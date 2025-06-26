Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2025): на что способна мобильная GeForce RTX 5090

Ноутбуки с мобильными GPU серии GeForce RTX 50 потихоньку появляются в продаже. В статье «Выбираем игровой ноутбук: лучшее, что можно купить в российской рознице в первой половине 2025 года» я предположил, что осязаемый ассортимент лэптопов с новой графикой NVIDIA появится в российской рознице ближе к середине лета, и оказался прав. Так, на момент написания статьи в сети компьютерных магазинов DNS продавалась одна модель с мобильной GeForce RTX 5060, 8 — с GeForce RTX 5070 Ti, 12 — с GeForce RTX 5080 и 8 — с GeForce RTX 5090. Вполне ожидаемо «зеленые» и их партнеры начали свою экспансию с устройств с приставкой «топ» в названии. Среди всех моделей, продаваемых в России, ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 без преувеличения считается одним из самых быстрых игровых ноутбуков на рынке. И это звание закрепится за новинкой ASUS надолго.

⇡#Технические характеристики и комплектация

В продаже вы встретите несколько версий ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2025). Везде используется 24-ядерный центральный процессор Core Ultra 9 275HX, а вот дальше модели различаются не только версиями распаянных GPU, но и объемом установленных запоминающих устройств. Полный перечень основных характеристик лэптопа указан в таблице ниже.

ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2025) Основной дисплей 18″, 2560 × 1600, mini-LED, 240 Гц Центральный процессор Intel Core Ultra 9 275HX Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 5090

NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti



В тестовой модели — GeForce RTX 5090 Оперативная память 32 или 64 Гбайт DDR5-5600



В тестовой модели — 64 Гбайт Установка накопителей 2 × M.2 2260/2280 PCI Express 4.0 x4



В тестовой модели — 1 × WD PC SN8000S 2 Тбайт Беспроводной интерфейс Intel Wi-Fi 7 BE200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.4) Проводной интерфейс Realtek RTL8125 (2500 Мбит/с) Интерфейсы 3 × USB 3.2 Gen2 Type-A

2 × Thunderbolt 5

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45 Блок питания Первый: 380 Вт, 995 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), проприетарный разъем

Второй: 100 Вт, 410 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), USB Type-C Размеры 399 × 398 × 32 мм Масса устройства 3,3 кг Операционная система Windows 11 Гарантия 2 года Цена в России от 406 999 рублей за версии с GeForce RTX 5090

К нам в тестовую лабораторию пожаловала модель ROG Strix SCAR 18 G835LX-SA034W (Core Ultra 9 275HX, 64 Гбайт DDR5-5600, 2 Тбайт SSD, GeForce RTX 5090, Windows 11 Home) — на момент написания статьи в DNS за нее просили 457 999 рублей. В продаже доступна версия попроще — G835LX-SA106W (Core Ultra 9 275HX, 32 Гбайт DDR5-5600, 1 Тбайт SSD, GeForce RTX 5090, Windows 11 Home), которая обойдется вам в 406 999 рублей. В комплекте с ноутбуком поставляются сразу два внешних блока питания. Зарядное устройство меньшего размера и массы пригодится, если лэптоп вам нужен под рукой, но не для требовательных игр.

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

ROG Strix SCAR 18 G835 — устройство массивное. Ноутбук весит 3,3 кг, но если вы хотите всегда брать компьютер с собой и использовать его по максимуму, то придется также таскать с собой еще и килограммовый блок питания. Все же, в моем понимании, такие лэптопы являются скорее заменителями настольных ПК, ведь в ряде случаев удобнее обзавестись именно мобильной системой. Например, если нужно пару раз в месяц брать ROG Strix SCAR 18 G835 с собой — например, на дачу в летний сезон отпусков.

Герой обзора умеет быть разным. Крышка дисплея выполнена из алюминиевого сплава, а остальная часть корпуса — из матового пластика. Хотите — и ROG Strix SCAR 18 G835 будет строгим и лаконичным спутником по жизни. Кричащих деталей, если их не подсвечивать, в дизайне лэптопа не замечено. Хотите — и ноутбук заиграет всеми красками. Так, нижняя панель корпуса оснащена RGB-подсветкой по периметру. Подсвечивается и фирменный логотип серии Republic Of Gamers. Наконец, крышка устройства оснащена матричным дисплеем AniME Vision, оснащенным 810 светодиодами, свет которых просачивается через 9152 отверстия. Как его настроить — решаете только вы.

Меня же больше интересует качество сборки компьютера, и к этому аспекту за те несколько дней, что довелось поработать с устройством, претензий не возникло.

Подсветка ноутбука создает эффект левитации — особенно в приглушенном свете. А еще не все обратят внимание на петли крышки ноутбука. А стоило бы — они заметно приподнимают металлическую крышку с дисплеем над остальной частью корпуса, в результате складывается ощущение, что экран парит в воздухе. Петли установлены так, что дисплей как бы оказывается ближе к нам — на 2 см, но ближе. Свою основную функцию они выполняют достойно, а именно надежно позиционируют экран. Крышка лэптопа легко открывается одной рукой, а максимальный угол раскрытия составляет 135 градусов.

Конструкция корпуса рассчитана в первую очередь на эффективное охлаждение горячих чипов Intel и NVIDIA. Это сразу же бросается в глаза, так как инженеры ASUS намеренно увеличили размеры устройства, а вся задняя сторона, по сути, представляет собой одну большую вентиляционную решетку.

Интерфейсы компьютера расположены по бокам корпуса. Слева пользователю доступны RJ-45, HDMI-выход, USB 3.2 Gen2 A-типа (пропускная способность — 10 Гбит/с) и сразу два Thunderbolt 5. Производительность каждого такого порта достигает 120 Гбит/с, они поддерживают блоки питания мощностью до 240 Вт и работают как видеовыходы DisplayPort 2.1 (с поддержкой G-SYNC).

Справа на корпусе распаяна еще пара разъемов USB 3.2 Gen2 A-типа. В целом у ROG Strix SCAR 18 G835 достойная функциональность, которая запросто масштабируется при помощи сопутствующей периферии.

Клавиатура ноутбука оснащена полноценным цифровым блоком — размеры корпуса позволяют. Она оснащена RGB-подсветкой. Причем вы можете настроить подсветку каждой клавиши отдельно. Ресурс кнопок превышает 20 000 000 нажатий, а функция N-key Rollover гарантирует 100-процентное срабатывание. Клавиша включения выведена отдельно. Слева сверху расположен ряд функциональных кнопок: с их помощью регулируется громкость динамиков, включается и выключается встроенный микрофон, а также активируются специальные режимы работы кулера и основных компонентов системы.

Раскладка у ROG Strix SCAR 18 G835 — удачная. Здесь есть большие левый Shift, Enter, Ctrl и Backspace. Как всегда, функции PgUp/Dn, Home/End расположились на кнопках со стрелками и активируются при помощи Fn-модификатора. Наконец, ряд F1-F12 оснащен интуитивно осязаемым разделением на блоки по четыре штуки.

По данным производителя, тачпад увеличился на 36 % в сравнении с сенсорной панелью лэптопов прошлого поколения — теперь его размеры составляют 135 × 80 мм. Устройство ввода поддерживает одновременное касание несколькими пальцами. В целом пользоваться им оказывается вполне комфортно.

Нижняя панель лэптопа легко снимается. Нет, не так. Нижняя панель лэптопа ОЧЕНЬ ЛЕГКО снимается! Для того чтобы получить доступ к системе охлаждения, матплате, аккумулятору и съемным запоминающим устройствам, достаточно нажать на рычаг на днище и сдвинуть саму крышку в сторону. Отличное практичное решение, скажу я вам. Теперь устройство проще простого обслуживать и самостоятельно модернизировать его. В случае с тестовой сборкой «восемнадцатого» его владельцу со временем определенно захочется установить еще один SSD — второй M.2-порт в системе пустует.

Система охлаждения основных компонентов ноутбука имеет причудливую конструкцию. Двигаемся по порядку:

в основе кулера лежит испарительная камера увеличенного размера — общая для CPU и GPU, а также чипов памяти и силовых элементов;

на центральный и графический процессоры нанесен жидкий металл Thermal Grizzly;

большущий радиатор имеет форму сэндвича — его медные ребра толщиной всего 0,1 мм расположены с обеих сторон испарительной камеры;

система охлаждения оснащена сразу тремя вентиляторами — один из них обдувает радиаторы чипов VRAM;

все «карлсоны» ноутбука оснащены пылевыми фильтрами.

В режиме «Турбо» общее энергопотребление CPU и GPU достигает 230 Вт. Вы можете вручную увеличить это значение еще на 25 Вт в приложении Armoury Crate. Кулер ROG Strix SCAR 18 G835 обязан справиться с такой нагрузкой.

Да, лейтмотивом обзора ROG Strix SCAR 18 G835 стала запредельная производительность ноутбука. Однако в любой мобильной системе дисплей является его неотъемлемой и важной составляющей. Вряд ли кто-то купит себе настолько дорогое устройство с аргументацией «Да плевать, что там за матрица установлена». В обновленной серии ROG Strix SCAR используются 16- и 18-дюймовые панели mini-LED, славящиеся высокой яркостью, практически бесконечной контрастностью, моментальным откликом и отличным качеством изображения. Для дисплея NE180QDM-NM2, установленного в тестовой версии, заявлена частота вертикальной развертки 240 Гц и время отклика 3 мс. Максимальная яркость в режиме HDR составляет 1200 нит. Сертификаты VESA Display HDR 1000 и PANTONE Validated — в наличии.

Изображение на экране «восемнадцатого» выглядит сочно, глубоко и естественно. В целом качество картинки соответствует стандартам sRGB и DCI-P3. Отклонения цвета — незначительные, но все же могут не устроить пользователей, профессионально занимающихся работой с фото- и видеоконтентом. К счастью, после калибровки ошибки ΔE можно снизить до минимума.

Матрицы mini-LED, как и OLED, обладают ШИМ. Впрочем, частота мерцания оказывается довольно высокой, а потому не навредит вашему здоровью.

ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2025)

(матрица — NE180QDM-NM2) Минимальная яркость, кд/м2 44 Максимальная яркость, кд/м2 830 Цветовая температура, К 6058 Контрастность стремится к бесконечности Цветовой охват sRGB, % 100 Цветовой охват DCI-P3, % 100 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 1,28 (4,4) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 1,44 (5,0) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ присутствует при яркости 100 % и ниже

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 4.3.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench R23 и Cinebench 2024. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile и SSD Test.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, сёрфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

WebXPRT 4. Тестирование веб-сценариев на базе сборок HTML5, JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD, WQHD и Ultra HD для формата 16:9, а также WUXGA и WQXGA — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Расширенные настройки — вкл., качество текстур и эффектов — «Высокое», качество теней — «Очень высокое», качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Нагрев, шум и производительность

Герой обзора предлагает несколько режимов работы — они переключаются сочетанием клавиш на клавиатуре и в приложении Armoury Crate. Пользователю доступны три пресета: «Тишина», «Производительность» и «Турбо». Мы протестировали ROG Strix SCAR 18 G835 во всех них.

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) Turbo Performance Silent Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,4/4,1 4,0/3,9 3,1/3,1 Температура ЦП, °C Максимальная 98 96 90 Средняя 91 83 76 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 46,5 43,1 36 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 148 108 62 Производительность, баллы (больше — лучше) 36856 34193 26824

Начнем со сценариев, нагружающих центральный процессор и оперативную память. В самом производительном режиме среднее энергопотребление Core Ultra 9 275HX составило 148 Вт. Как видите, испарительная камера ноутбука в целом справляется со своей работой — перегрева центрального процессора нет. Однако температуры — высокие, а уровень шума такой, что, находясь рядом с лэптопом, хочется надеть наушники и включить любимую музыку. Очевидно, что режим «Турбо» выжимает все соки из 24-ядерника Intel. Полагаю, в ряде случаев оно того стоит.

В режиме «Производительность» лэптоп функционирует заметно тише: все еще громко, но уже вполне терпимо. Упали и температуры ядер CPU — в среднем на 8 градусов Цельсия. Частота P-ядер снизилась с 4,4 до 4,0 ГГц, а E-ядер — c 4,1 до 3,9 ГГц. Производительность системы при этом снизилась ненамного — на 7 % в Cinebench R23. Выходит, настройка «Производительность» — это универсальный режим работы ROG Strix SCAR 18 G835, который подойдет большинству пользователей.

Пресет «Тишина» полностью оправдывает свое название.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 9369 Essentials, баллы 10828 Productivity, баллы 10965 Digital Content Creation, баллы 18792 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 298 WebXPRT 4, баллы 383 Быстродействие накопителя 3DMARK Storage, баллы 2810 в ресурсоемких приложениях Cinebench R23 Все ядра, баллы 36856 Одно ядро, баллы 2239 Cinebench 2024 Все ядра, баллы 2178 Одно ядро, баллы 137 Blender 4.3.2 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 189 Corona 10 Benchmark Скорость рендеринга, лучей/с 12479100 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 17054 Два ядра, баллы 2543 Одно ядро, баллы 1286 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 6374 Steel Nomad, баллы 5968 Steel Nomad Light, баллы 24598 3DMARK Time Spy Общий балл 22260 Графика, баллы 23882 Центральный процессор, балл 16076 3DMARK Fire Strike Общий балл 38170 Графика, баллы 49031 Физика, баллы 45240

Очевидно, ROG Strix SCAR 18 G835 отлично сыграет роль мобильной станции. Производительность центрального процессора в режиме «Турбо» оказывается на очень высоком уровне. Так вышло, что ROG Strix SCAR 18 G835 — это первый ноутбук, протестированный по обновленной методике. А потому он сравнивается с мощными настольными ПК. И что мы видим? Core Ultra 9 275HX, установленный в лэптопе, не уступает 20-ядерным Core Ultra 7 265K и Core i7-14700F. Конечно же, этому способствует и большее число E-ядер, которые в чипах Arrow Lake очень даже шустрые, и работа в диапазоне энергопотребления 145-175 Вт — весьма нетипичного для мобильных процессоров. «Камень» в ROG Strix SCAR 18 G835 точно не «задушен».

Игры — еще более сложный сценарий для системы охлаждения. Ранее мы выяснили, что кулер ROG Strix SCAR 18 G835 рассчитан на отвод 255 Вт тепловой энергии. Энергопотребление мобильной GeForce RTX 5090 составляет 150 Вт, и 175 Вт — в интеллектуальном режиме Dynamic Boost.

В турборежиме в играх мощность CPU и GPU в сумме в среднем превышает 215 Вт. С учетом нагрева прочих компонентов системы, с которыми испарительная камера тоже взаимодействует, в действительности этот параметр оказывается еще выше.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука Turbo Performance Silent Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1647 МГц, 28,2 Гбит/с 1597 МГц, 28 Гбит/с 1597 МГц, 28 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2044 2028 757 Реальная средняя частота памяти, МГц 1763 1750 1125 Уровень шума, дБА 46,2 42,2 36,5 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 160 145 55 56 46 31 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 77 77 66 78 78 67 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 81 81 74 90 88 76 Производительность 3DMARK Steel Nomad, баллы 5968 5631 1830 3DMARK Speed Way, баллы 6374 5860 1754

Так вот, в турборежиме кулер полностью справляется со своей задачей. Максимальный нагрев GPU не превысил 78 градусов Цельсия, а нагрев CPU — 90 градусов. Средние показатели оказываются еще ниже. Работает лэптоп шумно, но — вот честно — было бы очень странно наблюдать иное. Поэтому я оцениваю работу кулера ROG Strix SCAR 18 G835 как хорошую.

В режиме «Производительность» нагрев основных компонентов лэптопа не снижается, но система работает заметно тише. В большинстве игр этой настройки будет достаточно для обеспечения комфортной кадровой частоты.

Клавиатура ROG Strix SCAR 18 G835 заметно греется только в средней ее части. Играть комфортно, так как слева и справа температура ноутбука заметно ниже.

В мобильной версии GeForce RTX 5090 используется графический процессор GB203 — этим же чипом, но с другим составом функциональных блоков комплектуются дискретные видеокарты GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080. Ноутбучный GPU получил 10496 шейдерных ALU, 328 текстурных блоков, 112 ROP, 82 RT-ядра и 328 тензорных ядер. Перед вами довольно производительный чип, так как GB203, используемый в GeForce RTX 5070 Ti, хвастает 8960 ALU, 280 TMU, 96 ROP, 70 RT и 280 тензорными ядрами. Однако максимальное энергопотребление GeForce RTX 5090 в режиме Dynamic Boost составляет 175 Вт. Мощность GeForce RTX 5070 Ti оказывается почти вдвое выше. Пропускная способность памяти на контакт одинаковая — 28 Гбит/с. Очевидно, что ноутбучной GeForce RTX 5090 никак не догнать десктопную GeForce RTX 5080, а реальная производительность в играх окажется где-то между результатами настольных GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5070 Ti.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) WUXGA WQXGA AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 344 157 275 144 PUBG: BATTLEGROUNDS 296 201 272 200 Dota 2 213 112 201 103 Baldur’s Gate III 122 81 118 81 The Witcher 3: Wild Hunt CE 119 80 96 76 Cyberpunk 2077 100 72 85 58 Alan Wake 2 106 73 75 55 A Plague Tale: Requiem 127 93 93 72 Red Dead Redemption 2 111 66 94 60 Kingdom Come Deliverance II 69 53 57 46 Assassin’s Creed Shadows 54 46 45 39 Black Myth: Wukong 62 52 48 42 Horizon Zero Dawn Remastered 133 91 118 80

Так и выходит. В бенчмарках, указывающих на «чистую» производительность графической подсистемы, ROG Strix SCAR 18 G835 опережает эталонную систему в среднем на 10 %. В эталонной системе как раз используется дискретная GeForce RTX 5070. Если данный факт вас удивил и, возможно, расстроил, просто напомню, что нечто похожее мы наблюдали и ранее: быстродействие мобильной GeForce RTX 4090 с отключенными лимитами мощности оказывалось чуть выше, чем у дискретной видеокарты GeForce RTX 4070.

В играх ситуация несколько меняется. Потому что на FPS — особенно в низких разрешениях — влияет не только GPU, но и центральный процессор с памятью. Чипы поколения Arrow Lake, как всем известно, в играх не так хороши, как в рабочих ресурсоемких задачах. Например, кадровая частота всеми любимой Baldur’s Gate III в низких разрешениях, таких как Full HD и WQHD, даже при использовании максимального качества графики нередко «упирается» в быстродействие оперативной памяти и центрального процессора — именно в таком порядке. И подобных примеров я могу привести множество. Мы видим, что в играх в разрешении Full HD отставание от эталонной системы составляет 10 %, а в WQHD — 4 %. Верно и то, что с выходом новых игр с высокими системными требованиями GeForce RTX 5090 для ноутбуков окажется впереди.

Давайте детальнее разберем игровое быстродействие ROG Strix SCAR 18 G835. В лэптопе используется быстрая качественная матрица с частотой 240 Гц и откликом в 3 мс — один из лучших вариантов, которые может найти геймер сейчас. Что ж, средние 240+ FPS обеспечены в Counter-Strike 2 и PUBG: BATTLEGROUNDS — значит, толк от быстрой матрицы в лэптопе точно есть.

Что касается ААА-проектов с высокими системными требованиями, то:

в разрешении WUXGA средние 60 кадров в секунду получены в 9 случаях из 10;

в разрешении WQXGA аналогичная планка достигнута в 7 играх.

В целом комфортно играть оказывается везде — даже в Assassin’s Creed Shadows в разрешении 2560 × 1600 точек. А так я полностью согласен с мнением, что современные ААА-игры с неотключаемой трассировкой лучей заранее разрабатываются с учетом использования режимов масштабирования DLSS.

Все версии ROG Strix SCAR 18 G835, доступные в российской рознице, комплектуются аккумулятором на 90 Вт⋅ч. Тестирование показало, что лэптоп проработал от одного заряда батареи 6-8 часов в легких режимах. Показатель — нерекордный и скорее расположен ближе к отметке «ниже среднего». Однако, в моем понимании, такие системы покупают не для ежедневных променадов. Перед вами самый настоящий заменитель десктопа идентичный натуральному— с возможностью его свободного перемещения из точки А в точку Б.

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2 Веб 5 ч 56 м Просмотр видео 8 ч 5 м

Еще раз: ROG Strix SCAR 18 G835 — это один из самых быстрых игровых ноутбуков современности. Следовательно, протестировав его, мы получили наглядную демонстрацию того, на что способна мобильная серия GeForce RTX 50 — с ее «потолком» в виде мобильной GeForce RTX 5090. В этом году на нашем сайте обязательно выйдут обзоры других игровых лэптопов с прочими новыми GPU NVIDIA.

Было бы странно, если бы ROG Strix SCAR 18 G835 плохо подходил для игр. Скажу больше: помимо развлечений, перед вами отличная мобильная рабочая станция, ведь система оснащена эффективным кулером. Да, в производительных режимах лэптоп работает довольно шумно, но подобное совсем не удивляет меня. Система охлаждения с испарительной камерой, жидким металлом и сразу тремя вентиляторами спокойно отводит 200+ Вт тепловой энергии.

А еще у героя обзора отличный дисплей и практичный корпус. Надеюсь, инженеры ASUS зададут настоящий тренд: игровые ноутбуки должны легко обслуживаться и модернизироваться пользователем! Функциональность устройства — достойная, а как иначе охарактеризовать систему с несколькими портами Thunderbolt 5? Автономность — ниже среднего, но для трехкилограммового компьютера об этом факте нельзя говорить как о недостатке.

По результатам тестирования ROG Strix SCAR 18 G835 вполне заслуживает награды «Хардкор».