Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт
⇣ Содержание
В самом начале года на нашем сайте вышла статья «Заскочить в последний вагон: выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке», в которой мы изучили актуальные предложения на российском рынке мобильных компьютеров. Модели GAMING A16 PRO упоминались в том материале — во многом из-за заманчивого сочетания цены и производительности. Старшая версия «геймбука» GIGABYTE, оснащенная мобильной графикой GeForce RTX 5080, добралась до тестовой лаборатории 3DNews. Весной этот лэптоп стоит столько же и нередко меньше большинства моделей с GeForce RTX 5070 Ti — и это очень интересно.
⇡#Технические характеристики и комплектация
На официальном сайте GIGABYTE значатся две модели GAMING A16 PRO: в DXH используется мобильная версия GeForce RTX 5070 Ti, в DYH — GeForce RTX 5080. Прочие характеристики у лэптопов одинаковые. Они указаны в таблице ниже.
⇡#Внешний вид и особенности конструкции
Герой обзора получил узнаваемый дизайн. Компьютер выглядит строго и аккуратно. В прошлом году на нашем сайте выходил обзор модели GAMING A16 3VH — оба ноутбука имеют общее шасси. Корпус лэптопа целиком выполнен из темно-серого матового пластика — в GIGABYTE такой цвет назвали титановым черным. При помощи технологии рассеивания света пластиковая крышка имитирует металлическую поверхность. Гравировка “GIGABYTE” бросается в глаза. То, что перед нами игровой ноутбук, выдает чуть выдвинутый вперед дисплей — значит, в системе установлено мощное железо и габаритный кулер. Лично у меня не возникло ощущения, что я где-то продешевил.
Насколько мне известно, в GIGABYTE стремились сделать максимально легкий и компактный в своем классе игровой лэптоп. GAMING A16 PRO весит чуть больше двух килограммов, а толщина его корпуса не превышает 2,5 сантиметров (без учета резиновых ножек). Крышка ноутбука легко поворачивается одной рукой. Максимальный угол раскрытия составляет 180 градусов.
Веб-камера, микрофон и датчики распложены сверху. Камера поддерживает разрешение Full HD.
Ноутбук оснащен интерфейсом USB 2.0. Меня это не удивляет — к тому же в игровой сборке к разъему все равно будет подключена мышь. Пропускная способность прочих USB-портов не превышает 5 Гбит/с. По-настоящему быстрых разъемов GAMING A16 PRO не получил. USB-коннектор C-типа параллельно работает как в режиме видеовыхода DisplayPort 1.4, так и в режиме передачи электричества Power Delivery 3.0.
Клавиатура «Геймбука» не имеет цифрового блока. Эргономика, раскладка и функциональность такие же, как у ранее протестированных моделей GIGABYTE, оснащенных 16-дюймовыми матрицами. Так, основные кнопки здесь — большие и широкие. Производитель утверждает, что их площадь составляет 106 % в сравнении с клавишами ноутбуков прошлого поколения, таких как AORUS 16X. Пожалуй, этой концепции не соответствуют только кнопки со стрелками — вот ими в стареньких аркадных играх пользоваться оказалось не очень удобно.
В остальном же все производит очень хорошее впечатление. На официальном сайте сказано, что колпачки кнопок изогнуты определенным образом (профиль Golden Curve) и обеспечивают тем самым комфортную и бесшумную работу как во время развлечений, так и на работе. Шум во время набора текста не превышает 30 дБ. Ход кнопок составляет 1,7 мм. А еще клавиатура оснащена RGB-подсветкой с общей зоной настройки цвета. Регулировка яркости и типа свечения производится в приложении GIGABYTE GiMATE.
Размеры тачпада составляют 133 × 90 мм — он удобен, точен и отзывчив. Нажатие на сенсорную панель осуществляется с громким, хорошо ощущаемым тактильно щелчком.
Нижняя панель корпуса ноутбука снимается легко. Впрочем, излишние осторожность и неторопливость никогда не помешают. Хочешь не хочешь, но любой лэптоп следует обслуживать со временем.
Чипы ОЗУ распаяны на материнской плате — заменить память в GAMING A16 PRO не выйдет. Печалиться из-за этого факта смысла нет: 32 Гбайт «мозгов» хватит в играх надолго — сам лэптоп морально устареет к тому времени. При желании пользователь волен установить еще один SSD — второй слот M.2 временно пустует.
Кулер GAMING A16 PRO получил название WINDFORCE INFINITY EX. За этим грузным названием прячется система, оснащенная двумя вентиляторами, четырьмя медными радиаторами и шестью теплотрубками. Каждая крыльчатка имеет по 134 лопасти 3D VortX. Они заметно увеличивают воздушный поток. Половина теплотрубок кулера отводит тепло от конвертеров питания основных чипов и микросхем памяти.
⇡#Дисплей
В любой модификации GAMING A16 PRO установлена 16-дюймовая IPS-матрица, поддерживающая разрешение 2560 × 1600 точек с частотой 165 Гц. Речь идет о современной панели NE160QDM-NYJ от BOE. Она качественно передает цвета, такой матрицы оказывается достаточно как для работы, так и для развлечений. Контрастность у NE160QDM-NYJ — типичная для представителей этой технологии; яркость — более чем достаточная для работы в любое время суток.
⇡#Методика тестирования и ПО
Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.
Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.
Применялись следующие ресурсоемкие приложения:
Комплексные игровые бенчмарки:
Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):
Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:
Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.
Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.
⇡#Нагрев, шум и производительность
В приложении GiMATE пользователю доступно несколько режимов работы ноутбука: «Сбалансированный», «Игры», «Создание контента», «Энергия» и «Режим онлайн-конференций». При переключении между ними система подстраивается под выполнение определенных задач, подбирая оптимальное сочетание быстродействия, энергоэффективности и шума. Дополнительно каждый режим настраивается отдельно. Нам доступны пресеты «Тишина», «Баланс» и «Производительность».
В самых производительных режимах работы энергопотребление центрального процессора ноутбука достигает 86 Вт. Переключение между установками GiMATE регулирует динамические лимиты мощности PL1 и PL2 чипа. Мы видим, что в режиме «Производительность» средняя мощность Core 7 240H составляет 64 Вт. То есть чип функционирует с увеличенной мощностью (читай — разогнан). Нагрев — высокий, но при такой загрузке одного лишь центрального процессора лэптоп работает негромко. Скажу больше: режим «Тишина» полностью оправдывает свое название. А еще после включения пресета «Баланс» GAMING A16 PRO становится заметно холоднее и тише. Быстродействие центрального процессора и компьютера в целом при этом снижается незначительно.
Серия центральных процессоров Core 200 относительно новая. Большое количество игровых ноутбуков с чипами этого семейства появилось в продаже в России ближе ко второй половине 2025 года. GAMING A16 PRO — это первый ноутбук с таким CPU, побывавший в тестовой лаборатории. Но поверьте, потенциал Core 200 вам хорошо известен. Производительные ядра кристалла полагаются на микроархитектуру Golden Cove, а энергоэффективные — на Gracemont. Другими словами, перед нами старые добрые чипы Alder Lake — только в новой обертке. Core 7 240H собран по формуле «6P + 4E» — по сути, мы имеем дело с переименованным Core i7-13620H. Обзоры ноутбуков, оснащенных этим «камнем», появились на нашем сайте в 2023 году.
Вот и получается, что GAMING A16 PRO весьма прогнозируемо ведет себя в различных задачах. Лэптоп, оснащенный Core 7 240H, хорошо проявляет себя в легких задачах, использующих, как правило, 1-2 ядра процессора. В ресурсоемких приложениях мобильный компьютер GIGABYTE расположился рядом с моделями, использующими 8-ядерные Ryzen поколений Zen 4 и Zen 5.
В режимах «Производительность» и «Баланс» ноутбук работает шумно — играть приходится в наушниках. Верно и то, что кулер ноутбука в целом справляется со своей задачей: перегрева основных чипов системы не наблюдается. Как видите, в режиме «Производительность» WINDFORCE INFINITY EX отводит свыше 130 Вт энергии, а в режиме «Баланс» — около 110 Вт.
В играх корпус ноутбука заметно греется в средней его части. Играть в шутеры, стратегии, RPG это не мешает.
GAMING A16 PRO не создавался с целью бить всевозможные рекорды производительности. Энергопотребление GPU достигает 115 Вт в режиме Dynamic Boost. Такое ограничение мощности заметно урезает потенциал мобильной GeForce RTX 5080 — разница достигает 20-25 %. Плюс на игровое быстродействие любого мобильного ПК влияют центральный процессор и оперативная память. Ранее мы выяснили, что Core 7 240H относится к далеко не самому современному поколению мобильных чипов Alder Lake.
В прошлом году я протестировал несколько ноутбуков с GeForce RTX 5070 Ti. Важно иметь в виду, что сегодня эти модели стоят больше GAMING A16 PRO. У чипа ноутбучной Ti-версии на 28 % больше шейдерных блоков, чем у мобильной GeForce RTX 5070, но на 23 % меньше, чем у GeForce RTX 5080. Другими словами, по уровню производительности (при прочих равных) GeForce RTX 5070 Ti ближе к старшей модели, чем к младшей. Тестирование в графических бенчмарках указывает на то, что GeForce RTX 5080, энергопотребление которого снижено до 115 Вт, оказывается чуточку быстрее GeForce RTX 5070 Ti с разблокированными лимитами мощности. Показатели в 3DMARK мы можем считать «чистой» производительностью — когда влияние центрального процессора и оперативной памяти на итоговый результат оказывается минимальным. В реальных играх нередко наблюдается иная картина.
Так, в разрешении Full HD лэптопы меняются местами, и теперь система с GeForce RTX 5080 оказывается в роли догоняющего. В среднем разница — небольшая, но она есть. Как я уже говорил, на FPS и в целом на плавность картинки в таких режимах влияет не только GPU. Яркий пример — Baldur’s Gate III, обожающая быструю оперативную память и процессоры с большим кешем. Однако в играх, в которых графика компьютера загружена на 100 %, GAMING A16 PRO либо демонстрирует схожие результаты, либо вовсе оказывается впереди ноутбуков с GeForce RTX 5070 Ti.
Выводы напрашиваются сами:
Не забываем, что мобильная GeForce RTX 5080 оснащена 16 Гбайт VRAM, а GeForce RTX 5070 Ti — только 12 Гбайт. Это значит, что будут игры, в которых GAMING A16 PRO проявит себя лучше и интереснее, — особенно в высоких разрешениях да с использованием трассировки лучей и современных «улучшайзеров» изображения на экране. Полагаю, мобильная GeForce RTX 5080 как игровая современная графика растеряет свою привлекательность заметно позже — во многом из-за наличия дополнительной памяти.
В частности, еще один актуальный сценарий использования GAMING A16 PRO дома — в паре с внешним 4K-монитором, на котором можно запускать игры.
⇡#Автономная работа
В лэптопе используется аккумулятор на 76 Вт⋅ч. В легких сценариях использования компьютер работает на одном заряде батареи 9-11 часов. Для достижения такого результата я использовал режим «Энергия» в приложении GiMATE. Дискретный GPU был отключен. Результат — нерекордный, однако такой выносливости достаточно для использования GAMING A16 PRO без подзарядки в течение рабочего дня. И не забываем про поддержку технологии Power Delivery!
⇡#Выводы
Цена GAMING A16 PRO, оснащенного мобильной GeForce RTX 5080, находится на уровне лэптопов с GeForce RTX 5070 Ti. Мы видим, что в играх протестированный ноутбук демонстрирует схожий уровень быстродействия. В одних приложениях на кадровую частоту заметно влияет ограничение лимита мощности ГП, в других — производительность центрального процессора. Однако герой обзора обладает определенным — назовем это так — запасом прочности. Потому что мобильная GeForce RTX 5080 заметно отличается от GeForce RTX 5070 Ti — в противоположность десктопным версям этой графики.
Лэптопы с GeForce RTX 5080 с отключенными лимитами мощности стоят заметно больше — это компьютерная техника из другой лиги. На чем GIGABYTE сэкономила, тоже ясно: в систему интегрирован далеко не самый продвинутый кулер; в паре с GPU работает центральный процессор поколения Alder Lake; функциональность «геймбука» могла быть гораздо интереснее. При этом система охлаждения GAMING A16 PRO выполняет все поставленные перед ней задачи — пусть и делает это достаточно шумно. Плюс в конфигурации используется быстрая и четкая IPS-матрица хорошего качества. А еще у меня нет претензий и каких-либо завышенных требований к сборке ноутбука, используемым материалам и устройствам ввода.
