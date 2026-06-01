AMD выпустит Radeon RX 9070 GRE по всему миру — 12-Гбайт видеокарту для комфортной игры в 1440p оценили в $549

Помимо анонса новых процессоров компания AMD объявила на Computex 2026 о глобальном запуске видеокарты Radeon RX 9070 GRE. Новинка, прежде официально доступная только в Китае, появится в продаже по всему миру уже 1 июня по рекомендованной цене $549.

Источник изображений: AMD

В основе Radeon RX 9070 GRE лежит архитектура RDNA 4. Видеокарта получила 48 вычислительных блоков, 48 ускорителей трассировки лучей третьего поколения и 96 ИИ-ускорителей второго поколения. Максимальная частота графического процессора достигает 2,79 ГГц в эталонной версии. Объём памяти GDDR6 составляет 12 Гбайт, а энергопотребление заявлено на уровне 220 Вт.

AMD позиционирует новинку как решение для комфортной игры в разрешении 1440p. Компания утверждает, что Radeon RX 9070 GRE в среднем обеспечивает на 22 % более высокую производительность в играх по сравнению с GeForce RTX 5060 Ti, а показатель производительности на доллар оказывается на 26 % лучше. Сравнение проводилось на выборке из более чем 40 игр, включая проекты с трассировкой лучей.

Видеокарта поддерживает полный набор современных технологий AMD FidelityFX Super Resolution. По данным компании, экосистема FSR уже охватывает свыше 300 игр. На примере Crimson Desert AMD показала рост средней частоты кадров с 45 до 84 FPS при использовании FSR 4.1, Frame Generation и Ray Regeneration.

В AMD считают, что Radeon RX 9070 GRE позволит сделать возможности архитектуры RDNA 4 и современные технологии ускорения графики доступнее для более широкой аудитории игроков по всему миру.

Теги: amd, radeon, видеокарта, rdna 4, computex 2026
