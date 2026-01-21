Заскочить в последний вагон: выбираем лучшие игровые ноутбуки на российском рынке

В январе мы подвели итоги 2025 года. Он оказался… странным. С одной стороны, NVIDIA представила серию игровых ускорителей GeForce RTX 50. Да вот только «зеленые» столкнулись с рядом сложностей, и большое (читай — заметное) количество моделей ноутбуков появилось в продаже только во второй половине года. Отличилась и Intel, представив серию мобильных центральных процессоров Core Ultra 200H(X). Тестовая лаборатория 3DNews в прошлом году протестировала немало устройств, оснащенных этими чипами. А вот AMD оказалась по другую сторону. Чипмейкер весь год занимался преимущественно ребрендингом хорошо знакомой нам продукции. Самое обидное, что «красные» практически полностью отсутствуют в сегменте мобильной игровой графики — и нет ни одного намека, что ситуация хоть как-то изменится в ближайшие пару лет.

Этот год — переходный. Следовательно, NVIDIA не представит новой ноутбучной графики. Поговаривают, даже расширения серии GeForce RTX 50 ждать не стоит. Значит, мобильные компьютеры в 2026 году точно не станут быстрее в играх. AMD снова занята переименованием старых чипов, а в Intel официально заявили, что дискретной графики для ноутбуков они выпускать не собираются. Итого среди действительно интересных вещей ждем только центральные процессоры поколения Panther Lake.

Ноутбуки дорожают: виноваты дефицит чипов памяти и меди. Ноутбуки деградируют: в последнее время полно разговоров о тотальном исходе графики с 12 Гбайт памяти и больше, а даже при производстве дорогих моделей начинается тотальная экономия не только на памяти, но и на прочем железе — тревожные звоночки мы уже ощущаем. Так что возможно, именно сегодня остается последний шанс заскочить в последний вагон с удачной покупкой.

В прошлом году тестовая лаборатория отлично поработала, изучив все ноутбучные версии графических чипов NVIDIA последнего поколения. Смотрите:

Производительность разной графики GeForce показана на графиках ниже.

Перед написанием этой статьи я изучил характеристики сотен моделей, доступных в российской рознице, и отзывы о них. Из этого списка было отобрано три десятка ноутбуков разных ценовых категорий, из которых впоследствии и сформировался список из 15 моделей, достойных вашего внимания. Многие лэптопы, попавшие в финальный табель, продаются в крупных сетевых магазинах, таких как DNS, «Ситилинк» и так далее. Стоимость части мобильных компьютеров заметно колеблется при переходе от одного магазина к другому — поэтому при разговоре о ценах на тот или иной лэптоп фигурирует предлог «от». Поиски интересных переносных систем велись и в прочих торговых точках Москвы, среди которых значатся «Нотик», «Регард», «Онлайн Трейд», XCOM-SHOP, mobicomshop, KNS и Nembus. Также интересные модели я высматривал на «Яндекс.Маркете», OZON и Wildberries. Для большей наглядности мобильные ПК были условно разделены на четыре ценовые категории.

⇡#До 100 000 рублей

Выбор редакции:

ASUS TUF Gaming F16 FX607 VJB- RL103 (16″, 1920 × 1200 IPS, Core 5 210H, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 3050 6 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 69 000 рублей;

При желании в продаже мы найдем несколько игровых ноутбуков стоимостью около 60 000 рублей. Эпитет «игровой», впрочем, стоит взять в кавычки, так как в таких компьютерах используется GeForce RTX 2050. В основе этой мобильной графики лежит процессор GA107. Он же используется в версии GeForce RTX 3050 с 4 Гбайт VRAM. Кристалл оснащен 2048 ядрами CUDA, 64 текстурными блоками, 32 ROP, 64 тензорными и 16 RT-ядрами и работает в диапазоне частот 1057-1740 МГц — точное значение зависит от TDP (35-95 Вт — в том числе с учетом Dynamic Boost). В случае GeForce RTX 2050 энергопотребление ограничено значением 45 Вт и частотой 1477 МГц. Так что версии лэптопов с GeForce RTX 3050 (при условии, что их GPU не урезан по частоте и мощности) оказываются быстрее — причем заметно. В тестах лэптопы с «две тысячи пятидесятой» в среднем на 11 % опережают встроенную графику Radeon 780M центральных процессоров AMD, но на 25 % отстают от ноутбуков с GeForce RTX 3050 6 Гбайт.

Даже если выражение Кисы Воробьянинова “je ne mange pas six jours” для вас — не пустой звук, а игровой лэптоп дома, на вахте, в поездках (нужное подчеркнуть) требуется прямо здесь и сейчас, нет смысла искать дешевые ноутбуки с GeForce RTX 2050 и GeForce RTX 3050 4 Гбайт. Так, самые доступные модели, такие как ARDOR GAMING NEO N17-I5ND403 (17,3″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-12600H, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 2050, 512 Гбайт SSD, без ОС) и MSI Thin 15 B13UC-3418XRU (15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-13420H, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 3050 4 Гбайт, 512 Гбайт SSD, без ОС), стоят 64 000 и 65 000 рублей соответственно. Лучше чуточку расширить бюджет и взять ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL103. В этой модели используется 6-гигабайтная версия GeForce RTX 3050 6 Гбайт. Помимо увеличенного объема VRAM, полноценная версия кристалла GA107 располагает 2560 ядрами CUDA, 80 текстурными блоками, 32 ROP, 64 тензорными ядрами и 16 блоками RT. Отсюда и увеличение быстродействия в играх на четверть в сравнении с GeForce RTX 2050. Однако в ряде приложений, которым недостаточно 4 Гбайт VRAM, разница в кадровой частоте окажется кратной.

К сожалению, я давно не тестировал ноутбуки с мобильной GeForce RTX 3050. Замеры игрового быстродействия старых моделей, боюсь, уже не актуальны. Зато в прошлом году в тестовой лаборатории побывали Colorful EVOL P15 24 с GeForce RTX 4050, Acer Nitro V 16S AI c GeForce RTX 5050 и GIGABYTE GAMING A16 3VH с GeForce RTX 5060 — на графиках, закрепленных выше, указана их производительность в разрешении Full HD в трех играх. Везде использовалось максимальное качество графики, но без трассировки лучей, апскейлинга и генерации кадров. При анализе результатов тестирования учитывайте, что на кадровую частоту в играх влияет не только производительность GPU NVIDIA, но и быстродействие прочих комплектующих, а особенно — центрального процессора и оперативной памяти. Это правило касается всех лэптопов без исключения.

Среди ноутбуков с такой графикой больше всего мне понравились модели Colorful EPOCH N14, MAIBENBEN X-Treme Typhoon X16A, Lenovo LOQ 15IRX10 и GIGABYTE Gaming A16 GA63H. Первый в этом перечне компьютер можно охарактеризовать как экспериментальный. Дело в том, что в нем используется 14-дюймовая IPS-матрица. Сам «цветобук» имеет толщину в 16 мм и весит всего полтора килограмма. При этом производитель утверждает, что кулер EPOCH N14 отводит до 100 Вт тепловой энергии и состоит из двух радиаторов, пары медных теплотрубок и такого же числа вентиляторов. Важно и то, что оперативная память в системе распаяна на материнской плате. Следовательно, самостоятельно увеличить ее не получится.

Модели MAIBENBEN X-Treme Typhoon X16A и GIGABYTE Gaming A16 GA63H представляют один лагерь — они обе используют платформу Clevo. Значит, мы можем говорить в целом о хорошем качестве сборки этих устройств. Взгляните сами: обзор Gaming A16 GA63H выходил на нашем сайте. При этом мы имеем дело с одной из самых доступных моделей с графикой GeForce RTX 5060. У такой щедрости есть и минус: на IPS-матрице в «геймбуке» явно сэкономили. А вот в модели X-Treme Typhoon X16A заявлена поддержка стандарта 100 % sRGB. Дальше расставьте приоритеты сами, пожалуйста.

Дешевле GIGABYTE Gaming A16 GA63H встречается модель ASUS Gaming V16 V3607VM-RP058 (16″, 1920 × 1200 IPS, Core 5 210H, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060, 1 Тбайт SSD, без ОС) — в январе ее можно было купить за 91 000 рублей. При одновременной нагрузке на CPU и GPU мощность этих чипов не превышает 80 Вт. В среднем в играх с высокими системными требованиями энергопотребление графического процессора составляет 68 Вт. Зарубежные тесты показывают, что с такими настройками ASUS Gaming V16 V3607VM-RP058 в играх уступает некоторым мобильным сборкам с GeForce RTX 5050.

В Lenovo LOQ 15IRX10 используется эффективный кулер: графический чип в системе работает с максимальной мощностью, центральный процессор разогнан тоже. Дисплей здесь — качественный и полностью соответствует стандарту sRGB.

⇡#До 150 000 рублей

Выбор редакции:

Lenovo LOQ 15 IRX10 (15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-13450HX, 24 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060, 512 Гбайт SSD, без ОС) — от 104 000 рублей;

Уверен, вы заметили, что в продаже находится версия Lenovo LOQ 15IRX10 с GeForce RTX 5060 и 24 Гбайт ОЗУ — в паре московских магазинов на момент написания статьи она стоила около 104 000 рублей. С учетом надвигающегося дефицита памяти такая сборка оказывается, что называется, must have для нашей подборки. Альтернативой LOQ’топа вижу следующие модели: MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU (15,6″, 1920 × 1080 IPS, Core i5-14450HX, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060, 1 Тбайт SSD, без ОС) за 105 000 рублей и Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R0ZT (16″, 1920 × 1200 IPS, Ryzen 5 240, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060, 1 Тбайт SSD, без ОС) за 112 000 рублей — обзор «нитробука» (но в модификации с GeForce 5050) выходил на нашем сайте. Устройство предлагает частично металлический корпус, качественный дисплей и довольно высокую (до 15 часов в легких режимах работы) автономность. Правда, в играх лэптоп Acer окажется чуть медленнее — в нем GPU ограничен мощностью в 85 Вт (у Lenovo LOQ 15IRX10 этот параметр составляет 100 Вт, у MSI Katana 15 HX B14W — 115 Вт). В продаже есть еще GIGABYTE AERO X16 1VH (16″, 1920 × 1200 IPS, Ryzen AI 7 350, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5060, 1 Тбайт SSD, без ОС) — обзор схожей модели выходил на нашем сайте. Вот только стоит она от 114 000 рублей в московской рознице, и за такие деньги хотелось бы получить графический чип, работающий на полной мощности, но не с ограничением в 85 Вт в режиме Dynamic Boost.

Лучше присмотритесь к ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 — особенно, если выбираете ноутбук побольше, в качестве замены настольному ПК дома. Эту модель мы тестировали в прошлом году. Перед вами ладно скроенный лэптоп, который отлично описывает простая фраза: что ожидаешь, то и получишь. В TUF Gaming A18 установлена хорошая контрастная IPS-матрица. Меня более чем устраивает функциональность устройства. Самостоятельная модернизация компьютера не поставит перед пользователем невыполнимых задач. Наконец, герой обзора ловко балансирует между эффективностью работы системы охлаждения и уровнем шума: какой сценарий использования вам ближе — такой и выбирайте.

В этой категории нет лэптопов с мобильной GeForce RTX 5070. Не вижу в этом большой необходимости. Мои доводы проиллюстрированы графиками, закрепленными выше. На них отображена производительность GIGABYTE GAMING A16 3VH и ASUS TUF Gaming A18 FA808UM с GeForce RTX 5060, а также GIGABYTE AERO X16 1WH и MSI Crosshair A16 HX D7W с GeForce RTX 5070 — стоимость последнего в сетевых магазинах страны начинается с 160 000 рублей. Справедливости ради, вы заплатите за отличную сборку, великолепный WQXGA-дисплей, 32 Гбайт ОЗУ и 12-ядерный Ryzen 7 8840HX, работающий наравне с прочими чипами AMD, предназначенными для настольных ПК.

Самые доступные модели ноутбуков, оснащенные мобильной версией GeForce RTX 5070, стоят в России от 120 000 рублей. Речь идет про GIGABYTE Gaming A16 GA63H (16″, 1920 × 1200 IPS, Ryzen 7 260, 16 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070, 1 Тбайт SSD, без ОС). А такие модификации, как MSI Cyborg 17 B13WGKG-219XRU (17,3″, 1920 × 1080 IPS, Core i7-13620H, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070, 1 Тбайт SSD, без ОС) и ASUS Gaming V16 V3607VP-RP031 (16″, 1920 × 1200 IPS, Core 7 240H, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070, 1 Тбайт SSD, без ОС), обойдутся вам в 135 000 рублей.

Вот и выходит, что мобильная GeForce RTX 5070 не представляет большого интереса. «Чистая» игровая производительность этого GPU незначительно выше, чем у GeForce RTX 5060. Плюс «зеленые» опять пожадничали в отношении системной памяти. И у GeForce RTX 5050, и у GeForce RTX 5060, и у GeForce RTX 5070 в наборе лишь 8 Гбайт VRAM. Вот и получается, что интересных моделей с хорошим сочетанием игрового быстродействия и цены в этой категории оказывается очень мало. Категорически мало.

⇡#До 200 000 рублей

Выбор редакции:

GIGABYTE Gaming A16 PRO GA6 DH (16″, 2560 × 1600 IPS, Core 7 240H, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti, 1 Тбайт SSD, без ОС) — от 172 000 рублей;

При наличии в кошельке суммы около 150 000 рублей, выбора у нас, откровенно говоря, немного. Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот, верно? В начале года вижу два варианта. Первый: взять современную модель ноутбука (отличная сборка, качественный дисплей, развитая функциональность, работа сверх лимитов мощности) с GeForce RTX 5060 или GeForce RTX 5070. Вариант второй: увеличивать бюджет на покупку лэптопа с графикой уровня GeForce RTX 5070 Ti — и увеличивать заметно. На момент написания статьи самой доступной моделью ноутбука с таким чипом NVIDIA считалась GIGABYTE Gaming A16 PRO GA6DH (16″, 2560 × 1600 IPS, Core 7 240H, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti, 1 Тбайт SSD, без ОС) за 172 000 рублей. С «фаршем» все в порядке, и 32 Гбайт оперативной памяти хватит для игр надолго. Однако GeForce RTX 5070 Ti в этой модели работает на мощности до 115 Вт — вместо максимально возможных 140 Вт. Полагаю, геймер, потративший почти 200 000 рублей, все же захочет получить больше FPS в своих любимых играх. Однако вот незадача: лэптопы с мощными GeForce RTX 5070 Ti стоят в России уже от 190 000 рублей. Например, столько просят за ARDOR GAMING EVO E17-I7ND502 (17,3″, 2560 × 1440 IPS, Core i7-13650HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti, 2 Тбайт SSD, без ОС), продающимся эксклюзивно в DNS. В основе этой модели тоже лежит платформа Clevo (как и у GIGABYTE).

Кстати, версия Gaming A16 PRO GA6DH с GeForce RTX 5080 (115 Вт) стоит уже от 210 000 рублей.

У чипа мобильной GeForce RTX 5070 Ti на 28 % больше шейдерных блоков, чем у GeForce RTX 5070, но на 23 % меньше, чем у GeForce RTX 5080. Другими словами, по уровню производительности (при прочих равных) Ti-версия ноутбучной графики ближе к старшей модели, чем к младшей. Плюс в ряде игр в высоких разрешениях заметную разницу в быстродействии обеспечат дополнительные 4 Гбайт VRAM. Вряд ли с этим кто-то будет спорить.

Обзоры Acer Predator Helios Neo 16 AI и ASUS ROG Strix G16 выходили на нашем сайте — это очень крутые и быстрые мобильные компьютеры, спору нет. Такие системы я смело рекомендую не только геймерам, но и тем, кто создает контент. Из интересных вариантов с GeForce RTX 5070 Ti под «капотом» отмечу Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H (16″, 2560 × 1600 OLED, Core Ultra 9 275HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5070 Ti, 1 Тбайт SSD, без ОС). Однако эту модель дешевле 200 000 рублей в продаже не найти. Самые «гуманные» ценники стартуют с 220 тысяч. Зато в ней используется сверхкачественная OLED-матрица.

⇡#От 200 000 рублей

Выбор редакции:

MSI Vector 16 HX AI A2 XWIG-487 XRU (16″, 2560 × 1600 IPS, Core Ultra 9 275HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5080, 1 Тбайт SSD, без ОС) — от 248 000 рублей;

В этой категории выделю три модели. Про MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-487XRU и ASUS ROG Strix G16 G615LW-S5080 мы рассказывали на своих площадках. В обоих случаях речь идет об использовании качественной системы охлаждения. Сборка, функциональность, автономность, возможности апгрейда, экран — все перечисленные параметры в ноутбуках меня полностью устраивают. В качестве альтернативы выделю Machenike L16 PRO G2 Mars A (16″, 2560 × 1600 IPS, Ryzen 9 7945HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5080, 1 Тбайт SSD, без ОС) за 250 000 рублей. Вишенкой же на торте является Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H (16″, 2560 × 1600 OLED, Ryzen 9 7945HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5080, 1 Тбайт SSD, без ОС) за 273 000 рублей. Сборка с дисплеем OLED выглядит очень интересно, но и стоит больше своих конкурентов.

Цена на игровые лэптопы с мобильной GeForce RTX 5090 начинается от 323 000 рублей. Столько просят, например, за MSI Vector 17 HX AI A2XWJG (17″, 2560 × 1600 IPS, Core Ultra 9 275HX, 32 Гбайт DDR5, GeForce RTX 5090, 1 Тбайт SSD, без ОС). Ссылаясь на наши тесты, я не вижу смысла рассматривать эту категорию лэптопов, если нас интересует в первую очередь игровая производительность.