Обзор GIGABYTE GAMING A16 3VH: мне нужен стабильный игровой ноутбук, недорого
Знакомство с новинками GIGABYTE продолжается. Осенью на нашем сайте вышел обзор AERO X16 1WH — одного из самых доступных лэптопов с графикой GeForce RTX 5070. Модель GAMING A16 3VH, о которой пойдет речь далее, имеет много общего с протестированным ранее «Аэробуком». Сходство затрагивает как шасси компьютеров, так и их позиционирование. А именно: тестлаб вновь знакомит читателей с недорогим (в своем классе) игровым ноутбуком. Герой обзора оснащен 8-ядерным процессором Ryzen 7 260, 16 Гбайт ОЗУ и мобильной версией GeForce RTX 5060.
⇡#Технические характеристики и комплектация
Полное название серии звучит как GIGABYTE GAMING A16 GA63H. В продаже вы встретите модели GAMING A16 3TH, GAMING A16 3VH и GAMING A16 3WH. Во всех компьютерах используется 8-ядерный Ryzen 7 260, но графика везде разная: GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5070. Также в продаже вы найдете версии лэптопов с SSD разного объема. На момент написания статьи за модель с 512-Гбайт накопителем в DNS просили 99 999 рублей — это самое доступное предложение в категории ноутбуков с мобильной GeForce RTX 5060. Версия с терабайтным твердотельным накопителем стоит уже 110 499 рублей.
⇡#Внешний вид и особенности конструкции
Корпус GAMING A16 3VH выполнен из темно-серого матового пластика. К качеству сборки и выбору материалов, когда речь заходит о компьютере в такой ценовой категории, придираться нет никакого желания. Элементы корпуса хорошо подогнаны. Лично у меня нет сомнения, что устройство долго прослужит своему владельцу — или даже нескольким. Держишь «ноут» в руках и не ощущаешь, что как-то продешевил. И да, не забывайте как можно чаще ухаживать за лэптопом, так как его пластиковые детали легко теряют свой лоск.
В конструкции шасси GAMING A16 3VH используются прочные тугие петли — крышка дисплея не раскрывается одной рукой. При этом максимальный угол составляет 180 градусов. Веб-камера, микрофон и датчики распложены сверху. Камера поддерживает разрешение 1080p.
Что касается габаритов компьютера, то герой обзора, что называется, не выделяется из толпы. Масса устройства равна 2,2 кг, а значит, брать систему с собой не составляет большого труда. Толщина корпуса без учета резиновых ножек меняется в диапазоне от 19,5 до 23 мм.
С функциональностью у «игробука» все в порядке — я твердо в этом уверен. С одной стороны, несколько архаично выглядит порт USB 2.0 на правой стороне корпуса. Но ведь дома к нему с вероятностью 99,9 % подключится мышь. С другой стороны, GAMING A16 3VH оснащен полноценным разъемом USB4. Интерфейс не только хвастает быстрым трансфером данных, но и поддерживает стандарт передачи изображения DisplayPort 1.4 и технологию Power Delivery 3.0.
Клавиатура «Геймбука» не имеет цифрового блока. Эргономика, раскладка и функциональность такие же, как у недавно протестированной модели AERO X16 1WH. Так, основные кнопки здесь — большие и широкие. Производитель утверждает, что их площадь составляет 106 % в сравнении с клавишами конкурентов. Пожалуй, этой концепции не соответствуют только кнопки со стрелками — вот ими в стареньких аркадных играх пользоваться оказалось не очень удобно. В остальном же все выглядит, если так можно выразиться, очень пристойно. На официальном сайте сказано, что колпачки кнопок изогнуты определенным образом (профиль Golden Curve) и обеспечивают тем самым комфортную и бесшумную работу как во время развлечений, так и на работе. Шум во время набора текста не превышает 30 дБ. Ход кнопок составляет 1,7 мм.
А еще клавиатура оснащена RGB-подсветкой с общей зоной настройки цвета. Регулировка яркости и типа свечения производится в приложении GIGABYTE GiMATE.
Размеры тачпада составляют 133 × 90 мм — он удобен, точен и отзывчив. Нажатие на сенсорную панель осуществляется с громким, хорошо ощущаемым тактильно щелчком.
Нижняя панель лэптопа легко снимается. Аккуратность и монотонность здесь не повредят — и вот через пару минут мы получаем доступ к системе охлаждения, материнской плате и аккумулятору ноутбука.
Заглянуть под пластиковый кожух GAMING A16 3VH точно придется со временем. Во-первых, никто не отменял планового обслуживания системы. Кулер ноутбука состоит из двух вентиляторов, четырех радиаторов и такого же количества медных теплотрубок. Центральный процессор и графический чип охлаждаются единой системой. Еще по одной теплотрубке приходится на конвертеры питания основных микросхем компьютера.
Во-вторых, в протестированной модификации GAMING A16 3VH установлены SSD на 512 Гбайт и 16 Гбайт DDR5-памяти в виде одного модуля. Я нередко рекомендую пользователям не затягивать с апгрейдом системы: сюда так и просятся еще одна планка DDR5-5600 на 16 Гбайт и терабайтный твердотельный накопитель, на котором будут «складироваться» игры. Учтите, что второй M.2-слот работает в режиме PCI Express 4.0 x2.
⇡#Дисплей
В описании игровой серии GAMING A16 GA63H указано, что некоторые модели ноутбуков комплектуются IPS-матрицами, поддерживающими разрешение 2560 × 1600 точек. Эти дисплеи на 100 % соответствует стандарту sRGB, а их яркость составляет 400 нит. Именно такая панель установлена в AERO X16 1WH. В тестовой версии ноутбука используется матрица, поддерживающая WUXGA-разрешение. Тестирование показало, что IPS-панель NE160WUM-NX6 может не подойти профессиональным создателям контента — цветное изображение передается с заметными ошибками. На мой взгляд, такой дисплей удовлетворит геймеров, так как он обладает высокой (для данной технологии) контрастностью, а ошибки в передаче оттенков серого минимальны. На практике выходит так, что видеоролики и геймплей на экране смотрятся сочно, привлекательно и глубоко.
⇡#Методика тестирования и ПО
Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.
Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.
Использовались следующие ресурсоемкие приложения:
Комплексные игровые бенчмарки:
Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):
Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:
Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.
Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.
Нагрев, шум и производительность
После установки Windows я скачал пакет приложений GIGABYTE GiMATE — вашего персонального ИИ-помощника. Приложение при помощи искусственного интеллекта поддерживает несколько функций, отвечающих за энергопотребление ноутбука, его производительность, работу кулера, работу аудио и звука, а также за безопасность пользователя и его данных. В частности, в GIGABYTE GiMATE доступно несколько режимов работы системы охлаждения — большинство из них мы протестировали.
Как и ожидалось, в сценариях, нагружающих центральный процессор, ноутбук работает одинаково. Система разгоняет Ryzen 7 260 так, что частота всех его ядер держится отметки 4,5 ГГц. Среднее энергопотребление чипа составляет 65 Вт. В таких условиях кулер GAMING A16 3VH работает шумно, но полностью справляется со своей задачей. Перегрева кристалла, вызывающего сброс тактовой частоты ядер, не наблюдается. Что приятно, процессор в лэптопе не «долбится» в максимально допустимые для кристаллов поколения Zen 4 95 градусов Цельсия — как это происходит в некоторых настольных чипах AMD.
Мы уже тестировали ноутбуки, оснащенные «камнями» серии Ryzen 200. Такие компьютеры отлично проявляют себя в задачах, связанных с потреблением контента, а также в нетребовательных к ресурсам системного блока рабочих приложениях. При выполнении сложных расчетов угнаться за сборками, оснащенными процессорами-монстрами, оказывается тяжело.
В задачах, в которых GPU задействуется больше, режимы «Игры» и «Создание контента» работают идентично. В играх, нагружающих графический процессор на 100 %, GAMING A16 3VH работает шумно — приходится использовать гарнитуру. Зато мы видим приоритеты, расставленные ИИ-помощником GIGABYTE GiMATE. Так, во всех режимах графическое ядро нагревается не выше 80 градусов Цельсия, а центральный процессор — не выше 75 градусов. Другие протестированные нами ноутбуки, оснащенные GeForce RTX 5060, греются сильнее. Вы легко можете проверить это сами.
При низкой нагрузке лэптоп работает практически бесшумно. В играх заметно греется средняя область клавиатуры — там, где распаяны чипы. Играть это, впрочем, никак не мешает.
Тестовая лаборатория изучила достаточно лэптопов с графикой GeForce RTX 5060, чтобы окончательно убедиться в том, насколько хорошо эти компьютеры подходят для игр. Мы видим, что один из младших чипов NVIDIA в серии хорошо справляется с современными ААА-проектами. Да, в природе существуют игры-бенчмарки, но даже в таких проектах, как Black Myth: Wukong, Kingdom Come Deliverance II и Assassin’s Creed Shadows, будет достаточно снизить качество графики до режима «Высокое» и не испортить себе впечатление от увиденного.
Максимальное энергопотребление GeForce RTX 5060 в режиме Dynamic Boost достигает 85 Вт. На графиках ниже приведены результаты лэптопов, в которых этот же GPU работает на большей мощности. Разница — небольшая, и я со всей уверенностью заявляю, что отквитать такой гандикап поможет установка в GAMING A16 3VH второго модуля оперативной памяти. Подробнее эта тема раскрыта в обзоре AERO X16 1WH.
⇡#Автономная работа
В лэптопе используется аккумулятор емкостью 76 Вт⋅ч. Производитель утверждает, что компьютер проработает от одного заряда батареи до 14 часов. Тестовая модель продемонстрировала более скромные результаты, однако многое познается в сравнении. Есть очевидный факт: среди протестированных в этом году лэптопов с GeForce RTX 5060 на борту GAMING A16 3VH продержался дольше всех. Значит, продемонстрированную автономность ноутбука можно записать ему в плюс. Конкуренты держат заряд батареи хуже.
⇡#Выводы
К GAMING A16 3VH вполне применим слоган «За что заплатил — то и получил» — протестированная модель хорошо показывает себя в категории «цена — качество». У меня нет серьезных претензий к протестированному ноутбуку. Компьютер GIGABYTE ладно скроен, обладает хорошей функциональностью и на фоне конкурентов дольше работает от аккумулятора. Производительность системы — в том числе и игровая — ожидаемая. Полагаю, заодно и с целью сэкономить основные чипы системы работают не на своем максимуме. Зато лэптоп несильно греется — пусть и работает довольно шумно. К плюсам устройства отнесу и возможность его быстрой и легкой модернизации — когда-то же цены на оперативную память поползут вниз. Наконец, остается определиться с дисплеем ноутбука: устраивает ли выбранная производителем IPS-матрица именно вас?
