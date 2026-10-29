X60 Pro Ultra Matrix — новый флагманский робот-пылесос Dreame. Сам себе меняет швабры, оттирает пятна, чистит ковры, фотографирует кота и штурмует пороги высотой до 10 см. Но стоит ли это всё почти 170 тысяч рублей?

Шестеренки войны закрутились вновь — спустя семь лет. Но вместо продолжения Gears 5 новая игра возвращает серию к самому началу — E-Day рассказывает о первом столкновении человечества и локустов. Стоило ли оглядываться назад? Читайте в нашей рецензии

Reddit объявила о решении в ближайшее время ввести авторизацию для доступа к своей платформе. Сейчас её контент можно просматривать без регистрации, и эта открытость ценится пользователями. Однако свободный доступ привёл к росту автоматизированного трафика и веб-скрейпинга данных, из‑за чего компания была вынуждена судиться и вносить изменения в функциональность платформы, в том числе, ограничивая доступ к версии Old Reddit

В 2022 году из-за опасной уязвимости трилогия фэнтезийных ролевых экшенов Dark Souls от японской студии FromSoftware на несколько месяцев лишилась мультиплеера. Спустя более четырёх лет серверы двух из трёх игр отключили вновь

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Сети и коммуникации Обзор маршрутизатора Дом.ру Wave Plus AX3000 Да, это провайдерский маршрутизатор. Но он также продается отдельно и может оказаться удачным выбором, ведь по скорости Wi-Fi обещает насытить гигабитный тариф за счет ширины канала 160 МГц. Многим пользователям не нужно ровным счетом ничего больше — осталось лишь убедиться в том, что заявленные характеристики соответствуют действительности

Корпуса, БП и охлаждение Обзор и тест процессорного кулера DeepCool AK700 VC: просто добавь вентилятор Максимальный заявленный уровень тепловыделения нового однобашенного кулера DeepCool — 300 ватт. Это впечатляющее значение не только для двухбашенных кулеров, но и для большинства СЖО необслуживаемого типа. Однако у AK700 VC есть козырь в рукаве – испарительная камера второго поколения. Вопрос лишь в том, сможет ли новый кулер этот козырь правильно разыграть?

Смартфоны Первые впечатления от iPhone Duo: Apple изобретает велосипед То, о чем так долго говорили инсайдеры, свершилось – Apple выпустила свой складной смартфон. Спустя целых семь лет после того, как Samsung выпустила первый сгибающийся аппарат. Модель необычного широкого формата – это уже четвертый массовый гаджет такой формы. И все равно новинка компании из Купертино вызвала лютый ажиотаж, такова уж суть Apple

Смартфоны Обзор realme 16 Pro Harry Potter Edition: чем хорош самый волшебный смартфон 2026 года Смартфоны, выпускаемые в коллаборации с какой-нибудь поп-культурной франшизой, появляются не так уж часто, чтобы их пропускать. Но и не слишком редко – в прошлом году, к примеру, мы имели дело с realme 15 Pro, исполненным по мотивам «Игры престолов». Сейчас же – следующая модель серии, realme 16 Pro, но уже в стиле «Гарри Поттера». И такое сочетание стало сюрпризом

Игры Order of the Sinking Star — королева головоломок. Рецензия Создатель Braid и The Witness потратил десять лет на разработку самой крупномасштабной головоломки в истории. Order of the Sinking Star включает в себя не просто тысячу с лишним пазлов (как будто это само по себе просто!), но и множество механик, переплетающихся самым неожиданным образом. Рассказываем, оправдал ли проект ожидания

Игры Gamesblender № 799: закрытие BioWare, новая Xbox в 2028-м и анонс «правильной» Serious Sam Добро пожаловать в новый выпуск GamesBlender! BioWare закрывается, а следующая Mass Effect, судя по сообщениям этой недели, отменена — вместе с ней в сеть попал ролик из несостоявшейся игры. Тем временем новое поколение Xbox может оказаться невероятно дорогим, а Serious Sam наконец получит полноценное продолжение. Плюс слухи о возвращении Vampire: The Masquerade — Bloodlines и Star Wars Battlefront 3, обновление Cyberpunk 2077 и другие новости игровой индустрии

Игры Forever Ago — вместо письма. Рецензия Издательство Annapurna Interactive поражает стабильностью — невзирая на любые тренды и пертурбации на рынке, и как будто игнорируя продажи своих прошлых проектов, оно продолжает гнуть линию продвижения повествовательных игр с условной интерактивностью. Forever Ago кажется идеальным воплощением ценностей Annapurna, но на деле все не столь гладко

Смартфоны Топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей (2026 год) Под конец года запредельные цены на память уже невозможно игнорировать – осенних новинок стало заметно меньше. Какие-то бренды взяли паузу, какие-то и вовсе занимаются реорганизацией (вроде realme, OnePlus и OPPO, которые то ли объединяются, то ли нет). А сам по себе выбор смартфона при бюджете ниже 20 тысяч рублей становится уже весьма непростым квестом

Искусственный интеллект Кризис доверия к ИИ: материальные основания Даже сами разработчики ИИ нынче призывают прикрутить ему фитилёк — на радость искренним ненавистникам и просто сомневающимся. Действительно ли все так плохо?

Искусственный интеллект Аудит реальности: обзор российских и зарубежных детекторов ИИ-контента В эпоху дипфейков и тотальной генерации контента с помощью систем искусственного интеллекта отделить правду от цифровой иллюзии становится всё сложнее. Справиться с этой задачей помогают специализированные ИИ-детекторы — аналитические сервисы, обученные находить скрытый машинный след там, где бессилен человеческий разум

Игры TOEM 2 — в одну уютную реку дважды. Рецензия Многие осенние релизы рассчитаны на десятки часов прохождения, и кажется, что для них невозможно найти свободное время. А вот TOEM 2, как и первая часть, не требует от вас строить такие глобальные планы — управиться с ней можно за один вечер. Рассказываем, стоит ли этот вечер на неё тратить

Игры Gamesblender № 798: слухи о скором выходе GTA VI на ПК, прокачанная DLSS 5 и мини-контроллер Xbox Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в новый выпуск GamesBlender! До выхода GTA VI остаётся всё меньше времени, и уже появились слухи о возможном релизе ПК-версии в начале 2027 года. Microsoft тем временем размышляет об эксклюзивах Xbox, запускает Xbox Labs и выпускает крошечный контроллер. Nvidia ускоряет DLSS 5, а игровая индустрия продолжает экспериментировать с ИИ — порой весьма неудачно. Плюс новый трейлер Squadron 42, открытый плейтест Sublustrum и другие новости недели!

Игры Songs of Glimmerwick — песнь песней. Рецензия В наш, кажется, окончательно сломанный век, когда всем вдруг экстренно захотелось повоевать, а решением всех проблем политики выбирают ракеты, санкции и угрозы, игры, нарочито пропагандирующие ненасилие, кажутся очень уместными. И теперь можно сказать, что у нас появилась студия — флагман этого направления. Songs of Glimmerwick — это воплощенное умиротворение, которого сейчас так не хватает

Звук и акустика Обзор TWS-наушников Apple AirPods 5: стали умнее, но мы этого не заметим Регулярное обновление беспроводных наушников Apple, которое происходит стабильно раз в два года (если вынести за скобки модель AirPods Max, существующую в своем таймлайне), коснулось в этот раз базовой модели. Самые популярные TWS-наушники получили улучшенную влагозащиту и шумоподавление даже в младшей версии. А главное – шумоподавление, как утверждается, стало более эффективным