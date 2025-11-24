Обзор ASUS ROG Strix G16 (2025) G615: ноутбук с оптимальной игровой графикой

Так сложилось, что в этом году мы знакомились преимущественно с флагманскими сериями игровых ноутбуков ASUS. В июне на нашем сайте вышел обзор ROG Strix SCAR 18 G835 — одного из самых производительных лэптопов на сегодняшний день вообще. Конечно же, речь идет о компьютере с мобильной версией GeForce RTX 5090. В сентябре мы рассказали про ROG Strix G18 G815 — не менее производительную модификацию, но с графикой GeForce RTX 5080. Наконец, сегодня речь пойдет о ROG Strix G16 G615. В этой модели используется мобильная версия GeForce RTX 5070 Ti, но, помимо всего прочего, лэптоп оснащен 20-ядерным центральным процессором Core Ultra 7 255HX, качественным дисплеем и продуманным шасси с эффективной системой охлаждения. Удивила нас (в хорошем смысле) и автономная работа мобильного ПК. Впрочем, сейчас я расскажу обо всем по порядку.

⇡#Технические характеристики и комплектация

Обновленная серия ROG Strix G16 G615 внушает уважение. Под общим названием «спрятана» целая россыпь интересных моделей, использующих 16-дюймовое шасси и набор фирменных технологий ASUS. Между сериями ROG Strix G16 G615 и ROG Strix G18 G815 есть много общего. Основные характеристики ROG’буков поменьше указаны в таблице и на скриншоте.

ASUS ROG Strix G16 (2025) G615 Основной дисплей 16″, 2560 × 1600, IPS, 240 Гц

16″, 1920 × 1200, IPS, 165 Гц



В тестовой модели — 2560 × 1600 Центральный процессор Intel Core i5-13450HX

Intel Core i7-14650HX

Intel Core i9-14900HX

Intel Core Ultra 7 255HX

Intel Core Ultra 9 275HX



В тестовой модели — Core Ultra 7 255HX Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 5060

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

NVIDIA GeForce RTX 5080



В тестовой модели — GeForce RTX 5070 Ti Оперативная память До 64 Гбайт DDR5-5600



В тестовой модели — 32 Гбайт Установка накопителей 2 × M.2 2280 PCI Express 4.0 x4



В тестовой модели — 1 × WD PC SN5000S SDEQNSJ-1T00-1002, 1 Тбайт Связь Intel Wi-Fi 7 BE200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.4)



Realtek RTL8125 (2,5 Гбит/с) Интерфейсы 3 × USB 3.2 Gen2 Type-A

2 × Thunderbolt 5

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Блок питания 280 или 380 Вт



В тестовой модели — 280 Вт Емкость аккумулятора 90 Вт⋅ч Размеры 354 × 268 × 31 мм Масса устройства 2,65 кг Операционная система Без ОС

Windows 11 Гарантия 2 года Цена в России 199 999 рублей за тестовую версию

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

В первую очередь ROG Strix G16 G615 привлекает своей лаконичностью: корпус выполнен в уже классическом темно-сером цвете; броские, кричащие дизайнерские элементы не замечены. Так, на металлической крышке дисплея гармонично красуется «республиканский» логотип. Решетка воздуховода, занимающая всю заднюю часть корпуса, дает устройству +100 баллов к брутальности. Конечно, «шестьсот пятнадцатый» легко превращается в новогоднюю гирлянду, ведь RGB-подсветкой здесь оснащены клавиатура и нижняя панель корпуса. Однако стильным и утонченным джентльменам никто не мешает ее приглушить или отключить вовсе.

Крышка дисплея выполнена из алюминиевого сплава, а остальная часть корпуса — из матового пластика. Пусть отсутствие большего объема металла в устройстве премиум-класса вас не пугает: клавиатура ноутбука, например, не прогибается даже при очень сильном нажатии на кнопки. Компьютер — массивный, и наблюдается интересный парадокс: из-за использования 16-дюймового экрана ROG Strix G16 G615 кажется толще ROG Strix G18 G815. Однако это не так. По факту младшая модель чуть тоньше и весит меньше: 2,65 против 3,2 кг. Масса внешнего блока питания мощностью 280 Вт составляет 0,8 кг вместе со всеми проводами. В обзоре 18-дюймовой версии я как-то написал: «Те, кому всегда под рукой нужен ноутбук, рассмотрят для покупки модель компактнее — хотя бы с предустановленной 16-дюймовой матрицей». ROG Strix G16 G615 можно считать походным лэптопом, но с рядом оговорок.

А вот еще одна фирменная «фишка» производительных ноутбуков ASUS: петли крышки заметно приподнимают ее над остальной частью корпуса. Создается так называемый эффект левитации — особенно прекрасно лицезреть всю эту красоту вечером и с настроенной под свой вкус подсветкой. Петли установлены так, что дисплей как бы оказывается ближе к нам на пару сантиметров. Крышка лэптопа легко открывается одной рукой, а максимальный угол раскрытия составляет 135 градусов.

Функциональность серии ROG Strix G16 G615 — в связи с использованием корпуса с меньшими габаритами — не изменилась. Все интерфейсы ноутбука расположены по бокам. Справа на корпусе распаяна пара разъемов USB 3.2 Gen2 A-типа. Слева расположен еще один такой USB-порт, а также HDMI-выход, RJ-45, 3,5-мм гнездо для подключения гарнитуры и сразу два Thunderbolt 5. Производительность каждого «молниеносного» коннектора достигает 120 Гбит/с, они поддерживают внешние блоки питания мощностью до 240 Вт и работают как видеовыходы DisplayPort 2.1 (с поддержкой G-SYNC). Следовательно, расширить функциональность ROG’бука (причем кардинально) при помощи дополнительных аксессуаров для вас труда не составит.

Шестнадцатидюймовый ROG Strix G16 G615 в сравнении с 18-дюймовой моделью лишился цифрового блока. Сразу отмечу, что в продаже встречаются версии этого ноутбука с тачпадом NumberPad — он и заменяет «выпиленный» блок с дополнительными клавишами. Кнопки «шестьсот пятнадцатого» оснащены RGB-подсветкой — настройке поддаются как зоны, так и каждая клавиша отдельно. Производитель сообщает о большущем ресурсе в 20 000 000 нажатий. Функция N-key Rollover гарантирует 100-процентное срабатывание.

Крайний правый столбец кнопок отвечает за функции проигрывателя в ноутбуке. Клавиша включения выведена отдельно. Слева сверху расположен ряд функциональных кнопок: с их помощью регулируется громкость динамиков, включается и выключается встроенный микрофон, а также активируются специальные режимы работы кулера и основных компонентов системы. В необычном месте расположен Print Screen. Правый Shift и основной Enter — небольшие, и к этому придется привыкать. Зато при создании ROG Strix G16 G615 не пострадала ни одна кнопка со стрелками. Рядом клавиш F1-F12 пользоваться удобно, интерфейсом HID в целом — тоже.

По данным производителя, тачпад увеличился на 36 % в сравнении с сенсорной панелью лэптопов прошлого поколения — теперь его размеры составляют 135 × 80 мм. Устройство ввода поддерживает одновременное касание несколькими пальцами. В целом пользоваться им оказывается вполне комфортно.

Нижняя панель корпуса ноутбука легко снимается — для этого не требуются уроки фехтования с отверткой в руке. Пользователю достаточно нажать на кнопку и сдвинуть пластиковую решетку вбок — и вот мы добрались до материнской платы, съемных запоминающих устройств и системы охлаждения.

Версии ROG Strix G16 G615 с графикой GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080 оснащены системой охлаждения с испарительной камерой. Она оказалась довольно большой, так как накрывает не только центральный и графический процессоры, но и чипы памяти и подсистему питания материнской платы. В качестве термоинтерфейса выбран жидкий металл Thermal Grizzly. От испарительной камеры тепло передается большому радиатору. Он имеет форму сэндвича, так как 0,1-мм ребра расположены с обеих сторон испарительной камеры. Наконец, всю эту конструкцию обдувают сразу три вентилятора.

Запоминающие устройства в лэптопе менять несложно — орудовать отверткой снова не придется благодаря защелкам Q-Latch. В тестовой конфигурации ноутбука установлена оперативная память стандарта DDR5-5600 и твердотельный накопитель WD PC SN5000S SDEQNSJ-1T00-1002.

Герой обзора оснащен 16-дюймовой IPS-матрицей NE160QDM-NZC. Она поддерживает разрешение WQXGA при частоте вертикальной развертки 240 Гц и времени отклика всего 3 мс. Для экрана характерны высокие яркость 500+ нит и (для технологии IPS) контрастность. Судя по результатам тестирования, NE160QDM-NZC отлично подходит не только для развлечений, но и для работы: ошибки передачи цвета у матрицы небольшие, плюс их несложно дополнительно снизить после ручной калибровки.

ASUS ROG Strix G16 G615 (2025)

(матрица — NE160QDM-NZC) Минимальная яркость, кд/м2 27 Максимальная яркость, кд/м2 515 Цветовая температура, К 6642 Контрастность 1459:1 Цветовой охват sRGB, % 100 Цветовой охват DCI-P3, % 97 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 2 (7,72) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,37 (2,79) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 4.3.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench R23 и Cinebench 2024. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile и SSD Test.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

WebXPRT 4. Тестирование веб-сценариев на базе сборок HTML5, JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Расширенные настройки — вкл., качество текстур и эффектов — «Высокое», качество теней — «Очень высокое», качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Нагрев, шум и производительность

Игровые ноутбуки ASUS разных серий поставляются вместе с программным комплексом Armoury Crate. Приложение обладает высокой функциональностью и, помимо всего прочего, позволяет пользователю управлять системой охлаждения ноутбука и энергопотреблением его основных компонентов. Так, нам доступны три пресета: «Тихий», «Эффективность» и «Турбо». Мы протестировали ROG Strix G16 G615 во всех них.

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Турбо» «Эффективность» «Тихий» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,5/4,2 4,1/3,9 3,6/3,5 Температура ЦП, °C Максимальная 100 98 88 Средняя 96 93 82 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 49,5 44,6 40,1 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 137 95 69 Производительность, баллы (больше — лучше) 31783 29079 26275

Итак, я протестировал уже третий лэптоп ASUS с испарительной камерой в этом году, поэтому полученные результаты вряд ли кого-то удивят. Дело в том, что даже в режиме «Тихий» 20-ядерный Core Ultra 7 255HX разогнан — в ресурсоемких приложениях его среднее энергопотребление составляет 69 Вт вместо стандартных 55… Назвать работу ROG Strix G16 G615 тихой, пожалуй, нельзя. Громкой, впрочем, тоже.

В режиме «Турбо» из чипа Intel выжат практически весь максимум. Среднее энергопотребление «камня» стабильно держится выше отметки в 135 Вт — частота P-ядер составляет высокие (даже по меркам настольных CPU) 4,5 ГГц. Мы видим, что в этом режиме «Турбо» Core Ultra 7 255HX работает на пределе возможностей кулера ноутбука, выдавая максимальное быстродействие в сложных расчетных задачах.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 9196 Essentials, баллы 11240 Productivity, баллы 10706 Digital Content Creation, баллы 17536 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 291 WebXPRT 4, баллы 383 Быстродействие накопителя 3DMARK Storage, баллы 2676 в ресурсоемких приложениях Cinebench R23 Все ядра, баллы 31783 Одно ядро, баллы 2169 Cinebench 2024 Все ядра, баллы 1870 Одно ядро, баллы 131 Blender 4.3.2 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 224 Corona 10 Benchmark Скорость рендеринга, лучей/с 10445593 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 16054 Два ядра, баллы 2490 Одно ядро, баллы 1265 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 4490 Steel Nomad, баллы 3942 Steel Nomad Light, баллы 18454 3DMARK Time Spy Общий балл 17473 Графика, баллы 17724 Центральный процессор, баллы 16178 3DMARK Fire Strike Общий балл 40353 Графика, баллы 47047 Физика, баллы 45639

Очевидно, с такими вводными данными ROG Strix G16 G615 отлично подходит на роль мобильной рабочей станции — даже в режиме «Тихий».

Что интересно, ROG Strix G16 G615 смело можно назвать холодным ноутбуком. Не тихим, но холодным. Судите сами: в режиме «Турбо» максимальный нагрев GPU не превышает 75 градусов Цельсия — запас по температуре более чем внушительный. При этом центральный процессор нагревается до 83 градусов Цельсия. Среднее энергопотребление CPU и GPU составляет 173 Вт — полагаю, в действительности испарительная камера отводит больше 200 Вт тепловой энергии. В режимах «Эффективность» и «Тихий» мы тоже видим отличные показатели нагрева чипов, но и заметное снижение уровня шума кулера.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Турбо» «Эффективность» «Тихий» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1565 МГц, 28,2 Гбит/с 1515 МГц, 28 Гбит/с 1515 МГц, 28 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2387 2355 1860 Реальная средняя частота памяти, МГц 1513 1511 1551 Уровень шума, дБА 48,7 44,4 40,3 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 138 138 95 35 20 30 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 73 76 74 74 78 76 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 83 75 83 96 96 88 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 4490 4447 2911 3DMARK Steel Nomad, баллы 3942 3890 2247

ROG Strix G16 G615 — это первый лэптоп с мобильной графикой GeForce RTX 5070 Ti, побывавший в нашей тестовой лаборатории. Давайте сравним разные продукты NVIDIA, что называется, на бумаге. Так:

в ноутбучной GeForce RTX 5070 используется графический процессор GB206 (4608 CUDA, 144 TMU, 48 ROP, 36 RT, 32 Мбайт кеш L2) и 8 Гбайт GDDR7-памяти;

в GeForce RTX 5070 Ti — GB205 (5888 CUDA, 184 TMU, 80 ROP, 46 RT, 48 Мбайт кеш L2) и 12 Гбайт GDDR7;

в GeForce RTX 5080 — GB203 (7680 CUDA, 240 TMU, 96 ROP, 60 RT и 64 Мбайт кеш L2) и 16 Гбайт GDDR7.

Как видите, у чипа мобильной GeForce RTX 5070 Ti на 28 % больше шейдерных блоков, чем у GeForce RTX 5070, но на 23 % меньше, чем у GeForce RTX 5080. Другими словами, по уровню производительности (при прочих равных) Ti-версия ноутбучной графики ближе к старшей модели, чем к младшей. Плюс в ряде игр в высоких разрешениях заметную разницу в быстродействии обеспечат дополнительные 4 Гбайт VRAM. Вряд ли с этим кто-то будет спорить.

Действительно, ROG Strix G16 G615 обладает отличной игровой производительностью в разрешении WUXGA и хорошей — в WQXGA. В первом случае средние 60+ FPS получены в 10 проектах из 13. «Святая» троица, заставляющая безжалостно напрягать транзисторы любого современного графического ядра все та же — это игры-бенчмарки Kingdom Come Deliverance II, Assassin’s Creed Shadows и Black Myth: Wukong. В них для достижения заветной кадровой частоты (хотя комфортно играется во всех случаях) придется либо использовать настройки качества графики «Ультра» или «Очень высокое», либо включать DLSS в режиме «Качество».

Интересно, что в разрешении Full HD герой обзора ненамного отстает от ROG Strix G18 G815 с графикой GeForce RTX 5080. В пересчете на баллы разница составила 16 % в пользу старшей версии. Дело в том, что на общую производительность в ряде игр влияет не только графика, но и центральный процессор с оперативной памятью. Чем ниже разрешение (нагрузка) — тем выше влияние этих компонентов на общий результат. Именно поэтому я считаю GeForce RTX 5070 Ti оптимальной ноутбучной графикой на сегодняшний день. Потому что в ряде случаев вы элементарно не увидите разницы между ROG Strix G16 G615 и более дорогими лэптопами.

Что касается противостояния GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070, то последняя (с учетом использования разных платформ) в баллах оказывается медленнее на 15 % в разрешении WUXGA и на 22 % — в WQXGA.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) WUXGA WQXGA AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 297 147 208 120 PUBG: BATTLEGROUNDS 204 141 203 141 Dota 2 212 111 208 101 Baldur’s Gate III 109 73 104 70 The Witcher 3: Wild Hunt CE 105 76 70 61 Cyberpunk 2077 96 66 70 52 Alan Wake 2 82 59 57 41 A Plague Tale: Requiem 100 75 70 55 Red Dead Redemption 2 91 51 76 45 Kingdom Come Deliverance II 54 42 44 36 Assassin’s Creed Shadows 44 38 35 31 Black Myth: Wukong 46 40 34 30 Horizon Zero Dawn Remastered 116 77 97 67

В лэптопе используется аккумулятор емкостью 90 Вт⋅ч. В приложении Armoury Crate мы можем выбрать, как будет работать ноутбук в определенных условиях. Например, мы можем полностью отключить встроенную графику чипа Intel — или, наоборот, обесточить на какое-то время GeForce RTX 5070 Ti. Пользователю доступны и интеллектуальные пресеты работы, когда лэптоп сам переключается между GPU центрального процессора и дискретной графики. При таком сценарии, в режиме «Тихий», ROG Strix G16 G615 демонстрирует отличные навыки «выживания». Итог простой: с автономностью у героя сегодняшнего обзора все в большущем порядке!

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2 Веб 11 ч 27 мин Просмотр видео 13 ч 10 мин

На момент написания статьи в сетевых магазинах страны стоимость ноутбуков с мобильной GeForce RTX 5070 начиналась от 120 000 рублей. За эти деньги вы получите мобильный компьютер с урезанной по мощности графикой. Модели с полноценным чипом GB206, выдающим максимум FPS, стоят уже от 145 000 рублей. Напомню, что ROG Strix G16 G615 в комплектации с GeForce RTX 5070 Ti и Core Ultra 7 255HX стоит от 199 000 рублей. С одной стороны, разница в цене оказывается существенной. Только и гандикап в быстродействии между такими ноутбуками наблюдается соответствующий. Как я уже сказал, ноутбучная GeForce RTX 5070 Ti по производительности оказывается ближе к GeForce RTX 5080. Однако модели со старшим ГП NVIDIA стоят в Москве от 270 000 рублей. Вот и получается, что GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков — это некий оптимальный вариант для тех, кто готов потратить 150 тысяч рублей и больше на новенькую систему.

Протестированный ROG Strix G16 G615 мне очень понравился. Сборка оснащена качественным кулером с испарительной камерой. Даже при таком подборе железа лэптоп можно считать холодным — пусть в самых производительных режимах он и работает шумновато. Сборка, функциональность, автономность, возможности апгрейда, экран — меня устраивают все параметры ноутбука. Поэтому протестированная модель достойна награды «3DNews рекомендует».