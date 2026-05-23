Первая женщина-тайконавт из Гонконга отправится на китайскую космическую станцию

Новым членом экипажа на китайской космической станции «Тяньгун» (Tiangong) станет первая женщина-тайконавт из Гонконга — бывшая сотрудница полиции с докторской степенью в области компьютерной криминалистики. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ.

Глава администрация Гонконга Джон Ли (John Lee) поздравил родившуюся и выросшую в городе Лай Каин (Lai Ka-ying), ставшую теперь экспертом по полезной нагрузке. Её включение в состав экипажа «Шэньчжоу-23» (Shenzhou-23) является не только «подтверждением её собственных способностей, но и свидетельством высокого признания страной талантов, развития и достижений Гонконга в области высоких технологий», заявил чиновник.

На станции «Тяньгун» она будет отвечать за проведение экспериментов, научных и прикладных исследований. Старт миссии назначен на 24 мая на 23:08 по местному времени (18:08). Командиром миссии назначен Чжу Янчжу (Zhu Yangzhu), пилотом — Чжан Чжиюань (Zhang Zhiyuan).

Делегацию города на космодроме Цзюцюань (Jiuquan Satellite Launch Center) возглавит секретарь по вопросам инноваций, технологий и промышленности профессор Сунь Дун (Sun Dong).