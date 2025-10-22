Сегодня 22 октября 2025
Бюджеты на российском рынке IT- и digital-услуг растут, а количество проектов сокращается

Сервис оценки и подбора подрядчиков «Рейтинг Рунета» прогнозирует, что по итогам текущего года в сегменте коммерческих и государственных тендеров на digital и маркетинговые услуги, включая разработку и интеграцию цифровых сервисов, рекламу в цифровой среде, цифровые коммуникации, контент, брендинг и дизайн, количество проектов снизится на 3-7 %. Несмотря на это, ожидается рост общих бюджетов проектов на 5-7 %.

Источник изображения: Campaign Creators / unsplash.com

Источник изображения: Campaign Creators / unsplash.com

Общая сумма стартовых цен проектов указанных категорий выросла с 33,01 млрд рублей в 2023 году до 33,56 млрд рублей в 2024 году. Количество тендеров за этот же период увеличилось с 11,5 тыс. до 12 тыс. Аналитики считают, что текущее сокращение количества проектов связано с макроэкономическим давлением, в том числе с высокой ключевой ставкой Центробанка РФ (17 % по состоянию на конец октября), что заставляет бизнес консолидировать бюджеты. По мнению операционного директора сервиса «Рейтинг Рунета» Анатолия Денисова, высокая ключевая ставка ЦБ и снижение спроса на товары и услуги вынуждает всё большее количество компаний сокращать вложения в развитие и активное продвижение, что приводит к уменьшению количества тендеров.

Генеральный директор digital-агентства полного цикла D-Agency Игорь Демидов добавил, что заказчики всё чаще ищут одного сильного подрядчика «под ключ» вместо того, чтобы «дробить» проект между несколькими исполнителями. Глава проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин отметил, что часть рынка «уходит в сферу прямых договоров, данные о которых не публикуются в открытом доступе».

Несмотря на это, участники рынка сходятся во мнении, что общая стоимость тендеров в этой сфере останется на прежнем уровне или вырастет. Директор по развитию и цифровой трансформации «РДТех» Евгений Осьминин считает, что эта тенденция является результатом того, что компании ориентированы на комплексные услуги. «Заказчики заинтересованы в том, чтобы один и тот же исполнитель выполнял как можно большее количество работы, поэтому на торгах появляются консолидированные лоты», — считает господин Осьминин.

Директор ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян добавил, что рост бюджетов также связан с усложнением задач. По его мнению, бизнесу нужно не просто «присутствие в digital», а сквозная аналитика, автоматизация и интеграция маркетинга. Заказчики готовы платить больше, чтобы получить измеримый результат и взаимодействовать с одним партнёром, что сказывается на росте бюджетов.

Ранее СМИ писали, что по итогам нынешнего года темпы роста рынка digital-услуг в России могут замедлиться вдвое до 10-15 %, тогда как годом ранее этот показатель составлял 29 %. Такая тенденция обусловлена в том числе сокращением затрат бизнеса на digital-решения на 5-10 %, которое было зафиксировано по итогам первого полугодия. Помимо высокой ключевой ставки ЦБ, сдерживающее влияние оказывает замедление массового внедрения искусственного интеллекта, позволяющего компаниям решать некоторые задачи без помощи посредников.

Источник:

Теги: рынок it, россия, прогноз, аналитика
