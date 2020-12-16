Главное
Представители Intel сейчас любят говорить о том, какого прогресса в плане быстродействия им удалось добиться при смене одного поколения 10-нм техпроцесса на другое, в результате чего последнему даже было присвоено обозначение SuperFin. Некоторые осведомлённые источники продолжают считать, что даже в апогее своего успеха 10-нм техпроцесс компанию Intel спасти от всех проблем не сможет
Ситуация с возвратом средств за Cyberpunk 2077, который предложили сами разработчики, принимает всё более странный оборот. Теперь студия CD Projekt RED просит игроков, которые запросили возмещение средств за версию проекта для PlayStation 4, расслабиться и подождать
Слухов и мнений о продаже или закрытии убыточного подразделения Xperia хватает, но Sony не сдается. И не просто не планирует делать ничего такого, а продолжает гнуть свою линию — с вытянутыми и удобными «мультимедийными» флагманами. Второе поколение Sony Xperia 5 и вовсе претендует на звание самого «человечного» смартфона в своем классе
Cyberpunk 2077 — пожалуй, самый масштабный и амбициозный игровой проект современности. Разработчики из CD Projekt RED стремятся быть первыми во всем, включая сложность графики. А вместе с ней пришли кусачие системные требования. Посмотрим, какие видеокарты все еще тянут Cyberpunk 2077, а какие пора заменить чем-то посерьезнее
Offсянка
По традиции под конец уходящего года многие компании из сферы ИБ подводят итоги и делятся своим видением дальнейшего развития цифровых угроз. Приводим подборку наиболее вероятных сценариев развития ситуации на рынке
Звук и акустика
Первые в мире беспроводные наушники со звуком студийного качества – именно так заявляет производитель о своей новой модели Soundcore Liberty 2 Pro. А ещё эти наушники способны протестировать слух своего владельца и автоматически подстроить звучание под его индивидуальные особенности! Проверим?
Смартфоны
Второй — после realme 6 Pro — потенциальный хит китайской компании в среднем сегменте за год, и опять в роли «продающей» фишки экран. Правда, теперь он берет не повышенной частотой обновления, а матрицей — «семерка» получила AMOLED
Видеокарты
Когда я писал этот обзор, любые версии GeForce RTX 3070 стоили все еще неадекватно много. Но многих они устраивают и за эти деньги — и потому небольшие партии видеокарт разлетаются, как горячие пирожки в школьном буфете. Остальные же вынуждены ждать. Что ж, когда шумиха вокруг новинок AMD и NVIDIA уляжется, не исключено, что вы выберете именно ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC
Процессоры и память
Кто-то назовёт это смелостью, кто-то наглостью, а кто-то скажет, что AMD добилась своей цели – теперь её процессоры стоят дороже конкурентов с аналогичной ядерной формулой. Но мы дадим свою оценку этому явлению, опираясь на тесты. Имеет ли право шестиядерный Ryzen 5 5600X стоить как восьмиядерник, или это – основанный на хайпе оверпрайс?
Игры
Ноша CD Projekt RED тяжела. Я не сильно преувеличу, сказав, что за Cyberpunk 2077 следит вся игровая (да и не только) индустрия: геймеры, разработчики, издатели, инвесторы. Без сомнения, перед нами одна из важнейших игр поколения. Удалось ли ей стать выдающейся?
Аналитика
Успехи японской космической миссии «Хаябуса-2». Взрыв прототипа ракеты SpaceX Starship. Неудачный суборбитальный полет Virgin Galactic. Долгожданный выход Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Премьера Apple AirPods Max. Новые космические снимки с «Хаббла». Начало антимонопольного разбирательства с Facebook. Краткий обзор этих и других событий недели
Игры
С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3DNews.ru. В сегодняшнем выпуске: Cyberpunk 2077 вышел. Эта и другие новости и события игровой индустрии (если у вас есть время, чтобы отвлечься от opus magnum CD Projekt RED) — смотрите в Gamesblender № 495
Игры
После экшена Furi, запомнившегося нам взрывным саундтреком и непростыми драками, разработчики двинулись в совершенно другую сторону — Haven пропитана атмосферой любви и романтики. Так ли она хороша, как прошлая игра этого коллектива, расскажем в рецензии
Игры
Twin Mirror резонно можно отнести к бульварщине: непритязательная история соседствует с приевшимися архетипами и избитыми драматургическими клише. Но ближе к финалу осознаёшь — такая характеристика была бы излишней похвалой. Что не так с новым детективом от Dontnod Entertainment — расследуем в нашем материале
Фото и видео
В начале года мы тестировали камеру Leica M10 Monochrom — и при всей своей специфичности это был, безусловно, запоминающийся опыт. Сегодня мы продолжаем свое знакомство с модельным рядом полнокадровых беззеркалок Leica: модель M10-R во многом похожа на M10 Monochrom, но все-таки имеет ключевое отличие — она работает с цветом
Offсянка
В первой части цикла «ИИ 101. Что надо знать, прежде чем сесть за код» мы обсудили понятие «искусственный интеллект», рассмотрели философские предпосылки ИИ, а также историю его возникновения и развития. Сегодня мы поговорим о теоретических проблемах ИИ и проведем несколько знаменитых мысленных экспериментов
Смартфоны
Huawei P Smart 2021 – классический смартфон Huawei среднего класса: крупный экран, камера с претензией, набор ключевых трендов в оформлении. Есть ли в новинке какая-то изюминка, которая выделит его на общем, достаточно однородном, фоне?
Мониторы и проекторы
Монитор ASUS ProArt PA278QV не обещает заоблачных технических характеристик, предлагая достаточно типичные возможности для 27" неигровых IPS-мониторов с разрешением WQHD. Однако в его распоряжении имеются широкие возможности по тонкой настройке цветов, обещающая высокий уровень цветопередачи сертификация CalMan и весьма доступная для полупрофессиональной модели цена
Ноутбуки и ПК
Пока Intel пытается остановить марш AMD по сектору мобильных ПК, у нее появился еще один конкурент, и он сразу метит на лидерское место по быстродействию и энергоэффективности. Проверим в реальных условиях, правда ли все то, что говорят про «Маки» на ARM'овских чипах M1
Ноутбуки и ПК
За последнее время вышло много интересного железа, но реалии 2020 года таковы, что купить многие новинки по рекомендуемой цене попросту невозможно. Давайте вместе посмотрим, насколько хорошо (плохо) обстоят дела на российском рынке компьютерной техники. И да, 2020 год, уходи уже…
Ноутбуки и ПК
Перед нами один из первых ультрабуков на базе 10-нм интеловских CPU 11-го поколения с ядром Tiger Lake, а благодаря увеличенному резерву мощности Modern 15 претендует на лидирующее быстродействие в своем классе. Добавьте к этому новый дискретный видеоадаптер GeForce MX450, поддержку Thunderbolt 4, USB 4 — и все это в легком шасси с экраном 15,6 дюйма
Игры
Годы ожидания подошли к концу. Cyberpunk 2077 действительно в трех днях от релиза, друзья! Мы успели провести в полной версии уже больше двух десятков часов и спешим поделиться первыми впечатлениями
Материнские платы
Платы на базе чипсета B550 представлены в широком ассортименте. Среди различных моделей вы встретите много интересных устройств, которые, к сожалению, нельзя назвать доступными. С такими платами по большому счету все ясно, ведь тестовая лаборатория изучила немало добротных B550-материнок. Но как обстоят дела с устройствами попроще и подешевле? Узнаете, прочитав эту статью
Аналитика
Опубликовано самое детализированное изображение пятна на Солнце. В Пуэрто-Рико разрушен один из крупнейших радиотелескопов на Земле. Илон Маск потерял главного специалиста по двигателям в SpaceX. Samsung отказалась от планов по развитию линейки Galaxy Note. Краткий обзор этих и других событий недели