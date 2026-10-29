В 2022 году из-за опасной уязвимости трилогия фэнтезийных ролевых экшенов Dark Souls от японской студии FromSoftware на несколько месяцев лишилась мультиплеера. Спустя более четырёх лет серверы двух из трёх игр отключили вновь
Reddit объявила о решении в ближайшее время ввести авторизацию для доступа к своей платформе. Сейчас её контент можно просматривать без регистрации, и эта открытость ценится пользователями. Однако свободный доступ привёл к росту автоматизированного трафика и веб-скрейпинга данных, из‑за чего компания была вынуждена судиться и вносить изменения в функциональность платформы, в том числе, ограничивая доступ к версии Old Reddit
Шестеренки войны закрутились вновь — спустя семь лет. Но вместо продолжения Gears 5 новая игра возвращает серию к самому началу — E-Day рассказывает о первом столкновении человечества и локустов. Стоило ли оглядываться назад? Читайте в нашей рецензии
X60 Pro Ultra Matrix — новый флагманский робот-пылесос Dreame. Сам себе меняет швабры, оттирает пятна, чистит ковры, фотографирует кота и штурмует пороги высотой до 10 см. Но стоит ли это всё почти 170 тысяч рублей?
Сети и коммуникации
Да, это провайдерский маршрутизатор. Но он также продается отдельно и может оказаться удачным выбором, ведь по скорости Wi-Fi обещает насытить гигабитный тариф за счет ширины канала 160 МГц. Многим пользователям не нужно ровным счетом ничего больше — осталось лишь убедиться в том, что заявленные характеристики соответствуют действительности
Мастерская
Компьютер стоит без дела, а Сеть все равно занята: браузер, мессенджер, офис и сама Windows постоянно куда-то ходят. Смотрим штатными средствами Windows 11, Windows 10 и Linux, кто именно и куда, и закрываем лишнее так, чтобы потом ничего не чинить
Корпуса, БП и охлаждение
Максимальный заявленный уровень тепловыделения нового однобашенного кулера DeepCool — 300 ватт. Это впечатляющее значение не только для двухбашенных кулеров, но и для большинства СЖО необслуживаемого типа. Однако у AK700 VC есть козырь в рукаве – испарительная камера второго поколения. Вопрос лишь в том, сможет ли новый кулер этот козырь правильно разыграть?
Смартфоны
То, о чем так долго говорили инсайдеры, свершилось – Apple выпустила свой складной смартфон. Спустя целых семь лет после того, как Samsung выпустила первый сгибающийся аппарат. Модель необычного широкого формата – это уже четвертый массовый гаджет такой формы. И все равно новинка компании из Купертино вызвала лютый ажиотаж, такова уж суть Apple
Аналитика
У нас было два типа поддерживаемой памяти, двадцать годных центральных процессоров, четыре актуальные платформы, шприц, наполовину заполненный термопастой, и целая гора разноцветных материнских плат…
Смартфоны
Смартфоны, выпускаемые в коллаборации с какой-нибудь поп-культурной франшизой, появляются не так уж часто, чтобы их пропускать. Но и не слишком редко – в прошлом году, к примеру, мы имели дело с realme 15 Pro, исполненным по мотивам «Игры престолов». Сейчас же – следующая модель серии, realme 16 Pro, но уже в стиле «Гарри Поттера». И такое сочетание стало сюрпризом
Игры
Создатель Braid и The Witness потратил десять лет на разработку самой крупномасштабной головоломки в истории. Order of the Sinking Star включает в себя не просто тысячу с лишним пазлов (как будто это само по себе просто!), но и множество механик, переплетающихся самым неожиданным образом. Рассказываем, оправдал ли проект ожидания
Игры
Добро пожаловать в новый выпуск GamesBlender! BioWare закрывается, а следующая Mass Effect, судя по сообщениям этой недели, отменена — вместе с ней в сеть попал ролик из несостоявшейся игры. Тем временем новое поколение Xbox может оказаться невероятно дорогим, а Serious Sam наконец получит полноценное продолжение. Плюс слухи о возвращении Vampire: The Masquerade — Bloodlines и Star Wars Battlefront 3, обновление Cyberpunk 2077 и другие новости игровой индустрии
Игры
Издательство Annapurna Interactive поражает стабильностью — невзирая на любые тренды и пертурбации на рынке, и как будто игнорируя продажи своих прошлых проектов, оно продолжает гнуть линию продвижения повествовательных игр с условной интерактивностью. Forever Ago кажется идеальным воплощением ценностей Annapurna, но на деле все не столь гладко
Видеокарты
Год назад видеокарты среднего класса с 8 Гбайт VRAM выглядели нелепо, затем — уместно, а теперь уже даже желанно. Осталось удостовериться, что такого объема памяти по-прежнему хватает «зеленым» GPU для игр с подобающим качеством графики
Процессоры и память
Включить EXPO и забыть о таймингах — простой и надежный способ... недополучить часть производительности. Новые профили EXPO ULL обещают это исправить. Проверяем на комплекте G.Skill с чипами Samsung, насколько заводская настройка по-новому приблизилась к ручной
Смартфоны
Под конец года запредельные цены на память уже невозможно игнорировать – осенних новинок стало заметно меньше. Какие-то бренды взяли паузу, какие-то и вовсе занимаются реорганизацией (вроде realme, OnePlus и OPPO, которые то ли объединяются, то ли нет). А сам по себе выбор смартфона при бюджете ниже 20 тысяч рублей становится уже весьма непростым квестом
Искусственный интеллект
Даже сами разработчики ИИ нынче призывают прикрутить ему фитилёк — на радость искренним ненавистникам и просто сомневающимся. Действительно ли все так плохо?
Искусственный интеллект
В эпоху дипфейков и тотальной генерации контента с помощью систем искусственного интеллекта отделить правду от цифровой иллюзии становится всё сложнее. Справиться с этой задачей помогают специализированные ИИ-детекторы — аналитические сервисы, обученные находить скрытый машинный след там, где бессилен человеческий разум
Игры
Многие осенние релизы рассчитаны на десятки часов прохождения, и кажется, что для них невозможно найти свободное время. А вот TOEM 2, как и первая часть, не требует от вас строить такие глобальные планы — управиться с ней можно за один вечер. Рассказываем, стоит ли этот вечер на неё тратить
Игры
Здравствуйте, друзья!
Добро пожаловать в новый выпуск GamesBlender! До выхода GTA VI остаётся всё меньше времени, и уже появились слухи о возможном релизе ПК-версии в начале 2027 года. Microsoft тем временем размышляет об эксклюзивах Xbox, запускает Xbox Labs и выпускает крошечный контроллер. Nvidia ускоряет DLSS 5, а игровая индустрия продолжает экспериментировать с ИИ — порой весьма неудачно. Плюс новый трейлер Squadron 42, открытый плейтест Sublustrum и другие новости недели!
Игры
В наш, кажется, окончательно сломанный век, когда всем вдруг экстренно захотелось повоевать, а решением всех проблем политики выбирают ракеты, санкции и угрозы, игры, нарочито пропагандирующие ненасилие, кажутся очень уместными. И теперь можно сказать, что у нас появилась студия — флагман этого направления. Songs of Glimmerwick — это воплощенное умиротворение, которого сейчас так не хватает
Мониторы, ТВ и проекторы
В обновлённом семействе мониторов Samsung Odyssey G8 соседствуют игровые IPS с высоким разрешением и QD-OLED нового поколения. Мы протестировали две 32-дюймовые новинки, G80HS IPS 6K и OLED G80SH 4K, которые при близкой стоимости предлагают каждый свои преимущества для игр и повседневной работы.
Звук и акустика
Регулярное обновление беспроводных наушников Apple, которое происходит стабильно раз в два года (если вынести за скобки модель AirPods Max, существующую в своем таймлайне), коснулось в этот раз базовой модели. Самые популярные TWS-наушники получили улучшенную влагозащиту и шумоподавление даже в младшей версии. А главное – шумоподавление, как утверждается, стало более эффективным
Смартфоны
Раньше изготовители смартфонов соревновались в качестве камер, мощности или объеме памяти. Теперь в том, что касается памяти, можно рассуждать разве что о беге на месте. Зато сформировалась новая соревновательная дисциплина – и очень приятная для потребителя, кстати. Речь об автономности. И HONOR X9e Pro – очевидный претендент на верхние места в этом кремний-углеродном забеге