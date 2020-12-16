Cyberpunk 2077 — пожалуй, самый масштабный и амбициозный игровой проект современности. Разработчики из CD Projekt RED стремятся быть первыми во всем, включая сложность графики. А вместе с ней пришли кусачие системные требования. Посмотрим, какие видеокарты все еще тянут Cyberpunk 2077, а какие пора заменить чем-то посерьезнее

Слухов и мнений о продаже или закрытии убыточного подразделения Xperia хватает, но Sony не сдается. И не просто не планирует делать ничего такого, а продолжает гнуть свою линию — с вытянутыми и удобными «мультимедийными» флагманами. Второе поколение Sony Xperia 5 и вовсе претендует на звание самого «человечного» смартфона в своем классе

Ситуация с возвратом средств за Cyberpunk 2077, который предложили сами разработчики, принимает всё более странный оборот. Теперь студия CD Projekt RED просит игроков, которые запросили возмещение средств за версию проекта для PlayStation 4, расслабиться и подождать

Представители Intel сейчас любят говорить о том, какого прогресса в плане быстродействия им удалось добиться при смене одного поколения 10-нм техпроцесса на другое, в результате чего последнему даже было присвоено обозначение SuperFin. Некоторые осведомлённые источники продолжают считать, что даже в апогее своего успеха 10-нм техпроцесс компанию Intel спасти от всех проблем не сможет

Новое в обзорах

Offсянка Шутки в сторону: топ-10 прогнозов в области кибербезопасности на 2021 год По традиции под конец уходящего года многие компании из сферы ИБ подводят итоги и делятся своим видением дальнейшего развития цифровых угроз. Приводим подборку наиболее вероятных сценариев развития ситуации на рынке

Звук и акустика Обзор беспроводных наушников Soundcore Liberty 2 Pro: персонализированный звук Первые в мире беспроводные наушники со звуком студийного качества – именно так заявляет производитель о своей новой модели Soundcore Liberty 2 Pro. А ещё эти наушники способны протестировать слух своего владельца и автоматически подстроить звучание под его индивидуальные особенности! Проверим?

Смартфоны Обзор смартфона realme 7 Pro: не вместо, а вместе Второй — после realme 6 Pro — потенциальный хит китайской компании в среднем сегменте за год, и опять в роли «продающей» фишки экран. Правда, теперь он берет не повышенной частотой обновления, а матрицей — «семерка» получила AMOLED

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Процессоры и память Обзор процессора AMD Ryzen 5 5600X: шесть по цене восьми Кто-то назовёт это смелостью, кто-то наглостью, а кто-то скажет, что AMD добилась своей цели – теперь её процессоры стоят дороже конкурентов с аналогичной ядерной формулой. Но мы дадим свою оценку этому явлению, опираясь на тесты. Имеет ли право шестиядерный Ryzen 5 5600X стоить как восьмиядерник, или это – основанный на хайпе оверпрайс?

Игры Cyberpunk 2077 — когда ожидания... того стоили? Рецензия Ноша CD Projekt RED тяжела. Я не сильно преувеличу, сказав, что за Cyberpunk 2077 следит вся игровая (да и не только) индустрия: геймеры, разработчики, издатели, инвесторы. Без сомнения, перед нами одна из важнейших игр поколения. Удалось ли ей стать выдающейся?

Игры Haven — от любви до безразличия. Рецензия После экшена Furi, запомнившегося нам взрывным саундтреком и непростыми драками, разработчики двинулись в совершенно другую сторону — Haven пропитана атмосферой любви и романтики. Так ли она хороша, как прошлая игра этого коллектива, расскажем в рецензии

Игры Twin Mirror — королевство тусклых зеркал. Рецензия Twin Mirror резонно можно отнести к бульварщине: непритязательная история соседствует с приевшимися архетипами и избитыми драматургическими клише. Но ближе к финалу осознаёшь — такая характеристика была бы излишней похвалой. Что не так с новым детективом от Dontnod Entertainment — расследуем в нашем материале

Фото и видео Обзор фотокамеры Leica M10-R: та же Leica, только в цвете В начале года мы тестировали камеру Leica M10 Monochrom — и при всей своей специфичности это был, безусловно, запоминающийся опыт. Сегодня мы продолжаем свое знакомство с модельным рядом полнокадровых беззеркалок Leica: модель M10-R во многом похожа на M10 Monochrom, но все-таки имеет ключевое отличие — она работает с цветом

Offсянка Искусственный интеллект и сознание: imitation game В первой части цикла «ИИ 101. Что надо знать, прежде чем сесть за код» мы обсудили понятие «искусственный интеллект», рассмотрели философские предпосылки ИИ, а также историю его возникновения и развития. Сегодня мы поговорим о теоретических проблемах ИИ и проведем несколько знаменитых мысленных экспериментов

Смартфоны Обзор смартфона Huawei P Smart 2021: не особенная снежинка Huawei P Smart 2021 – классический смартфон Huawei среднего класса: крупный экран, камера с претензией, набор ключевых трендов в оформлении. Есть ли в новинке какая-то изюминка, которая выделит его на общем, достаточно однородном, фоне?

Мониторы и проекторы Обзор 27-дюймового WQHD-монитора ASUS ProArt PA278QV: доступный профессионал Монитор ASUS ProArt PA278QV не обещает заоблачных технических характеристик, предлагая достаточно типичные возможности для 27" неигровых IPS-мониторов с разрешением WQHD. Однако в его распоряжении имеются широкие возможности по тонкой настройке цветов, обещающая высокий уровень цветопередачи сертификация CalMan и весьма доступная для полупрофессиональной модели цена

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Ноутбуки и ПК Компьютер месяца — декабрь 2020 года За последнее время вышло много интересного железа, но реалии 2020 года таковы, что купить многие новинки по рекомендуемой цене попросту невозможно. Давайте вместе посмотрим, насколько хорошо (плохо) обстоят дела на российском рынке компьютерной техники. И да, 2020 год, уходи уже…

Ноутбуки и ПК Обзор ноутбука MSI Modern 15 (A11SB): бросок тигра Перед нами один из первых ультрабуков на базе 10-нм интеловских CPU 11-го поколения с ядром Tiger Lake, а благодаря увеличенному резерву мощности Modern 15 претендует на лидирующее быстродействие в своем классе. Добавьте к этому новый дискретный видеоадаптер GeForce MX450, поддержку Thunderbolt 4, USB 4 — и все это в легком шасси с экраном 15,6 дюйма

Игры Cyberpunk 2077 — город больших надежд. Первые впечатления Годы ожидания подошли к концу. Cyberpunk 2077 действительно в трех днях от релиза, друзья! Мы успели провести в полной версии уже больше двух десятков часов и спешим поделиться первыми впечатлениями