Вдохновлённый S.T.A.L.K.E.R. кооперативный шутер Misery вернулся в Steam — разработчики уладили конфликт с GSC Game World

Разработчики из белорусской студии Platypus Entertainment сообщили о возвращении в Steam своего постапокалиптического кооперативного шутера Misery, объединяющего идеи S.T.A.L.K.E.R. и Lethal Company.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Platypus Entertainment

Напомним, 7 ноября из-за жалобы GSC Game World на нарушение авторских прав страница Misery в Steam была заблокирована. Сообщалось, что игра включает материалы (в том числе музыкальные) из трилогии S.T.A.L.K.E.R.

Спустя неделю Misery вновь стала доступна для покупки в Steam. В честь возвращения разработчики сделали 50-процентную скидку на комплект игры с «Набором поддержки Заславии» (385 рублей до конца выходных).

Что касается претензий со стороны GSC Game World, то создатели Misery признали две проблемы с игрой, о которых команда до жалобы не знала:

  • во-первых, в финальной игре по недосмотру осталась модель вертолёта со времён, когда Misery была некоммерческим учебным проектом ведущего разработчика и развивалась за счёт покупки наборов ассетов. К настоящему моменту модель удалили;
  • во-вторых, некоторые из использованных в Misery популярных народных песен оказались «специально написаны или эксклюзивно лицензированы GSC» — по просьбе студии композиции уже тоже удалили.

В GSC также попросили Platypus не добавлять в Misery никаких отсылок к творчеству студии: «Хотя это грустно, и нам хотелось сделать референс вроде Арки с гнездом как дань уважения, мы согласились и удалили её».

Арка была отсылкой к знаменитому концепт-арту S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

В Platypus отметили, что ситуация спровоцировала волну возвратов игры и обернулась для команды «крайне болезненно финансово». По словам коллектива, GSC могла уладить конфликт «простым письмом» и не доводить дело до жалобы DMCA.

Авторы Misery также призвали фанатов не оскорблять GSC и не забрасывать её игры отрицательными отзывами. Команда возвращается к работе — в декабре проект получит серию патчей (в том числе крупный) с востребованными улучшениями.

