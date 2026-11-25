Сингапурский бренд Sudokoo представил линейку систем охлаждения для ПК. В неё вошли необслуживаемые системы жидкостного охлаждения, воздушные процессорные кулеры и корпусные вентиляторы. Производитель делает ставку на сочетание эффективности охлаждения, современного дизайна, интеллектуального управления и возможностей персонализации.

Одной из новинок стала серия СЖО Proteus, представленная моделями с радиаторами типоразмеров 360 и 420 мм. Proteus 360 оснащена 3,4-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 480 × 480 пикселей. На нём можно отображать пользовательские изображения, GIF-анимации, видео и параметры системы в реальном времени.

Заявленная мощность рассеивания тепла составляет 320 Вт. Производитель также отмечает оптимизированную для тихой работы помпу, металлическую отделку и поворотную крышку помпы с магнитным креплением. Помимо Proteus, ассортимент СЖО включает серии Energlo и Nexaura.

В линейку воздушных кулеров вошла серия SK700. Старшая модель SK700V Mach получила семь тепловых трубок и вентилятор Mach120 толщиной 30 мм. По заявлению Sudokoo, конструкция рассчитана на охлаждение процессоров с TDP до 280 Вт.

Программное обеспечение MasterCraft позволяет отслеживать параметры процессора в реальном времени, а смещённое расположение тепловых трубок обеспечивает совместимость с модулями оперативной памяти. Для упрощения установки предусмотрено крепление L-Rail Lock Mount. Кулеры серии совместимы с платформой AMD AM5 и рядом настольных платформ Intel.

Наконец компания выпустила корпусные вентиляторы Mach120 и Mach140. В их конструкции используются жидкокристаллический полимер (LCP), элементы с армированием стекловолокном, трёхфазный двигатель с векторным управлением и гибридные гидродинамические подшипники.

Модель Mach120 обеспечивает воздушный поток до 108 CFM и статическое давление 7,31 мм вод. ст., а Mach140 — до 129 CFM. Для снижения вибраций предусмотрены динамическая балансировка и резиновые накладки на углах рамки. Кроме того, пользователи смогут устанавливать индивидуальные боковые панели, изготовленные на 3D-принтере.

В Sudokoo подчёркивают, что стремятся сделать системы охлаждения не только функциональными компонентами, но и частью индивидуального облика компьютера. При этом компания пока не сообщила цены и сроки начала продаж представленных продуктов.