Обзор игрового ноутбука ASUS TUF Gaming A18 FA808UM (2025): любить вопреки

Как и предполагалось, количество обзоров игровых ноутбуков на нашем сайте заметно увеличилось во второй половине года. Ничего удивительного здесь нет: наконец-то российский рынок наполнился интересным товаром, а именно мобильными системами с видеочипами серии GeForce RTX 50. Надо ли акцентировать ваше внимание на том, что особым спросом будут пользоваться лэптопы с графикой класса GeForce RTX 5060? Герой сегодняшнего обзора — модель TUF Gaming A18 FA808UM — претендует на звание ноутбука «с народной конфигурацией», производительности которого достаточно для современных игр.

⇡#Технические характеристики и комплектация

На официальном сайте компании значатся две модели TUF Gaming A18. В модификации FA808UP используется мобильная версия GeForce RTX 5070, терабайтный SSD и 32 Гбайт DDR5-памяти, в FA808UM — GeForce RTX 5060, накопитель на 512 Гбайт и 16 Гбайт ОЗУ. Прочие характеристики серии «TUF’буков» указаны в таблице.

ASUS TUF Gaming A18 (2025) Основной дисплей 18″, 1920 × 1200, IPS, 144 Гц Центральный процессор AMD Ryzen 7 260 Графическая подсистема

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA GeForce RTX 5060



В тестовой модели — GeForce RTX 5060 Оперативная память До 64 Гбайт DDR5-5600



В тестовой модели — 16 Гбайт Установка накопителей 2 × M.2 2280 PCI Express 4.0 x4



В тестовой модели — 1 × WD PC SN5000S SDEQNSJ-512G-1002, 1 Тбайт Связь Realtek RTL8852CE WiFi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.3)



Realtek RTL8168/8111 (1 Гбит/с) Интерфейсы 1 × USB 2.0 Type-A

2 × USB 3.2 Gen2 Type-A

1 × USB 3.2 Gen2 Type-C

1 × USB4

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Блок питания 240 Вт, 760 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), проприетарный разъем Емкость аккумулятора 90 Вт⋅ч Размеры 399 × 283 × 27 мм Масса устройства 2,6 кг Операционная система Без ОС Гарантия 2 года Цена в России 124 999 рублей за тестовую модель

На момент написания статьи модель FA808UM стоила в сетевых магазинах страны 124 999 рублей.

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Ноутбук так и тянет назвать «породистым». За этим эпитетом, впрочем, прячется не столько смекалка дизайнеров тайваньской компании, сколько строгий внешний вид компьютера. То, что перед вами игровое устройство, становится понятно чуть позже — когда ноутбуком начинаешь непосредственно пользоваться. Даже надпись "TUF" на крышке лэптопа не привлекает к себе лишнего внимания.

Корпус TUF Gaming A18 частично выполнен из металла. Крышка дисплея — алюминиевая, и это очень хорошо. Потому что сборка оснащена большой, 18-дюймовой матрицей, а металлическое основание добавляет жесткости всей конструкции. А еще «TUF’бук» смотрится стильно. Остальные детали корпуса — пластиковые. К качеству сборки компьютера у меня претензий нет — разве что средняя часть клавиатуры заметно «играет» при сильных нажатиях пальцами на кнопки. В любом случае каждый выпущенный с конвейера семпл TUF Gaming A18 соответствует военно-промышленному стандарту MIL‑STD‑810H. По заверениям производителя, такое устройство без труда выдержит все тяготы не слишком бережного повседневного обращения.

Вы должны понимать, что перед вами довольно крупный компьютер. Масса устройства превышает 2,5 кг, а толщина корпуса меняется в диапазоне от 18,9 до 26,7 мм (без учета резиновых ножек). При этом размеры TUF Gaming A18 не раздуты: все дело в интеграции 18-дюймовой матрицы, полезная площадь которой точно превышает 90 %. Рамки по бокам составляют 4 мм, а сверху и снизу — 9 и 20 мм соответственно. Веб-камера, датчики и микрофоны расположены сверху. Камера поддерживает разрешение Full HD.

Крышка дисплея раскрывается на 180 градусов. Вы легко поднимете ее одной рукой, если ноутбук стоит на ровной поверхности. В конструкции корпуса применены качественные надежные шарниры.

Интерфейсы ноутбука расположены слева и справа от пользователя. Задняя панель представляет собой большую решетку, пропускающую горячий воздух за пределы корпуса. Слева вы найдете разъем для подключения внешнего блока питания, RJ-45, HDMI-выход, USB4, 3,5-мм коннектор для гарнитуры и 10-гигабитные порты USB 3.2 Gen2 A- и C-типов. Последний разъем совмещен с интерфейсом DisplayPort 2.1 и поддерживает технологии G-SYNC и Power Delivery 3.0. Порт USB4 тоже поддерживает DisplayPort — значит, к TUF Gaming A18 несложно подключить сразу три монитора.

На правой стороне корпуса выведены полноформатные порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen2. На мой взгляд, с функциональностью у «TUF’бука» все очень и очень хорошо. Быть может, для полного счастья в ноутбуке не хватает считывателя SD-карт. С другой стороны, поддержка USB4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с увеличивает функциональность лэптопа еще — стоит лишь обзавестись вспомогательными аксессуарами.

Клавиатура большого ноутбука оснащена цифровым блоком — звучит практически как аксиома. Действительно, TUF Gaming A18 получил полноценный набор дополнительных клавиш. Придраться можно разве что к очень мелким кнопкам Ins, Del, Pg Up и Pg Dn. А еще первое время непривычно обходиться без клавиши Print Screen — ее заменила кнопка, вызывающая приложение «Ножницы». В остальном же все очень чинно: играть и работать за «TUF’буком» оказывается весьма удобно.

То, что перед нами игровая система, выдают полупрозрачные колпачки блока клавиш WASD. Яркость подсветки насчитывает три уровня, а ход клавиш составляет 1,7 мм. Ресурс каждой кнопки насчитывает 20 000 000 нажатий. Частота опроса тачпада составляет 240 Гц. Тачпад в TUF Gaming A18 — большой и очень удобный.

Нижняя панель лэптопа легко снимается — производитель не чинит никаких препятствий пользователю. Полминуты аккуратного «рукоприкладства» — и мы получаем доступ к материнской плате компьютера и его кулеру.

Система охлаждения TUF Gaming A18 представляет собой интересную конструкцию. Во-первых, здесь установлен один большой медный радиатор, растянувшийся по всей длине задней стороны корпуса. Толщина каждого ребра составляет 0,1 мм. Во-вторых, вентиляторы Arc Flow 2.0 обзавелись лопастями специальной формы — их кончики изогнуты, что снижает турбулентность и улучшает энергоэффективность. При этом каждый «карлсон» имеет два ряда лопастей: по 42 и 84 штуки соответственно. По данным ASUS, такая конструкция усиливает воздушный поток на 11 %, а энергопотребление снижается на 16 %.

В-третьих, кулер оснащен пятью теплотрубками, которые отводят тепло не только от центрального и графического чипов, но и от их подсистем питания и набортной памяти GeForce RTX 5060.

Конфигурацию модели FA808UM можно считать базовой — из-за того, что в ноутбуке установлено всего 16 Гбайт оперативной памяти. Для некоторых игр такого объема хватает, что называется, впритык. При желании никто не помешает заменить установленные модули DDR5-5600 комплектом большего объема. Тридцати двух гигабайт хватит с лихвой и для игр, и для работы. Кроме того, в тестовой сборке TUF Gaming A18 установлен SSD объемом всего 512 Гбайт. Согласитесь, в систему так и просится еще один твердотельный накопитель объемом 1-2 Тбайт. Апгрейд «TUF’бука» — занятие нехитрое.

Во всех модификациях TUF Gaming A18 используется IPS-матрица с разрешением WUXGA. Частота обновления составляет 144 Гц, а время отклика — 3 мс. У матрицы NE180WUM-NY3 отличная контрастность (для технологии IPS), а вот максимальная яркость чуть превышает 300 нит. По опыту могу сказать, что такого показателя вполне достаточно в 99 % случаев, если ноутбук используется дома или в офисе.

По данным производителя, любой «TUF’бук» на 100 % соответствует стандарту sRGB и на 75 % — AdobeRGB. Наши тесты показывают, что верить заявлениям ASUS очень даже можно. Передача цветов NE180WUM-NY3 не идеальная, но достаточная для работы и отдыха.

ASUS TUF Gaming A18 (2025) FA808U

(матрица — NE180WUM-NY3) Минимальная яркость, кд/м2 15 Максимальная яркость, кд/м2 306 Цветовая температура, К 6815 Контрастность 1350:1 Цветовой охват sRGB, % 98 Цветовой охват DCI-P3, % 73 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 1,69 (4,29) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,62 (2,79) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлен

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 4.3.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench R23 и Cinebench 2024. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile и SSD Test.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

WebXPRT 4. Тестирование веб-сценариев на базе сборок HTML5, JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Расширенные настройки — вкл., качество текстур и эффектов — «Высокое», качество теней — «Очень высокое», качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Нагрев, шум и производительность

Игровые ноутбуки ASUS разных серий поставляются вместе с программным комплексом Armoury Crate. Приложение обладает высокой функциональностью и, помимо всего прочего, позволяет пользователю управлять системой охлаждения ноутбука и энергопотреблением его основных компонентов. Так, нам доступны три пресета: «Тишина», «Производительность» и «Турбо». Мы протестировали TUF Gaming A18 во всех них.

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) Turbo Performance Silent Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,7 4,5 4,1 Температура ЦП, °C Максимальная 88 95 80 Средняя 85 92 77 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 48,9 39,7 39,1 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 79 69 45 Производительность, баллы (больше — лучше) 17378 16849 15347

Если кто-то не в курсе, серия мобильных чипов Ryzen 200 построена на базе микроархитектуры Zen 4 и относится к семейству Hawk Point. С одной стороны, это говорит о том, что ноутбучные CPU оснащены всего 16 Мбайт кеша третьего уровня. С другой стороны, транзисторный бюджет чипа потрачен на довольно мощную встроенную графику Radeon 780M. Правда, владельцу «TUF’бука» от этого ни горячо, ни холодно, когда речь заходит об игровой производительности.

По умолчанию энергопотребление 8-ядерного Ryzen 7 260 составляет 45 Вт. Занятно, что в ноутбуке ASUS с такой мощностью «камень» работает в самом простом режиме — тихом. А вот настройки Performance и Turbo, по сути, представляют собой разгон центрального процессора AMD. Прибавка в быстродействии при переключении с одного режима на другой (в сравнении с пресетом Silent) составляет 10 и 13 % соответственно.

Интересности на этом не заканчиваются. Смотрите, режимы Turbo и Performance предоставляют пользователю два принципиально разных подхода. В первом случае TUF Gaming A18 работает очень шумно, но температура «ряженки» не превышает 88 градусов Цельсия. Во втором случае работа лэптопа считается тихой и комфортной для пользователя — только системе это дается за счет увеличенного нагрева чипа с периодическим достижением предельных 95 градусов Цельсия. На мой взгляд, при выполнении ресурсоемких задач рациональнее использовать режим Performance — разница в производительности все равно оказывается незначительной.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 8093 Essentials, баллы 10942 Productivity, баллы 9738 Digital Content Creation, баллы 13371 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 261 WebXPRT 4, баллы 360 Быстродействие накопителя 3DMARK Storage, баллы 1645 в ресурсоемких приложениях Cinebench R23 Все ядра, баллы 17378 Одно ядро, баллы 1789 Cinebench 2024 Все ядра, баллы 983 Одно ядро, баллы 105 Blender 4.3.2 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 404 Corona 10 Benchmark Скорость рендеринга, лучей/с 5438629 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 7865 Два ядра, баллы 2011 Одно ядро, баллы 1010 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 3090 Steel Nomad, баллы 2781 Steel Nomad Light, баллы 12514 3DMARK Time Spy Общий балл 12173 Графика, баллы 12539 Центральный процессор, баллы 10446 3DMARK Fire Strike Общий балл 28988 Графика, баллы 33036 Физика, баллы 29279

Конечно, системе с Ryzen 7 260 далеко до много-много-многоядерных «монстров» AMD и Intel, ведь в этом кристалле уместились «какие-то» восемь ядер Zen 4. Тем не менее у меня язык не поворачивается назвать TUF Gaming A18 слабым ноутбуком, если мы говорим о выполнении сложных расчетных задач. Перед вами классическая рабочая лошадка.

В играх заготовленные инженерами ASUS режимы Armoury Crate работают чуточку иначе. При включении пресета Turbo лэптоп выдает максимум производительности. Мы видим, что кулеру компьютера приходится отводить свыше 150 Вт тепловой энергии. Вентиляторы системы охлаждения работают шумно, но свою задачу выполняют исправно — значений, близких к перегреву, не наблюдается.

В режиме Performance лэптоп работает заметно тише — пользоваться системой оказывается вполне комфортно. Мы видим, что в бенчмарках снижение производительности оказывается небольшим — 6 % в среднем. Однако учтите, что в этом режиме заметно снижается энергопотребление CPU. Выходит, в некоторых процессорозависимых играх падение кадровой частоты окажется более заметным.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука Turbo Performance Silent Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1687 МГц, 24 Гбит/с 1687 МГц, 24 Гбит/с 1687 МГц, 24 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2693 2520 1962 Реальная средняя частота памяти, МГц 1920 1500 1500 Уровень шума, дБА 48,2 41,3 39,5 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 111 94 55 45 20 25 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 81 82 73 83 84 74 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 83 68 72 89 86 74 Производительность 3DMARK Steel Nomad, баллы 2781 2575 1973 3DMARK Speed Way, баллы 3090 2924 2356

TUF Gaming A18 — не первый ноутбук с мобильной GeForce RTX 5060, который мы протестировали в этом году. Так что возможности игровой системы ASUS были более-менее известны. Тесты показывают, что сборка тайваньского производителя оказалась чуть быстрее. Смотрите, в лэптопе применена WUXGA-матрица с частотой вертикальной развертки 144 Гц. Тестирование показывает, что GeForce RTX 5060 вкупе с Ryzen 7 260 обеспечивает достойную среднюю кадровую частоту в таких онлайн-проектах, как Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS и Dota 2. Значит, быстрый IPS-дисплей в этом ноутбуке используется к месту.

Что касается ААА-проектов с высокими системными требованиями, то:

стабильные средние 60+ FPS получены в шести случаях из десяти;

комфортная кадровая частота в целом наблюдается в семи играх;

откровенно низкий фреймрейт замечен только в Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong и Kingdom Come Deliverance II.

А что, если я вам скажу, что ничего страшного в этом нет? Все потому, что настройки графики в Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong и Kingdom Come Deliverance II изначально проектировались с учетом использования умных алгоритмов ИИ-масштабирования. Следовательно, получить заветные 60 кадров в секунду на «TUF’буке» в этих играх очень даже возможно.

Результаты тестирования в играх, WUXGA, FPS (больше — лучше) AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 205 109 PUBG: BATTLEGROUNDS 163 122 Dota 2 169 90 Baldur’s Gate III 87 53 The Witcher 3: Wild Hunt CE 75 57 Cyberpunk 2077 78 57 Alan Wake 2 59 40 A Plague Tale: Requiem 67 50 Red Dead Redemption 2 76 57 Kingdom Come Deliverance II 36 28 Assassin’s Creed Shadows 27 22 Black Myth: Wukong 32 28 Horizon Zero Dawn Remastered 71 45

В лэптопе используется аккумулятор емкостью 90 Вт⋅ч. Производитель не указывает примерное время работы устройства, но игровые сборки редко бьют рекорды автономности. Тестирование TUF Gaming A18 проводилось в режиме Silent при яркости экрана 200 нит — с такими настройками лэптоп продемонстрировал результаты ниже среднего. Лично я не до конца понимаю, как оценивать полученный результат. Дело в том, что вряд ли кому-то взбредет в голову идея с покупкой габаритного 18-дюймового мобильного ПК с желанием постоянно брать его с собой. Все же перед нами скорее портативный заменитель десктопа, чем ежедневный спутник по жизни.

TUF Gaming A18 поддерживает функцию быстрой зарядки: с 0 до 50 % батарея заполняется всего за 30 минут.

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2 Веб 6 ч 00 мин Просмотр видео 6 ч 30 мин

В критике современных игровых ускорителей, оснащенных 8 гигабайтами видеопамяти и меньше , есть рациональное зерно. И все же нельзя не брать во внимание очевидный факт: многим геймерам быстродействия той же GeForce RTX 5060 более чем достаточно для того, чтобы играть в любимые игры и получать от этого процесса удовольствие. Далеко не все гонятся за максимальным качеством графики, но даже сейчас TUF Gaming A18 без проблем «тянет» любые современные ААА-проекты: где-то просто так, где-то после снижения качества графики, а где-то — вместе с включенными ИИ-функциями, такими как DLSS.

Знакомство с «TUF’буком» оставило в целом хорошее «послевкусие». Перед вами ладно скроенный лэптоп, который отлично описывает простая фраза: что ожидаешь, то и получишь. В TUF Gaming A18 установлена хорошая контрастная IPS-матрица. Меня более чем устраивает функциональность устройства. Самостоятельная модернизация компьютера не поставит перед пользователем невыполнимых задач. Наконец, герой обзора ловко балансирует между эффективностью работы системы охлаждения и уровнем шума: какой сценарий использования вам ближе — такой и выбирайте.