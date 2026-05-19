Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Солнечная энергетика обгонит уголь и газ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива

В следующем десятилетии «звезда по имени Солнце» станет крупнейшим источником электроэнергии для человечества, превзойдя уголь, нефть и природный газ. Этот тектонический сдвиг произойдёт одновременно с историческим ростом использования энергии, обусловленным развитием ИИ и электрификацией целых отраслей промышленности. По словам исследователей аналитической компании BloombergNEF, «солнечная энергия слишком дешева, чтобы её игнорировать».

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

«Солнечная энергия выигрывает гонку», — заявил руководитель отдела экономики энергетики BloombergNEF Матиас Киммель (Matthias Kimmel). Инвесторы рассматривают энергетику как одну из крупнейших возможностей для роста. ЦОД находятся в центре внимания, и данные BloombergNEF подтверждают масштаб открывающихся возможностей. По прогнозам компании, дата-центры потребуют выработки 1,4 ТВт солнечной электроэнергии, 370 ГВт от газовых и 110 ГВт от угольных электростанций.

Источник полагает, что, учитывая возможность круглосуточной работы газовых и угольных электростанций, к 2050 году эти ископаемые виды топлива по-прежнему будут обеспечивать 51 % дополнительной выработки электроэнергии для ЦОД. Таким образом, технологические компании и операторы дата-центров будут оказывать непосредственное влияние на используемые источники энергии.

Солнечные панели за последние годы получили широкое распространение, чему способствует постоянное снижение их стоимости и повышение КПД. К 2035 году цены на них упадут ещё на 30 %, сделав их использование дешевле, чем сжигание угля и природного газа. К 2050 году солнечные панели, как ожидается, будут производить более чем в два раза больше электроэнергии, чем электростанции на природном газе.

По словам Киммеля, «стоимость [выработки электроэнергии] снижается с каждым удвоением установленной мощности, а в случае с солнечной энергией этот процесс идёт ещё быстрее». Прибыльность автономных солнечных электростанций заметно снизилась из-за падения цен на электроэнергию в дневное время. Поэтому разработчики стали строить так называемые гибридные возобновляемые электростанции, которые сочетают солнечные панели с батареями, чтобы воспользоваться преимуществами более высоких цен в вечернее время.

Google в одном из своих ЦОД предусмотрела использование батарей Form Energy на сумму $1 млрд, которые обеспечивают до 100 часов автономной работы. Текущее состояние рынка промышленных аккумуляторов аналогично состоянию солнечной энергетики в 2020 году. В прошлом году во всём мире было установлено 112 ГВт батарей для энергосистем. По прогнозам, к 2035 году эта цифра практически утроится.

За долю рынка дата-центров борются и другие поставщики электроэнергии. Геотермальная и атомная энергетика демонстрируют многообещающие результаты после недавних громких IPO компаний Fervo Energy и X-energy.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Слишком большой ЦОД для маленькой страны — создание гигаваттного дата-центра Microsoft в Кении застопорилось из-за нехватки электроэнергии
OpenAI приостановила проект Stargate в Великобритании из-за дорогой электроэнергию и неподходящих законов
Инвесторы требуют от Amazon, Microsoft и Google прозрачности отчётов о расходах воды и электроэнергии в ЦОД США
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми
SMILE впервые сфотографирует магнитосферу Земли целиком — европейско-китайская обсерватория уже в космосе
Теги: энергетика, солнечная энергия, солнечная электростанция, газ, уголь, дата-центры
энергетика, солнечная энергия, солнечная электростанция, газ, уголь, дата-центры
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
Forza Horizon 6 только вышла, а уже обогнала по пиковому онлайну в Steam все другие игры Xbox 45 мин.
Anthropic переманила сооснователя OpenAI — Андрей Карпатый будет обучать Claude 2 ч.
Запустится даже на картошке: хардкорный ролевой боевик Outward 2 получил дату выхода в раннем доступе Steam и системные требования 2 ч.
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 3 ч.
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей 3 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 4 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 4 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 4 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 4 ч.
Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать 4 ч.
YADRO представила российский 2U-сервер Vegman R215 G4 на базе AMD EPYC Turin 30 мин.
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива 2 ч.
AWS скупила дефицитные Mac Studio и теперь сдаёт их в аренду через облако 2 ч.
Рабочий погиб на площадке SpaceX за несколько дней до запуска Starship — ведётся расследование 2 ч.
Опубликованы технические характеристики складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 8 и Wide 2 ч.
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках 3 ч.
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу 3 ч.
Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229 3 ч.
Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4 3 ч.
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми 3 ч.