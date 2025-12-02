Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался

Южнокорейские техногиганты Samsung Electronics и SK hynix, совместно обеспечивающие около 70 % мирового выпуска DRAM, заявили о намеренном сдерживании расширения производственных мощностей, несмотря на острый глобальный дефицит оперативной памяти и рост цен на потребительскую электронику. Обе компании прямо указали, что их приоритетом является «долгосрочная прибыльность», а не удовлетворение рыночного спроса.

В условиях стремительного роста потребностей в DRAM со стороны дата-центров, развивающих искусственный интеллект (ИИ), цены на память резко выросли, что производителям оказалось выгодно. Однако вместо того, чтобы инвестировать текущую прибыль в наращивание выпуска и устранение дефицита, Samsung и SK hynix выбрали стратегию искусственного удержания ограниченного предложения, пишет издание OC3D.

Samsung подтвердила, что будет «минимизировать риск переизбытка предложения», ограничив капитальные затраты на производство новой DRAM-памяти. Компания хочет «сбалансировать спрос и цены». Другими словами, она намеренно не будет производить достаточно памяти, чтобы поддерживать высокие цены. Компания приложит все усилия, чтобы не переинвестировать в производство DRAM-памяти.

«Вместо быстрого расширения производственных мощностей мы будем следовать стратегии поддержания долгосрочной прибыльности. Мы минимизируем риск переизбытка предложения с помощью стратегии капитальных затрат (CAPEX), которая уравновешивает спрос со стороны клиентов и цены», — заявила Samsung.

SK hynix аналогичным образом заявила, что ее стратегия заключается в продолжении повышения цен. SK hynix стремится заключать только краткосрочные контракты на поставку памяти, чтобы не допустить стабилизации цен на память в долгосрочной перспективе.

«Мы снизим нагрузку на клиентов за счет стратегии постепенного повышения контрактных цен», — пояснили в SK hynix.

Обе компании ссылаются на риски возможного «лопнувшего пузыря» ИИ, так как в случае резкого падения спроса со стороны дата-центров избыток мощностей приведёт к обвалу цен и убыткам. Подход, который выбрали Samsung Electronics и SK hynix, напрямую влияет на конечных потребителей — рост цен на DRAM уже отражается на стоимости ноутбуков, смартфонов, игровых консолей и других устройств, ограничивая доступность апгрейдов для энтузиастов и вытесняющих часть пользователей с рынка. Критики указывают, что текущая прибыль могла бы быть направлена на расширение производства в объёмах, соответствующих реальному спросу, а не использоваться для продления «дефицитной выгоды».