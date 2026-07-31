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Рекордный рост: капитализация Microsoft за день взлетела почти на $450 млрд

Рыночная капитализация Microsoft накануне подскочила почти на $450 млрд, и это самый большой однодневный прирост за всю историю компании. Оптимизма инвесторам придал неожиданно хороший финансовый результат облачного подразделения и известие, что в течение всего финансового года она стабильно генерировала большой денежный поток.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Акции софтверного гиганта закрылись с ростом более чем на 15 %, рыночная капитализация выросла до $3,35 трлн, превзойдя предыдущий рекордный однодневный прирост в $441 млрд, который Nvidia показала 9 апреля 2025 года. Microsoft предоставила доказательства, что её масштабные инвестиции в ИИ начинают окупаться, помогая развеять опасения инвесторов по поводу того, что значительные расходы на центры обработки данных и вычислительную инфраструктуру могут опередить спрос.

В этом году Microsoft отставала от некоторых своих конкурентов из «Великолепной семёрки», и к закрытию торгов в среду её акции падали более чем на 18 %. Планы расходов компании остались неизменными: в наступившем I квартале 2027 финансового года её капитальные затраты составят около $50 млрд, а по итогам 2026 календарного — $175 млрд. В наступившем квартале Microsoft ожидает роста облачного подразделения Azure на 45 % в постоянной валюте, что значительно выше предсказанных аналитиками 40,92 %.

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Теги: microsoft, капитализация, ии
microsoft, капитализация, ии
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