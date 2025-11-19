|
Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: минимальный набор геймера, или На что способна мобильная версия GeForce RTX 5050
⇣ Содержание
Кажется, я успеваю. В этом году на нашем сайте вышли обзоры разных игровых моделей лэптопов, оснащенных мобильными версиями графики GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5070, GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090. На днях я расскажу вам про ноутбучную GeForce RTX 5070 Ti. Сегодня же речь пойдет о Nitro V 16S AI AMD — компьютере, оснащенном мобильной GeForce RTX 5050. Таким образом, в этом году мы познакомимся со всеми чипами NVIDIA, используемыми в современных игровых лэптопах.
Справедливости ради замечу: Nitro V 16S AI примечателен не только тем, что стал первым лэптопом с GeForce RTX 5050, побывавшим в тестовой лаборатории. Помимо нового GPU, в ноутбуке используется 6-ядерный центральный процессор Ryzen 5 240. А еще устройство сочетает в себе качественный экран и достойную функциональность, обладая отличной автономностью при этом. Такой лэптоп подойдет не только для развлечений, но и для работы и учебы — и вот почему.
⇡#Технические характеристики и комплектация
Серия ноутбуков Nitro V 16S AI включает множество модификаций. Как уже было сказано, к нам на тест приехала версия начального уровня, однако в продаже вы встретите модели с мощными чипами, такими как Ryzen AI 9 365 и GeForce RTX 5070. Все без исключения «нитробуки», впрочем, собраны на базе компактного и легкого шасси — о чем свидетельствует буква “S” в названии серии. Прочие характеристики лэптопов указаны в таблице ниже.
К сожалению, на момент написания статьи версии Nitro V 16S AI с Ryzen 5 240 и GeForce RTX 5050 не было в продаже. Модель ANV16S-41-R0N8, оснащенная 8-ядерным Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5060, стоит в сетевых магазинах от 120 000 рублей. Полагаю, герой обзора обойдется своему потенциальному владельцу заметно дешевле.
⇡#Внешний вид и особенности конструкции
Корпус компьютера частично выполнен из металла, частично — из пластика. Алюминиевые здесь — крышка дисплея и нижняя панель. Клавиатура заметно «играет» при сильном (чрезмерном) нажатии на кнопки, а вот свернуть экран, что называется, в бараний рог выйдет только у молодых людей, которые посещают тренажерный зал не только чтобы похудеть к лету. Считаю, что с надежностью у Nitro V 16S AI все в порядке.
Дизайн устройства — строгий. У героя обзора много общего с ранее протестированной моделью Predator Helios Neo 16S AI. Другими словами, речь идет об узнаваемости бренда — вот и к стилизованной под молнию букве “N” многие давно привыкли (ребрендинг серии случился в 2023 году). Что пластиковые, что металлические детали корпуса заметно пачкаются. Знаете, уплетать блинчики с кленовым сиропом, расположившись перед ноутбуком, — одно удовольствие!
Можно ли считать Nitro V 16S AI компактным и легким? На мой взгляд, вполне. Особенно если круг претендентов на звание тонких и нетяжелых мобильных компьютеров сузить до моделей с игровыми графическими чипами AMD и NVIDIA. Так, толщина «нитробука» (без учета резиновых ножек) составляет 19,9 мм, а масса — 2,07 кг. Вполне рабочие характеристики для системы, которую надо брать постоянно с собой — например, в университет.
Крышка лэптопа легко открывается одной рукой. В конструкции шасси используются довольно тугие петли, которые надежно позиционируют экран. Угол раскрытия дисплея составляет примерно 150 градусов. Nitro V 16S AI получил далеко не самые тонкие рамки экрана — 11 мм сверху, 6 мм по бокам и 20 мм снизу. При этом лэптоп все равно не выглядит старомодным. Веб-камера, датчики и микрофон расположены там, где им самое место.
При изучении функциональности компьютера сразу же обращает на себя внимание порт USB4 и считыватель microSD-карт. В первом случае речь идет о разъеме с пропускной способностью 40 Гбит/с. Причем порт способен передавать не только данные, но и питание. В целом у Nitro V 16S AI с функциональностью все в порядке.
Клавиатура «нитробука» оснащена цифровым блоком. Сами клавиши, впрочем, пришлось заметно ужать, чтобы в том числе вместить дополнительные кнопки. В частности, в цифровой блок интегрированы клавиша вызова приложения NitroSense, кнопка включения, а также клавиши переключения и остановки видео и музыки. В левой части есть еще одна кнопка — с ее помощью переключаются режимы работы системы охлаждения лэптопа.
Клавиатура Nitro V 16S AI оснащена RGB-подсветкой — мы можем произвольно настроить четыре зоны. Блок кнопок WASD, «стрелки» и NitroSense дополнительно выделены белым цветом. Мне нравится, что клавиатура лэптопа оснащена большими кнопками Shift, Enter, Ctrl и Backspace. А вот ряд F1-F12 оказался довольно компактным — потребуется время, чтобы привыкнуть к этим крохам и запомнить все дополнительные функции.
В целом играть и работать за ноутбуком оказывается вполне удобно. Тачпад у него небольшой, но свою задачу выполняет хорошо.
Снять нижнюю панель Nitro V 16S AI несложно. Система охлаждения ноутбука представляет собой причудливое сочетание трех теплотрубок, четырех медных радиаторов и двух вентиляторов. Нагретый воздух выходит за пределы корпуса сразу в трех направлениях. Одна из медных теплотрубок в кулере — общая для центрального процессора и графического чипа. Сразу понятно, что распаянный на материнской плате CPU будет работать сверх рекомендуемых AMD лимитов мощности.
Системная память лэптопа набрана в виде одного модуля DDR5-5600 на 16 Гбайт. Второй слот SO-DIMM пустует, а потому апгрейд системы сразу после ее покупки выглядит логично. Плюс в сборку так и просится второй SSD — тогда модернизация Nitro V 16S AI будет доведена до состояния «полный фарш».
⇡#Дисплей
Во всех модификациях Nitro V 16S AI используются быстрые IPS-матрицы, в которых частота вертикальной развертки составляет 180 Гц. В нашем случае обеспечивается поддержка нативного разрешения WUXGA. В тестовой модели установлена панель MNG007QA1-2 — яркая, контрастная и четкая IPS-матрица. Тестирование показывает, что речь идет об отличном экране, подходящем не только для развлечений, но и для работы. Даже без предварительной калибровки средние отклонения основных цветов не превышают одной единицы!
⇡#Методика тестирования и ПО
Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.
Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор Core i7-14700KF (профиль Intel), оперативная память DDR5-7600 (36-48-48-84), видеокарта GeForce RTX 5070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2025 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 576.40 и Intel Chipset Driver 10.1.20020.8623.
Использовались следующие ресурсоемкие приложения:
Комплексные игровые бенчмарки
Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):
Тестирование проводилось в 13 играх в трех популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080), WQHD (2560 × 1440) и Ultra HD (3840 × 2160) для формата 16:9, а также WUXGA (1920 × 1200) и WQXGA (2560 × 1600) — для ноутбуков с дисплеями формата 16:10. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:
Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.
Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 200 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.
⇡#Нагрев, шум и производительность
В приложении NitroSense пользователю доступны четыре режима работы ноутбука: «Тихо», «Сбалансированный», «Производительность» и «Турбо».
Как и ожидалось, Ryzen 5 240 в ряде режимов разогнан инженерами Acer. При среднем энергопотреблении в 54 Вт тактовая частота всех шести ядер чипа достигает 4,6 ГГц. При невысокой нагрузке отдельным блокам «камня» по плечу разгоняться до 5 ГГц! В режимах «Турбо» и «Производительность» ноутбук работает шумно — даже очень. Такова расплата за разгон 6-ядерника и за увеличенную производительность. Верно и то, что перегрева Ryzen 5 240 не наблюдается — кристалл не работает напропалую, «уткнувшись» в 95-градусный лимит.
Режим работы ноутбука «Сбалансированный», скажем так, оказывается оптимальным и наиболее комфортным. Шум от работы кулера ноутбука заметен, но он совершенно не мешает. Температуры процессора — по-настоящему низкие. При этом быстродействие «нитробука» в ресурсоемких задачах падает всего на 9 %. На мой взгляд, именно этот пресет и следует использовать в режиме 24/7.
Наконец, режим «Тихо» полностью оправдывает свое название.
На нашем сайте вышло несколько обзоров ноутбуков, оснащенных центральным процессором Ryzen 7 260. Модель Ryzen 5 240 имеет на два ядра меньше и, как нетрудно догадаться, оказывается на одну ступеньку ниже. В повседневных задачах Nitro V 16S AI ненамного уступает прочим игровым лэптопам, а в некоторых сценариях — не уступает вовсе. В ресурсоемком ПО, задействующем все ядра процессора на протяжении долгого периода времени, система с Ryzen 5 240 оказывается там, где и должна находиться.
Меня полностью устраивает то, как работает Nitro V 16S AI в играх. Система охлаждения ноутбука отлично справляется с поставленной перед ней задачей.
Да, в режимах «Турбо» и «Производительность» ноутбук работает очень шумно. Зато мы не видим перегрева основных компонентов. Например, температура GPU не растет выше 80 градусов Цельсия — значит, частота графического ядра не снизится даже спустя часы интенсивных игровых баталий. Опять же, пресет «Сбалансированный» превращает Nitro V 16S AI в холодный и относительно тихий ноутбук. В этом режиме работа кулера лэптопа хорошо слышна, но мы можем комфортно играть без необходимости надевать гарнитуру. Что интересно, быстродействие GPU при переключении пресетов падает ненамного. Правда, в ряде случаев заметно снижается частота Ryzen 5 240. В некоторых играх это приведет к заметным просадкам кадровой частоты.
Я — редактор раздела «Ноутбуки и ПК» — заинтересован в максимальном разнообразии тестируемых устройств на нашем сайте. Потому что чем больше знаешь — тем больше интересного можешь рассказать и посоветовать читателям. Раскрою вам немного внутренней кухни: когда запрашиваешь у того или иного вендора ноутбук с определенным набором комплектующих, многие представители охотно дают только флагманские модели. Быть может, лэптопы с младшими чипами продают себя сами, и, соответственно, им не требуется дополнительная огласка. Иногда беседа и уговоры дать «что-то ближе к народу» обрываются на фразе в стиле «Мы не хотим видеть наш продукт на нижних строчках графиков» — как будто наличие той же GeForce RTX 5050 делает ноутбук плохим. Нет, на примере Nitro V 16S AI мы видим, что все происходит совсем наоборот! Про эту нишу ноутбуков тоже нужно рассказывать читателям.
В основе мобильной версии GeForce RTX 5050 лежит графический процессор GB207. Чип получил 2560 CUDA-ядер, 80 текстурных блоков, 32 ROP, 80 тензорных ядер и 20 блоков RT. Для сравнения: в GB206, используемом в ноутбучной GeForce RTX 5060, насчитывается 3328 шейдерных юнитов CUDA, 104 TMU, 48 ROP, 104 TC и 26 RT. Частоты GPU варьируются в зависимости от мощности чипа. Что важно: мобильная GeForce RTX 5050 не отстает от GeForce RTX 5060 по памяти — и там и там используются 8 Гбайт «мозгов» стандарта GDDR7.
Если брать в расчет быстродействие в ААА-проектах, выходит следующая картина:
Да, если графический чип «тянет» современные ААА-игры хотя бы с использованием среднего качества графики, то ноутбук на его основе можно считать игровым — это и есть тот самый минимальный набор геймера. В действительности у вас не возникнет проблем с тем, чтобы играть с комфортным FPS в приложениях, перечисленных выше. Так, мы можем:
Пожалуй, у ноутбуков с GeForce RTX 5050 есть лишь одно «выпирающее» ограничение: в таких системах нет никакого смысла активировать в играх функции трассировки лучей — получится совсем грустно.
⇡#Автономная работа
В лэптопе используется аккумулятор емкостью 76 Вт⋅ч. При этом мобильный ПК обладает отличной автономностью. Тестирование показало, что Nitro V 16S AI в легких сценариях использования работает минимум 12 часов от одного заряда батареи. Наверняка при желании этот показатель можно увеличить.
⇡#Выводы
У протестированной модели есть ряд плюсов. Вся серия Nitro V 16S AI обладает качественным шасси. Какой конфигурации модель вы ни выберете — получите компьютер, собранный в надежном корпусе, с отличной функциональностью, профессиональным дисплеем и долгой работой от аккумулятора. Система охлаждения полностью справляется со своей задачей, а в приложении NitroSense есть режимы, позволяющие пользователю расставлять приоритеты между комфортом и скоростью. Добавив конкретики, укажу, что сборка «нитробука» с GeForce RTX 5050 и Ryzen 5 240 — это система, работающая с максимальной эффективностью при установленных лимитах мощности. Заметно же увеличить FPS в играх позволит апгрейд компьютера. Благо с доступом к комплектующим у Nitro V 16S AI проблем нет.
Вот и получается, что отрытым остается всего один вопрос: устраивает ли вас игровое быстродействие этой модели? В случае положительного ответа, полагаю, к Nitro V 16S AI точно стоит присмотреться. В случае отрицательного — закладывать больший бюджет на покупку лэптопа.
Все комментарии премодерируются.