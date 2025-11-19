Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: минимальный набор геймера, или На что способна мобильная версия GeForce RTX 5050

Кажется, я успеваю. В этом году на нашем сайте вышли обзоры разных игровых моделей лэптопов, оснащенных мобильными версиями графики GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090. На днях я расскажу вам про ноутбучную GeForce RTX 5070 Ti. Сегодня же речь пойдет о Nitro V 16S AI AMD — компьютере, оснащенном мобильной GeForce RTX 5050. Таким образом, в этом году мы познакомимся со всеми чипами NVIDIA, используемыми в современных игровых лэптопах.

Справедливости ради замечу: Nitro V 16S AI примечателен не только тем, что стал первым лэптопом с GeForce RTX 5050, побывавшим в тестовой лаборатории. Помимо нового GPU, в ноутбуке используется 6-ядерный центральный процессор Ryzen 5 240. А еще устройство сочетает в себе качественный экран и достойную функциональность, обладая отличной автономностью при этом. Такой лэптоп подойдет не только для развлечений, но и для работы и учебы — и вот почему.

⇡#Технические характеристики и комплектация

Серия ноутбуков Nitro V 16S AI включает множество модификаций. Как уже было сказано, к нам на тест приехала версия начального уровня, однако в продаже вы встретите модели с мощными чипами, такими как Ryzen AI 9 365 и GeForce RTX 5070. Все без исключения «нитробуки», впрочем, собраны на базе компактного и легкого шасси — о чем свидетельствует буква “S” в названии серии. Прочие характеристики лэптопов указаны в таблице ниже.

Acer Nitro V 16S AI AMD Основной дисплей 16″, 2560 × 1600, IPS, 180 Гц

16″, 1920 × 1200, IPS, 180 Гц



В тестовой модели — 1920 × 1200 точек Центральный процессор AMD Ryzen AI 9 365

AMD Ryzen 7 260

AMD Ryzen 5 240



В тестовой модели — Ryzen 5 240 Графическая подсистема NVIDIA GeForce RTX 5050

NVIDIA GeForce RTX 5060

NVIDIA GeForce RTX 5070



В тестовой модели — GeForce RTX 5050 Оперативная память До 96 Гбайт DDR5-5600



В тестовой модели — 16 Гбайт Установка накопителей 2 × M.2 2280 PCI Express 4.0 x4



В тестовой модели — 1 × Kingston OM8PGP41024Q-AA, 1 Тбайт Связь Mediatek Wi-Fi 6E MT7922 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.3)



Killer E2600 (1 Гбит/с) Интерфейсы 1 × USB 3.2 Gen1 Type-A

2 × USB 3.2 Gen2 Type-A

1 × USB4

1 × 3,5 мм jack

1 × HDMI 2.1

1 × RJ-45

1 × microSD Блок питания 135 Вт, 475 г (измерено в тестлабе), проприетарный разъем Емкость аккумулятора 76 Вт⋅ч Размеры 357 × 264 × 20 мм Масса устройства 2,1 кг Операционная система Без ОС

Windows 11 Гарантия 1 год Цена в России 120 000 рублей за версию с AMD Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5060

К сожалению, на момент написания статьи версии Nitro V 16S AI с Ryzen 5 240 и GeForce RTX 5050 не было в продаже. Модель ANV16S-41-R0N8, оснащенная 8-ядерным Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5060, стоит в сетевых магазинах от 120 000 рублей. Полагаю, герой обзора обойдется своему потенциальному владельцу заметно дешевле.

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Корпус компьютера частично выполнен из металла, частично — из пластика. Алюминиевые здесь — крышка дисплея и нижняя панель. Клавиатура заметно «играет» при сильном (чрезмерном) нажатии на кнопки, а вот свернуть экран, что называется, в бараний рог выйдет только у молодых людей, которые посещают тренажерный зал не только чтобы похудеть к лету. Считаю, что с надежностью у Nitro V 16S AI все в порядке.

Дизайн устройства — строгий. У героя обзора много общего с ранее протестированной моделью Predator Helios Neo 16S AI. Другими словами, речь идет об узнаваемости бренда — вот и к стилизованной под молнию букве “N” многие давно привыкли (ребрендинг серии случился в 2023 году). Что пластиковые, что металлические детали корпуса заметно пачкаются. Знаете, уплетать блинчики с кленовым сиропом, расположившись перед ноутбуком, — одно удовольствие!

Можно ли считать Nitro V 16S AI компактным и легким? На мой взгляд, вполне. Особенно если круг претендентов на звание тонких и нетяжелых мобильных компьютеров сузить до моделей с игровыми графическими чипами AMD и NVIDIA. Так, толщина «нитробука» (без учета резиновых ножек) составляет 19,9 мм, а масса — 2,07 кг. Вполне рабочие характеристики для системы, которую надо брать постоянно с собой — например, в университет.

Крышка лэптопа легко открывается одной рукой. В конструкции шасси используются довольно тугие петли, которые надежно позиционируют экран. Угол раскрытия дисплея составляет примерно 150 градусов. Nitro V 16S AI получил далеко не самые тонкие рамки экрана — 11 мм сверху, 6 мм по бокам и 20 мм снизу. При этом лэптоп все равно не выглядит старомодным. Веб-камера, датчики и микрофон расположены там, где им самое место.

При изучении функциональности компьютера сразу же обращает на себя внимание порт USB4 и считыватель microSD-карт. В первом случае речь идет о разъеме с пропускной способностью 40 Гбит/с. Причем порт способен передавать не только данные, но и питание. В целом у Nitro V 16S AI с функциональностью все в порядке.

Клавиатура «нитробука» оснащена цифровым блоком. Сами клавиши, впрочем, пришлось заметно ужать, чтобы в том числе вместить дополнительные кнопки. В частности, в цифровой блок интегрированы клавиша вызова приложения NitroSense, кнопка включения, а также клавиши переключения и остановки видео и музыки. В левой части есть еще одна кнопка — с ее помощью переключаются режимы работы системы охлаждения лэптопа.

Клавиатура Nitro V 16S AI оснащена RGB-подсветкой — мы можем произвольно настроить четыре зоны. Блок кнопок WASD, «стрелки» и NitroSense дополнительно выделены белым цветом. Мне нравится, что клавиатура лэптопа оснащена большими кнопками Shift, Enter, Ctrl и Backspace. А вот ряд F1-F12 оказался довольно компактным — потребуется время, чтобы привыкнуть к этим крохам и запомнить все дополнительные функции.

В целом играть и работать за ноутбуком оказывается вполне удобно. Тачпад у него небольшой, но свою задачу выполняет хорошо.

Снять нижнюю панель Nitro V 16S AI несложно. Система охлаждения ноутбука представляет собой причудливое сочетание трех теплотрубок, четырех медных радиаторов и двух вентиляторов. Нагретый воздух выходит за пределы корпуса сразу в трех направлениях. Одна из медных теплотрубок в кулере — общая для центрального процессора и графического чипа. Сразу понятно, что распаянный на материнской плате CPU будет работать сверх рекомендуемых AMD лимитов мощности.

Системная память лэптопа набрана в виде одного модуля DDR5-5600 на 16 Гбайт. Второй слот SO-DIMM пустует, а потому апгрейд системы сразу после ее покупки выглядит логично. Плюс в сборку так и просится второй SSD — тогда модернизация Nitro V 16S AI будет доведена до состояния «полный фарш».

Во всех модификациях Nitro V 16S AI используются быстрые IPS-матрицы, в которых частота вертикальной развертки составляет 180 Гц. В нашем случае обеспечивается поддержка нативного разрешения WUXGA. В тестовой модели установлена панель MNG007QA1-2 — яркая, контрастная и четкая IPS-матрица. Тестирование показывает, что речь идет об отличном экране, подходящем не только для развлечений, но и для работы. Даже без предварительной калибровки средние отклонения основных цветов не превышают одной единицы!

Acer Nitro V 16S AI

(матрица — MNG007QA1-2) Минимальная яркость, кд/м2 20 Максимальная яркость, кд/м2 421 Цветовая температура, К 6822 Контрастность 1200:1 Цветовой охват sRGB, % 99 Цветовой охват DCI-P3, % 71 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 0,92 (2,61) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 0,95 (1,7) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ не выявлена

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 4.3.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench R23 и Cinebench 2024. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

Комплексные игровые бенчмарки

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile и SSD Test.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

WebXPRT 4. Тестирование веб-сценариев на базе сборок HTML5, JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Ультра», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Расширенные настройки — вкл., качество текстур и эффектов — «Высокое», качество теней — «Очень высокое», качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Нагрев, шум и производительность

В приложении NitroSense пользователю доступны четыре режима работы ноутбука: «Тихо», «Сбалансированный», «Производительность» и «Турбо».

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Турбо» «Производительность» «Сбалансированный» «Тихо» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,6 4,6 4,4 4,4 Температура ЦП, °C Максимальная 92 95 80 83 Средняя 89 91 76 80 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 49,1 48,2 42,6 39,1 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 54 54 41 41 Производительность, баллы (больше — лучше) 12451 12465 11325 11324

Как и ожидалось, Ryzen 5 240 в ряде режимов разогнан инженерами Acer. При среднем энергопотреблении в 54 Вт тактовая частота всех шести ядер чипа достигает 4,6 ГГц. При невысокой нагрузке отдельным блокам «камня» по плечу разгоняться до 5 ГГц! В режимах «Турбо» и «Производительность» ноутбук работает шумно — даже очень. Такова расплата за разгон 6-ядерника и за увеличенную производительность. Верно и то, что перегрева Ryzen 5 240 не наблюдается — кристалл не работает напропалую, «уткнувшись» в 95-градусный лимит.

Режим работы ноутбука «Сбалансированный», скажем так, оказывается оптимальным и наиболее комфортным. Шум от работы кулера ноутбука заметен, но он совершенно не мешает. Температуры процессора — по-настоящему низкие. При этом быстродействие «нитробука» в ресурсоемких задачах падает всего на 9 %. На мой взгляд, именно этот пресет и следует использовать в режиме 24/7.

Наконец, режим «Тихо» полностью оправдывает свое название.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 6972 Essentials, баллы 10280 Productivity, баллы 9800 Digital Content Creation, баллы 9142 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 239 WebXPRT 4, баллы 339 Быстродействие накопителя 3DMARK Storage, баллы 1721 в ресурсоемких приложениях Cinebench R23 Все ядра, баллы 12465 Одно ядро, баллы 1753 Cinebench 2024 Все ядра, баллы 716 Одно ядро, баллы 103 Blender 4.3.2 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 563 Corona 10 Benchmark Скорость рендеринга, лучей/с 3779535 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 6244 Два ядра, баллы 1987 Одно ядро, баллы 997 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 2407 Steel Nomad, баллы 2235 Steel Nomad Light, баллы 9655 3DMARK Time Spy Общий балл 9410 Графика, баллы 9722 Центральный процессор, баллы 7964 3DMARK Fire Strike Общий балл 23320 Графика, баллы 26565 Физика, баллы 22918

На нашем сайте вышло несколько обзоров ноутбуков, оснащенных центральным процессором Ryzen 7 260. Модель Ryzen 5 240 имеет на два ядра меньше и, как нетрудно догадаться, оказывается на одну ступеньку ниже. В повседневных задачах Nitro V 16S AI ненамного уступает прочим игровым лэптопам, а в некоторых сценариях — не уступает вовсе. В ресурсоемком ПО, задействующем все ядра процессора на протяжении долгого периода времени, система с Ryzen 5 240 оказывается там, где и должна находиться.

Меня полностью устраивает то, как работает Nitro V 16S AI в играх. Система охлаждения ноутбука отлично справляется с поставленной перед ней задачей.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Турбо» «Производительность» «Сбалансированный» «Тихо» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 2312 МГц, 23,7 Гбит/с 2212 МГц, 23,7 Гбит/с 2212 МГц, 23,7 Гбит/с 2212 МГц, 23,7 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 2717 2624 2529 2435 Реальная средняя частота памяти, МГц 1500 1502 1501 1500 Уровень шума, дБА 47,5 45,1 42,7 39,1 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 83 79 74 69 28 25 15 11 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 76 76 75 78 79 78 77 80 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 82 77 62 60 85 81 68 71 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 2407 2347 2282 2220 3DMARK Steel Nomad, баллы 2235 2115 2077 2009

Да, в режимах «Турбо» и «Производительность» ноутбук работает очень шумно. Зато мы не видим перегрева основных компонентов. Например, температура GPU не растет выше 80 градусов Цельсия — значит, частота графического ядра не снизится даже спустя часы интенсивных игровых баталий. Опять же, пресет «Сбалансированный» превращает Nitro V 16S AI в холодный и относительно тихий ноутбук. В этом режиме работа кулера лэптопа хорошо слышна, но мы можем комфортно играть без необходимости надевать гарнитуру. Что интересно, быстродействие GPU при переключении пресетов падает ненамного. Правда, в ряде случаев заметно снижается частота Ryzen 5 240. В некоторых играх это приведет к заметным просадкам кадровой частоты.

Я — редактор раздела «Ноутбуки и ПК» — заинтересован в максимальном разнообразии тестируемых устройств на нашем сайте. Потому что чем больше знаешь — тем больше интересного можешь рассказать и посоветовать читателям. Раскрою вам немного внутренней кухни: когда запрашиваешь у того или иного вендора ноутбук с определенным набором комплектующих, многие представители охотно дают только флагманские модели. Быть может, лэптопы с младшими чипами продают себя сами, и, соответственно, им не требуется дополнительная огласка. Иногда беседа и уговоры дать «что-то ближе к народу» обрываются на фразе в стиле «Мы не хотим видеть наш продукт на нижних строчках графиков» — как будто наличие той же GeForce RTX 5050 делает ноутбук плохим. Нет, на примере Nitro V 16S AI мы видим, что все происходит совсем наоборот! Про эту нишу ноутбуков тоже нужно рассказывать читателям.

В основе мобильной версии GeForce RTX 5050 лежит графический процессор GB207. Чип получил 2560 CUDA-ядер, 80 текстурных блоков, 32 ROP, 80 тензорных ядер и 20 блоков RT. Для сравнения: в GB206, используемом в ноутбучной GeForce RTX 5060, насчитывается 3328 шейдерных юнитов CUDA, 104 TMU, 48 ROP, 104 TC и 26 RT. Частоты GPU варьируются в зависимости от мощности чипа. Что важно: мобильная GeForce RTX 5050 не отстает от GeForce RTX 5060 по памяти — и там и там используются 8 Гбайт «мозгов» стандарта GDDR7.

Если брать в расчет быстродействие в ААА-проектах, выходит следующая картина:

стабильные средние 60+ FPS получены в трех случаях из десяти;

условно комфортная кадровая частота в целом наблюдается в семи играх;

откровенно низкий фреймрейт замечен только в Assassin’s Creed Shadows, Black Myth: Wukong и Kingdom Come Deliverance II — вот здесь и придется снижать качество графики до режима «Высокое», «Среднее» или же играться с настройками DLSS.

Да, если графический чип «тянет» современные ААА-игры хотя бы с использованием среднего качества графики, то ноутбук на его основе можно считать игровым — это и есть тот самый минимальный набор геймера. В действительности у вас не возникнет проблем с тем, чтобы играть с комфортным FPS в приложениях, перечисленных выше. Так, мы можем:

в Assassin’s Creed Shadows снизить качество графики до предустановки «Высокое» (с DLSS — «Баланс») и получить 32/39 FPS (минимальный/средний);

в Black Myth: Wukong с высоким качеством — 40/47 FPS;

в Kingdom Come Deliverance II с высоким качеством — 51/59 FPS.

Пожалуй, у ноутбуков с GeForce RTX 5050 есть лишь одно «выпирающее» ограничение: в таких системах нет никакого смысла активировать в играх функции трассировки лучей — получится совсем грустно.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) WUXGA AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 154 90 PUBG: BATTLEGROUNDS 139 86 Dota 2 149 86 Baldur’s Gate III 71 40 The Witcher 3: Wild Hunt CE 59 47 Cyberpunk 2077 63 42 Alan Wake 2 45 31 A Plague Tale: Requiem 58 42 Red Dead Redemption 2 64 50 Kingdom Come Deliverance II 28 22 Assassin’s Creed Shadows 17 14 Black Myth: Wukong 25 21 Horizon Zero Dawn Remastered 51 31

В лэптопе используется аккумулятор емкостью 76 Вт⋅ч. При этом мобильный ПК обладает отличной автономностью. Тестирование показало, что Nitro V 16S AI в легких сценариях использования работает минимум 12 часов от одного заряда батареи. Наверняка при желании этот показатель можно увеличить.

Время автономной работы, яркость экрана 200 кд/м2 Веб 12 ч 00 м Просмотр видео 15 ч 00 м

У протестированной модели есть ряд плюсов. Вся серия Nitro V 16S AI обладает качественным шасси. Какой конфигурации модель вы ни выберете — получите компьютер, собранный в надежном корпусе, с отличной функциональностью, профессиональным дисплеем и долгой работой от аккумулятора. Система охлаждения полностью справляется со своей задачей, а в приложении NitroSense есть режимы, позволяющие пользователю расставлять приоритеты между комфортом и скоростью. Добавив конкретики, укажу, что сборка «нитробука» с GeForce RTX 5050 и Ryzen 5 240 — это система, работающая с максимальной эффективностью при установленных лимитах мощности. Заметно же увеличить FPS в играх позволит апгрейд компьютера. Благо с доступом к комплектующим у Nitro V 16S AI проблем нет.

Вот и получается, что отрытым остается всего один вопрос: устраивает ли вас игровое быстродействие этой модели? В случае положительного ответа, полагаю, к Nitro V 16S AI точно стоит присмотреться. В случае отрицательного — закладывать больший бюджет на покупку лэптопа.