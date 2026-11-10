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OLED-дисплеи избавятся от дорогого иридия — японский стартап с помощью LG готовит революцию в производстве экранов

Созданный на базе Университета Кюсю стартап, который получил поддержку компании LG, планирует в 2028 году наладить массовое производство нового материала для OLED-дисплеев. Внедрение нового решения поможет отказаться от драгоценных металлов.

Источник изображения: kyulux.com

Источник изображения: kyulux.com

Компанию Kyulux возглавляет бывший топ-менеджер Samsung; в её штат вошли инженеры с опытом работы как в южнокорейских компаниях — производителях дисплеев, так и в японских фирмах, которые специализируются на разработке материалов. Стартап стремится вывести свою технологию на рынок, подключив экспертные знания специалистов из обеих стран и обширные связи в отрасли. Разработанный компанией материал для органических светодиодов (OLED) получил название «гиперфлуоресценции» (Hyperfluorescence), объединив две технологии, которые обеспечивают высокую чистоту цвета и световую эффективность — последняя означает сниженное потребление энергии. Для производства этого материала не требуются драгоценные металлы.

В современных OLED-материалах зачастую используются фосфоресцентные соединения, содержащие иридий — этот редкий металл обладает коррозийной стойкостью и другими уникальными свойствами; он широко применяется в различных отраслях от производства микрочипов и электроники до аэрокосмической промышленности. Более 80 % его мировых запасов добываются в Южной Африке, что создаёт риски для стабильности поставок — отказ от иридия поможет снизить затраты на материалы и повысить надёжность цепочки поставок.

Kyulux продолжает работу по привлечению финансирования для вывода нового материала на рынок. К настоящему моменту компания привлекла 8,5 млрд иен ($53,8 млн) инвестиций. Среди инвесторов значатся LG, Samsung и SMBC Capital Partners. Компания также заключила соглашение о совместной разработке с LG Display — стороны ведут работу по оценке продукции и реализуют другие инициативы. Из трёх основных цветов OLED-излучения — красного, зелёного и синего — компания планирует внедрить свои материалы в зелёные и красные, а в конечных продуктах её технологии появятся примерно в 2029 году. Среди партнёров Kyulux значится также японский производитель химии Nippon Soda; теперь компания ускорила создание собственной производственной базы.

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Теги: oled, lg, япония
oled, lg, япония
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