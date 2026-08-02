Sony заявила о достаточных запасах памяти для производства PS5 в этом году даже с учётом выхода GTA 6

Sony сообщила, что сформировала достаточные запасы оперативной памяти для производства консолей PlayStation 5, которые компания рассчитывает продать в текущем финансовом году. Таким образом производитель заверил инвесторов, что ситуация на рынке памяти не повлияет на запланированные объёмы поставок устройства.

О наличии необходимых компонентов Sony рассказала в последнем финансовом отчёте. Компания отметила, что обеспечила объём памяти, достаточный для достижения прогнозируемых продаж PlayStation 5 в 2026 финансовом году, который завершится в апреле 2027 года. «Что касается влияния рыночных условий памяти на оборудование PlayStation 5, мы обеспечили необходимое количество памяти для достижения прогнозируемого объема продаж на 2026 финансовый год», — написала компания. При этом, как отмечает Engadget, Sony не сообщила, планирует ли повышать стоимость устройства в ближайшие месяцы.

За первый квартал текущего финансового года компания реализовала 1,6 млн PlayStation 5 против 2,5 млн за аналогичный период прошлого года. С момента выхода консоли в июне 2020 года суммарный объём поставок достиг 95,3 млн устройств. Одновременно Sony рассчитывает на рост спроса в праздничный сезон после запланированного на 19 ноября выхода самой ожидаемой игры Grand Theft Auto 6.

Несмотря на снижение продаж PlayStation 5, финансовые показатели Sony улучшились. При практически неизменной выручке операционная прибыль выросла на 37 % и достигла 54,1 млрд иен (около $337 млн). Компания объяснила такой результат возвратом средств, связанных с американскими тарифами, а также благоприятным курсом валют. Ситуацию также улучшает растущее ежемесячно количество активных пользователей PlayStation, которое увеличилось на 2 млн и достигло 125 млн человек.