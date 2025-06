Обзор Core Ultra 7 265K: гадкий утёнок

Последнее вышедшее поколение потребительских процессоров Intel, известное под именем Arrow Lake, принято считать серьёзным провалом компании. В обзоре Core Ultra 9 285K мы подробно рассуждали о проблемах этого семейства — их действительно немало. Из-за снижения максимальной тактовой частоты P-ядер, отказа от технологии Hyper-Threading и внедрения тайловой конструкции с довольно спорным распределением компонентов по разным кристаллам производительность Arrow Lake заметно пострадала. Получилось так, что набор задач, в которых представители свежего семейства превосходят предшественников, довольно ограничен, и вместо прогресса зачастую наблюдается даже ухудшение производительности, причём этот эффект преимущественно можно наблюдать в процессорозависимых играх.

Всё это было бы не столь страшно, ведь на фоне сомнительного прогресса в производительности у Arrow Lake появились и неоспоримые плюсы, например неплохая энергоэффективность. Однако серьёзный удар по привлекательности нового поколения продуктов Intel нанесла компания AMD, выпустившая очень удачные процессоры Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9800X3D с 3D-кешем второго поколения, на корню разбивающие любые аргументы в пользу Core Ultra 9 285K и его собратьев. И фактически получилось так, что Intel осталась без достойных предложений в сегменте флагманских CPU, по крайней мере до тех пор, пока компания не выпустит какие-то новые решения с подправленной архитектурой.

Впрочем, заканчивать на этом месте всякий разговор о представителях серии Arrow Lake ещё рано. Дело в том, что в среднем ценовом сегменте ситуация для Intel не столь бедственна, особенно после того, как компания решилась на небывалую ценовую коррекцию. В авангарде этих перемен оказался процессор субфлагманского уровня Core Ultra 7 265K (и его собрат без интегрированной графики Core Ultra 7 265KF), которого Intel радикально опустила в своей иерархии на несколько ступеней вниз.

Снижение цен — довольно редкое мероприятие для Intel, которая, напротив, старается держать их на фиксированном уровне. И тем не менее за прошедшие с момента выхода Core Ultra 7 265K восемь месяцев он стал дешевле на 35 %, а его собрат Core Ultra 7 265KF потерял в цене ещё больше — вплоть до 40 %. Изначально эти процессоры имели официальную цену $394 и $379 соответственно, но сегодня на американском рынке их продают за $260 и $230, причём о некоторых шагах по уценке Intel даже объявляла публично.

В результате Core Ultra 7 265K, который изначально попадал в одну ценовую категорию с 12-ядерным Ryzen 9 9900X и 8-ядерным Ryzen 7 7800X3D с 3D-кешем, теперь соревнуется с совсем другими соперниками — с обычным восьмиядерным Ryzen 7 9700X и усиленным 3D-кешем шестиядерником Ryzen 5 7600X3D. И это — совсем другое дело, потому что по формальным характеристикам Core Ultra 7 265K — почти флагман, располагающий внушительным набором из 20 ядер, распределённых по формуле 8P+12E (против 8P+16E у старшего Core Ultra 9 285K).

Отдельно нужно упомянуть, что снижение цены на Core Ultra 7 265K постепенно доходит и до российского рынка, несмотря на то что процессоры Intel попадают на него по параллельному импорту. Изначально этот CPU продавался в отечественных магазинах за суммы свыше 50 тыс. руб., но на сегодняшний день он подешевел почти вдвое. И при цене порядка 25-30 тыс. руб. этот процессор действительно выглядит совсем по-другому, давая серьёзные надежды на разумность применения платформы LGA1851 в компьютерах среднего класса.

Всё это значит, что Core Ultra 7 265K стал явно нуждаться в персональном обзоре, где его сравнение с предшественниками и конкурентами будет проведено в новых реалиях с учётом скорректированных цен. Именно такому исследованию и посвящён сегодняшний материал.

⇡#Core Ultra 7 265K: ключевые особенности

Серия Core i7 всегда высоко ценилась пользователями за то, что предлагала почти флагманские возможности, но заметно дешевле. После того как Intel перешла на дезагрегированную (тайловую) конструкцию процессоров и поменяла систему наименований на Core Ultra, ничего, по сути, не изменилось. Core Ultra 7 265K — продукт для тех, кто подходит к выбору CPU более рационально и хочет получить почти флагманские возможности гораздо дешевле. Даже в момент анонса Core Ultra 7 265K стоил на треть дешевле старшего Core Ultra 9 285K, а к настоящему времени ценовой разрыв между ними достиг двукратного масштаба.

При этом по характеристикам Core Ultra 7 265K отличается от Core Ultra 9 285K не слишком сильно. И флагманский процессор, и его младший собрат располагают одним и тем же набором из восьми производительных ядер с архитектурой Lion Cove без поддержки Hyper-Threading. А главное различие между ними кроется в количестве эффективных ядер Skymont, которых у Core Ultra 7 265K на четыре меньше — 12 против 16. Как следствие, это выливается не только в меньшее число поддерживаемых потоков (20 вместо 24), но и в некоторое сокращение объёма кеш-памяти третьего уровня — с 36 до 30 Мбайт. Однако всё это не выглядит серьёзными потерями, тем более что эффективные ядра в процессорах Intel в первую очередь отвечают за исполнение нетребовательных процессов, в то время как приложения, действительно нуждающиеся в вычислительных ресурсах, работают на P-ядрах.

Core Ultra 9 285K Core Ultra 7 265K Семейство Arrow Lake Arrow Lake Ядра 8P+16E 8P+12E Потоки 24 20 Частота P-ядер, ГГц 3,7-5,7 3,9-5,5 Частота E-ядер, ГГц 3,2-4,6 3,3-4,6 TDP, Вт 125 125 PL1/PL2, Вт 250 250 L2-кеш, Мбайт 40 36 L3-кеш, Мбайт 36 30 Память DDR5-6400 DDR5-6400 Встроенная графика Xe LPG (Alchemist) Xe LPG (Alchemist) NPU, TOPS 13 13 PCIe 20 × PCIe 5.0 + 4 × PCIe 4.0 20 × PCIe 5.0 + 4 × PCIe 4.0 Сокет LGA1851 LGA1851 Начальная цена $589 $394 Текущая цена (30.06.25) $582 $259

К тому же с точки зрения тактовых частот Core Ultra 7 265K почти не отстаёт от Core Ultra 9 285K. Максимальная частота его P-ядер при однопоточной нагрузке способна доходить до 5,5 ГГц, а при нагрузке на все ядра ограничивается сверху величиной 5,2 ГГц. Причём такие частоты действительно достижимы на практике. Из-за того, что для Core Ultra 7 265K установлено такое же 250-Вт ограничение по предельному энергопотреблению, как для флагманского Core Ultra 9 285K, он почти всегда работает на максимально возможных частотах, не сбрасывая скорость из-за чрезмерных аппетитов или высокого нагрева.

Например, ниже приводится график реально измеренной частоты ядер Core Ultra 7 265K при рендеринге в Cinebench R23 при задействовании различного числа потоков. И как нетрудно убедиться, никаких спадов частоты при высокой нагрузке у Core Ultra 7 265K не наблюдается, благодаря тому что в большинстве случаев он без проблем помещается в отведённый ему 250-Вт бюджет.

И в этом Core Ultra 7 265K сильно отличается от своего предшественника в лице Core i7-14700K, который при высоких нагрузках был вынужден сбрасывать частоту, чтобы его потребление не выходило за 253-Вт предел, установленный спецификацией.

Иными словами, Core Ultra 7 265K, как и остальные представители серии Arrow Lake, — более экономичный процессор в сравнении с прошлым поколением Raptor Lake. И это вполне логично. Во-первых, Arrow Lake производится по гораздо более современным технологическим нормам — его кристалл с ядрами (вычислительный тайл) выпущен по 3-нм техпроцессу TSMC N3B. Во-вторых, в Arrow Lake отключена поддержка Hyper-Threading, и Intel пошла на этот шаг как раз ради улучшения энергоэффективности.

Однако из-за этого может возникнуть впечатление, что Core Ultra 7 265K слабее предшественника Core i7-14700K, который способен выполнять не 20, а 28 потоков одновременно. И это не единственный тревожный симптом. Не стоит забывать, что Core Ultra 7 265K наверняка присущи те же проблемы с высокой латентностью памяти, которые наблюдаются у старшего Arrow Lake, поскольку они носят фундаментальный характер и обусловлены тайловым строением всех новых процессоров Intel с неудачным распределением компонентов по кристаллам.

При этом сама Intel призывает не делать поспешных выводов, ссылаясь на архитектурные улучшения P- и E-ядер, которые переехали на новую архитектуру Lion Cove и Skymont соответственно. В первом случае компания говорит о росте IPC (удельной производительности на такт) на 9 %, а во втором — на 32 %. Но этого вполне может и не хватить, ведь Core i7-14700K в сравнении с Core Ultra 7 265K может похвастать не только лучше развитой многопоточностью, но и более высокими тактовыми частотами P-ядер, которые имеют возможность разгоняться до 5,5 ГГц даже при полной загрузке процессора. К тому же у Core i7-14700K ёмкость L3-кеша составляет 33 Мбайт — на 3 Мбайт больше, чем у его последователя. Поэтому получается, что по формальным характеристикам Core Ultra 7 265K совсем не выглядит как шаг вперёд.

Core Ultra 7 265K Core i7-14700K Семейство Arrow Lake Raptor Lake Refresh Ядра 8P+12E 8P+12E Потоки 20 28 Частота P-ядер, ГГц 3,9-5,5 3,4-5,6 Частота E-ядер, ГГц 3,3-4,6 2,5-4,3 TDP, Вт 125 125 PL1/PL2, Вт 250 253 L2-кеш, Мбайт 36 28 L3-кеш, Мбайт 30 33 Память DDR5-6400 DDR5-5600 / DDR4-3200 Встроенная графика Xe LPG (Alchemist) Xe LP (12-е поколение) NPU, TOPS 13 Нет PCIe 20 × PCIe 5.0 + 4 × PCIe 4.0 16 × PCIe 5.0 + 4 × PCIe 4.0 Сокет LGA1851 LGA1700 Начальная цена $394 $589 Текущая цена (30.06.25) $259 $329

Однако это вовсе не значит, что Core Ultra 7 265K недостоин внимания. Во-первых, о его реальной производительности можно будет судить только после всесторонних тестов. А во-вторых, не нужно забывать о проведённой Intel серьёзной уценке новой модели, благодаря которой она сейчас стоит существенно дешевле Core i7-14700K.

При этом тот факт, что Core Ultra 7 265K — решение для новой платформы LGA1851, уже нельзя поставить ему в упрёк. LGA1851-материнские платы, основанные на чипсетах 800-й серии, распространились вполне достаточно для того, чтобы сравняться по цене с платами для других современных платформ. Например, цена недорогих плат на чипсете B860 начинается от $120, а Z890-материнки могут стоить от $150-160. И это значит, что в конечном счёте конфигурация на базе Core Ultra 7 265K действительно может оказаться выгодной по сочетанию цены и производительности.

⇡#Энергопотребление и температуры

По реальным рабочим частотам Core Ultra 7 265K видно, что в целом он вмещается в отведённый ему 250-Вт энергетический бюджет. И в этом нет ничего удивительного — Intel сразу сказала, что одной из целей разработки Arrow Lake было улучшение их энергоэффективности. Тем не менее сказать про Core Ultra 7 265K, что это всеобъемлюще экономичный процессор, всё-таки нельзя. На практике при полной нагрузке рендерингом он может потреблять до 220 Вт, что тоже немало. Ниже приведён подтверждающий это график — на нём показано потребление в Cinebench R23 в зависимости от числа активных потоков.

Но к своей цели Intel всё-таки приблизилась. В сравнении с Core i7-14700K новый Core Ultra 7 265K стал заметно экономичнее. Представитель семейства Raptor Lake Refresh упирается в предельные для него 253 Вт уже при 17-поточной нагрузке, чего с его последователем из поколения Arrow Lake не происходит. Да и в целом энергопотребление Core Ultra 7 265K по всему набору нагрузок оказывается меньше на 25-33 %.

При этом Core Ultra 7 265K стал и менее горячим, по крайней мере в тех режимах, где работой задействованы не все ядра. На графике температуры в Cinebench R23 в зависимости от числа активных потоков это хорошо видно. При средней нагрузке Core Ultra 7 265K может быть на 8-10 градусов холоднее предшественника.

Однако в случае полной многопоточной нагрузки температуры Core Ultra 7 265K и Core i7-14700K становятся сравнимыми — оба процессора добираются до 90 градусов даже с жидкостным охлаждением. Но это вряд ли можно назвать неожиданностью — переход на более «тонкие» техпроцессы приводит к уменьшению площади ядер и усложнению теплосъёма. Так, 3-нм вычислительный тайл Arrow Lake имеет площадь 117 мм2, а площадь 10-нм ядра Raptor Lake, напомним, составляет 257 мм2.

Всё это значит, что, несмотря на заметное снижение потребления и тепловыделения, Core Ultra 7 265K всё равно нуждается в мощной системе охлаждения. Воздушным кулером тут отделаться, очевидно, не получится. Как и старшим процессорам для платформы LGA1700, ему нужна система жидкостного охлаждения, по крайней мере, если применять этот процессор планируется для создания и обработки цифрового контента.

Более того, даже с мощным охлаждением нельзя гарантировать, что Core Ultra 7 265K будет работать без температурного троттлинга. Например, мы его смогли увидеть в стресс-тестах с задействованием AVX2-инструкций, где потребление доходит до 250 Вт. Как видно по приведённому скриншоту OCCT, в этом случае удержать частоту 5,2 ГГц P-ядра процессора оказываются не в состоянии. А температура отдельных P-ядер переваливает через 100-градусную отметку.

Впрочем, всё это вовсе не значит, что Core Ultra 7 265K — запредельно горячий процессор. Всё зависит от того, чем и как его нагружать. Например, в играх его потребление кардинально ниже, чем у Core i7-14700K, и, более того, он оказывается даже экономичнее «лучшего игрового процессора» Ryzen 7 9800X3D.

Среднее потребление CPU, Вт Core Ultra 7 265K Core i7-14700K Ryzen 7 9800X3D Baldur's Gate 3, 1080p 76,3 156,1 99,9 Hogwarts Legacy, 1080p 69,8 154,3 87,4 Kingdom Come: Deliverance II, 1080p 111,8 208,9 121,1 Marvel's Spider-Man 2, 1080p 117,7 194,7 107,9 The Last of Us Part II Remastered, 1080p 118,2 215,0 125,5 В среднем 99 186 108

Приведённая выше таблица реального потребления в играх — очень впечатляющая иллюстрация энергоэффективности Core Ultra 7 265K. Получается, что в геймерских системах его потребление можно свободно ограничить величиной 125-150 Вт без какого-либо ущерба для производительности. И в этом случае его можно будет без проблем использовать с воздушными кулерами, причём не самыми дорогими.

В качестве подтверждения этого тезиса приведём температуры CPU, которые мы наблюдали при тестировании в различных играх.

Средняя температура, °C Core Ultra 7 265K Core i7-14700K Ryzen 7 9800X3D Baldur's Gate 3, 1080p 58,2 71,5 61,9 Hogwarts Legacy, 1080p 57,2 68,1 59,3 Kingdom Come: Deliverance II, 1080p 63,0 75,0 66,7 Marvel's Spider-Man 2, 1080p 64,0 75,7 64,8 The Last of Us Part II Remastered, 1080p 64,0 75,6 71,9 В среднем 61,3 73,2 64,9

Хотя в данном случае измерения были выполнены с жидкостным охлаждением, это ничего не меняет. Если подходить к Core Ultra 7 265K как к процессору для игр, то это — холодное и экономичное решение, которое в этом отношении не только превосходит процессоры прошлого поколения, но и выглядит привлекательнее Ryzen 7 9800X3D. Хотя это и кажется неправдоподобным, по температурам, наблюдаемым при геймерском использовании, Core Ultra 7 265K больше всего похож на восьмиядерный Ryzen 7 9700X, тепловой пакет которого установлен в весьма скромные 65 Вт.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

В силу кардинально изменившегося позиционирования Core Ultra 7 265K, его основными соперниками теперь выступают вовсе не Ryzen 9 9900X и Ryzen 7 7800X3D, с которым его было принято сравнивать в первых обзорах. Теперь этот процессор находится в одной весовой категории с Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 7600X3D, причём он стоит даже немного дешевле этих вариантов AMD, особенно если говорить о модификации Core Ultra 7 265KF, лишённой встроенного графического ядра. Также в какой-то степени Core Ultra 7 265K соревнуется за внимание покупателей и со своим предшественником в лице Core i7-14700K, который, впрочем, тоже продаётся немного дороже новинки. Тем не менее в настоящем тестировании мы сосредоточимся на сравнении Core Ultra 7 265K именно с этим набором конкурентов.

Впрочем, одними только процессорами с ценой $250-300 дело в тестах не ограничится. Также для наглядности на итоговых диаграммах будут приведены результаты Ryzen 9 9900X и Ryzen 7 7800X3D, чтобы проиллюстрировать соображения, которыми руководствовалась Intel при корректировке своей ценовой политики. А ещё мы поместим на них и результаты флагманов Core Ultra 9 285K, Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X3D и Core i9-14900К, которые будут служить некоторой точкой отсчёта.

В итоге полный список задействованных комплектующих выглядит так:

Процессоры: AMD Ryzen 9 9950X3D (Granite Ridge, 16 ядер, 4,3-5,7 ГГц, 128 Мбайт L3); AMD Ryzen 9 9900X (Granite Ridge, 12 ядер, 4,4-5,6 ГГц, 64 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 9800X3D (Granite Ridge, 8 ядер, 4,7-5,2 ГГц, 96 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 9700X (Granite Ridge, 8 ядер, 3,8-5,5 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 7800X3D (Raphael, 8 ядер, 4,2-5,0 ГГц, 96 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 7700X (Raphael, 8 ядер, 4,5-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 7600X3D (Raphael, 6 ядер, 4,1-4,7 ГГц, 96 Мбайт L3); Intel Core Ultra 9 285K (Arrow Lake, 8P+16E-ядер, 3,7-5,7/3,2-4,6 ГГц, 36 Мбайт L3); Intel Core Ultra 7 265K (Arrow Lake, 8P+12E-ядер, 3,9-5,5/3,3-4,6 ГГц, 30 Мбайт L3); Intel Core i9-14900K (Raptor Lake Refresh, 8P+16E-ядер, 3,2-6,0/2,4-4,4 ГГц, 36 Мбайт L3); Intel Core i7-14700K (Raptor Lake Refresh, 8P+12E-ядер, 3,4-5,6/2,5-4,3 ГГц, 33 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнские платы: MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890); ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790); MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Настройка подсистем памяти в платформах Intel выполнялась по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. В платформе Socket AM5 в силу неработоспособности процессоров Ryzen c DDR5-6400 в синхронном режиме для памяти выбирался альтернативный профиль DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96.

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD и Intel. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался свежий графический драйвер GeForce 576.23 Driver.

Также необходимо указать, что BIOS в платформе на Core i9-14900K был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x12B, которая окончательно устраняет деградацию процессоров, связанную с подачей завышенных напряжений. А BIOS в платформе Core Ultra 9 285K был обновлён до версии с микрокодом Intel 0x117, которая должна увеличивать игровую производительность процессоров семейства Arrow Lake. Кроме того, в обеих платформах применялся профиль настроек Intel Default, который отменяет «оптимизации», введённые производителями материнских плат по своей инициативе.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

3DMark Professional Edition 2.29.8256 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.

Cinebench 2024 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Geekbench 6.3.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 24.08 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2024 25.11.0 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.1, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Camera Raw Filter, Lens Correction, Reduce Noise, Smart Sharpen, Field Blur, Tilt-Shift Blur, Iris Blur, Adaptive Wide Angle, Liquify.

Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.4 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic V0.96, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.

Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 1.1.0, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 4.2.0 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.

DaVinci Resolve Studio 19.0 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 1.0.

FastSD CPU — измерение скорости быстрой ИИ-генерации изображений в Stable Diffusion 1.5 в режиме LCM-LoRA на CPU. Создаётся изображение разрешением 1024×1024 в пять итераций.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.13.3) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта — Blender версии 4.2.0.

Stockfish 17.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.

SVT-AV1 2.1.0 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

Topaz Video AI v5.3.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Исходное видео 640×360@30FPS масштабируется с использованием модели Proteus до разрешения 1280×720, а FPS поднимается до 60 c использованием модели Chronos Fast.

X264 164 r3186 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

X265 3.6 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игры:

Assassin’s Creed Mirage. Настройки графики: Graphics Quality = Very High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Cities: Skylines II. Настройки графики: Global Graphics Quality = High, Anti-aliasing Quality = Low SMAA, Volumetrics Quality Settings = Disabled, Depth of Field Quality = Disabled, Level of Detail = Low.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.

Homeworld 3. Настройки графики: Overall Quality Level = Epic, Ray-traced shadows = On.

Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

The Witcher 3: Wild Hunt 4.04. Настройки графики: Graphics Preset = RT Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

Синтетические тесты достаточно благосклонно относятся к процессорам семейства Intel Arrow Lake. Это закономерно: с одной стороны, в их P-ядрах Lion Cove вырос показатель IPC и однопоточная производительность, а с другой — за счёт набора небольших, но хорошо справляющихся с простыми алгоритмами E-ядер Skymont на высоте оказываются их многопоточные возможности. Во время тестирования Core Ultra 9 285K мы уже говорили, что старшие Arrow Lake — очень хорошие процессоры для простых синтетических тестов, в которых нагрузка на подсистему памяти довольно-таки невелика. И при знакомстве с Core Ultra 7 265K этот тезис прекрасно подтверждается.

С точки зрения однопоточной производительности Core Ultra 7 265K уверенно входит в узкий круг быстрейших на сегодняшний день процессоров, проигрывая разве только своему старшему собрату Core Ultra 9 285K. Впрочем, в Geekbench 6 ситуация всё-таки несколько другая: этот бенчмарк отдаёт предпочтение архитектуре Zen 5, и в нём Core Ultra 7 265K немного уступает любым представителям серии Ryzen 9000.

Однако по многопоточной производительности, измеренной с помощью Geekbench 6, 3DMark CPU Profile и Cinebench 2024, процессоры Arrow Lake, включая и Core Ultra 7 265K, выглядят как мощные решения, соперничать с которыми может разве только 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D. Догнать главного героя этого обзора, субфлагманского представителя семейства Arrow Lake, не удаётся даже 12-ядерному Ryzen 9 9900X, не говоря уже о его текущих конкурентах в лице восьмиядерных Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 9700X.

По приведённым графикам складывается ощущение, что Core Ultra 7 265K — очень выгодное по сочетанию цены и производительности решение, однако не стоит делать преждевременные выводы. В реальных ресурсоёмких приложениях, и уж тем более играх, картина может быть совершенно иной как минимум потому, что Core Ultra 7 265K, как и другие процессоры семейства Arrow Lake, сильно страдает от высоких задержек при обращении к памяти, вызванных его многочиповой тайловой конструкцией. Подробнее об этих проблемах можно прочитать в отдельном материале.

⇡#Производительность в ресурсоёмких приложениях

В прошлом поколении процессоров Intel приучила нас к тому, что Core i7 — это почти Core i9, и отключение четырёх E-ядер во флагманском процессоре довольно незначительно влияет на производительность. Например, Core i7-14700K даже в тяжёлых многопоточных задачах отстаёт от Core i9-14900K всего на 8 %. Но в семействе Arrow Lake ситуация несколько иная, и виной тому — отсутствие поддержки Hyper-Threading. Дело в том, что деактивация четырёхъядерного кластера из E-ядер в случае Core i9-14900K приводит к уменьшению числа поддерживаемых потоков с 32 до 28, то есть на 12 %. Если же четыре E-ядра пропадает у Core Ultra 9 285K, то число потоков падает уже на 17 % — с 24 до 20 штук. В результате разрыв в производительности Core Ultra 7 265K и Core Ultra 9 285K оказывается несколько больше привычного — в среднем более дешёвая модель медленнее флагманской на 12 %, а в некоторых случаях, например при рендеринге, она отстаёт и на 15-17 %.

Из этого есть довольно неприятное следствие: в то время как производительность Core Ultra 9 285K немного превышает быстродействие флагманского процессора предшествующего поколения в лице Core i9-14900K, Core Ultra 7 265K и Core i7-14700K почти не различаются по усреднённой производительности в рабочих задачах. Хотя нельзя не заметить, что их профиль производительности всё же несколько различается. Core Ultra 7 265K лучше справляется со счётными задачами вроде рендеринга, в то время как Core i7-14700K выигрывает у более новой модели в приложениях для работы с изображениями и видео, а также при архивации и компиляции кода.

Примерно те же слова можно сказать и при сравнении быстродействия Core Ultra 7 265K и его прямого конкурента на момент выхода — 12-ядерника Ryzen 9 9900X. С точки зрения ресурсоёмких задач это решения плюс-минус одного класса. Процессор AMD смотрится лучше там, где требуется работа с большими объёмами данных в оперативной памяти, но зато Core Ultra 7 265K выигрывает на несколько процентов в счётных алгоритмах.

Однако после того, как Intel существенно снизила цену Core Ultra 7 265K, ситуация изменилась — теперь ему противостоят не 12-ядерные, а восьмиядерные процессоры AMD. И естественно, после такой смены позиционирования Core Ultra 7 265K выглядит более чем привлекательно. Его среднее превосходство над Ryzen 7 9700X оценивается в 35 %, а в отдельных случаях он обходит конкурента более чем в полтора раза. И это значит, что в данный момент Core Ultra 7 265K выступает исключительно выгодным предложением для рабочих систем, если исходить из соотношения его цены и производительности.

Рендеринг:

Перекодирование видео:

Обработка фото:

Работа с видео:

Нейросети:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 1080p

В процессорах семейства Arrow Lake компания Intel не смогла поднять игровую производительность на новый уровень. Более того, как мы видели в обзоре Core Ultra 9 285K, флагманский процессор в этой серии обеспечивает более низкий уровень FPS, чем его предшественник поколения Raptor Lake. В случае с Core Ultra 7 265K изменений в этой ситуации нет: если судить по среднему FPS в разрешении 1080p, он примерно на 9 % проигрывает Core i7-14700K. Поэтому абсолютно справедливо, что в результате предпринятых Intel снижений цен новый Core Ultra 7 265K стал стоить дешевле своего предшественника.

Фактически с точки зрения игровой производительности Core Ultra 7 265K эквивалентен Ryzen 7 9700X — восьмиядерному процессору AMD без 3D-кеша. И это для него довольно неплохой результат, если учесть близкую, а иногда и более низкую стоимость. Но у AMD в том же ценовом сегменте есть и процессор, усиленный дополнительным кешем, — Ryzen 5 7600X3D. Несмотря на то, что он располагает всего шестью вычислительными ядрами с архитектурой Zen 4, ему удаётся предложить на несколько процентов более высокий уровень игровой производительности, что мешает Core Ultra 7 265K стать безапелляционно единственным привлекательным решением для геймерских систем в своей ценовой категории.

Иными словами, хотя Intel и перевела Core Ultra 7 265K в другой рыночный сегмент, где он уже не выглядит катастрофически слабым для игровых конфигураций, процессоры AMD с 3D-кешем остаются предпочтительным вариантом и в этом случае. Впрочем, Ryzen 5 7600X3D — решение с довольно ограниченной доступностью, и найти его в продаже по «правильной» цене не всегда бывает просто. И в этих случаях хорошей альтернативой действительно может стать Core Ultra 7 265K, отставание которого в усреднённом FPS не превышает 5 %.

Кроме того, выбрать вариант Intel могут захотеть и те геймеры, которые считают шесть ядер недостаточным набором для современных игр. При таком подходе Core Ultra 7 265K с ядерной формулой 8P+12E действительно выглядит интереснее, хоть в нём и нет поддержки технологии виртуальной многоядерности Hyper-Threading. К тому же процессор с большим числом ядер действительно может оказаться предпочтительнее по ряду объективных причин. Если обратить внимание на результаты, полученные в отдельных играх, то можно увидеть, что в некоторых современных проектах (в Starfield, в Marvel’s Spider Man 2 или в The Last of Us Part II Remastered) Core Ultra 7 265K оказывается быстрее шестиядерника с 3D-кешем. И более того, если смотреть не на среднюю, а на минимальную частоту кадров, то случаев, когда рассматриваемый процессор Intel выигрывает у Ryzen 5 7600X3D, ровно половина.

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 2160p

Повышение разрешения выравнивает усреднённые результаты, полученные в системах с разными CPU. Но это справедливо далеко не для любых игр. Даже в 4K можно найти яркие примеры того, что игровая производительность Core Ultra 7 265K ниже, чем у представителя прошлого поколения, Core i7-14700K.

Что же касается соотношения результатов Core Ultra 7 265K и Ryzen 5 7600X3D, то при повышении разрешения превосходство процессора AMD становится ещё более неочевидным, особенно если смотреть на минимальный уровень FPS. Неоспоримым преимуществом перед Core Ultra 7 265K обладают восьмиядерные процессоры AMD с 3D-кешем, но они существенно дороже рассматриваемого CPU. Поэтому в конечном счёте остаётся признать, что проведённое Intel снижение цен сделало из Core Ultra 7 265K вполне подходящий вариант для сборки геймерских конфигураций даже на фоне предложений конкурента.

⇡#Помогает ли Core Ultra 7 265K технология Intel 200S Boost?

В стремлении сделать процессоры Arrow Lake более конкурентоспособными Intel прибегла не только к снижениям цен. Попутно компания пыталась улучшить их производительность и техническими мерами. Широко разрекламированным средством такого рода стала технология Intel 200S Boost, поддержка которой появилась у всех процессоров Arrow Lake с разблокированными множителями при их установке в платы, основанные на чипсете Intel Z890.

Суть довольно проста: технология Intel 200S Boost поднимает частоту внутренних шин Arrow Lake, через которые происходит обмен данными между процессорными ядрами и контроллером DDR5. Благодаря этому снижается латентность памяти, а приложения, производительность в которых зависит от скорости работы с большими объёмами данных, начинают работать быстрее.

Если говорить конкретнее, то речь идёт о частоте двух шин — D2D (Die-to-Die) и NGU (Next Generation Uncore). Первая отвечает за физическую связь между вычислительным тайлом с ядрами и тайлом SoC, где находится контроллер памяти. Вторая — представляет собой внутреннюю шину SoC, соединяющую между собой все элементы в этом кристалле. Таким образом, тайловая архитектура Arrow Lake предполагает, что любое обращение к памяти проходит не только через привычную кольцевую шину, соединяющую вычислительные ядра, но и через D2D и NGU, которые также оказываются на магистрали между ядрами и памятью.

Включение Intel 200S Boost увеличивает частоту D2D с 2,1 до 3,2 ГГц, а NGU — c 2,6 до 3,2 ГГц. Проведённые Intel испытания говорят о том, что такой разгон шин в 99,9 % случаев может быть выполнен без ущерба для стабильной работы процессора. Особенно если вместе с ним несколько увеличить напряжение системного агента VccSA. Поэтому в случае с Intel 200S Boost компания выбрала необычный подход: её активация не считается разгоном и не нарушает гарантию на процессор. Иными словами, данная технология имеет статус официально рекомендованного средства для увеличения производительности представителей семейства Arrow Lake.

Активировать Intel 200S Boost совсем несложно. Все материнские платы на чипсете Intel Z890 получили соответствующую настройку, которая обычно присутствует на стартовой странице BIOS — в «простом» режиме.

Поддерживается Intel 200S Boost и для Core Ultra 7 265K, поэтому мы исследовали, как данная технология влияет на производительность этого процессора. Проверка выполнялась в игровых приложениях, поскольку именно они наиболее чувствительно реагируют на изменения в работе подсистемы памяти.

Core Ultra 7 265K Номинал 200S Boost Прирост производительности Assassin's Creed Mirage, 1080p 224,6 230,4 2,6 % Baldur's Gate 3, 1080p 104,7 107,6 2,8 % Cities: Skylines II, 1080p 80,8 76,2 -5,7 % Cyberpunk 2077, 1080p 168 171,4 2,0 % Hogwarts Legacy, 1080p 171,9 176,2 2,5 % Homeworld 3, 1080p 150 156,3 4,2 % Horizon Zero Dawn Remastered, 1080p 184,4 188 2,0 % Kingdom Come: Deliverance II, 1080p 158,4 163,3 3,1 % Marvel's Spider-Man 2, 1080p 108,3 109,5 1,1 % Starfield, 1080p 103 105,4 2,3 % The Last of Us Part II Remastered, 1080p 173,8 176 1,3 % The Witcher 3: Wild Hunt, 1080p 91,2 92,6 1,5 %

Как следует из приведённой таблицы, эффект от включения Intel 200S Boost действительно есть, хотя он и не особенно впечатляет. Средняя частота кадров в игровых приложениях возрастает лишь на 2-3 %, что вряд ли может как-то повлиять на мнение о геймерских перспективах Core Ultra 7 265K. Такая прибавка не способна уравнять его игровую производительность с быстродействием Core i7-14700K и не позволяет добраться до уровня Ryzen 5 7600X3D в разрешении 1080p, хотя и приближает к нему. Фактически наблюдаемый прирост лишь немного увеличивает отрыв от Core Ultra 7 265K от Ryzen 7 9700X, доводя его до 4%-ной величины.

⇡#Выводы

Core Ultra 7 265K нельзя назвать процессором, который сразу привлёк к себе внимание. На старте продаж, как и другие представители серии Arrow Lake, он производил довольно неоднозначное впечатление из-за отсутствия заметного прироста производительности по сравнению с предыдущим поколением. Отказ от поддержки Hyper-Threading, отсутствие прироста тактовых частот, переход на дезагрегированную архитектуру с ощутимо возросшими задержками при работе с памятью — всё это сыграло против новой линейки Intel. В результате процессоры семейства Core Ultra 200 оказались на грани рыночного провала, и Core Ultra 7 265K не стал исключением. Согласно статистике крупных американских ретейлеров, таких как Amazon и Newegg, ни один из представителей серии Arrow Lake так и не попал в двадцатку самых популярных у покупателей моделей.

Однако сегодня ситуация радикально изменилась. Здраво оценив реакцию пользователей на новинки, Intel пересмотрела ценовую политику: Core Ultra 7 265K подешевел более чем в полтора раза и из сравнительно дорогой полуфлагманской модели превратился в процессор среднего класса с ценой около $250. Это изменение перевело его в другой рыночный сегмент и дало шанс на вторую жизнь. Теперь он конкурирует с массовыми решениями вроде Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 7700X и даже Ryzen 5 7600X3D — и в этой весовой категории его позиции выглядят куда увереннее.

В многопоточных задачах Core Ultra 7 265K с конфигурацией ядер 8P+12E обходит любые восьмиядерные процессоры AMD с весомым отрывом — в среднем на 30–40 %. А в играх его производительность примерно соответствует уровню Ryzen 7 9700X. При этом решения AMD с технологией 3D V-Cache обеспечивают более высокий FPS, но почти все они ощутимо дороже. Единственная близкая по цене альтернатива такого рода — шестиядерник Ryzen 5 7600X3D — не даёт значительного преимущества в играх, а её шести вычислительных ядер может оказаться недостаточно для новых проектов, ожидаемых в ближайшей перспективе.

Таким образом, после снижения цены Core Ultra 7 265K неожиданно оказался одним из самых удачных процессоров в своём ценовом сегменте, несмотря на все архитектурные компромиссы Arrow Lake. Причём это можно сказать в отношении как рабочих, так и игровых применений. Более того, в последнем случае он радует неплохой энергоэффективностью: его потребление в играх держится на уровне 100 Вт, что позволяет обойтись недорогой системой охлаждения. И по этому показателю он заметно выигрывает у решений прошлого поколения для платформы LGA1700.

Что же касается необходимой для Alder Lake платформы LGA1851, то опасения, сопровождавшие её запуск, во многом уже неактуальны. BIOS материнских плат на чипсетах Intel 800-й серии в целом отлажены, а цены на такие платы стали сопоставимы со стоимостью аналогов для LGA1700 и Socket AM5. Кроме того, у этой платформы есть и определённые перспективы: ожидается, что она поддержит как минимум одно следующее поколение процессоров Intel. Плюс переход на DDR5, который ещё недавно пугал своей стоимостью, теперь стал скорее нормой — модули памяти подешевели, а DDR4 уходит с рынка.

Иными словами, Core Ultra 7 265K — это процессор, восприятие которого благодаря ценовой политике Intel кардинально переменилось. В момент выхода он казался настолько бесперспективным, что мы даже не сочли нужным делать его обзор. Но сегодня это едва ли не самый интересный универсальный CPU среднего класса. Пусть он не ставит рекордов в играх и не несёт с собой прорывных технологий, но зато сочетает очень достойную производительность в приложениях, хорошую энергоэффективность, актуальную платформу и, наконец, разумную цену. А если интегрированная графика не нужна, в ассортименте у Intel есть ещё более выгодный по цене вариант — Core Ultra 7 265KF.