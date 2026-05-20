Топ-менеджер Google назвал главную причину провала Google Glass в 2013 году

Самир Самат (Sameer Samat), президент подразделения Android Ecosystem компании Google назвал главную, по его мнению, провала смарт-очков Google Glass, вышедших в 2013 году. Как полагает Самат, причина кроется не в завышенной цене или слабой функциональности, а в том, что их разработчики не смогли предложить модную привлекательность.

«Мода на первом месте», и это важнее технологий, утверждает Самир Самат. Его слова объясняют, почему Google привлекла к разработке новых смарт-очков ведущие бренды по выпуску очков Gentle Monster и Warby Parker. Они подчеркнули, что «чувствительность и красота» имеют решающее значение для продажи большинства потребительских товаров, и отсутствие этих факторов может вызвать негативную реакцию потенциальных покупателей. В создании новых смарт-очков также участвует Samsung, сыгравшая ключевую роль в искусном сочетании моды и технологий.

Как ожидается, две новые модели смарт-очков, оснащённые встроенными динамиками и микрофонами для взаимодействия пользователя с ИИ-чат-ботом Gemini на естественном языке, выйдут этой осенью. На данный момент о них известно крайне мало. Сообщается, что новинки работают под управлением Android XR и базируются на платформе дополненной реальности Qualcomm Snapdragon. Также на I/O 2026 компания Google рассказала о том, как её будущие умные очки будут работать в тандеме с другими устройствами, включая Pixel Watch.

Что касается очков с дисплеями, то у Google более масштабные планы, которые включают выпуск специальной версии Android для экранов, чтобы те брали на себя часть функций смартфона, а не просто транслировали приложение. Но эта модель появится уже в следующем году.