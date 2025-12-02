Сегодня 02 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung и SK hynix решили сделать всё, ч...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался

Южнокорейские техногиганты Samsung Electronics и SK hynix, совместно обеспечивающие около 70 % мирового выпуска DRAM, заявили о намеренном сдерживании расширения производственных мощностей, несмотря на острый глобальный дефицит оперативной памяти и рост цен на потребительскую электронику. Обе компании прямо указали, что их приоритетом является «долгосрочная прибыльность», а не удовлетворение рыночного спроса.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

В условиях стремительного роста потребностей в DRAM со стороны дата-центров, развивающих искусственный интеллект (ИИ), цены на память резко выросли, что производителям оказалось выгодно. Однако вместо того, чтобы инвестировать текущую прибыль в наращивание выпуска и устранение дефицита, Samsung и SK hynix выбрали стратегию искусственного удержания ограниченного предложения, пишет издание OC3D.

Samsung подтвердила, что будет «минимизировать риск переизбытка предложения», ограничив капитальные затраты на производство новой DRAM-памяти. Компания хочет «сбалансировать спрос и цены». Другими словами, она намеренно не будет производить достаточно памяти, чтобы поддерживать высокие цены. Компания приложит все усилия, чтобы не переинвестировать в производство DRAM-памяти.

«Вместо быстрого расширения производственных мощностей мы будем следовать стратегии поддержания долгосрочной прибыльности. Мы минимизируем риск переизбытка предложения с помощью стратегии капитальных затрат (CAPEX), которая уравновешивает спрос со стороны клиентов и цены», — заявила Samsung.

SK hynix аналогичным образом заявила, что ее стратегия заключается в продолжении повышения цен. SK hynix стремится заключать только краткосрочные контракты на поставку памяти, чтобы не допустить стабилизации цен на память в долгосрочной перспективе.

«Мы снизим нагрузку на клиентов за счет стратегии постепенного повышения контрактных цен», — пояснили в SK hynix.

Обе компании ссылаются на риски возможного «лопнувшего пузыря» ИИ, так как в случае резкого падения спроса со стороны дата-центров избыток мощностей приведёт к обвалу цен и убыткам. Подход, который выбрали Samsung Electronics и SK hynix, напрямую влияет на конечных потребителей — рост цен на DRAM уже отражается на стоимости ноутбуков, смартфонов, игровых консолей и других устройств, ограничивая доступность апгрейдов для энтузиастов и вытесняющих часть пользователей с рынка. Критики указывают, что текущая прибыль могла бы быть направлена на расширение производства в объёмах, соответствующих реальному спросу, а не использоваться для продления «дефицитной выгоды».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Грядёт подорожание SSD: ИИ устроил дефицит NAND, контрактные цены взлетели на 20–60 % за ноябрь
Взлетевшие цены DDR5 обрушили продажи материнских плат — геймеры призывают к бойкоту
Ничего личного: Samsung отказалась продавать память LPDDR5X по дешёвке даже для Galaxy S26
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC
Samsung Electronics создала спецподразделение по поглощению других компаний
Редкий успех Tesla: в Норвегии в этом году компания Маска продала рекордное число электромобилей
Теги: samsung electronics, sk hynix, dram
samsung electronics, sk hynix, dram
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дешёвых SSD больше не будет: дефицит усиливается, а производители даже и не думают наращивать выпуск флеш-памяти
Взлетевшие цены DDR5 обрушили продажи материнских плат — геймеры призывают к бойкоту
Назван самый популярный смартфон осени в России — это не iPhone
DeepSeek ответил на GPT-5 и Gemini 3 Pro — представлены мощные ИИ-модели DeepSeek-V3.2
«Голос игроков»: на сайте The Game Awards 2025 открылось голосование за лучшую игру 2025 года по версии пользователей
Календарь релизов 1 – 7 декабря: Metroid Prime 4, Marvel Cosmic Invasion и «Зайчик» 9 ч.
«Так не хочется, чтобы эта игра заканчивалась»: первый тизер последнего дополнения к Atomic Heart заинтриговал и растрогал фанатов 9 ч.
Microsoft признала, что ИИ-агенты небезопасны, но всё равно заполонит ими Windows 11» 10 ч.
Грандиозное возвращение мастера скрытности Стикса откладывается на 2026 год — дата выхода и новый трейлер Styx: Blades of Greed 10 ч.
В первый день зимы биткоин упал ниже $85 000 — пример оказался заразительным 11 ч.
Создатели «Земского собора» по многочисленным просьбам доработали боевую систему и улучшили оптимизацию — подробности крупного обновления 1.1.0 12 ч.
Состоялся релиз Astra Automation 2.0 — новой версии корпоративной платформы автоматизации IT-операций 14 ч.
В России резко вырос спрос на специалистов по общению с нейросетями 15 ч.
«Пожирает всё твоё время на протяжении многих лет»: сооснователь Rockstar спустя пять лет объяснил причину ухода из студии 16 ч.
Возвращение блудного разработчика: бывший режиссёр ремейка Splinter Cell спустя три года вновь возглавил проект, но этого никто не заметил 17 ч.
Власти Индии потребовали от поставщиков смартфонов устанавливать неудаляемое приложение для кибербезопасности 26 мин.
Новая статья: Обзор смартфона IQOO 15: время, вперед 4 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler R400: малыш и его «карлссон» 6 ч.
AMD и Intel символически нарастили долю на рынке видеокарт — Nvidia всё равно держит подавляющие 92 % 6 ч.
TeamGroup предупредила: дефицит DRAM и NAND только начинается — цены будут расти весь 2026 год 6 ч.
В России автомобили Porsche стали массово глохнуть и выдавать ошибки — умельцы уже нашли решение 7 ч.
Настольная ностальгия: Sega выпустила аркадные мини-автоматы с Sonic The Hedgehog 7 ч.
Первый iPhone SE официально признан устаревшим, вместе с рядом других устройств Apple 8 ч.
Техпроцесс TSMC A16 оказался никому не нужен кроме Nvidia — Apple сразу перескочит на 1,4 нм 8 ч.
Дефицит DRAM ударил по Raspberry Pi 5 — одноплатники подорожали, но появилась бюджетная версия с 1 Гбайт 9 ч.