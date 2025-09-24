Сегодня 24 сентября 2025
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 G815 (2025): капитан Производительность

 
Заявляем со всей серьезностью: современные мощные ноутбуки догнали по производительности в рабочих задачах не менее мощные настольные ПК. Убедитесь в этом сами на примере обновленной модели ASUS ROG Strix G18
Этим летом на нашем сайте вышел обзор флагманской модели ROG Strix SCAR 18 G835. Лэптоп примечателен своей «мускулатурой»: 24-ядерным Core Ultra 9 275HX и мобильной версией GeForce RTX 5090. Что и говорить, перед нами один из самых быстрых игровых ноутбуков на российском рынке на данный момент. Сегодня же речь пойдет о серии лэптопов ROG Strix G18 G815. Как видно из названия, эти «ROG’буки» ASUS стоят на ступеньку ниже, но используют общие технологии и наработки, обеспечивая категорически высокую производительность используемого в компьютере железа. Давайте посмотрим, на что способна мобильная GeForce RTX 5080, не ограниченная никакими лимитами.

ASUS ROG Strix G18 G815 (2025)

ASUS ROG Strix G18 G815 (2025)

#Технические характеристики и комплектация

На самом деле, серия ROG Strix G18 G815 предлагает огромное количество различных модификаций. Обновленные модели используют разные центральные процессоры поколений Core 14 и Core Ultra 200, а также разную графику GeForce RTX 50, начиная с GeForce RTX 5050 и заканчивая GeForce RTX 5080. Да, сборки с GeForce RTX 5090 встречаются только в серии ROG Strix SCAR 18 G835.

ASUS ROG Strix G18 G815 (2025)
Основной дисплей 18″, 1920 × 1200, IPS, 144 Гц
18″, 2560 × 1600, IPS, 240 Гц

В тестовой модели — 2560 × 1600
Центральный процессор Intel Core i7-14650HX
Intel Core i9-14900HX
Intel Core Ultra 7 255HX
Intel Core Ultra 9 275HX

В тестовой модели — Core Ultra 9 275HX
Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 5050
NVIDIA GeForce RTX 5060
NVIDIA GeForce RTX 5070
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
NVIDIA GeForce RTX 5080

В тестовой модели — GeForce RTX 5080
Оперативная память До 64 Гбайт DDR5-5600

В тестовой модели — 32 Гбайт
Установка накопителей 2 × M.2 2280 PCI Express 4.0 x4

В тестовой модели — 1 × MTFDKBA1T0QGN-1BN1AABGA, 1 Тбайт
Связь Intel Wi-Fi BE200 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.4)

Realtek RTL8125 Gaming (2,5 Гбит/с)
Интерфейсы 3 × USB 3.2 Gen2 Type-A
2 × Thunderbolt 5
1 × 3,5 мм jack
1 × HDMI 2.1
1 × RJ-45
Блок питания 280 или 380 Вт

В тестовой модели — 380 Вт
Емкость аккумулятора 90 Вт⋅ч
Размеры 399 × 298 × 32 мм
Масса устройства 3,2 кг
Операционная система Без ОС
Windows 11
Гарантия 2 года
Цена в России от 290 000 рублей за версию с Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5080, 2 Тбайт SSD, 64 Гбайт ОЗУ и Windows 11

К нам в тестовую лабораторию приехала модель под номером G815LW-S9014. В ноутбуке, помимо Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080, установлено 32 Гбайт оперативной памяти и терабайтный SSD. На момент написания статьи я не нашел эту версию «ROG’бука» в продаже, но знаю, что стоимость модели G815LW-S9174W (с 64 Гбайт ОЗУ и накопителем на 2 Тбайт) в московских магазинах начинается от 290 000 рублей.

#Внешний вид и особенности конструкции

Ноутбуки серий G835 и G815 очень похожи друг на друга внешне. Разницу заметит не каждый, и нужно быть в курсе некоторых фирменных «фишек» ASUS. Так, старшая серия «ROG’буков» оснащена матричным дисплеем AniME Vision, состоящим из 810 светодиодов. В ROG Strix G18 G815 крышка дисплея украшена лаконично — даже подсветки логотипа не предусмотрено. А вот RGB-подсветка нижней панели корпуса никуда не делалась.

Крышка дисплея выполнена из алюминиевого сплава, а остальная часть корпуса — из матового пластика. В выключенном состоянии ROG Strix G18 G815 выглядит строго и брутально — сказываются большие габариты мобильного компьютера и отсутствие кричащих цветов. Главное здесь — качество сборки. Пусть применение пластика в устройстве премиум-класса вас не пугает: клавиатура ноутбука, например, не прогибается. Согнуть металлическую крышку дисплея у среднестатистического скуфа не выйдет тоже.

Ноутбук весит чуть больше трех килограммов, но если вы хотите всегда брать компьютер с собой и использовать его по максимуму, то придется также таскать с ним еще и килограммовый блок питания. С другой стороны, рассуждать о походных качествах таких систем не совсем корректно. Тем, кому всегда под рукой нужен ноутбук, рассмотрят для покупки модель компактнее — хотя бы с предустановленной 16-дюймовой матрицей.

А вот еще одна фирменная «фишка» производительных ноутбуков ASUS: петли крышки заметно приподнимают ее над остальной частью корпуса. Создается так называемый эффект левитации — особенно прекрасно лицезреть всю эту красоту вечером и с настроенной под свой вкус подсветкой. Петли установлены так, что дисплей как бы оказывается ближе к нам на пару сантиметров. Крышка лэптопа легко открывается одной рукой, а максимальный угол раскрытия составляет 135 градусов.

Функциональность «ROG’буков» одинаковая. Основные разъемы расположены с левой и правой сторон корпуса. Вся тыльная часть отведена под систему охлаждения. Задняя панель играет роль большой вентиляционной решетки. Слева пользователю доступны коннектор RJ-45 (материнская плата оснащена сетевым контроллером Realtek, обеспечивающим пропускную способность до 2,5 Гбит/с), HDMI-выход, USB 3.2 Gen2 A-типа (быстродействие — 10 Гбит/с) и сразу два Thunderbolt 5. Производительность каждого «болта» достигает 120 Гбит/с, они поддерживают внешние блоки питания мощностью до 240 Вт и работают как видеовыходы DisplayPort 2.1 (с поддержкой G-SYNC). Справа на корпусе распаяна еще пара разъемов USB 3.2 Gen2 A-типа.

Функциональность ноутбука — достойная. Журить флагманский ROG Strix G18 G815 за отсутствие картридера я не буду. Считыватели флеш-карт повсеместно исчезли из современных игровых ноутбуков. Всем «пострадавшим» придется закупиться дополнительными аксессуарами.

Клавиатура «восемьсот пятнадцатого» не изменилась в сравнении со старшей серией ROG Strix. Размеры корпуса позволяют разместить полноценный цифровой блок. Из необычных, выделяющихся мелочей отмечу использование полупрозрачных колпачков для некоторых кнопок и пробела. А еще клавиатура ROG Strix G18 G815 оснащена RGB-подсветкой — настройке поддаются как зоны, так и каждая клавиша отдельно. Производитель сообщает о большущем ресурсе в 20 000 000 нажатий. Функция N-key Rollover гарантирует 100-процентное срабатывание.

Клавиша включения выведена отдельно. Слева сверху расположен ряд функциональных кнопок: с их помощью регулируется громкость динамиков, включается и выключается встроенный микрофон, а также активируются специальные режимы работы кулера и основных компонентов системы. Основные кнопки (Shift, Ctrl, Enter, Backspace, Tab) — большие, пользоваться ими очень даже удобно. Рядом F1-F12 легко пользоваться даже вслепую.

По данным производителя, тачпад увеличился на 36 % в сравнении с сенсорной панелью лэптопов прошлого поколения — теперь его размеры составляют 135 × 80 мм. Устройство ввода поддерживает одновременное касание несколькими пальцами. В целом пользоваться им оказывается вполне комфортно.

Нижняя панель ноутбука оснащена специальной защелкой. С ее помощью добраться до «внутренностей» компьютера оказывается очень просто.

Старшие модели «ROG’буков» с мощной графикой оснащены системой охлаждения с испарительной камерой. Она оказалась довольно большой, так как накрывает не только центральный и графический процессоры, но и чипы памяти и подсистему питания материнской платы. В качестве термоинтерфейса выбран жидкий металл Thermal Grizzly. От испарительной камеры тепло передается большому радиатору. Он имеет форму сэндвича, так как 0,1-мм ребра расположены с обеих стороны испарительной камеры. Наконец, всю эту конструкцию обдувают сразу три вентилятора.

В тестовом образце ROG Strix G18 G815 установлены терабайтный SSD и 32 Гбайт оперативной памяти. Уверен, владельцу ноутбука очень быстро захочется установить в систему еще один твердотельный накопитель. Сделать это получится за несколько секунд.

#Дисплей

В ROG Strix SCAR 18 G835 используется матрица mini-LED. Для таких дисплеев характерны высокая яркость и контрастность, стремящаяся к бесконечности. В ROG Strix G18 G815 установлена матрица «попроще». Яркость IPS-панели NE180QDM-NZC достигает 560 кд/м2, чего хватит в 99,9 % случаев, на самом деле. Контрастность — 1569:1, и это довольно высокий показатель для данной технологии. Частота вертикальной развертки матрицы составляет 240 Гц, а время отклика — всего 3 мс. ШИМ не выявлена. Да, ROG Strix G18 G815 оснащен по-настоящему геймерским экраном.

Верно и то, что ноутбук отлично подойдет для работы, так как NE180QDM-NZC на 100 % соответствует стандарту DCI-P3. Даже без предварительной калибровки ошибки в передаче цвета здесь оказались незначительными. Вот такая матрица «попроще» используется в ROG Strix G18 G815.

ASUS ROG Strix G18 (2025) G815
(матрица — NE180QDM-NZC)
Минимальная яркость, кд/м2 29
Максимальная яркость, кд/м2 560
Цветовая температура, К 6818
Контрастность 1569:1
Цветовой охват sRGB, % 100
Цветовой охват DCI-P3, % 100
Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 0,89 (2,01)
Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 0,79 (1,48)
Углы обзора соответствуют заявленным
ШИМ не выявлена

#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

  • Blender 4.3.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.
  • Cinebench R23 и Cinebench 2024. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.
  • Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

Комплексные игровые бенчмарки:

  • 3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile и SSD Test.
  • Futuremark PCMARK10 Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

  • JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.
  • WebXPRT 4. Тестирование веб-сценариев на базе сборок HTML5, JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

  • Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».
  • PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.
  • Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Расширенные настройки — вкл., качество текстур и эффектов — «Высокое», качество теней — «Очень высокое», качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.
  • Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.
  • The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.
  • Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.
  • Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.
  • A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.
  • Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.
  • Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.
  • Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».
  • Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».
  • Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

#Нагрев, шум и производительность

Игровые ноутбуки ASUS разных серий поставляются вместе с программным комплексом Armoury Crate. Приложение обладает высокой функциональностью и, помимо всего прочего, позволяет пользователю управлять системой охлаждения ноутбука и энергопотреблением его основных компонентов. Так, нам доступны три пресета: «Тишина», «Производительность» и «Турбо». Мы протестировали ROG Strix G18 во всех них.

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23)
Turbo Performance Silent
Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,3/4,1 4,0/3,8 3,4/3,3
Температура ЦП, °C Максимальная 100 100 88
Средняя 96 86 78
Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 47,2 43,2 39,1
Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 139 105 69
Производительность, баллы (больше — лучше) 36515 33751 28989
Turbo

Turbo
Performance

Performance
Silent

Silent

Ноутбучные процессоры серии Core Ultra 200 относятся к поколению Arrow Lake. Мы знаем, что эти чипы получили очень быстрые P-ядра Lion Cove. По производительности E-ядра Skymont вполне сравнимы с P-ядрами Raptor Cove (на одинаковой тактовой частоте), но потребляют они при этом почти на 40 % меньше энергии. Флагманский мобильный Core Ultra 9 275HX работает по схеме «8P + 16E» — здесь ноутбучный кристалл ни в чем не уступает десктопным Core Ultra 9 285K и Core Ultra 9 285. Он превосходит модели Core Ultra 7 265K, Core Ultra 7 265KF и Core Ultra 7 265, у которых на четыре E-ядра Skymont меньше. А теперь самое интересное: энергопотребление Core Ultra 7 265K в рабочих приложениях достигает 200-220 Вт. При этом мы видим, что система охлаждения ROG Strix G18 G815 обеспечивает стабильную работу Core Ultra 9 275HX с мощностью 135-170 Вт. Совершенно неудивительно, что герой сегодняшнего обзора мало в чем уступает полноценным десктопам с такими процессорами, как Core Ultra 7 265K и Core i7-14700(K). Перед вами полноценная мобильная рабочая станция.

Производительность системы:
в повседневных задачах
PCMARK 10 Общий балл 9527
Essentials, баллы 11235
Productivity, баллы 11018
Digital Content Creation, баллы 18957
Веб-серфинг JetStream 2, баллы 299
WebXPRT 4, баллы 379
Быстродействие накопителя 3DMARK Storage, баллы 2934
в ресурсоемких приложениях
Cinebench R23 Все ядра, баллы 36515
Одно ядро, баллы 2261
Cinebench 2024 Все ядра, баллы 1937
Одно ядро, баллы 135
Blender 4.3.2 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 195
Corona 10 Benchmark Скорость рендеринга, лучей/с 12029963
3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 17121
Два ядра, баллы 2587
Одно ядро, баллы 1319
в графических бенчмарках
3DMARK Speed Way, баллы 5715
Steel Nomad, баллы 5254
Steel Nomad Light, баллы 23151
3DMARK Time Spy Общий балл 21055
Графика, баллы 22155
Центральный процессор, баллы 16433
3DMARK Fire Strike Общий балл 34629
Графика, баллы 40642
Физика, баллы 49679

ROG Strix G18 G815 отлично «играет мускулами» в сложных профессиональных задачах.

В играх общее энергопотребление чипов достигает 230 Вт. Реальная потребляемая мощность ноутбука оказывается заметно выше. Мы можем вручную увеличить это значение еще на 25 Вт в приложении Armoury Crate. В режимах Turbo и Performance ноутбук работает шумно. По-другому — никак, когда приходится отводить 200+ Вт тепла. При этом перегрева чипов не наблюдается: средние показатели нагрева CPU и GPU не вызывают опасений. В режиме Silent ноутбук работает не только тихо, но и основные компоненты компьютера греются несильно.

Клавиатура ROG Strix G18 G815 заметно греется только в средней ее части. Играть оказывается комфортно, так как слева и справа температура ноутбука заметно ниже.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077)
Режим работы ноутбука Turbo Performance Silent
Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1550 МГц, 28,2 Гбит/с 1500 МГц, 28 Гбит/с 1500 МГц, 28 Гбит/с
Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2362 2247 820
Реальная средняя частота памяти, МГц 1531 1540 1509
Уровень шума, дБА 46,6 43,1 39,1
Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 172 158 55
52 34 30
Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 78 78 62
70 79 63
Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 86 80 76
98 98 86
Производительность
3DMARK Steel Nomad, баллы 5254 4981 2489
3DMARK Speed Way, баллы 5715 5342 1707
Turbo

Turbo
Performance

Performance
Silent

Silent
Нагрев клавиатуры ноутбука в играх (Turbo)

Нагрев клавиатуры ноутбука в играх (Turbo)

В основе мобильной версии GeForce RTX 5080 лежит графический процессор GB203 и 16 Гбайт GDDR7-памяти с пропускной способностью 28 Гбит/с. Чип имеет 7680 CUDA-ядер, 240 текстурных блоков, 96 ROP, 240 тензорных ядер и 60 блоков RT. То есть перед нами урезанная версия настольной видеокарты GeForce RTX 5070 Ti. При максимально допустимой мощности реальная частота мобильного GPU достигает отметки в 2300-2400 МГц. Значит, по игровой производительности GeForce RTX 5080 для ноутбуков окажется где-то между дискретными ускорителями GeForce RTX 4070 SUPER и GeForce RTX 5070.

Для сравнения: в мобильной GeForce RTX 5090 используется тот же чип GB203, но в нем разблокировано 10496 шейдерных ALU, 328 текстурных блоков, 112 ROP, 82 RT-ядра и 328 тензорных ядер. Результаты тестирования указывают на минимальную разницу в производительности между ROG Strix G18 G815 и ROG Strix SCAR 18 G835 в играх. Нелишним будет напомнить, что в таких сценариях на общую производительность влияет не только графика, но и прочие компоненты ноутбука. Очевидно, что в ряде игр в разрешении WUXGA и WQXGA потенциал GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 ограничен быстродействием центрального процессора и оперативной памяти. Большую разницу вы увидите либо после включения трассировки лучей, либо после выхода новых ААА-игр с еще более высокими системными требованиями.

Тем не менее Core Ultra 9 275HX обеспечивает высокую (трехзначную) кадровую частоту в Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS и Dota 2. В этих играх наличие в ноутбуке быстрой 240-герцевой матрицы оказывается оправданным. Что касается ААА-проектов с высокими системными требованиями, то:

  • в разрешении WUXGA средние 60 кадров в секунду получены в 8 случаях из 10;
  • в разрешении WQXGA аналогичная планка достигнута в 7 играх.
Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше)
WUXGA WQXGA
AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN
Counter-Strike 2 346 162 272 145
PUBG: BATTLEGROUNDS 239 155 225 155
Dota 2 213 112 213 109
Baldur’s Gate III 120 78 117 78
The Witcher 3: Wild Hunt CE 119 85 89 73
Cyberpunk 2077 100 72 84 62
Alan Wake 2 107 79 75 56
A Plague Tale: Requiem 120 84 84 65
Red Dead Redemption 2 105 55 90 50
Kingdom Come Deliverance II 61 47 51 40
Assassin’s Creed Shadows 50 40 41 35
Black Myth: Wukong 56 48 42 37
Horizon Zero Dawn Remastered 131 89 112 75

#Автономная работа

В лэптопе используется аккумулятор емкостью 90 Вт⋅ч. Тестирование показало, что ноутбук проработал от одного заряда батареи около 6-8 часов в легких режимах. Здесь ROG Strix G18 G815 проявил себя так же, как и старший «собрат». Но мы уже обсудили момент, что такие лэптопы вряд ли берут для ежедневных прогулок по прилегающей местности. Только если вы не готовитесь к соревнованиям по бодибилдингу.

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2
Веб 6 ч 14 мин
Просмотр видео 8 ч 01 мин

#Выводы

На мой взгляд, заголовок обзора полностью отражает характер протестированной модели. ROG Strix G18 G815 с 24-ядерным Core Ultra 9 275HX и мобильной версией GeForce RTX 5080 — это очень быстрая система. В рабочих приложениях герой обзора практически ни в чем не уступает настольным компьютерам. В играх он по быстродействию соответствует сборкам, использующим дискретную графику класса GeForce RTX 4070 SUPER.

В ROG Strix G18 G815 мне понравились качество сборки, функциональность и отличный IPS-дисплей, который подойдет не только геймерам, но и тем, кто создает контент. Отдельно упомяну эффективную работу системы охлаждения, основанную на испарительной камере, и наипростейшее обслуживание устройства. Чистить и модернизировать ноутбук оказывается легче легкого!

 
 
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
