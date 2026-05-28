Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2

Запланированная на ближайшую осень новая игра из серии военных шутеров Call of Duty от Activision до сих пор не вышла из тени, однако инсайдеры пролили свет на некоторые элементы будущего релиза.

Напомним, Infinity Ward на прошлой неделе официально подтвердила, что разрабатывает «определяющую» игру в подсерии Modern Warfare. По слухам, речь идёт о Call of Duty: Modern Warfare 4.

Инсайдер billbil-kun в ответ на циркулирующий по соцсетям фиктивный логотип Call of Duty: Modern Warfare 4 показал обложку игры в намеренно размытом виде. Точно так же в 2024 году информатор «слил» ключевую иллюстрацию Black Ops 6.

Своё сообщение billbil-kun сопроводил корейским словом 사, которое (среди прочего) обозначает цифру 4, что является косвенным подтверждением прошлогоднего репортажа уже бывшего инсайдера TheGhostOfHope.

По данным TheGhostOfHope, Modern Warfare 4 расскажет о попытках ОТГ-141, спецназа Великобритании и армии Южной Кореи помешать организации Konni Group и Владимиру Макарову развязать Третью мировую войну.

Сообщается, что сюжет Call of Duty: Modern Warfare 4 станет продолжением истории Modern Warfare 3 (2023), а в кампании значительную роль будет играть не только Южная, но и Северная Корея.

Анонс Call of Duty: Modern Warfare 4 ожидается в ближайшее время. По данным инсайдера Nate the Hate, игра станет первым в серии релизом на Nintendo (Switch 2). Кроме того, проект точно обойдёт стороной приставки прошлого поколения.