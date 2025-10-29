Президент Трамп заявил, что готов обсудить с китайским лидером ситуацию с поставками чипов Nvidia Blackwell

Насыщенный график американского президента Дональда Трампа (Donald Trump) не позволил ему принять участие в конференции GTC 2025, которую Nvidia специально проводила в Вашингтоне, но это не помешало ему выразить готовность поднять вопрос о поставках чипов поколения Blackwell этой марки в Китай во время переговоров с Си Цзиньпином (Xi Jinping) на этой неделе.

Лидеры двух стран должны встретиться завтра, впервые после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе этого года. Во время перелёта в Южную Корею американский президент на борту правительственного лайнера ответил на ряд вопросов представителей прессы. Чипы Blackwell компании Nvidia Дональд Трамп назвал «супер-дупер», и подчеркнул, что мог бы затронуть тему их поставок в беседе с китайским лидером: «Я думаю, что мы могли бы поговорить об этом с президентом Си». Он также добавил, что в целом весьма оптимистично настроен относительно итогов предстоящей встречи.

Напомним, что до сих пор Nvidia сохраняла возможность поставлять в Китай ускорители H20 с архитектурой Hopper, которые имели ограниченную производительность с целью соответствия американским экспортным ограничениям. В апреле власти США неожиданно запретили и их поставку в Китай, но благодаря усилиям основателя Nvidia запрет был снят в июле. К сожалению, это не помогло спасти позиции компании на китайском рынке, поскольку на этой неделе Дженсен Хуанг (Jensen Huang) повторил, что доля Nvidia в Китае сократилась с «95 до нуля процентов».

По слухам, летом этого года Nvidia разработала для китайского рынка новый ускоритель с архитектурой Blackwell, но его поставки так и не успела начать. Как поясняет Reuters, в сложившейся ситуации Nvidia предпочла не подавать заявку на получение новых экспортных лицензий для поставок чипов в Китай из-за позиции китайской стороны. Глава Nvidia накануне заявил следующее: «Они ясно дали нам понять, что не хотят видеть Nvidia там в данный момент. Я надеюсь, что это изменится в будущем, поскольку считаю, что Китай является очень важным рынком». Руководство Nvidia продолжает исключать Китай из своих прогнозов по развитию мирового рынка, но искренне убеждено, что выручка в регионе важна для сохранения объёмов финансирования глобальных разработок компании.