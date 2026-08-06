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Hisense открыла новый фирменный магазин в Подмосковье: там можно вживую увидеть телевизоры с RGB MiniLED

Компания Hisense продолжает расширять фирменную розничную сеть в России. Новый магазин бренда в формате shop-in-shop открылся в торговом центре «Можайский двор» в Одинцовском городском округе Московской области. Здесь покупатели могут не только познакомиться с актуальной линейкой телевизоров и проекторов компании, но и оценить их возможности в реальных условиях, сравнив разные модели между собой.

Главной особенностью новой площадки стали телевизоры с фирменной технологией RGB MiniLED. Среди них — флагманский Hisense 116UXQ с диагональю 116 дюймов, а также модели Hisense UR9S с экранами 65 и 85 дюймов. В отличие от традиционных MiniLED-панелей, технология RGB MiniLED использует трёхцветную систему подсветки, позволяющую формировать чистый свет непосредственно с помощью RGB-светодиодов. Такой подход обеспечивает более широкий цветовой охват, высокую яркость и точную передачу оттенков.

Флагманский Hisense 116UXQ предлагает пиковую яркость до 8000 кд/м2, охват цветового пространства BT.2020 на 95 %, частоту обновления до 165 Гц, процессор Hi-View AI Engine X и встроенную аудиосистему 6.2.2 CineStage X Surround. В свою очередь, телевизоры серии UR9S способны развивать яркость до 5000 кд/м2 и обеспечивают до 100 % охвата цветового пространства BT.2020, сохраняя насыщенность изображения даже при ярком дневном освещении.

В ассортименте нового магазина представлены и другие модели с большими диагоналями, включая Hisense 100U7Q и 85U7S. Они оснащаются матрицами Hi-QLED MiniLED, способными отображать более миллиарда цветовых оттенков. Телевизоры поддерживают современные форматы HDR, включая Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, а также ориентированы на любителей видеоигр. Для подключения игровых консолей предусмотрены четыре порта HDMI 2.1, поддерживаются режимы 4K/144 Гц, VRR, ALLM, а задержка ввода в игровом режиме составляет всего 6–15 мс.

Помимо телевизоров, посетители магазина смогут познакомиться с лазерным проектором Hisense M2 Pro. Он использует трёхлазерный источник света RGB Laser Trichroma, обеспечивает цветовой охват до 110 % BT.2020, световой поток 1300 ANSI-люменов и поддерживает оптический зум с коэффициентом 1,3, позволяющий изменять размер изображения без потери качества. Размер проекции может достигать 200 дюймов.

По словам заместителя коммерческого директора ООО «Горенье БТ» Вадима Беляева, открытие нового магазина позволит покупателям лично познакомиться с последними разработками компании и выбрать подходящую модель в комфортной обстановке. Hisense делает ставку на развитие фирменной розницы как одного из способов прямого взаимодействия с потребителями. Новый салон стал уже третьим магазином бренда в России, работающим в формате shop-in-shop.

Новый фирменный магазин Hisense расположен по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, п. Новоивановское, ул. Западная, стр. 100, ТЦ «Можайский двор», 1 этаж.

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Теги: hisense, rgb mini led, телевизор, проектор, подмосковье
hisense, rgb mini led, телевизор, проектор, подмосковье
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