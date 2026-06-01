Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Виниловый проигрыватель Alive Audio Symp...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Виниловый проигрыватель Alive Audio Symphony — сочетание аналогового звука и современных технологий

Лето — сезон открытых веранд, поездок за город и вечеров, когда музыка становится частью атмосферы. Но современный виниловый проигрыватель сегодня — это уже не просто ностальгия по аналоговому звуку, а полноценное технологичное устройство, сочетающее эстетику, инженерные решения и удобство использования. Alive Audio Symphony — как раз из таких моделей.

Symphony объединяет классический подход к прослушиванию винила с набором функций, которые обычно ожидаешь увидеть в более дорогом hi-fi сегменте. Основа конструкции — массивный корпус из дерева (МДФ), который выполняет не только декоративную роль. Такой материал помогает снижать нежелательные вибрации и резонансы во время воспроизведения, что особенно важно для чистого и стабильного звучания пластинок. Благодаря этому проигрыватель одинаково хорошо впишется и в современный интерьер загородного дома, и в технологичное пространство городской квартиры.

Важная особенность модели — алюминиевый опорный диск и S-образный тонарм. Использование алюминия делает конструкцию более устойчивой и долговечной, а также повышает точность работы проигрывателя. S-образный тонарм считается одним из наиболее удачных решений для виниловых систем благодаря правильному распределению нагрузки и более аккуратному считыванию дорожек пластинки. Такое решение помогает снизить уровень искажений и делает звучание более детализированным.

Для дополнительной точности воспроизведения в Alive Audio Symphony предусмотрена функция антискейтинга. Она компенсирует боковое смещение тонарма во время проигрывания пластинки и обеспечивает более стабильное движение иглы по дорожке. На практике это означает более чистый звук, равномерное воспроизведение каналов и более бережное отношение к винилу.

Ещё одна функция, которую оценят не только опытные слушатели, но и поклонники живого аналогового звучания, — питч-контроль. Он позволяет вручную регулировать скорость воспроизведения пластинки, точно подстраивая подачу музыки. Эта функция особенно популярна среди диджеев и ценителей винила, поскольку даёт возможность тонко влиять на характер звучания и добиваться максимально точного воспроизведения записи.

Symphony оснащён двумя внешними динамиками общей мощностью 30 Вт. В отличие от компактных встроенных решений, отдельная акустика позволяет получить более объёмный и насыщенный звук с хорошим запасом громкости. Такой системы достаточно не только для домашнего прослушивания, но и для летних вечеров на террасе, даче или в большой гостиной. При этом устройство сохраняет баланс между тёплым аналоговым характером винила и современным уровнем комфорта.

Отдельно стоит отметить визуальную составляющую. Несмотря на выраженную технологичность, Alive Audio Symphony не выглядит как «холодный» hi-tech гаджет. Деревянный корпус, алюминиевые элементы и минималистичный дизайн делают его полноценной частью интерьера. Это устройство, которое хочется не прятать, а наоборот — ставить в центр пространства.

Сегодня виниловые проигрыватели становятся частью нового технологичного lifestyle-подхода: меньше случайного потребления, больше внимания к качеству звука, дизайну и самому процессу прослушивания музыки. Alive Audio Symphony удачно отражает этот тренд, предлагая пользователю не просто проигрыватель, а современную аудиосистему с продуманной инженерией и характером.

Цена Alive Audio Symphony — 25 990 руб.

Реклама | ООО «Бизнес-Фабрика» ИНН 7714631170 erid: F7NfYUJCUneVcwk5wqNX

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Веб-плеер YouTube начал зависать и «съедать» гигабайты оперативной памяти
Назад в будущее: кассетный плеер Maxell с Bluetooth и USB-С теперь доступен не только в Японии
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны
Стартовали российские продажи наушников Anker Soundcore Liberty 5 Pro за 15 999 рублей и более доступных Space 2
Honor представила наушники-клипсы Earbuds Clip Pro с автономностью до 47 часов и ценой $88
Sennheiser представила полноразмерные наушники Momentum 5 Wireless с улучшенными шумоподавлением и автономностью
Теги: alive audio, винил, проигрыватель
alive audio, винил, проигрыватель
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 26 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 41 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 10 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
После 10 лет разработки следующее крупное обновление станет для Factorio последним 15 ч.
Слухи: Wizards of the Coast запустила в разработку ремейк легендарной Baldur's Gate 2 16 ч.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти 10 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 11 ч.
Microsoft представит улучшения Windows, суперприложение Copilot и новый рассуждающий ИИ на конференции Build 3 июня 11 ч.