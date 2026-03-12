Обзор GIGABYTE GAMING A16 PRO: самый доступный игровой ноутбук с графикой на 16 Гбайт

В самом начале года на нашем сайте вышла статья «Заскочить в последний вагон: выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке», в которой мы изучили актуальные предложения на российском рынке мобильных компьютеров. Модели GAMING A16 PRO упоминались в том материале — во многом из-за заманчивого сочетания цены и производительности. Старшая версия «геймбука» GIGABYTE, оснащенная мобильной графикой GeForce RTX 5080, добралась до тестовой лаборатории 3DNews. Весной этот лэптоп стоит столько же и нередко меньше большинства моделей с GeForce RTX 5070 Ti — и это очень интересно.

⇡#Технические характеристики и комплектация

На официальном сайте GIGABYTE значатся две модели GAMING A16 PRO: в DXH используется мобильная версия GeForce RTX 5070 Ti, в DYH — GeForce RTX 5080. Прочие характеристики у лэптопов одинаковые. Они указаны в таблице ниже.

GIGABYTE GAMING A16 PRO Основной дисплей 16″, 2560 × 1600, IPS, 165 Гц Центральный процессор Intel Core 7 240H Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5080



В тестовой модели — GeForce RTX 5080 Оперативная память 32 Гбайт LPDDR5x-5600 Установка накопителей 2 × M.2 2280 PCI Express 4.0 x4



В тестовой модели — 1 × GIGABYTE AG450E1024-SI, 1 Тбайт Связь Realtek RTL8852CE WiFi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.2)



Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с) Интерфейсы 1 × USB 2.0 Type-A

2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen1 Type-C

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Блок питания 240 Вт, проприетарный разъем Емкость аккумулятора 76 Вт⋅ч Размеры 358 × 263 × 23 мм Масса устройства 2,3 кг Операционная система Без ОС

Windows 11 Pro

Windows 11 Home Гарантия 1 год Цена в России от 215 000 рублей за тестовую версию

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Герой обзора получил узнаваемый дизайн. Компьютер выглядит строго и аккуратно. В прошлом году на нашем сайте выходил обзор модели GAMING A16 3VH — оба ноутбука имеют общее шасси. Корпус лэптопа целиком выполнен из темно-серого матового пластика — в GIGABYTE такой цвет назвали титановым черным. При помощи технологии рассеивания света пластиковая крышка имитирует металлическую поверхность. Гравировка “GIGABYTE” бросается в глаза. То, что перед нами игровой ноутбук, выдает чуть выдвинутый вперед дисплей — значит, в системе установлено мощное железо и габаритный кулер. Лично у меня не возникло ощущения, что я где-то продешевил.

Насколько мне известно, в GIGABYTE стремились сделать максимально легкий и компактный в своем классе игровой лэптоп. GAMING A16 PRO весит чуть больше двух килограммов, а толщина его корпуса не превышает 2,5 сантиметров (без учета резиновых ножек). Крышка ноутбука легко поворачивается одной рукой. Максимальный угол раскрытия составляет 180 градусов.

Веб-камера, микрофон и датчики распложены сверху. Камера поддерживает разрешение Full HD.

Ноутбук оснащен интерфейсом USB 2.0. Меня это не удивляет — к тому же в игровой сборке к разъему все равно будет подключена мышь. Пропускная способность прочих USB-портов не превышает 5 Гбит/с. По-настоящему быстрых разъемов GAMING A16 PRO не получил. USB-коннектор C-типа параллельно работает как в режиме видеовыхода DisplayPort 1.4, так и в режиме передачи электричества Power Delivery 3.0.

Клавиатура «Геймбука» не имеет цифрового блока. Эргономика, раскладка и функциональность такие же, как у ранее протестированных моделей GIGABYTE, оснащенных 16-дюймовыми матрицами. Так, основные кнопки здесь — большие и широкие. Производитель утверждает, что их площадь составляет 106 % в сравнении с клавишами ноутбуков прошлого поколения, таких как AORUS 16X. Пожалуй, этой концепции не соответствуют только кнопки со стрелками — вот ими в стареньких аркадных играх пользоваться оказалось не очень удобно.

В остальном же все производит очень хорошее впечатление. На официальном сайте сказано, что колпачки кнопок изогнуты определенным образом (профиль Golden Curve) и обеспечивают тем самым комфортную и бесшумную работу как во время развлечений, так и на работе. Шум во время набора текста не превышает 30 дБ. Ход кнопок составляет 1,7 мм. А еще клавиатура оснащена RGB-подсветкой с общей зоной настройки цвета. Регулировка яркости и типа свечения производится в приложении GIGABYTE GiMATE.

Размеры тачпада составляют 133 × 90 мм — он удобен, точен и отзывчив. Нажатие на сенсорную панель осуществляется с громким, хорошо ощущаемым тактильно щелчком.

Нижняя панель корпуса ноутбука снимается легко. Впрочем, излишние осторожность и неторопливость никогда не помешают. Хочешь не хочешь, но любой лэптоп следует обслуживать со временем.

Чипы ОЗУ распаяны на материнской плате — заменить память в GAMING A16 PRO не выйдет. Печалиться из-за этого факта смысла нет: 32 Гбайт «мозгов» хватит в играх надолго — сам лэптоп морально устареет к тому времени. При желании пользователь волен установить еще один SSD — второй слот M.2 временно пустует.

Кулер GAMING A16 PRO получил название WINDFORCE INFINITY EX. За этим грузным названием прячется система, оснащенная двумя вентиляторами, четырьмя медными радиаторами и шестью теплотрубками. Каждая крыльчатка имеет по 134 лопасти 3D VortX. Они заметно увеличивают воздушный поток. Половина теплотрубок кулера отводит тепло от конвертеров питания основных чипов и микросхем памяти.

В любой модификации GAMING A16 PRO установлена 16-дюймовая IPS-матрица, поддерживающая разрешение 2560 × 1600 точек с частотой 165 Гц. Речь идет о современной панели NE160QDM-NYJ от BOE. Она качественно передает цвета, такой матрицы оказывается достаточно как для работы, так и для развлечений. Контрастность у NE160QDM-NYJ — типичная для представителей этой технологии; яркость — более чем достаточная для работы в любое время суток.

GIGABYTE GAMING A16 PRO

(матрица — NE160QDM-NYJ) Минимальная яркость, кд/м2 23 Максимальная яркость, кд/м2 438 Цветовая температура, К 6700 Контрастность 1058:1 Цветовой охват sRGB, % 98 Цветовой охват DCI-P3, % 69 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 1,69 (3,47) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,57 (2,65) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.

Применялись следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 4.3.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench R23 и Cinebench 2024. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile и SSD Test.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

WebXPRT 4. Тестирование веб-сценариев на базе сборок HTML5, JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Расширенные настройки — вкл., качество текстур и эффектов — «Высокое», качество теней — «Очень высокое», качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Нагрев, шум и производительность

В приложении GiMATE пользователю доступно несколько режимов работы ноутбука: «Сбалансированный», «Игры», «Создание контента», «Энергия» и «Режим онлайн-конференций». При переключении между ними система подстраивается под выполнение определенных задач, подбирая оптимальное сочетание быстродействия, энергоэффективности и шума. Дополнительно каждый режим настраивается отдельно. Нам доступны пресеты «Тишина», «Баланс» и «Производительность».

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Производительность» «Баланс» «Тишина» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 3,7/2,9 3,4/2,7 2,7/2,3 Температура ЦП, °C Максимальная 97 97 95 Средняя 94 88 81 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 42,2 40,1 38,9 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 64 52 37 Производительность, баллы (больше — лучше) 14095 12916 10677

В самых производительных режимах работы энергопотребление центрального процессора ноутбука достигает 86 Вт. Переключение между установками GiMATE регулирует динамические лимиты мощности PL1 и PL2 чипа. Мы видим, что в режиме «Производительность» средняя мощность Core 7 240H составляет 64 Вт. То есть чип функционирует с увеличенной мощностью (читай — разогнан). Нагрев — высокий, но при такой загрузке одного лишь центрального процессора лэптоп работает негромко. Скажу больше: режим «Тишина» полностью оправдывает свое название. А еще после включения пресета «Баланс» GAMING A16 PRO становится заметно холоднее и тише. Быстродействие центрального процессора и компьютера в целом при этом снижается незначительно.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 7678 Essentials, баллы 10449 Productivity, баллы 8200 Digital Content Creation, баллы 14337 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 255 WebXPRT 4, баллы 369 в ресурсоемких приложениях Cinebench R23 Все ядра, баллы 14095 Одно ядро, баллы 1975 Cinebench 2024 Все ядра, баллы 835 Одно ядро, баллы 116 Blender 4.3.2 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 520 Corona 10 Benchmark Скорость рендеринга, лучей/с 4785611 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 7362 Два ядра, баллы 2068 Одно ядро, баллы 1077 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 4466 Steel Nomad, баллы 4159 Steel Nomad Light, баллы 18096 3DMARK Time Spy Общий балл 16175 Графика, баллы 17236 Центральный процессор, баллы 11993 3DMARK Fire Strike Общий балл 29686 Графика, баллы 46150 Физика, баллы 24615

Серия центральных процессоров Core 200 относительно новая. Большое количество игровых ноутбуков с чипами этого семейства появилось в продаже в России ближе ко второй половине 2025 года. GAMING A16 PRO — это первый ноутбук с таким CPU, побывавший в тестовой лаборатории. Но поверьте, потенциал Core 200 вам хорошо известен. Производительные ядра кристалла полагаются на микроархитектуру Golden Cove, а энергоэффективные — на Gracemont. Другими словами, перед нами старые добрые чипы Alder Lake — только в новой обертке. Core 7 240H собран по формуле «6P + 4E» — по сути, мы имеем дело с переименованным Core i7-13620H. Обзоры ноутбуков, оснащенных этим «камнем», появились на нашем сайте в 2023 году.

Вот и получается, что GAMING A16 PRO весьма прогнозируемо ведет себя в различных задачах. Лэптоп, оснащенный Core 7 240H, хорошо проявляет себя в легких задачах, использующих, как правило, 1-2 ядра процессора. В ресурсоемких приложениях мобильный компьютер GIGABYTE расположился рядом с моделями, использующими 8-ядерные Ryzen поколений Zen 4 и Zen 5.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Производительность» «Баланс» «Тишина» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1500 МГц, 28 Гбит/с 1500 МГц, 28 Гбит/с 1500 МГц, 28 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 1758 1555 547 Реальная средняя частота памяти, МГц 1507 1500 1664 Уровень шума, дБА 52,2 44,4 39,3 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 107 89 40 21 20 25 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 79 77 67 81 79 69 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 70 73 75 83 79 86 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 4466 4127 1107 3DMARK Steel Nomad, баллы 4159 3700 3085

В режимах «Производительность» и «Баланс» ноутбук работает шумно — играть приходится в наушниках. Верно и то, что кулер ноутбука в целом справляется со своей задачей: перегрева основных чипов системы не наблюдается. Как видите, в режиме «Производительность» WINDFORCE INFINITY EX отводит свыше 130 Вт энергии, а в режиме «Баланс» — около 110 Вт.

В играх корпус ноутбука заметно греется в средней его части. Играть в шутеры, стратегии, RPG это не мешает.

GAMING A16 PRO не создавался с целью бить всевозможные рекорды производительности. Энергопотребление GPU достигает 115 Вт в режиме Dynamic Boost. Такое ограничение мощности заметно урезает потенциал мобильной GeForce RTX 5080 — разница достигает 20-25 %. Плюс на игровое быстродействие любого мобильного ПК влияют центральный процессор и оперативная память. Ранее мы выяснили, что Core 7 240H относится к далеко не самому современному поколению мобильных чипов Alder Lake.

В прошлом году я протестировал несколько ноутбуков с GeForce RTX 5070 Ti. Важно иметь в виду, что сегодня эти модели стоят больше GAMING A16 PRO. У чипа ноутбучной Ti-версии на 28 % больше шейдерных блоков, чем у мобильной GeForce RTX 5070, но на 23 % меньше, чем у GeForce RTX 5080. Другими словами, по уровню производительности (при прочих равных) GeForce RTX 5070 Ti ближе к старшей модели, чем к младшей. Тестирование в графических бенчмарках указывает на то, что GeForce RTX 5080, энергопотребление которого снижено до 115 Вт, оказывается чуточку быстрее GeForce RTX 5070 Ti с разблокированными лимитами мощности. Показатели в 3DMARK мы можем считать «чистой» производительностью — когда влияние центрального процессора и оперативной памяти на итоговый результат оказывается минимальным. В реальных играх нередко наблюдается иная картина.

Так, в разрешении Full HD лэптопы меняются местами, и теперь система с GeForce RTX 5080 оказывается в роли догоняющего. В среднем разница — небольшая, но она есть. Как я уже говорил, на FPS и в целом на плавность картинки в таких режимах влияет не только GPU. Яркий пример — Baldur’s Gate III, обожающая быструю оперативную память и процессоры с большим кешем. Однако в играх, в которых графика компьютера загружена на 100 %, GAMING A16 PRO либо демонстрирует схожие результаты, либо вовсе оказывается впереди ноутбуков с GeForce RTX 5070 Ti.

Выводы напрашиваются сами:

для игр, в которых важен геймплей, а также высокая и стабильная кадровая частота, нужно подбирать систему с быстрыми центральным процессором и оперативной памятью — ставка на более статусную графику может не сыграть;

для игр с высокими системными требованиями, в том числе поддерживающих современные графические технологии, лучше подходит GPU, обладающий некоторым запасом.

Не забываем, что мобильная GeForce RTX 5080 оснащена 16 Гбайт VRAM, а GeForce RTX 5070 Ti — только 12 Гбайт. Это значит, что будут игры, в которых GAMING A16 PRO проявит себя лучше и интереснее, — особенно в высоких разрешениях да с использованием трассировки лучей и современных «улучшайзеров» изображения на экране. Полагаю, мобильная GeForce RTX 5080 как игровая современная графика растеряет свою привлекательность заметно позже — во многом из-за наличия дополнительной памяти.

В частности, еще один актуальный сценарий использования GAMING A16 PRO дома — в паре с внешним 4K-монитором, на котором можно запускать игры.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) WUXGA WQXGA AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 222 105 200 91 PUBG: BATTLEGROUNDS 173 120 173 120 Dota 2 200 103 200 103 Baldur’s Gate III 81 62 78 62 The Witcher 3: Wild Hunt CE 92 66 72 55 Cyberpunk 2077 69 56 61 44 Alan Wake 2 82 60 58 42 A Plague Tale: Requiem 100 75 70 54 Red Dead Redemption 2 98 70 86 62 Kingdom Come Deliverance II 58 45 48 39 Assassin’s Creed Shadows 45 38 36 31 Black Myth: Wukong 46 40 34 31 Horizon Zero Dawn Remastered 111 70 95 64

В лэптопе используется аккумулятор на 76 Вт⋅ч. В легких сценариях использования компьютер работает на одном заряде батареи 9-11 часов. Для достижения такого результата я использовал режим «Энергия» в приложении GiMATE. Дискретный GPU был отключен. Результат — нерекордный, однако такой выносливости достаточно для использования GAMING A16 PRO без подзарядки в течение рабочего дня. И не забываем про поддержку технологии Power Delivery!

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2 Веб 8 ч 55 м Просмотр видео 11 ч 7 м

Цена GAMING A16 PRO, оснащенного мобильной GeForce RTX 5080, находится на уровне лэптопов с GeForce RTX 5070 Ti. Мы видим, что в играх протестированный ноутбук демонстрирует схожий уровень быстродействия. В одних приложениях на кадровую частоту заметно влияет ограничение лимита мощности ГП, в других — производительность центрального процессора. Однако герой обзора обладает определенным — назовем это так — запасом прочности. Потому что мобильная GeForce RTX 5080 заметно отличается от GeForce RTX 5070 Ti — в противоположность десктопным версям этой графики.

Лэптопы с GeForce RTX 5080 с отключенными лимитами мощности стоят заметно больше — это компьютерная техника из другой лиги. На чем GIGABYTE сэкономила, тоже ясно: в систему интегрирован далеко не самый продвинутый кулер; в паре с GPU работает центральный процессор поколения Alder Lake; функциональность «геймбука» могла быть гораздо интереснее. При этом система охлаждения GAMING A16 PRO выполняет все поставленные перед ней задачи — пусть и делает это достаточно шумно. Плюс в конфигурации используется быстрая и четкая IPS-матрица хорошего качества. А еще у меня нет претензий и каких-либо завышенных требований к сборке ноутбука, используемым материалам и устройствам ввода.