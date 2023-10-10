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Планшет HONOR Pad X9 в версии с LTE поступил в продажу в России

Новая версия планшета HONOR Pad X9 с поддержкой LTE поступила в продажу в России — новинку можно найти в крупнейших сетях магазинов электроники, у мобильных операторов и на маркетплейсах. До конца месяца устройство продаётся со скидкой в 4000 руб.

Источник изображения: HONOR

Источник изображения: HONOR

Важнейшим достоинством HONOR Pad X9 LTE является 11,5-дюймовый дисплей с номинальным разрешением 2000 × 1200 пикселей, заявленным производителем 100-процентным охватом цветового пространства sRGB (1,07 млрд цветов) и частотой обновления 120 Гц. Присутствует режим «Циркадный ночной экран», при активации которого с приближением тёмного времени суток цветовая гамма постепенно теплеет, снижая нагрузку на глаза пользователя. На борту находятся шесть разнонаправленных динамиков, которые обеспечивают объёмное звучание; технология HONOR Histen оптимизирует звук под тип контента, а Vocal Enhancement распознаёт и делает более отчётливой человеческую речь.

HONOR Pad X9 LTE работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 685 4G, изготовленном по технологии 6 нм; высокая производительность обеспечивается 4 Гбайт оперативной памяти, а в дополнение к мобильным сетям поддерживается и спутниковая навигация. Объём встроенного накопителя составляет 64 или 128 Гбайт, есть также слот для карт microSD, а аккумулятор имеет ёмкость 7250 мА·ч.

С 10 по 31 октября HONOR Pad X9 LTE предлагается со скидкой 4000 руб.: версия с 64 Гбайт встроенной памяти обойдётся в 21 990 руб., а вариант на 128 Гбайт можно купить за 23 990 руб. В некоторых магазинах старшая версия также доступна в комплекте с чехлом-клавиатурой за 28 990 руб.

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Рубрики: Новости Hardware, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: honor, планшетный компьютер, россия
honor, планшетный компьютер, россия
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