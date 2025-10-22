Представленная сегодня гарнитура Samsung Galaxy XR оказалась в два раза дешевле Apple Vision Pro

Компания Samsung сегодня официально представила свою первую гарнитуру расширенной реальности Galaxy XR, разработка которой велась с начала 2023 года. Устройство, ранее известное под кодовым названием Project Moohan, создано в партнёрстве с Google и Qualcomm и позиционируется как крупнейшая инвестиция Samsung в сферу XR-технологий.

Samsung выходит на рынок, в котором в настоящее время доминирует Meta✴. Согласно информации Bloomberg со ссылкой на данные Counterpoint Research, на долю Meta✴ во втором квартале пришлось 71 % мирового рынка устройств смешанной реальности. Компания также добилась успеха с умными очками, созданными в партнёрстве с такими брендами, как Ray-Ban и Oakley. При этом Meta✴, годами продававшая автономные гарнитуры, в конце прошлого года прекратила выпуск своего премиального устройства Quest Pro, первоначально стоившего около $1500, и сосредоточилась на более доступных моделях в ценовом диапазоне до $500.

Samsung пока воздерживается от прогнозов по продажам Galaxy XR, признавая, что данная категория устройств всё ещё находится в начале своего пути. Как отметил исполнительный вице-президент по направлению иммерсивных решений Samsung Electronics Ки Хван Ким (Kihwan Kim), прогнозировать, насколько хорошо будет продаваться устройство, пока довольно сложно.

Как ранее сообщал 3DNews, Galaxy XR работает на операционной системе Android XR, разработанной Google, и оснащена чипом Snapdragon XR2 Plus Gen 2 компании Qualcomm. Это полностью автономное устройство не требует подключения к компьютеру или смартфону. Его масса составляет 545 грамм — заметно легче, чем у Apple Vision Pro (600–650 грамм). Для повышения комфорта при ношении гарнитура оснащена амортизирующей подушкой на лбу и регулируемым ремнём с застёжкой сзади. С левой стороны ремня расположен разъём для внешнего аккумулятора весом 302 грамма, а с правой — сенсорная панель для управления интерфейсом. На верхней части корпуса находятся две кнопки: одна включает устройство и запускает ИИ-ассистента Gemini, другая регулирует громкость. В нижней части размещены четыре вентиляционных отверстия и два сенсора, а на передней панели под стеклом скрыты семь дополнительных датчиков. Также предусмотрен съёмный светозащитный экран для уменьшения проникновения внешнего света.

В интервью Ки Хван Ким также заявил, что очки появятся «довольно скоро», добавив, что Google и Samsung «действительно разрабатывают и закладывают фундамент для дорожной карты совместного сотрудничества». Шахрам Изади (Shahram Izadi), вице-президент Google и генеральный менеджер Android XR, также выразил своё мнение, добавив, что пользователям понадобятся как иммерсивные гарнитуры, так и очки, учитывая тенденцию сочетания использования как ноутбуков и телефонов, так и носимых устройств.