд за обучение ИИ на пиратских копиях книг 11-10 08:06
США и Китай пошли к технологическому суверенитету схожими путями, но Америка пока отстаёт 42 мин.
Арест за арестом: причиной возгорания в правительственном ЦОД Южной Кореи могло стать не отключенное вовремя резервное питание 5 ч.
ИИ спас США от рецессии, став единственным драйвером роста в 2025 году 6 ч.
Graphcore, спасённая SoftBank, воспрянула духом — штат в Великобритании удвоится, а в разработку в Индии инвестируют $1 млрд 6 ч.
В наши дни все высокопроизводительные вычисления связаны с ИИ, как считает глава AMD Лиза Су 13 ч.
Производство чипов в наши дни требует атомарной точности, как утверждает Applied Materials 13 ч.
Обострение между США и Китаем грозит серьёзным ударом по мировой индустрии чипов 15 ч.
Китай грозит отправить США в рецессию — новые санкции на редкоземельные металлы ударят по ИИ 21 ч.
Акции китайских чипмейкеров взлетели, но инвесторы опасаются перегрева рынка 21 ч.
Представлен складной смартфон Samsung W26 — особенная версия Galaxy Z Fold7 для Китая за $2390–2670 11-10 20:07