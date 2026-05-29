OpenAI отправит на пенсию ИИ-модели GPT-4.5 и o3 до конца лета

OpenAI готовится к выводу из эксплуатации последних ИИ-моделей предыдущего поколения. Так GPT-4.5, единственная доступная до сих пор модель семейства GPT-4, станет недоступна пользователям в конце июня, а алгоритм o3 — в августе 2026 года.

Отметим, что семейство ИИ-моделей GPT-4, вышедшее на рынок в 2023 году, стало ключевым для потребительского сегмента ИИ в целом. Хотя новые и более современные алгоритмы могут выглядеть лучше на бумаге, вероятно, новость о скором выводе из эксплуатации ИИ-моделей прошлого поколения будет воспринята легко далеко не всеми пользователями. Некоторые люди считают, что старые ИИ-модели лучше подходят для выполнения определённых задач. К таким, в частности, относятся поклонники ChatGPT, которые нередко привязываются к «личностям» конкретных моделей.

Как бы то ни было, обе упомянутые ИИ-модели перестанут функционировать уже летом этого года. Алгоритм o3 будет доступен для платных подписчиков ChatGPT до 26 августа, тогда как GPT-4.5 выведут из эксплуатации уже 27 июня.