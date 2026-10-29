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FromSoftware без предупреждения отключила мультиплеер Dark Souls 2 и Dark Souls 3 — что произошло

В 2022 году из-за опасной уязвимости трилогия фэнтезийных ролевых экшенов Dark Souls от японской студии FromSoftware на несколько месяцев лишилась мультиплеера. Спустя более четырёх лет серверы двух из трёх игр отключили вновь
Эпоха открытого Reddit заканчивается: платформа потребует аккаунт для просмотра контента
Reddit объявила о решении в ближайшее время ввести авторизацию для доступа к своей платформе. Сейчас её контент можно просматривать без регистрации, и эта открытость ценится пользователями. Однако свободный доступ привёл к росту автоматизированного трафика и веб-скрейпинга данных, из‑за чего компания была вынуждена судиться и вносить изменения в функциональность платформы, в том числе, ограничивая доступ к версии Old Reddit
Gears of War: E-Day — как заводилась бензопила. Рецензия
Шестеренки войны закрутились вновь — спустя семь лет. Но вместо продолжения Gears 5 новая игра возвращает серию к самому началу — E-Day рассказывает о первом столкновении человечества и локустов. Стоило ли оглядываться назад? Читайте в нашей рецензии
Обзор робота-уборщика Dreame X60 Pro Ultra Matrix: новый король на сцене?
X60 Pro Ultra Matrix — новый флагманский робот-пылесос Dreame. Сам себе меняет швабры, оттирает пятна, чистит ковры, фотографирует кота и штурмует пороги высотой до 10 см. Но стоит ли это всё почти 170 тысяч рублей?
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Сети и коммуникации
29 октября 2026 Обзор маршрутизатора Дом.ру Wave Plus AX3000
Да, это провайдерский маршрутизатор. Но он также продается отдельно и может оказаться удачным выбором, ведь по скорости Wi-Fi обещает насытить гигабитный тариф за счет ширины канала 160 МГц. Многим пользователям не нужно ровным счетом ничего больше — осталось лишь убедиться в том, что заявленные характеристики соответствуют действительности
Мастерская
29 октября 2026 С кем болтает ваш компьютер: смотрим, к чему в Сети подключаются программы в Windows и Linux, и запрещаем лишнее
Компьютер стоит без дела, а Сеть все равно занята: браузер, мессенджер, офис и сама Windows постоянно куда-то ходят. Смотрим штатными средствами Windows 11, Windows 10 и Linux, кто именно и куда, и закрываем лишнее так, чтобы потом ничего не чинить
Корпуса, БП и охлаждение
28 октября 2026 Обзор и тест процессорного кулера DeepCool AK700 VC: просто добавь вентилятор
Максимальный заявленный уровень тепловыделения нового однобашенного кулера DeepCool — 300 ватт. Это впечатляющее значение не только для двухбашенных кулеров, но и для большинства СЖО необслуживаемого типа. Однако у AK700 VC есть козырь в рукаве – испарительная камера второго поколения. Вопрос лишь в том, сможет ли новый кулер этот козырь правильно разыграть?
Смартфоны
28 октября 2026 Первые впечатления от iPhone Duo: Apple изобретает велосипед
То, о чем так долго говорили инсайдеры, свершилось – Apple выпустила свой складной смартфон. Спустя целых семь лет после того, как Samsung выпустила первый сгибающийся аппарат. Модель необычного широкого формата – это уже четвертый массовый гаджет такой формы. И все равно новинка компании из Купертино вызвала лютый ажиотаж, такова уж суть Apple
Аналитика
27 октября 2026 Компьютер месяца, спецвыпуск: выбираем материнскую плату для игрового ПК
У нас было два типа поддерживаемой памяти, двадцать годных центральных процессоров, четыре актуальные платформы, шприц, наполовину заполненный термопастой, и целая гора разноцветных материнских плат…
Смартфоны
26 октября 2026 Обзор realme 16 Pro Harry Potter Edition: чем хорош самый волшебный смартфон 2026 года
Смартфоны, выпускаемые в коллаборации с какой-нибудь поп-культурной франшизой, появляются не так уж часто, чтобы их пропускать. Но и не слишком редко – в прошлом году, к примеру, мы имели дело с realme 15 Pro, исполненным по мотивам «Игры престолов». Сейчас же – следующая модель серии, realme 16 Pro, но уже в стиле «Гарри Поттера». И такое сочетание стало сюрпризом
Игры
25 октября 2026  Order of the Sinking Star — королева головоломок. Рецензия
Создатель Braid и The Witness потратил десять лет на разработку самой крупномасштабной головоломки в истории. Order of the Sinking Star включает в себя не просто тысячу с лишним пазлов (как будто это само по себе просто!), но и множество механик, переплетающихся самым неожиданным образом. Рассказываем, оправдал ли проект ожидания
Игры
24 октября 2026 Gamesblender № 799: закрытие BioWare, новая Xbox в 2028-м и анонс «правильной» Serious Sam
Добро пожаловать в новый выпуск GamesBlender! BioWare закрывается, а следующая Mass Effect, судя по сообщениям этой недели, отменена — вместе с ней в сеть попал ролик из несостоявшейся игры. Тем временем новое поколение Xbox может оказаться невероятно дорогим, а Serious Sam наконец получит полноценное продолжение. Плюс слухи о возвращении Vampire: The Masquerade — Bloodlines и Star Wars Battlefront 3, обновление Cyberpunk 2077 и другие новости игровой индустрии
Игры
24 октября 2026 Forever Ago — вместо письма. Рецензия
Издательство Annapurna Interactive поражает стабильностью — невзирая на любые тренды и пертурбации на рынке, и как будто игнорируя продажи своих прошлых проектов, оно продолжает гнуть линию продвижения повествовательных игр с условной интерактивностью. Forever Ago кажется идеальным воплощением ценностей Annapurna, но на деле все не столь гладко
Видеокарты
23 октября 2026 Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS: норма нового времени
Год назад видеокарты среднего класса с 8 Гбайт VRAM выглядели нелепо, затем — уместно, а теперь уже даже желанно. Осталось удостовериться, что такого объема памяти по-прежнему хватает «зеленым» GPU для игр с подобающим качеством графики
Процессоры и память
22 октября 2026 EXPO, каким он должен быть: обзор комплекта памяти G.Skill Trident Z5 NeoX RGB DDR5-6000 CL36 32GB с профилем EXPO ULL
Включить EXPO и забыть о таймингах — простой и надежный способ... недополучить часть производительности. Новые профили EXPO ULL обещают это исправить. Проверяем на комплекте G.Skill с чипами Samsung, насколько заводская настройка по-новому приблизилась к ручной
Смартфоны
21 октября 2026 Топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей (2026 год)
Под конец года запредельные цены на память уже невозможно игнорировать – осенних новинок стало заметно меньше. Какие-то бренды взяли паузу, какие-то и вовсе занимаются реорганизацией (вроде realme, OnePlus и OPPO, которые то ли объединяются, то ли нет). А сам по себе выбор смартфона при бюджете ниже 20 тысяч рублей становится уже весьма непростым квестом
Искусственный интеллект
20 октября 2026 Кризис доверия к ИИ: материальные основания
Даже сами разработчики ИИ нынче призывают прикрутить ему фитилёк — на радость искренним ненавистникам и просто сомневающимся. Действительно ли все так плохо?
Искусственный интеллект
19 октября 2026 Аудит реальности: обзор российских и зарубежных детекторов ИИ-контента
В эпоху дипфейков и тотальной генерации контента с помощью систем искусственного интеллекта отделить правду от цифровой иллюзии становится всё сложнее. Справиться с этой задачей помогают специализированные ИИ-детекторы — аналитические сервисы, обученные находить скрытый машинный след там, где бессилен человеческий разум
Игры
18 октября 2026 TOEM 2 — в одну уютную реку дважды. Рецензия
Многие осенние релизы рассчитаны на десятки часов прохождения, и кажется, что для них невозможно найти свободное время. А вот TOEM 2, как и первая часть, не требует от вас строить такие глобальные планы — управиться с ней можно за один вечер. Рассказываем, стоит ли этот вечер на неё тратить
Игры
17 октября 2026 Gamesblender № 798: слухи о скором выходе GTA VI на ПК, прокачанная DLSS 5 и мини-контроллер Xbox
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в новый выпуск GamesBlender! До выхода GTA VI остаётся всё меньше времени, и уже появились слухи о возможном релизе ПК-версии в начале 2027 года. Microsoft тем временем размышляет об эксклюзивах Xbox, запускает Xbox Labs и выпускает крошечный контроллер. Nvidia ускоряет DLSS 5, а игровая индустрия продолжает экспериментировать с ИИ — порой весьма неудачно. Плюс новый трейлер Squadron 42, открытый плейтест Sublustrum и другие новости недели!
Игры
17 октября 2026 Songs of Glimmerwick — песнь песней. Рецензия
В наш, кажется, окончательно сломанный век, когда всем вдруг экстренно захотелось повоевать, а решением всех проблем политики выбирают ракеты, санкции и угрозы, игры, нарочито пропагандирующие ненасилие, кажутся очень уместными. И теперь можно сказать, что у нас появилась студия — флагман этого направления. Songs of Glimmerwick — это воплощенное умиротворение, которого сейчас так не хватает
Мониторы, ТВ и проекторы
16 октября 2026 Сравнительный обзор 32-дюймовых мониторов Samsung Odyssey G80HS и G80SH: 6K IPS против 4K OLED
В обновлённом семействе мониторов Samsung Odyssey G8 соседствуют игровые IPS с высоким разрешением и QD-OLED нового поколения. Мы протестировали две 32-дюймовые новинки, G80HS IPS 6K и OLED G80SH 4K, которые при близкой стоимости предлагают каждый свои преимущества для игр и повседневной работы.
Звук и акустика
15 октября 2026 Обзор TWS-наушников Apple AirPods 5: стали умнее, но мы этого не заметим
Регулярное обновление беспроводных наушников Apple, которое происходит стабильно раз в два года (если вынести за скобки модель AirPods Max, существующую в своем таймлайне), коснулось в этот раз базовой модели. Самые популярные TWS-наушники получили улучшенную влагозащиту и шумоподавление даже в младшей версии. А главное – шумоподавление, как утверждается, стало более эффективным
Смартфоны
15 октября 2026  Обзор смартфона HONOR X9e Pro: все силы на прочность и автономность
Раньше изготовители смартфонов соревновались в качестве камер, мощности или объеме памяти. Теперь в том, что касается памяти, можно рассуждать разве что о беге на месте. Зато сформировалась новая соревновательная дисциплина – и очень приятная для потребителя, кстати. Речь об автономности. И HONOR X9e Pro – очевидный претендент на верхние места в этом кремний-углеродном забеге
Обзоры

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