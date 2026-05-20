Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги

Выпускаемые лидерами рынка микросхемы памяти ещё нужно разместить на модулях памяти и SSD, и для производителей таких устройств нынешняя динамика роста цен в сочетании с дефицитом создаёт довольно сложные условия работы. Они вынуждены залазить в многомиллионные долги ради обеспечения товарных запасов, позволяющих ритмично отгружать продукцию.

Как сообщает TechSpot со ссылкой на тайваньское издание Commercial Times, местные производители модулей памяти и твердотельных накопителей типа Adata, TeamGroup, Apacer, Innodisk, Transcend и Silicon Power сообща заняли около $880 млн только для того, чтобы закупить нужное количество микросхем памяти для поддержания бизнеса. Выпуск облигаций, кредиты и даже размещение акций используются участниками рынка для финансирования соответствующих нужд.

Всё это происходит на фоне роста финансовых показателей производителей модулей памяти и твердотельных накопителей. Выручка Adata по итогам марта впервые превысила $316 млн, что в национальной валюте Тайваня соответствует круглой сумме в 10 млрд местных долларов. Квартальная выручка Adata более чем удвоилась в годовом сравнении до $826 млн. По сути, производителям модулей памяти и твердотельных накопителей грех жаловаться на финансы, но для экстренного пополнения оборотных средств им всё равно приходится прибегать к заимствованиям. Тем более, что цены на микросхемы памяти растут на десятки процентов за квартал, иной раз увеличиваясь кратно, а потому на закупку сырья уходит очень много денег. Ситуация будет только усугубляться, поскольку собственно производство микросхем памяти не будет заметно расширяться вплоть до следующего года или более позднего периода.