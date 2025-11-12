Обзор GIGABYTE GAMING A16 3VH: мне нужен стабильный игровой ноутбук, недорого

Знакомство с новинками GIGABYTE продолжается. Осенью на нашем сайте вышел обзор AERO X16 1WH — одного из самых доступных лэптопов с графикой GeForce RTX 5070. Модель GAMING A16 3VH, о которой пойдет речь далее, имеет много общего с протестированным ранее «Аэробуком». Сходство затрагивает как шасси компьютеров, так и их позиционирование. А именно: тестлаб вновь знакомит читателей с недорогим (в своем классе) игровым ноутбуком. Герой обзора оснащен 8-ядерным процессором Ryzen 7 260, 16 Гбайт ОЗУ и мобильной версией GeForce RTX 5060.

⇡#Технические характеристики и комплектация

Полное название серии звучит как GIGABYTE GAMING A16 GA63H. В продаже вы встретите модели GAMING A16 3TH, GAMING A16 3VH и GAMING A16 3WH. Во всех компьютерах используется 8-ядерный Ryzen 7 260, но графика везде разная: GeForce RTX 5050, GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5070. Также в продаже вы найдете версии лэптопов с SSD разного объема. На момент написания статьи за модель с 512-Гбайт накопителем в DNS просили 99 999 рублей — это самое доступное предложение в категории ноутбуков с мобильной GeForce RTX 5060. Версия с терабайтным твердотельным накопителем стоит уже 110 499 рублей.

GIGABYTE GAMING A16 GA63H Основной дисплей 16″, 2560 × 1600, IPS, 165 Гц

16″, 1920 × 1200, IPS, 165 Гц



В тестовой модели — 1920 × 1200 Центральный процессор AMD Ryzen 7 260 Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 5050

NVIDIA GeForce RTX 5060

NVIDIA GeForce RTX 5070



В тестовой модели — GeForce RTX 5060 Оперативная память До 64 Гбайт DDR5-5600



В тестовой модели — 16 Гбайт Установка накопителей 1 × M.2 2280 PCI Express 4.0 x4

1 × M.2 2280 PCI Express 4.0 x2



В тестовой модели — 1 × GIGABYTE AG450E512-SI, 512 Гбайт (PCI Express x4) Связь Realtek RTL8852CE WiFi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.2)



Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с) Интерфейсы 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 2.0 Type-A

1 × USB4

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Блок питания 150 Вт, 485 г (измерено в тестлабе), проприетарный разъем Емкость аккумулятора 76 Вт⋅ч Размеры 358 × 263 × 23 мм Масса устройства 2,2 кг Операционная система Без ОС

Windows 11



В тестовой модели — без ОС Гарантия 1 год Цена в России 99 999 рублей за тестовую версию ноутбука

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Корпус GAMING A16 3VH выполнен из темно-серого матового пластика. К качеству сборки и выбору материалов, когда речь заходит о компьютере в такой ценовой категории, придираться нет никакого желания. Элементы корпуса хорошо подогнаны. Лично у меня нет сомнения, что устройство долго прослужит своему владельцу — или даже нескольким. Держишь «ноут» в руках и не ощущаешь, что как-то продешевил. И да, не забывайте как можно чаще ухаживать за лэптопом, так как его пластиковые детали легко теряют свой лоск.

В конструкции шасси GAMING A16 3VH используются прочные тугие петли — крышка дисплея не раскрывается одной рукой. При этом максимальный угол составляет 180 градусов. Веб-камера, микрофон и датчики распложены сверху. Камера поддерживает разрешение 1080p.

Что касается габаритов компьютера, то герой обзора, что называется, не выделяется из толпы. Масса устройства равна 2,2 кг, а значит, брать систему с собой не составляет большого труда. Толщина корпуса без учета резиновых ножек меняется в диапазоне от 19,5 до 23 мм.

С функциональностью у «игробука» все в порядке — я твердо в этом уверен. С одной стороны, несколько архаично выглядит порт USB 2.0 на правой стороне корпуса. Но ведь дома к нему с вероятностью 99,9 % подключится мышь. С другой стороны, GAMING A16 3VH оснащен полноценным разъемом USB4. Интерфейс не только хвастает быстрым трансфером данных, но и поддерживает стандарт передачи изображения DisplayPort 1.4 и технологию Power Delivery 3.0.

Клавиатура «Геймбука» не имеет цифрового блока. Эргономика, раскладка и функциональность такие же, как у недавно протестированной модели AERO X16 1WH. Так, основные кнопки здесь — большие и широкие. Производитель утверждает, что их площадь составляет 106 % в сравнении с клавишами конкурентов. Пожалуй, этой концепции не соответствуют только кнопки со стрелками — вот ими в стареньких аркадных играх пользоваться оказалось не очень удобно. В остальном же все выглядит, если так можно выразиться, очень пристойно. На официальном сайте сказано, что колпачки кнопок изогнуты определенным образом (профиль Golden Curve) и обеспечивают тем самым комфортную и бесшумную работу как во время развлечений, так и на работе. Шум во время набора текста не превышает 30 дБ. Ход кнопок составляет 1,7 мм.

А еще клавиатура оснащена RGB-подсветкой с общей зоной настройки цвета. Регулировка яркости и типа свечения производится в приложении GIGABYTE GiMATE.

Размеры тачпада составляют 133 × 90 мм — он удобен, точен и отзывчив. Нажатие на сенсорную панель осуществляется с громким, хорошо ощущаемым тактильно щелчком.

Нижняя панель лэптопа легко снимается. Аккуратность и монотонность здесь не повредят — и вот через пару минут мы получаем доступ к системе охлаждения, материнской плате и аккумулятору ноутбука.

Заглянуть под пластиковый кожух GAMING A16 3VH точно придется со временем. Во-первых, никто не отменял планового обслуживания системы. Кулер ноутбука состоит из двух вентиляторов, четырех радиаторов и такого же количества медных теплотрубок. Центральный процессор и графический чип охлаждаются единой системой. Еще по одной теплотрубке приходится на конвертеры питания основных микросхем компьютера.

Во-вторых, в протестированной модификации GAMING A16 3VH установлены SSD на 512 Гбайт и 16 Гбайт DDR5-памяти в виде одного модуля. Я нередко рекомендую пользователям не затягивать с апгрейдом системы: сюда так и просятся еще одна планка DDR5-5600 на 16 Гбайт и терабайтный твердотельный накопитель, на котором будут «складироваться» игры. Учтите, что второй M.2-слот работает в режиме PCI Express 4.0 x2.

В описании игровой серии GAMING A16 GA63H указано, что некоторые модели ноутбуков комплектуются IPS-матрицами, поддерживающими разрешение 2560 × 1600 точек. Эти дисплеи на 100 % соответствует стандарту sRGB, а их яркость составляет 400 нит. Именно такая панель установлена в AERO X16 1WH. В тестовой версии ноутбука используется матрица, поддерживающая WUXGA-разрешение. Тестирование показало, что IPS-панель NE160WUM-NX6 может не подойти профессиональным создателям контента — цветное изображение передается с заметными ошибками. На мой взгляд, такой дисплей удовлетворит геймеров, так как он обладает высокой (для данной технологии) контрастностью, а ошибки в передаче оттенков серого минимальны. На практике выходит так, что видеоролики и геймплей на экране смотрятся сочно, привлекательно и глубоко.

GIGABYTE GAMING A16 GA63H

(матрица — NE160WUM-NX6) Минимальная яркость, кд/м2 14 Максимальная яркость, кд/м2 330 Цветовая температура, К 6833 Контрастность 1603:1 Цветовой охват sRGB, % 60 Цветовой охват DCI-P3, % 43 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 4,74 (23,7) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,55 (2,31) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 4.3.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench R23 и Cinebench 2024. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile и SSD Test.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

WebXPRT 4. Тестирование веб-сценариев на базе сборок HTML5, JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Расширенные настройки — вкл., качество текстур и эффектов — «Высокое», качество теней — «Очень высокое», качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

Нагрев, шум и производительность

После установки Windows я скачал пакет приложений GIGABYTE GiMATE — вашего персонального ИИ-помощника. Приложение при помощи искусственного интеллекта поддерживает несколько функций, отвечающих за энергопотребление ноутбука, его производительность, работу кулера, работу аудио и звука, а также за безопасность пользователя и его данных. В частности, в GIGABYTE GiMATE доступно несколько режимов работы системы охлаждения — большинство из них мы протестировали.

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Сбалансированный» «Игры» «Создание контента» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,5 4,5 4,5 Температура ЦП, °C Максимальная 90 91 91 Средняя 86 86 86 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 47,3 47,1 47,1 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 65 65 65 Производительность, баллы (больше — лучше) 16068 16051 16140

Как и ожидалось, в сценариях, нагружающих центральный процессор, ноутбук работает одинаково. Система разгоняет Ryzen 7 260 так, что частота всех его ядер держится отметки 4,5 ГГц. Среднее энергопотребление чипа составляет 65 Вт. В таких условиях кулер GAMING A16 3VH работает шумно, но полностью справляется со своей задачей. Перегрева кристалла, вызывающего сброс тактовой частоты ядер, не наблюдается. Что приятно, процессор в лэптопе не «долбится» в максимально допустимые для кристаллов поколения Zen 4 95 градусов Цельсия — как это происходит в некоторых настольных чипах AMD.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 7126 Essentials, баллы 10200 Productivity, баллы 9531 Digital Content Creation, баллы 10100 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 237 WebXPRT 4, баллы 330 Быстродействие накопителя 3DMARK Storage, баллы 1851 в ресурсоемких приложениях Cinebench R23 Все ядра, баллы 16068 Одно ядро, баллы 1753 Cinebench 2024 Все ядра, баллы 855 Одно ядро, баллы 103 Blender 4.3.2 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 447 Corona 10 Benchmark Скорость рендеринга, лучей/с 4781019 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 7971 Два ядра, баллы 1992 Одно ядро, баллы 1008 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 2846 Steel Nomad, баллы 2442 Steel Nomad Light, баллы 11059 3DMARK Time Spy Общий балл 10893 Графика, баллы 11203 Центральный процессор, баллы 9417 3DMARK Fire Strike Общий балл 26466 Графика, баллы 30723 Физика, баллы 25760

Мы уже тестировали ноутбуки, оснащенные «камнями» серии Ryzen 200. Такие компьютеры отлично проявляют себя в задачах, связанных с потреблением контента, а также в нетребовательных к ресурсам системного блока рабочих приложениях. При выполнении сложных расчетов угнаться за сборками, оснащенными процессорами-монстрами, оказывается тяжело.

В задачах, в которых GPU задействуется больше, режимы «Игры» и «Создание контента» работают идентично. В играх, нагружающих графический процессор на 100 %, GAMING A16 3VH работает шумно — приходится использовать гарнитуру. Зато мы видим приоритеты, расставленные ИИ-помощником GIGABYTE GiMATE. Так, во всех режимах графическое ядро нагревается не выше 80 градусов Цельсия, а центральный процессор — не выше 75 градусов. Другие протестированные нами ноутбуки, оснащенные GeForce RTX 5060, греются сильнее. Вы легко можете проверить это сами.

При низкой нагрузке лэптоп работает практически бесшумно. В играх заметно греется средняя область клавиатуры — там, где распаяны чипы. Играть это, впрочем, никак не мешает.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Сбалансированный» «Игры» «Создание контента» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1560 МГц, 24 Гбит/с 1560 МГц, 24 Гбит/с 1560 МГц, 24 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2180 2424 2428 Реальная средняя частота памяти, МГц 1832 1833 1834 Уровень шума, дБА 48 50 50 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 67 84 84 13 15 15 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 67 75 75 69 78 78 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 54 60 60 70 75 75 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 2613 2846 2854 3DMARK Steel Nomad, баллы 2266 2442 2439

Тестовая лаборатория изучила достаточно лэптопов с графикой GeForce RTX 5060, чтобы окончательно убедиться в том, насколько хорошо эти компьютеры подходят для игр. Мы видим, что один из младших чипов NVIDIA в серии хорошо справляется с современными ААА-проектами. Да, в природе существуют игры-бенчмарки, но даже в таких проектах, как Black Myth: Wukong, Kingdom Come Deliverance II и Assassin’s Creed Shadows, будет достаточно снизить качество графики до режима «Высокое» и не испортить себе впечатление от увиденного.

Максимальное энергопотребление GeForce RTX 5060 в режиме Dynamic Boost достигает 85 Вт. На графиках ниже приведены результаты лэптопов, в которых этот же GPU работает на большей мощности. Разница — небольшая, и я со всей уверенностью заявляю, что отквитать такой гандикап поможет установка в GAMING A16 3VH второго модуля оперативной памяти. Подробнее эта тема раскрыта в обзоре AERO X16 1WH.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) WUXGA AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 169 95 PUBG: BATTLEGROUNDS 145 92 Dota 2 148 85 Baldur’s Gate III 65 44 The Witcher 3: Wild Hunt CE 62 47 Cyberpunk 2077 62 42 Alan Wake 2 54 37 A Plague Tale: Requiem 60 47 Red Dead Redemption 2 69 54 Kingdom Come Deliverance II 33 25 Assassin’s Creed Shadows 23 19 Black Myth: Wukong 29 25 Horizon Zero Dawn Remastered 55 38

В лэптопе используется аккумулятор емкостью 76 Вт⋅ч. Производитель утверждает, что компьютер проработает от одного заряда батареи до 14 часов. Тестовая модель продемонстрировала более скромные результаты, однако многое познается в сравнении. Есть очевидный факт: среди протестированных в этом году лэптопов с GeForce RTX 5060 на борту GAMING A16 3VH продержался дольше всех. Значит, продемонстрированную автономность ноутбука можно записать ему в плюс. Конкуренты держат заряд батареи хуже.

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2 Веб 9 ч 28 м Просмотр видео 11 ч 11 м

К GAMING A16 3VH вполне применим слоган «За что заплатил — то и получил» — протестированная модель хорошо показывает себя в категории «цена — качество». У меня нет серьезных претензий к протестированному ноутбуку. Компьютер GIGABYTE ладно скроен, обладает хорошей функциональностью и на фоне конкурентов дольше работает от аккумулятора. Производительность системы — в том числе и игровая — ожидаемая. Полагаю, заодно и с целью сэкономить основные чипы системы работают не на своем максимуме. Зато лэптоп несильно греется — пусть и работает довольно шумно. К плюсам устройства отнесу и возможность его быстрой и легкой модернизации — когда-то же цены на оперативную память поползут вниз. Наконец, остается определиться с дисплеем ноутбука: устраивает ли выбранная производителем IPS-матрица именно вас?