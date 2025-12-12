Производитель модульных ноутбуков Framework объявил о повышении цен на расширение памяти DDR5 на 50 %

Производитель модульных ноутбуков Framework повысил на 50 % цены на модули памяти DDR5 для ноутбуков Framework Laptop DIY Edition, сославшись на более высокие затраты у поставщиков и дистрибьюторов. Изменение вступило в силу 12 декабря 2025 года. Framework заявляет, что её обновлённые цены по-прежнему ниже текущих рыночных.

Существующие предварительные заказы корректировка цен не коснулась. Цены на готовые ноутбуки и десктопы Framework пока тоже не изменились. В своём блоге компания заявляет, что рынок памяти остаётся нестабильным, и за этим повышением цен могут последовать дополнительные корректировки, в том числе для систем, поставляемых с памятью DDR5, LPDDR5X или GDDR. В Framework повторили три правила, которым компания следовала во время предыдущих ценовых колебаний в 2025 году: объяснять изменения потребителям, корректировать цены только до уровня, покрывающего дополнительные расходы, и снова снижать цены, когда ситуация на рынке нормализуется. Компания также сообщила, что ужесточила политику возврата, требуя возврата оперативной памяти вместе с ноутбуком. По словам Framework, были зафиксированы попытки приобрести её продукты ради оперативной памяти с последующим возвратом остального товара.

Цены на дополнительную память DDR5-5600 в конфигураторе для ноутбука Laptop 16 выглядят следующим образом:

DDR5-5600 — 8 GB (1 × 8 Гбайт): +$60;

DDR5-5600 — 16 GB (1 × 16 Гбайт): +$120;

DDR5-5600 — 16 GB (2 × 8 Гбайт): +$120;

DDR5-5600 — 32 GB (1 × 32 Гбайт): +$240;

DDR5-5600 — 32 GB (2 × 16 Гбайт): +$240;

DDR5-5600 — 48 GB (1 × 48 Гбайт): +$360;

DDR5-5600 — 64 GB (2 × 32 Гбайт): +$480;

DDR5-5600 — 96 GB (2 × 48 Гбайт): +$720.



Framework объясняет, что резкий дисбаланс спроса и предложения на рынке памяти связан с стремительным развитием инфраструктуры искусственного интеллекта. В качестве примера компания приводит серверную стойку с ИИ-ускорителями Nvidia GB300, в которой используется 20 Тбайт памяти HBM3E и 17 Тбайт памяти LPDDR5X, что многократно превышает объёмы, применяемые в любом персональном компьютере или ноутбуке. По словам Framework, такого объёма памяти LPDDR5X достаточно для оснащения тысячи ноутбуков, тогда как ИИ-дата-центры в свою очередь комплектуются тысячами подобных серверных стоек. Крупные производители DRAM отдают приоритет более рентабельным серверным продуктам, что приводит к дефициту предложений для сегмента ПК. Framework добавляет, что рассчитывает поддерживать достаточные запасы памяти для своих ноутбуков и десктопов за счёт сотрудничества с производителем чипов памяти Micron, а также с партнёрами среди поставщиков модулей памяти, такими как Adata.

Другие крупные производители ПК уже предупреждают клиентов о повышении стоимости систем. Аналитические компании ожидают, что крупные OEM-производители, такие как Dell, повысят цены на 15–20 % начиная с середины декабря 2025 года, в то время как Lenovo предупредила клиентов, что её текущие предложения действуют до 1 января 2026 года. В сегменте готовых систем такие производители, как CyberPowerPC, также объявили о корректировке цен, связанной с ростом стоимости оперативной памяти и SSD.