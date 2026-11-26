Анонсированное на днях соглашение Sony Interactive Entertainment (SIE) и разработчиков горячо ожидаемого ролевого боевика The Witcher 4 из польской CD Projekt Red (CDPR) вызвало вопросы, но у студии были наготове ответы.

Напомним, партнёрство SIE и CDPR предполагает доступность игр студии на консолях PlayStation и в подписке PS Plus, а также помощь японского платформодержателя с будущей рекламной кампанией The Witcher 4.

На фоне анонса у части сообщества возникли опасения, что инвестиции Sony Interactive Entertainment могут превратить The Witcher 4 в консольный или даже полноценный эксклюзив PS5. CDPR поспешила заверить игроков в обратном.

«Очень рады нашему партнёрству с PlayStation! Сразу оговоримся: The Witcher 4 и другие наши предстоящие проекты останутся мультиплатформенными», — уточнил соруководитель CDPR Михал Новаковский (Michał Nowakowski).

На вопрос пользователя о потенциальной временной эксклюзивности игры Новаковский также ответил категорично: «Релиз одновременно на всех платформах — PS5, [Xbox] и PC. Никого не оставим за бортом».

Таким образом, соглашение SIE и CDPR носит исключительно маркетинговый характер. Другими словами, PlayStation будет активно продвигать игру, а разработчики — релиз на PS5, как это было с GTA VI.

The Witcher 4 является основным приоритетом CD Projekt Red (более 500 человек в команде) и выйдет в 2028 году. Проект позиционируется как начало новой трилогии и «самая большая, смелая и амбициозная игра» в истории студии.