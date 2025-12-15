Сегодня 15 декабря 2025
18+
На этой неделе Dell поднимет цены на свои ПК для корпоративных клиентов на величину до 30 %

Руководство Dell Technologies на последней квартальной конференции было вынуждено признать, что рост цен на память и дефицит компонентов вынуждают её прибегнуть к обычному набору мер. По данным Business Insider, уже на этой неделе продукция Dell для корпоративных клиентов подорожает на величину от 10 до 30 %.

Источник изображения: Freepik

Соответствующее уведомление Dell направила своим специалистам по продажам ещё 9 декабря, а 17 декабря новые цены должны вступить в силу. Если учесть, что на клиентском направлении именно корпоративные продажи определяют до 85 % выручки Dell, влияние предлагаемых мер на бизнес компании будет заметным. Для линейки ноутбуков Dell Pro и Pro Max рост цен на модели с 32 Гбайт оперативной памяти составит от $130 до $230. Желающие купить ноутбук с 128 Гбайт памяти будут вынуждены доплатить от $520 до $765. Твердотельные накопители тоже подорожают — в случае с моделью объёмом 1 Тбайт, например, на величину от $55 до $135.

В целом, запланированное увеличение цен на ПК для корпоративных клиентов Dell составит от 10 до 30 %, причём компания подталкивает своих представителей заключать с ними контракты на несколько кварталов вперёд, не гарантируя неизменности цены. В данном случае Dell лишь берётся обеспечить стабильность поставок, но не в силах полностью поглощать прирост цен, жертвуя собственной прибылью.

Кстати, дорожают и дискретные видеокарты, входящие в состав ноутбуков Dell. Например, Nvidia GeForce RTX Pro 500 с 6 Гбайт памяти на этой неделе прибавит в цене $66, а желающие получить ноутбук с видеокартой, оснащённой 24 Гбайт памяти, должны будут доплатить $530 по сравнению с текущим уровнем. Представители Dell вынуждены признать, что рост цен влияет на всех и избежать его никак не удастся. Компания ожидает дальнейшего роста цен на память. О скидках клиентам говорить приходится всё реже. Руководство Dell считает наблюдаемый рост цен беспрецедентным, а спрос значительно опережает возможности поставщиков, как было отмечено в конце прошлого месяца. Если в течение трёх кварталов текущего года цены на DRAM выросли на 50 %, то лишь за четвёртый квартал они поднимутся на 30 %, по мнению представителей Counterpoint Research. Дефицит продукции должен сохраняться на протяжении всего 2026 года, по их мнению, он скажется на стоимости всех типов ПК всех производителей.

Источник:

Теги: dell, рынок пк, цены, dram, аналитика
