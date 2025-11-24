|
Обзор ASUS ROG Strix G16 (2025) G615: ноутбук с оптимальной игровой графикой
Так сложилось, что в этом году мы знакомились преимущественно с флагманскими сериями игровых ноутбуков ASUS. В июне на нашем сайте вышел обзор ROG Strix SCAR 18 G835 — одного из самых производительных лэптопов на сегодняшний день вообще. Конечно же, речь идет о компьютере с мобильной версией GeForce RTX 5090. В сентябре мы рассказали про ROG Strix G18 G815 — не менее производительную модификацию, но с графикой GeForce RTX 5080. Наконец, сегодня речь пойдет о ROG Strix G16 G615. В этой модели используется мобильная версия GeForce RTX 5070 Ti, но, помимо всего прочего, лэптоп оснащен 20-ядерным центральным процессором Core Ultra 7 255HX, качественным дисплеем и продуманным шасси с эффективной системой охлаждения. Удивила нас (в хорошем смысле) и автономная работа мобильного ПК. Впрочем, сейчас я расскажу обо всем по порядку.
⇡#Технические характеристики и комплектация
Обновленная серия ROG Strix G16 G615 внушает уважение. Под общим названием «спрятана» целая россыпь интересных моделей, использующих 16-дюймовое шасси и набор фирменных технологий ASUS. Между сериями ROG Strix G16 G615 и ROG Strix G18 G815 есть много общего. Основные характеристики ROG’буков поменьше указаны в таблице и на скриншоте.
⇡#Внешний вид и особенности конструкции
В первую очередь ROG Strix G16 G615 привлекает своей лаконичностью: корпус выполнен в уже классическом темно-сером цвете; броские, кричащие дизайнерские элементы не замечены. Так, на металлической крышке дисплея гармонично красуется «республиканский» логотип. Решетка воздуховода, занимающая всю заднюю часть корпуса, дает устройству +100 баллов к брутальности. Конечно, «шестьсот пятнадцатый» легко превращается в новогоднюю гирлянду, ведь RGB-подсветкой здесь оснащены клавиатура и нижняя панель корпуса. Однако стильным и утонченным джентльменам никто не мешает ее приглушить или отключить вовсе.
Крышка дисплея выполнена из алюминиевого сплава, а остальная часть корпуса — из матового пластика. Пусть отсутствие большего объема металла в устройстве премиум-класса вас не пугает: клавиатура ноутбука, например, не прогибается даже при очень сильном нажатии на кнопки. Компьютер — массивный, и наблюдается интересный парадокс: из-за использования 16-дюймового экрана ROG Strix G16 G615 кажется толще ROG Strix G18 G815. Однако это не так. По факту младшая модель чуть тоньше и весит меньше: 2,65 против 3,2 кг. Масса внешнего блока питания мощностью 280 Вт составляет 0,8 кг вместе со всеми проводами. В обзоре 18-дюймовой версии я как-то написал: «Те, кому всегда под рукой нужен ноутбук, рассмотрят для покупки модель компактнее — хотя бы с предустановленной 16-дюймовой матрицей». ROG Strix G16 G615 можно считать походным лэптопом, но с рядом оговорок.
А вот еще одна фирменная «фишка» производительных ноутбуков ASUS: петли крышки заметно приподнимают ее над остальной частью корпуса. Создается так называемый эффект левитации — особенно прекрасно лицезреть всю эту красоту вечером и с настроенной под свой вкус подсветкой. Петли установлены так, что дисплей как бы оказывается ближе к нам на пару сантиметров. Крышка лэптопа легко открывается одной рукой, а максимальный угол раскрытия составляет 135 градусов.
Функциональность серии ROG Strix G16 G615 — в связи с использованием корпуса с меньшими габаритами — не изменилась. Все интерфейсы ноутбука расположены по бокам. Справа на корпусе распаяна пара разъемов USB 3.2 Gen2 A-типа. Слева расположен еще один такой USB-порт, а также HDMI-выход, RJ-45, 3,5-мм гнездо для подключения гарнитуры и сразу два Thunderbolt 5. Производительность каждого «молниеносного» коннектора достигает 120 Гбит/с, они поддерживают внешние блоки питания мощностью до 240 Вт и работают как видеовыходы DisplayPort 2.1 (с поддержкой G-SYNC). Следовательно, расширить функциональность ROG’бука (причем кардинально) при помощи дополнительных аксессуаров для вас труда не составит.
Шестнадцатидюймовый ROG Strix G16 G615 в сравнении с 18-дюймовой моделью лишился цифрового блока. Сразу отмечу, что в продаже встречаются версии этого ноутбука с тачпадом NumberPad — он и заменяет «выпиленный» блок с дополнительными клавишами. Кнопки «шестьсот пятнадцатого» оснащены RGB-подсветкой — настройке поддаются как зоны, так и каждая клавиша отдельно. Производитель сообщает о большущем ресурсе в 20 000 000 нажатий. Функция N-key Rollover гарантирует 100-процентное срабатывание.
Крайний правый столбец кнопок отвечает за функции проигрывателя в ноутбуке. Клавиша включения выведена отдельно. Слева сверху расположен ряд функциональных кнопок: с их помощью регулируется громкость динамиков, включается и выключается встроенный микрофон, а также активируются специальные режимы работы кулера и основных компонентов системы. В необычном месте расположен Print Screen. Правый Shift и основной Enter — небольшие, и к этому придется привыкать. Зато при создании ROG Strix G16 G615 не пострадала ни одна кнопка со стрелками. Рядом клавиш F1-F12 пользоваться удобно, интерфейсом HID в целом — тоже.
По данным производителя, тачпад увеличился на 36 % в сравнении с сенсорной панелью лэптопов прошлого поколения — теперь его размеры составляют 135 × 80 мм. Устройство ввода поддерживает одновременное касание несколькими пальцами. В целом пользоваться им оказывается вполне комфортно.
Нижняя панель корпуса ноутбука легко снимается — для этого не требуются уроки фехтования с отверткой в руке. Пользователю достаточно нажать на кнопку и сдвинуть пластиковую решетку вбок — и вот мы добрались до материнской платы, съемных запоминающих устройств и системы охлаждения.
Версии ROG Strix G16 G615 с графикой GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080 оснащены системой охлаждения с испарительной камерой. Она оказалась довольно большой, так как накрывает не только центральный и графический процессоры, но и чипы памяти и подсистему питания материнской платы. В качестве термоинтерфейса выбран жидкий металл Thermal Grizzly. От испарительной камеры тепло передается большому радиатору. Он имеет форму сэндвича, так как 0,1-мм ребра расположены с обеих сторон испарительной камеры. Наконец, всю эту конструкцию обдувают сразу три вентилятора.
Запоминающие устройства в лэптопе менять несложно — орудовать отверткой снова не придется благодаря защелкам Q-Latch. В тестовой конфигурации ноутбука установлена оперативная память стандарта DDR5-5600 и твердотельный накопитель WD PC SN5000S SDEQNSJ-1T00-1002.
⇡#Дисплей
Герой обзора оснащен 16-дюймовой IPS-матрицей NE160QDM-NZC. Она поддерживает разрешение WQXGA при частоте вертикальной развертки 240 Гц и времени отклика всего 3 мс. Для экрана характерны высокие яркость 500+ нит и (для технологии IPS) контрастность. Судя по результатам тестирования, NE160QDM-NZC отлично подходит не только для развлечений, но и для работы: ошибки передачи цвета у матрицы небольшие, плюс их несложно дополнительно снизить после ручной калибровки.
⇡#Методика тестирования и ПО
Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.
Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.
Использовались следующие ресурсоемкие приложения:
Комплексные игровые бенчмарки:
Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):
Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:
Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.
Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.
⇡#Нагрев, шум и производительность
Игровые ноутбуки ASUS разных серий поставляются вместе с программным комплексом Armoury Crate. Приложение обладает высокой функциональностью и, помимо всего прочего, позволяет пользователю управлять системой охлаждения ноутбука и энергопотреблением его основных компонентов. Так, нам доступны три пресета: «Тихий», «Эффективность» и «Турбо». Мы протестировали ROG Strix G16 G615 во всех них.
Итак, я протестировал уже третий лэптоп ASUS с испарительной камерой в этом году, поэтому полученные результаты вряд ли кого-то удивят. Дело в том, что даже в режиме «Тихий» 20-ядерный Core Ultra 7 255HX разогнан — в ресурсоемких приложениях его среднее энергопотребление составляет 69 Вт вместо стандартных 55… Назвать работу ROG Strix G16 G615 тихой, пожалуй, нельзя. Громкой, впрочем, тоже.
В режиме «Турбо» из чипа Intel выжат практически весь максимум. Среднее энергопотребление «камня» стабильно держится выше отметки в 135 Вт — частота P-ядер составляет высокие (даже по меркам настольных CPU) 4,5 ГГц. Мы видим, что в этом режиме «Турбо» Core Ultra 7 255HX работает на пределе возможностей кулера ноутбука, выдавая максимальное быстродействие в сложных расчетных задачах.
Очевидно, с такими вводными данными ROG Strix G16 G615 отлично подходит на роль мобильной рабочей станции — даже в режиме «Тихий».
Что интересно, ROG Strix G16 G615 смело можно назвать холодным ноутбуком. Не тихим, но холодным. Судите сами: в режиме «Турбо» максимальный нагрев GPU не превышает 75 градусов Цельсия — запас по температуре более чем внушительный. При этом центральный процессор нагревается до 83 градусов Цельсия. Среднее энергопотребление CPU и GPU составляет 173 Вт — полагаю, в действительности испарительная камера отводит больше 200 Вт тепловой энергии. В режимах «Эффективность» и «Тихий» мы тоже видим отличные показатели нагрева чипов, но и заметное снижение уровня шума кулера.
ROG Strix G16 G615 — это первый лэптоп с мобильной графикой GeForce RTX 5070 Ti, побывавший в нашей тестовой лаборатории. Давайте сравним разные продукты NVIDIA, что называется, на бумаге. Так:
Как видите, у чипа мобильной GeForce RTX 5070 Ti на 28 % больше шейдерных блоков, чем у GeForce RTX 5070, но на 23 % меньше, чем у GeForce RTX 5080. Другими словами, по уровню производительности (при прочих равных) Ti-версия ноутбучной графики ближе к старшей модели, чем к младшей. Плюс в ряде игр в высоких разрешениях заметную разницу в быстродействии обеспечат дополнительные 4 Гбайт VRAM. Вряд ли с этим кто-то будет спорить.
Действительно, ROG Strix G16 G615 обладает отличной игровой производительностью в разрешении WUXGA и хорошей — в WQXGA. В первом случае средние 60+ FPS получены в 10 проектах из 13. «Святая» троица, заставляющая безжалостно напрягать транзисторы любого современного графического ядра все та же — это игры-бенчмарки Kingdom Come Deliverance II, Assassin’s Creed Shadows и Black Myth: Wukong. В них для достижения заветной кадровой частоты (хотя комфортно играется во всех случаях) придется либо использовать настройки качества графики «Ультра» или «Очень высокое», либо включать DLSS в режиме «Качество».
Интересно, что в разрешении Full HD герой обзора ненамного отстает от ROG Strix G18 G815 с графикой GeForce RTX 5080. В пересчете на баллы разница составила 16 % в пользу старшей версии. Дело в том, что на общую производительность в ряде игр влияет не только графика, но и центральный процессор с оперативной памятью. Чем ниже разрешение (нагрузка) — тем выше влияние этих компонентов на общий результат. Именно поэтому я считаю GeForce RTX 5070 Ti оптимальной ноутбучной графикой на сегодняшний день. Потому что в ряде случаев вы элементарно не увидите разницы между ROG Strix G16 G615 и более дорогими лэптопами.
Что касается противостояния GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070, то последняя (с учетом использования разных платформ) в баллах оказывается медленнее на 15 % в разрешении WUXGA и на 22 % — в WQXGA.
⇡#Автономная работа
В лэптопе используется аккумулятор емкостью 90 Вт⋅ч. В приложении Armoury Crate мы можем выбрать, как будет работать ноутбук в определенных условиях. Например, мы можем полностью отключить встроенную графику чипа Intel — или, наоборот, обесточить на какое-то время GeForce RTX 5070 Ti. Пользователю доступны и интеллектуальные пресеты работы, когда лэптоп сам переключается между GPU центрального процессора и дискретной графики. При таком сценарии, в режиме «Тихий», ROG Strix G16 G615 демонстрирует отличные навыки «выживания». Итог простой: с автономностью у героя сегодняшнего обзора все в большущем порядке!
⇡#Выводы
На момент написания статьи в сетевых магазинах страны стоимость ноутбуков с мобильной GeForce RTX 5070 начиналась от 120 000 рублей. За эти деньги вы получите мобильный компьютер с урезанной по мощности графикой. Модели с полноценным чипом GB206, выдающим максимум FPS, стоят уже от 145 000 рублей. Напомню, что ROG Strix G16 G615 в комплектации с GeForce RTX 5070 Ti и Core Ultra 7 255HX стоит от 199 000 рублей. С одной стороны, разница в цене оказывается существенной. Только и гандикап в быстродействии между такими ноутбуками наблюдается соответствующий. Как я уже сказал, ноутбучная GeForce RTX 5070 Ti по производительности оказывается ближе к GeForce RTX 5080. Однако модели со старшим ГП NVIDIA стоят в Москве от 270 000 рублей. Вот и получается, что GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков — это некий оптимальный вариант для тех, кто готов потратить 150 тысяч рублей и больше на новенькую систему.
Протестированный ROG Strix G16 G615 мне очень понравился. Сборка оснащена качественным кулером с испарительной камерой. Даже при таком подборе железа лэптоп можно считать холодным — пусть в самых производительных режимах он и работает шумновато. Сборка, функциональность, автономность, возможности апгрейда, экран — меня устраивают все параметры ноутбука. Поэтому протестированная модель достойна награды «3DNews рекомендует».
