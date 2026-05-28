Илон Маск готов в любой момент отобрать ИИ-суперкомпьютер Colossus у Anthropic

Богатейший человек планеты на этой неделе в очередной раз проявил непостоянство своей натуры, заявив об особенностях соглашения между стартапами xAI и Anthropic в части аренды вычислительных мощностей ЦОД Colossus, принадлежащих первому из них. Илон Маск (Elon Musk) подчеркнул, что договор аренды заключён на шесть месяцев с правом досрочного прекращения с уведомлением второй стороны за 90 дней.

Это сильно расходится с прежними представлениями общественности об условиях сделки между xAI (SpaceX) и Anthropic. Считалось, что последний в обмен на ежемесячную выплату в размере $1,25 млрд получит право использования центров обработки данных Colossus и Colossus II в штате Теннесси до мая 2029 года. В документации, относящейся к предстоящему IPO компании SpaceX, которой принадлежит стартап xAI, упоминается право каждой из сторон прекратить аренду с уведомлением контрагента не менее чем за 90 дней, но шестимесячный срок аренды нигде ранее не упоминался.

Илон Маск со страниц собственной социальной сети X заявил, что SpaceX и не собиралась сдавать свой ЦОД в аренду на несколько лет, хотя от такой возможности она при этом и не отказывается. Аренда может продлеваться многократно, но только при условии, что SpaceX сама не будет испытывать нехватки в вычислительных мощностях. Именно по инициативе SpaceX срок аренды в договоре был ограничен 180 днями, как признался Илон Маск. «Мы не оставим их в подвешенном состоянии и предоставим возможность плавного перехода, но если с вычислительными ресурсами возникнет напряжёнка, мы в какой-то момент захотим вернуть себе доступ», — добавил глава и основатель SpaceX. На прошлой неделе он написал в X, что SpaceX ведёт переговоры о предоставлении вычислительных мощностей в аренду и с другими крупными клиентами. В первом квартале SpaceX на направлении ИИ понесла операционные убытки в размере $2,5 млрд, тогда как выручка в сегменте не превысила $818 млн.