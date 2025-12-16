Сегодня 16 декабря 2025
Acer и Asus готовятся резко поднять цены на ПК и ноутбуки в январе — виноваты подорожавшие DDR5 и SSD

В условиях стремительного роста цен на память производители ПК более не могут сохранять собственную ценовую политику в прежнем русле, а потому друг за другом начинают предупреждать партнёров о предстоящих изменениях. Dell уже приняла соответствующие решения, её примеру могут последовать тайваньские Acer и Asus, как отмечают местные СМИ.

Источник изображения: Asustek Computer

Источник изображения: Asustek Computer

По информации Commercial Times, уже в январе следующего года рекомендованные розничные цены на компьютеры производства Acer и Asus начнут в полной мере отображать возросшую стоимость микросхем памяти. По данным Mirror Daily, если в июле стоимость модуля памяти типа DDR5 объёмом 16 Гбайт составляла $40, то в октябре она выросла до $105, а в ноябре на рынке моментальных сделок могла меняться несколько раз за день, в пике доходя до $180.

Китайские источники также приписывают компании HP Inc. влияние на местный рынок памяти, поскольку нужных объёмов памяти этот американский производитель в Южной Корее зарезервировать для своих нужд не смог, обратившись за помощью к китайским поставщикам. В результате стоимость указанных модулей памяти DDR5 объёмом 16 Гбайт в Китае на прошлой неделе выросли до $220, если говорить о рынке моментальных сделок. В первом квартале, по мнению участников рынка, цены могут вырасти до $300, а во втором продолжить свой рост. Накопители также растут в цене, терабайтный SSD сейчас стоит $400, а стоимость моделей объёмом 512 Гбайт выросла с $40 до $140 всего за три месяца.

По словам представителей Acer, микросхемы памяти традиционно определяли от 8 до 10 % стоимости ПК на уровне компонентов. С третьего по четвёртый квартал память подорожала на 30–50 %, в итоге себестоимость ноутбуков в среднем выросла на 2–3 %. В отдельных случаях для сохранения прежнего уровня цен производители ноутбуков теперь уменьшают объём памяти, установленный по умолчанию.

Генеральный директор Asus Самсон Ху (Samson Hu) признался в интервью Commercial Times, что цены на память вряд ли стабилизируются до следующего полугодия. Глава Acer Джейсон Чень (Jason Chen) добавил, что если китайские производители памяти нарастят объёмы поставок продукции, то в течение следующего года ситуация может улучшиться.

Специалисты TrendForce ожидают, что более значимые колебания цен на рынке ПК возможны во втором квартале следующего года, поскольку в потребительском сегменте существует некоторый запас как готовых ноутбуков, так и памяти для них. В дальнейшем производителям придётся либо повышать цены, либо сокращать содержание памяти в составе ноутбуков. Как сообщает Mirror Daily, спрос на ноутбуки способен существенно реагировать на повышение цен, и если оно будет наблюдаться в пределах до 20 %, то в первом квартале следующего года объёмы продаж в годовом сравнении сократятся на 10 %, а во втором падение может увеличиться до 20 %.

Источник:

Теги: ноутбуки, asus, acer, цены, подорожание
