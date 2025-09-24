|
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 G815 (2025): капитан Производительность
Этим летом на нашем сайте вышел обзор флагманской модели ROG Strix SCAR 18 G835. Лэптоп примечателен своей «мускулатурой»: 24-ядерным Core Ultra 9 275HX и мобильной версией GeForce RTX 5090. Что и говорить, перед нами один из самых быстрых игровых ноутбуков на российском рынке на данный момент. Сегодня же речь пойдет о серии лэптопов ROG Strix G18 G815. Как видно из названия, эти «ROG’буки» ASUS стоят на ступеньку ниже, но используют общие технологии и наработки, обеспечивая категорически высокую производительность используемого в компьютере железа. Давайте посмотрим, на что способна мобильная GeForce RTX 5080, не ограниченная никакими лимитами.
⇡#Технические характеристики и комплектация
На самом деле, серия ROG Strix G18 G815 предлагает огромное количество различных модификаций. Обновленные модели используют разные центральные процессоры поколений Core 14 и Core Ultra 200, а также разную графику GeForce RTX 50, начиная с GeForce RTX 5050 и заканчивая GeForce RTX 5080. Да, сборки с GeForce RTX 5090 встречаются только в серии ROG Strix SCAR 18 G835.
К нам в тестовую лабораторию приехала модель под номером G815LW-S9014. В ноутбуке, помимо Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080, установлено 32 Гбайт оперативной памяти и терабайтный SSD. На момент написания статьи я не нашел эту версию «ROG’бука» в продаже, но знаю, что стоимость модели G815LW-S9174W (с 64 Гбайт ОЗУ и накопителем на 2 Тбайт) в московских магазинах начинается от 290 000 рублей.
⇡#Внешний вид и особенности конструкции
Ноутбуки серий G835 и G815 очень похожи друг на друга внешне. Разницу заметит не каждый, и нужно быть в курсе некоторых фирменных «фишек» ASUS. Так, старшая серия «ROG’буков» оснащена матричным дисплеем AniME Vision, состоящим из 810 светодиодов. В ROG Strix G18 G815 крышка дисплея украшена лаконично — даже подсветки логотипа не предусмотрено. А вот RGB-подсветка нижней панели корпуса никуда не делалась.
Крышка дисплея выполнена из алюминиевого сплава, а остальная часть корпуса — из матового пластика. В выключенном состоянии ROG Strix G18 G815 выглядит строго и брутально — сказываются большие габариты мобильного компьютера и отсутствие кричащих цветов. Главное здесь — качество сборки. Пусть применение пластика в устройстве премиум-класса вас не пугает: клавиатура ноутбука, например, не прогибается. Согнуть металлическую крышку дисплея у среднестатистического скуфа не выйдет тоже.
Ноутбук весит чуть больше трех килограммов, но если вы хотите всегда брать компьютер с собой и использовать его по максимуму, то придется также таскать с ним еще и килограммовый блок питания. С другой стороны, рассуждать о походных качествах таких систем не совсем корректно. Тем, кому всегда под рукой нужен ноутбук, рассмотрят для покупки модель компактнее — хотя бы с предустановленной 16-дюймовой матрицей.
А вот еще одна фирменная «фишка» производительных ноутбуков ASUS: петли крышки заметно приподнимают ее над остальной частью корпуса. Создается так называемый эффект левитации — особенно прекрасно лицезреть всю эту красоту вечером и с настроенной под свой вкус подсветкой. Петли установлены так, что дисплей как бы оказывается ближе к нам на пару сантиметров. Крышка лэптопа легко открывается одной рукой, а максимальный угол раскрытия составляет 135 градусов.
Функциональность «ROG’буков» одинаковая. Основные разъемы расположены с левой и правой сторон корпуса. Вся тыльная часть отведена под систему охлаждения. Задняя панель играет роль большой вентиляционной решетки. Слева пользователю доступны коннектор RJ-45 (материнская плата оснащена сетевым контроллером Realtek, обеспечивающим пропускную способность до 2,5 Гбит/с), HDMI-выход, USB 3.2 Gen2 A-типа (быстродействие — 10 Гбит/с) и сразу два Thunderbolt 5. Производительность каждого «болта» достигает 120 Гбит/с, они поддерживают внешние блоки питания мощностью до 240 Вт и работают как видеовыходы DisplayPort 2.1 (с поддержкой G-SYNC). Справа на корпусе распаяна еще пара разъемов USB 3.2 Gen2 A-типа.
Функциональность ноутбука — достойная. Журить флагманский ROG Strix G18 G815 за отсутствие картридера я не буду. Считыватели флеш-карт повсеместно исчезли из современных игровых ноутбуков. Всем «пострадавшим» придется закупиться дополнительными аксессуарами.
Клавиатура «восемьсот пятнадцатого» не изменилась в сравнении со старшей серией ROG Strix. Размеры корпуса позволяют разместить полноценный цифровой блок. Из необычных, выделяющихся мелочей отмечу использование полупрозрачных колпачков для некоторых кнопок и пробела. А еще клавиатура ROG Strix G18 G815 оснащена RGB-подсветкой — настройке поддаются как зоны, так и каждая клавиша отдельно. Производитель сообщает о большущем ресурсе в 20 000 000 нажатий. Функция N-key Rollover гарантирует 100-процентное срабатывание.
Клавиша включения выведена отдельно. Слева сверху расположен ряд функциональных кнопок: с их помощью регулируется громкость динамиков, включается и выключается встроенный микрофон, а также активируются специальные режимы работы кулера и основных компонентов системы. Основные кнопки (Shift, Ctrl, Enter, Backspace, Tab) — большие, пользоваться ими очень даже удобно. Рядом F1-F12 легко пользоваться даже вслепую.
По данным производителя, тачпад увеличился на 36 % в сравнении с сенсорной панелью лэптопов прошлого поколения — теперь его размеры составляют 135 × 80 мм. Устройство ввода поддерживает одновременное касание несколькими пальцами. В целом пользоваться им оказывается вполне комфортно.
Нижняя панель ноутбука оснащена специальной защелкой. С ее помощью добраться до «внутренностей» компьютера оказывается очень просто.
Старшие модели «ROG’буков» с мощной графикой оснащены системой охлаждения с испарительной камерой. Она оказалась довольно большой, так как накрывает не только центральный и графический процессоры, но и чипы памяти и подсистему питания материнской платы. В качестве термоинтерфейса выбран жидкий металл Thermal Grizzly. От испарительной камеры тепло передается большому радиатору. Он имеет форму сэндвича, так как 0,1-мм ребра расположены с обеих стороны испарительной камеры. Наконец, всю эту конструкцию обдувают сразу три вентилятора.
В тестовом образце ROG Strix G18 G815 установлены терабайтный SSD и 32 Гбайт оперативной памяти. Уверен, владельцу ноутбука очень быстро захочется установить в систему еще один твердотельный накопитель. Сделать это получится за несколько секунд.
⇡#Дисплей
В ROG Strix SCAR 18 G835 используется матрица mini-LED. Для таких дисплеев характерны высокая яркость и контрастность, стремящаяся к бесконечности. В ROG Strix G18 G815 установлена матрица «попроще». Яркость IPS-панели NE180QDM-NZC достигает 560 кд/м2, чего хватит в 99,9 % случаев, на самом деле. Контрастность — 1569:1, и это довольно высокий показатель для данной технологии. Частота вертикальной развертки матрицы составляет 240 Гц, а время отклика — всего 3 мс. ШИМ не выявлена. Да, ROG Strix G18 G815 оснащен по-настоящему геймерским экраном.
Верно и то, что ноутбук отлично подойдет для работы, так как NE180QDM-NZC на 100 % соответствует стандарту DCI-P3. Даже без предварительной калибровки ошибки в передаче цвета здесь оказались незначительными. Вот такая матрица «попроще» используется в ROG Strix G18 G815.
⇡#Методика тестирования и ПО
Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.
Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.
Использовались следующие ресурсоемкие приложения:
Комплексные игровые бенчмарки:
Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):
Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:
Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.
Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.
⇡#Нагрев, шум и производительность
Игровые ноутбуки ASUS разных серий поставляются вместе с программным комплексом Armoury Crate. Приложение обладает высокой функциональностью и, помимо всего прочего, позволяет пользователю управлять системой охлаждения ноутбука и энергопотреблением его основных компонентов. Так, нам доступны три пресета: «Тишина», «Производительность» и «Турбо». Мы протестировали ROG Strix G18 во всех них.
Ноутбучные процессоры серии Core Ultra 200 относятся к поколению Arrow Lake. Мы знаем, что эти чипы получили очень быстрые P-ядра Lion Cove. По производительности E-ядра Skymont вполне сравнимы с P-ядрами Raptor Cove (на одинаковой тактовой частоте), но потребляют они при этом почти на 40 % меньше энергии. Флагманский мобильный Core Ultra 9 275HX работает по схеме «8P + 16E» — здесь ноутбучный кристалл ни в чем не уступает десктопным Core Ultra 9 285K и Core Ultra 9 285. Он превосходит модели Core Ultra 7 265K, Core Ultra 7 265KF и Core Ultra 7 265, у которых на четыре E-ядра Skymont меньше. А теперь самое интересное: энергопотребление Core Ultra 7 265K в рабочих приложениях достигает 200-220 Вт. При этом мы видим, что система охлаждения ROG Strix G18 G815 обеспечивает стабильную работу Core Ultra 9 275HX с мощностью 135-170 Вт. Совершенно неудивительно, что герой сегодняшнего обзора мало в чем уступает полноценным десктопам с такими процессорами, как Core Ultra 7 265K и Core i7-14700(K). Перед вами полноценная мобильная рабочая станция.
ROG Strix G18 G815 отлично «играет мускулами» в сложных профессиональных задачах.
В играх общее энергопотребление чипов достигает 230 Вт. Реальная потребляемая мощность ноутбука оказывается заметно выше. Мы можем вручную увеличить это значение еще на 25 Вт в приложении Armoury Crate. В режимах Turbo и Performance ноутбук работает шумно. По-другому — никак, когда приходится отводить 200+ Вт тепла. При этом перегрева чипов не наблюдается: средние показатели нагрева CPU и GPU не вызывают опасений. В режиме Silent ноутбук работает не только тихо, но и основные компоненты компьютера греются несильно.
Клавиатура ROG Strix G18 G815 заметно греется только в средней ее части. Играть оказывается комфортно, так как слева и справа температура ноутбука заметно ниже.
В основе мобильной версии GeForce RTX 5080 лежит графический процессор GB203 и 16 Гбайт GDDR7-памяти с пропускной способностью 28 Гбит/с. Чип имеет 7680 CUDA-ядер, 240 текстурных блоков, 96 ROP, 240 тензорных ядер и 60 блоков RT. То есть перед нами урезанная версия настольной видеокарты GeForce RTX 5070 Ti. При максимально допустимой мощности реальная частота мобильного GPU достигает отметки в 2300-2400 МГц. Значит, по игровой производительности GeForce RTX 5080 для ноутбуков окажется где-то между дискретными ускорителями GeForce RTX 4070 SUPER и GeForce RTX 5070.
Для сравнения: в мобильной GeForce RTX 5090 используется тот же чип GB203, но в нем разблокировано 10496 шейдерных ALU, 328 текстурных блоков, 112 ROP, 82 RT-ядра и 328 тензорных ядер. Результаты тестирования указывают на минимальную разницу в производительности между ROG Strix G18 G815 и ROG Strix SCAR 18 G835 в играх. Нелишним будет напомнить, что в таких сценариях на общую производительность влияет не только графика, но и прочие компоненты ноутбука. Очевидно, что в ряде игр в разрешении WUXGA и WQXGA потенциал GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 ограничен быстродействием центрального процессора и оперативной памяти. Большую разницу вы увидите либо после включения трассировки лучей, либо после выхода новых ААА-игр с еще более высокими системными требованиями.
Тем не менее Core Ultra 9 275HX обеспечивает высокую (трехзначную) кадровую частоту в Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS и Dota 2. В этих играх наличие в ноутбуке быстрой 240-герцевой матрицы оказывается оправданным. Что касается ААА-проектов с высокими системными требованиями, то:
⇡#Автономная работа
В лэптопе используется аккумулятор емкостью 90 Вт⋅ч. Тестирование показало, что ноутбук проработал от одного заряда батареи около 6-8 часов в легких режимах. Здесь ROG Strix G18 G815 проявил себя так же, как и старший «собрат». Но мы уже обсудили момент, что такие лэптопы вряд ли берут для ежедневных прогулок по прилегающей местности. Только если вы не готовитесь к соревнованиям по бодибилдингу.
⇡#Выводы
На мой взгляд, заголовок обзора полностью отражает характер протестированной модели. ROG Strix G18 G815 с 24-ядерным Core Ultra 9 275HX и мобильной версией GeForce RTX 5080 — это очень быстрая система. В рабочих приложениях герой обзора практически ни в чем не уступает настольным компьютерам. В играх он по быстродействию соответствует сборкам, использующим дискретную графику класса GeForce RTX 4070 SUPER.
В ROG Strix G18 G815 мне понравились качество сборки, функциональность и отличный IPS-дисплей, который подойдет не только геймерам, но и тем, кто создает контент. Отдельно упомяну эффективную работу системы охлаждения, основанную на испарительной камере, и наипростейшее обслуживание устройства. Чистить и модернизировать ноутбук оказывается легче легкого!
