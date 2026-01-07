Итоги 2025 года: игровые ноутбуки

Начнем по порядку. Как известно, рынок ноутбуков похож на зебру и разделен на сезоны. Так, 2024 год стал переходным — в итоговом материале за этот период времени я отмечал, что ведущие «Сизифы» индустрии не представили практически ничего по-настоящему нового. Со знаком минус — с жирнющим знаком минус — выступила NVIDIA, не показав ничего. Вообще ничего. Как правило, в переходный сезон «зеленые» освежают актуальную серию графики, добавляя к ней новые чипы. Например, в 2022 году мы увидели игровые лэптопы с мобильными версиями GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti. Еще раньше — первые ноутбучные чипы с приставкой SUPER (в дополнение к прочей графике серии GeForce RTX 20).

Вот и получается, что 2025 год стал по-настоящему прорывным — хотя бы из-за начавшейся экспансии полностью нового поколения игровых ускорителей GeForce RTX 50. Помимо мобильной графики NVIDIA, свои массовые платформы обновили AMD и Intel. Будем честны: потуги чипмейкеров на революцию никак не тянут, но, право, лучше так, чем как было годом ранее.

⇡#Без ансамбля

В плане конкуренции на рынке игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций, если мы говорим о графических чипах, стало совсем грустно. NVIDIA — монополист, но раньше со стороны AMD наблюдались хотя бы попытки к сопротивлению. В прошлом году «красные» откровенно сдулись, не представив вообще ничего для массового сегмента. Конкуренции со стороны Intel ждать тоже не стоит: дискретной графики Arc не будет, а сам чипмейкер сосредоточит свои силы на интегрированных решениях. Вот и получается, что «зеленые» на мобильном игровом рынке уже который год соперничают сами с собой.

Представляете, на момент написания этой статьи (конец декабря 2025 года) в том же DNS не продавалось ни одного лэптопа с чипом семейства Radeon. При этом для заказа были доступны 26 моделей с графикой GeForce RTX 5050 (от 90 000 рублей), 47 — с GeForce RTX 5060 (от 102 000 рублей), 24 — с GeForce RTX 5070 (от 130 000 рублей), 18 — с GeForce RTX 5070 Ti (от 178 000 рублей), 21 — с GeForce RTX 5080 (от 243 000 рублей) и 15 — с GeForce RTX 5090 (от 330 000 рублей). Я перечислил все актуальные модификации GPU NVIDIA, выпущенные в 2025 году.

Согласно статистике Steam, самым популярным мобильным чипом «зеленых» (среди актуального поколения) на данный момент является GeForce RTX 5060 — он используется в 0,87 % компьютеров пользователей игрового клиента Valve. Далее идет GeForce RTX 5070 Ti с результатом в 0,24 % — популярность прочей графики пятидесятой серии ничтожно мала. Для сравнения: в «Стиме» владельцев лэптопов с GeForce RTX 4060 насчитывается 4,22 %, 1,47 % — с GeForce RTX 4050, 1,07 % — c GeForce RTX 4070 и 0,21 % — c GeForce RTX 4080. И это при том, что тех же лэптопов с GeForce RTX 4060 в продаже стало очень мало, — в некоторых сетевых магазинах они не продаются еще с осени.

Как видите, если опираться на эти данные, большой популярности ноутбуки с графикой серии GeForce RTX 50 не снискали. Мы уже отмечали, что новое поколение GPU NVIDIA в целом выглядит проходным, да и сам чипмейкер в своем маркетинговом нарративе опирается больше на «побочные» технологии, такие как DLSS 4. Подробнее об этом мы поговорим в итоговом «Компьютере месяца».

Справедливости замечу, что большое количество игровых ноутбуков с графикой GeForce RTX 50 появилось в продаже только во второй половине 2025 года, но уже осенью цены на компьютерную технику неминуемо поползли вверх.

В 2025 году на нашем сайте вышло 14 обзоров игровых моделей ноутбуков. Мало! Однако годом ранее я протестировал всего 10 геймерских мобильных устройств. Положительный тренд подкреплен еще и тем, что тестовая лаборатория изучила все ноутбучные версии графики нового поколения (GeForce RTX 50). Последний раз такое случилось в далеком 2020 году.

Смотрите:

Изучение графиков с результатами производительности различных лэптопов наглядно дает понять, почему не просто так самыми популярными мобильными GPU в последнем поколении являются именно GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5070 Ti. Первый вариант, по сути, служит входным билетом в мир современных игр. К тому же разница в цене между такими ноутбуками и компьютерами с мобильной GeForce RTX 5050 оказалась несущественной. В декабре лэптопы с GeForce RTX 5060 стоили в сетевых магазинах страны от 102 тысяч рублей. Второй вариант — это элементарный компромисс для тех, кто не готов «отваливать» небольшое состояние за мобильный ПК с GeForce RTX 5080 и — тем более — GeForce RTX 5090.

А еще на графиках выше хорошо видно, что даже самые быстрые игровые лэптопы современности по своей игровой производительности сопоставимы с десктопами с дискретной видеокартой GeForce RTX 5070. Впрочем, удивляться здесь нечему: в свое время мобильные компьютеры с GeForce RTX 4090 кое-как догоняли стационарные ПК с настольной GeForce RTX 4070 на борту. В каком-то смысле мы топчемся на месте.

Самыми провальными GPU в серии, на мой взгляд, оказались GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5090. В последнем случае переплата за систему с такой графикой оказывается совершенно необоснованной. С учетом быстродействия прочего железа разница в игровой производительности между мобильными компьютерами с GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090 оказывается мизерной — даже в разрешении WQHD. В свою очередь, GeForce RTX 5070 ненамного опережает GeForce RTX 5060, но требует от пользователя переплаты в 30 и тысяч рублей и больше. При этом в обоих случаях речь идет о наборе в 8 Гбайт видеопамяти. Той же GeForce RTX 5060 в прошлом году хорошенько досталось за столь куцый объем VRAM — говорят, эпоха 8 Гбайт давно закончилась. Что тогда говорить о ноутбучной GeForce RTX 5070? Да, в 2025 году NVIDIA продолжила «девальвировать» графику для лэптопов с цифрой 7 в названии.

Ноутбуки с мобильной версией GeForce RTX 5050 появились в продаже только во второй половине года. Пока говорить о перспективах этой графики NVIDIA рановато. В любом случае в 2026 году огромнейшее влияние на популярность того или иного продукта окажет дефицит чипов памяти. В интернете уже пугают исчезновением 3D-ускорителей с 16 Гбайт видеопамяти.

⇡#Самая быстрая игровая «встройка»

Уверен, внимательные читатели, прочитав про игровую импотенцию AMD и Intel в сегменте мобильной графики, обязательно укажут на Ryzen AI Max+ 395 — 16-ядерный флагманский процессор в серии Ryzen AI 300. Его отличительной и ярчайшей особенностью является наличие встроенной графики Radeon 8060S, использующей микроархитектуру RDNA 3.5 и 40 вычислительных блоков Compute Unite. Тестирование показало, что интегрированный GPU «триста девяносто пятого» обеспечивает производительность на уровне мобильной версии GeForce RTX 4070, оставляя далеко позади «встройку» Radeon 890M (прочие Ryzen AI 300) и Arc 140V (прочие Core Ultra 200).

Помимо Ryzen AI Max+ 395, были выпущены 12-ядерный Ryzen AI Max 390 и 8-ядерный Ryzen AI Max 385 с графикой на 32 CU, а также 6-ядерный Ryzen AI Max 380 с 16 CU. Ноутбуков с этими чипами в розничной продаже в России я не встречал.

Никто не ждал, что за Ryzen AI Max+ 395 выстроится целая очередь, а витрины компьютерных магазинов начнут ломиться от изобилия различных моделей ноутбуков. В 2025 году хватит пальцев одной руки опытного фрезеровщика, чтобы посчитать количество выпущенных в продажу лэптопов, оснащенных этим 16-ядерником. В России в официальной продаже встречается только ASUS ROG Flow Z13 — в комплектации с 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт SSD этот гибрид ноутбука и планшета в декабре стоил 223 000 рублей. Как было указано ранее, за такие деньги проще подобрать лэптоп с мобильной GeForce RTX 5070 Ti — в том числе и бренда ASUS ROG.

Кейс с Ryzen AI Max+ 395 — интересный, честное слово. К сожалению, до 3DNews ни одной системы с этим чипом не добралось в прошлом году. Однако еще интереснее будет, когда ведущие чипмейкеры представят центральные процессоры с мощной «встройкой» по адекватной цене. Скажем, такой, которая позволила бы новинкам соперничать с ноутбуками, оснащенными графикой уровня GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 5060, — и предлагать более низкие цены. Вот тогда-то и можно будет говорить о революции на рынке игровых ноутбуков, мини-ПК и портативных консолей. А вдруг это произойдет в 2026 году?

⇡#Ни года без ребрендинга

Традиционно все основные новинки AMD, Intel и NVIDIA были представлены в начале года — на январской американской выставке CES. Ранее я рассказал про расширение серии центральных процессоров Ryzen AI 300 от AMD. Эти чипы используют ядра Zen 5 и Zen 5c. К выпущенным еще в 2024 году Ryzen AI 9 370 и Ryzen AI 9 365 были добавлены 8-ядерный Ryzen AI 7 350 и 6-ядерный Ryzen AI 5 340. Во второй половине года в продаже появились лэптопы с 4-ядерным Ryzen AI 5 330, но эти модели нельзя отнести к категории игровых. Про Ryzen AI Max+ 395 и его производные я уже рассказал.

Также AMD представила 11 моделей процессоров серии Ryzen 200. Все эти чипы основаны на кристалле Hawk Point и фактически представляют собой переименованные чипы семейства Ryzen 8000, использующие микроархитектуру Zen 4. Так, Ryzen 9 270 является перемаркированной модификацией Ryzen 9 8945HS; Ryzen 7 260 — Ryzen 7 8845HS, Ryzen 7 250 — Ryzen 7 8840HS/U, Ryzen 5 240 — Ryzen 5 8645HS, Ryzen 5 230 — Ryzen 5 8640HS/U, Ryzen 5 220 — Ryzen 5 8540U, а Ryzen 3 210 — Ryzen 3 8440U. Основные характеристики этих чипов указаны на скриншоте выше. Обзоры ноутбуков с Ryzen 5 240, Ryzen 7 260 и Ryzen AI 350 выходили на нашем сайте.

А еще «красные» обновили серию ноутбучных процессоров Ryzen 8000. Без какого-либо предупреждения появилось семейство чипов Dragon Range Refresh или Ryzen 8000HX — это переименованные «камни» поколения Ryzen 7000HX. «Новизной» здесь стал символический заводской разгон. Например, пиковая частота Ryzen 9 8940HX всего на 100 МГц выше, чем у Ryzen 9 7940HX. Однако мы знаем, что итоговая производительность продукта целиком и полностью зависит от конструкции ноутбука и его настроек.

Наконец, в прошлом году в продажу поступили лэптопы, оснащенные 16-ядерными процессорами Ryzen 9 9955HX3D и Ryzen 9 9955HX и 12-ядерным Ryzen 9 9850HX. Флагманская модель оснащена дополнительным кешем третьего уровня — общий объем памяти составляет 128 Мбайт. По сути, перед нами переименованные настольные чипы Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X, работающие с меньшим энергопотреблением. Опять же, многое зависит от настроек самого ноутбука, — в прошлом году мы рассказывали вам про MSI Vector A18 HX A9W, в основе которого лежит 16-ядерный Ryzen 9 9955HX. Тестирование показало, что в рабочих ресурсоемких приложениях эта модель мало чем уступает мощным игровым десктопам.

Как известно, много кеш-памяти в центральном процессоре — выше кадровая частота в играх, если производительность ноутбука, что называется, не упирается в возможности мобильной графики. Получается, Ryzen 9 9955HX3D сейчас — это самый быстрый игровой мобильный процессор современности. Жаль, что мы опять говорим о в каком-то смысле мифической вещи. В России в продаже я нашел лишь одну модель, оснащенную этим «кешистым» 16-ядерником. Речь идет про MSI A18 HX A9WJG — в комбинации с GeForce RTX 5090, 64 Гбайт ОЗУ и 2 Тбайт SSD в декабре она стоила 467 000 рублей.

⇡#Другой угол ринга

В Intel нашли, чем ответить на россыпь чипов AMD поколений Zen 4 и Zen 5. Напомню, что еще в конце 2023 года «синие» представили чипы серии Core Ultra 100, но только в 2024 году лэптопы на их основе появились в продаже. Процессоры с кодовым названием Meteor Lake получили чиплетную конструкцию, состоящую из пяти кристаллов. P-ядра этих чипов используют микроархитектуру Redwood Cove, а E-ядра — Gracemont. В максимальной конфигурации процессоры Core Ultra 100 предлагают схему 6P+8E — плюс два маломощных LP-ядра (внедрены в SoC-чиплете), отвечающих за работу ИИ-функций.

В прошлом году Intel представила чипы серий Core Ultra 200, Core Ultra 200H и Core Ultra 200HX, относящиеся к поколению Arrow Lake. Последние два сегмента процессоров предназначены для ноутбуков и мини-ПК. Флагманские модели содержат 8 P-ядер и 16 E-ядер. Технология многопоточности Hyper-Threading больше не используется. Intel заявляла, что однопоточная, многопоточная и графическая производительность процессоров Core Ultra 200 более чем на 15 % выше, чем у Meteor Lake.

Тестовая лаборатория изучила несколько моделей ноутбуков, в которых использовались Core Ultra 275HX, Core Ultra 9 275HX и Core Ultra 7 255HX. Работая с увеличенными лимитами мощности, они отлично проявили себя как в играх, так и в рабочих задачах. Знаете, в прошлом году было приятно следить за равной борьбой между сериями Core Ultra 200HX и Ryzen 9000HX, например. Хоть где-то наблюдалась живая и естественная конкуренция.

Постоянные читатели 3DNews заметили, что в 2025 году количество обзоров игровых ноутбуков китайских брендов резко сократилось. Этот факт хорошо коррелирует и с официальной статистикой. Объем экспорта ноутбуков из Китая в Россию в период с января по сентябрь прошлого года снизился на 34 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 621 млн долларов США в стоимостном выражении. В общей сложности было поставлено 2,3 млн портативных компьютеров. Выходит, рынок китайской продукции рухнул на треть.

В целом продажи ноутбуков в прошлом году заметно упали. За первые шесть месяцев 2025 года рынок сократился на 15 % в единицах и на 19 % в деньгах. В этот период в России было продано около 1,7 млн ноутбуков на 99 млрд рублей — в 2024 году за тот же период было реализовано 2 млн штук и выручено 122,2 млрд рублей. Потребительский сегмент рухнул на 21,4 % в единицах и на 19,8 % — в деньгах, до 1,1 млн штук и 66 млрд рублей. При этом средний чек вырос на 2 % и составил 57 120 руб. Самым продаваемым брендом ноутбуков в сети магазинов в штучном выражении стал ASUS с 16 % рынка, второе место заняла HUAWEI с 12 %, третье с долей 8 % досталось моделям без бренда. Замыкают пятерку Lenovo и Apple с 7 % и 6 % рынка соответственно.

Думаю, не надо быть супераналитиком, чтобы предсказать, что будет дальше. Вот несколько заголовков новостей, вышедших на нашем сайте в декабре:

Что ж, очевидно, что в 2026 году произойдет своеобразный откат. Уверен, рынок заполнят лэптопы с 8 Гбайт ОЗУ и SSD на 256-512 Гбайт — просто потому, что меньше памяти использовать в компьютерах уже не получится. «Мозгов» на всех не хватит. Хотите вы этого или нет, но такой расклад случится даже с ноутбуками в категории «100+ тысяч рублей». Именно поэтому те, кто купил себе новенький игровой лэптоп в 2025 году, точно не прогадали.

Кроме того, 2026 год вновь будет переходным. Уже известно, что NVIDIA отложила расширение серии графических ускорителей GeForce RTX 50 до конца года. Последние слухи свидетельствуют о том, что мистер Хуанг может отказаться от этой затеи вовсе — проще в 2027 году представить серию видеокарт GeForce RTX 60 с новыми чипами GDDR7. Аналогичная ситуация наблюдается в AMD и Intel с их процессорами поколений Zen 6 и Nova Lake.

Из действительно интересного в 2026 году, пожалуй, ждем только новое поколение мобильных процессоров Panther Lake, — возможно, вы читаете эту статью после официальной презентации компании Intel на выставке CES. Интригует, как эти чипы проявят себя в игровых ноутбуках. Правда, Intel до сих пор испытывает сложности с выходом годных чипов с одной пластины. Тем не менее в основе Panther Lake лежит новая микроархитектура Cougar Cove для P-ядер и Darkmont — для E-ядер. Intel заявляет, что однопоточная производительность при одинаковом уровне энергопотребления окажется примерно на 10 % выше в сравнении с кристаллами Lunar Lake и Arrow Lake. В ресурсоемких приложениях, использующих многопоточность, заявлено о 50+ % приросте производительности по сравнению с Lunar Lake на одинаковой мощности. В сравнении с Arrow Lake заявляется одинаковая производительность, но с учетом 30-процентной экономии в ваттах в пользу Panther Lake, конечно же. Как и положено, чипы собираются из нескольких кристаллов с использованием новой технологии корпусирования Foveros-S. Вычислительные ядра впервые произведены по уникальному техпроцессу 18A (18 ангстрем или 1,8 нм). А еще Panther Lake получат мощную встроенную графику, производительность которой будет сопоставима с игровыми GPU NVIDIA начального класса.