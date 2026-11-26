На конференции Ignite 2026 руководитель разработки ядра Windows Иэн Легроу (Ian LeGrow) сообщил, что команда с января 2026 года пересматривала подход к распределению ресурсов из-за удорожания модулей памяти, сделав основной упор на компьютеры с 8 и 16 Гбайт ОЗУ. В результате фоновые службы «Защитник Windows», OneDrive и Purview в совокупно стали потреблять более чем на 500 Мбайт меньше памяти, а пакет Microsoft 365 сократил затраты памяти ещё на 360 Мбайт.

Легроу пояснил, что добиться снижения потребления ОЗУ удалось без потери функциональности за счёт отказа от загрузки неиспользуемых компонентов и внедрения общей памяти для модулей на базе схожих фреймворков.

Значительная часть этих улучшений уже вошла в октябрьское обновление Windows 11 26H2. По данным компании, на устройствах с 8 Гбайт ОЗУ общая отзывчивость системы выросла до 20 %, а офисные приложения в бенчмарках стали работать на 10 % быстрее. Кроме того, в 30-секундном тесте со звонком в Teams, фоновым 4K-видео, двумя десятками вкладок в Edge, Outlook и крупными файлами Office октябрьская сборка обогнала январскую версию 2026 года на 21 %.

Независимые тесты издания Windows Latest подтвердили эффективность обновления в реальных условиях использования. На старом ноутбуке с 8 Гбайт ОЗУ потребление памяти сразу после перезагрузки упало с 5 Гбайт на версии 25H2 до 3,3 Гбайт на новой 26H2, а на чистой виртуальной машине — с 4,1 до 2,8–3,2 Гбайт, хотя при открытии ленты виджетов расход памяти снова начинал расти.

На трёхлетнем ноутбуке с 16 Гбайт ОЗУ система после запуска стала занимать на 2 Гбайт меньше, а под тяжёлой нагрузкой — при одновременно открытых Edge, WhatsApp, Teams, Outlook, Spotify, Paint и воспроизведении 4K-видео при 60 кадрах в секунду — загрузка памяти не превысила 89 %.

В Microsoft подчёркивают, что проведенная оптимизация ускоряет работу компьютеров с любым объёмом оперативной памяти.