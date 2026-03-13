Чужого не надо: прокачиваем смартфон российским ИИ-софтом

Повсеместное распространение систем искусственного интеллекта привело к появлению на рынке ПО огромного количества инновационных решений, реализация которых ещё несколько лет назад была невозможной и казалась чем-то из области фантастики. Но, как говорил древнегреческий философ Гераклит, всё течёт, всё меняется, и разработки будущего становятся доступными уже сейчас. Доказательством этому служит наша очередная подборка умных приложений, разработанных российскими программистами. В отличие от зарубежных аналогов такой софт доступен отечественным пользователям без каких-либо ограничений, а оценить заложенные в него функциональные возможности может любой — здесь и сейчас.

Открывают наш своеобразный хит-парад ИИ-ассистенты «Алиса AI» (Android, iOS) и GigaChat (Android), способные отвечать на любые вопросы и помогать в повседневных делах.

«Алиса AI» разработана командой «Яндекса», а к созданию GigaChat приложили руки специалисты «Сбера». По части функциональности продукты во многом схожи. Они оба умеют общаться с пользователем на всевозможные темы, искать и структурировать информацию, анализировать документы и фотографии, переводить тексты и генерировать различный контент (в том числе видео), устраивать мозговые штурмы, решать математические, логические и прочие задачи. Также поддерживаются работа с программным кодом и режим рассуждений, при активации которого умные помощники не только стараются выдавать развёрнутые ответы, но и подробно объясняют ход своих мыслей, как если бы это делал человек.

В общем и целом, по набору функций и возможностям у обоих ИИ-ассистентов практически паритет. Разница кроется лишь в привязке к экосистеме конкретного разработчика: «Алиса AI» тесно интегрирована с сервисами и устройствами «Яндекса», GigaChat — с инфраструктурой «Сбера». Оба продукта (а точнее — положенные в их основу нейросети) активно развиваются, а поэтому с каждым новым релизом становятся всё совершеннее и умнее.

Раз уж речь зашла об «Алисе AI» и генеративных нейросетях, логично будет упомянуть о «Шедевруме» (Android, iOS) — ещё одном ИИ-проекте «Яндекса», разрабатываемом с прицелом на социальную составляющую, медиаконтент и раскрытие пользователем своего творческого потенциала. С помощью данной программы можно создавать изображения и видео по текстовым описаниям, обрабатывать фотографии, генерировать эффектные клипы с музыкой, а также содержательные сообщения с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией для последующей публикации в ленте «Шедеврума» и соцсетях. Для подрастающего поколения в приложении предусмотрен детский режим, в котором действуют усиленная модерация контента и другие расширенные меры безопасности.

В числе прочих ИИ-разработок «Яндекса» упоминания заслуживает представленная в фирменном мобильном приложении компании (Android, iOS) умная камера. В режиме реального времени она распознаёт предметы, рассказывает, что видит, и советует, где это можно купить. А ещё — сканирует документы, переводит надписи, решает математические уравнения и расшифровывает QR-коды. С помощью умной камеры «Яндекса» можно за считаные секунды перевести вывеску, меню или этикетку на иностранном языке, узнать породу животного, вид растения или название достопримечательности, а также найти магазин, где можно купить рюкзак как у прохожего или похожий. Всё это возможно благодаря работающим в тандеме технологиям компьютерного зрения и искусственного интеллекта, позволяющим идентифицировать самые разные попадающие в объектив объекты.

По схожим с умной камерой «Яндекса» лекалам скроена разработанная Артёмом Копалейшвили мобильная программа AiFitrix (Android, iOS). Она позволяет автоматически определять количество калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и клетчатки в том или ином блюде — достаточно сфотографировать еду, и искусственный интеллект сам произведёт все необходимые расчёты, а также сформирует правильный план питания с учётом состояния здоровья, веса и физической активности пользователя. Помимо извлечения сведений о питательной ценности пищевых продуктов, приложение помогает отслеживать ежедневное потребление калорий и предоставляет персонализированные рекомендации, следуя которым, можно добиться успеха в формировании здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни – это не только сбалансированное питание, но и своевременный контроль важных показателей организма. Справится с этой задачей позволяет мобильное приложение «СберЗдоровье» (Android) с функцией бесплатной экспресс-оценки здоровья с помощью камеры смартфона и медицинского ИИ-ассистента GigaDoc от «Сбера».

В основу реализованного в программе «СберЗдоровье» инструмента самоконтроля положены технологии дистанционной фотоплетизмографии (оптического метода регистрации изменений объёма крови в сосудах путём просвечивания участка ткани зелёным или инфракрасным светом) и нейросетевая модель GigaChat, обученная на большом массиве реальных медицинских практик. Всего за несколько секунд сканирования лица система оценивает 9 ключевых показателей здоровья: уровень стресса, вариабельность сердечного ритма, уровень усталости, средний уровень глюкозы, риск нарушения обмена глюкозы, давление, холестерин, жёсткость артериальной стенки, частоту сердечных сокращений.

По результатам анализа искусственный интеллект формирует персонализированную оценку рисков развития заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии, атеросклероз, артериальная гипертензия и сахарный диабет II типа. Приложение также предлагает рекомендации — например, записаться к врачу, пройти дополнительные обследования или сдать анализы. Это помогает вовремя выявить потенциальные риски и принять меры для их минимизации или предотвращения развития заболеваний.

Хорошим дополнением к «СберЗдоровью» является персональный ИИ-ассистент для контроля здоровья «Орнамент» (Android, iOS), развиваемый командой разработчиков Ornament Health AG с российскими корнями. Ключевой особенностью программы является функция оцифровки и расшифровки лабораторных анализов, результатов УЗИ, ЭКГ, МРТ, а также медицинских диагнозов. Основываясь на показаниях, приложение предоставляет рекомендации по улучшению здоровья и самочувствия. Библиотека «Орнамента» насчитывает свыше 4 тысяч биомаркеров с подробным описанием и референсными значениями каждого из них. Поддерживается автоматическое распознавание фотографий и PDF-документов с результатами анализов, а также официальных писем из «Инвитро», KDL, Helix, «Гемотест» и прочих известных клинико-диагностических лабораторий. В качестве приятного бонуса в программе реализована функция оценки состава, а также калорийности продуктов и готовых блюд по снимкам. Разработчики честно предупреждают, что их продукт ни в коем случае не заменяет медицинскую консультацию или осмотр. «Орнамент» выступает лишь в качестве помощника-консультанта, позволяющего на ранних стадиях замечать отклонения медицинских показателей и оперативно принимать соответствующие меры, чтобы оставаться здоровым как можно дольше.

Тем кто заботиться о здоровье глаз, рекомендуем присмотреться к созданному отечественной компанией Axbit Group мобильному приложению для диагностики зрения «Офтальмо.AI» (Android, iOS). В основу данной программы положены технологии искусственного интеллекта и набор визуальных тестов, осуществляющих анализ и оценку основных показателей функции глаза: остроту зрения, цветовосприятие, способность различать предметы с разной степенью контрастности, угол косоглазия, склонность к близорукости или дальнозоркости, а также наличие симптомов макулодистрофии (поражения центральной зоны сетчатки глаза). Результаты тестов сохраняются в личном кабинете пользователя. В любой момент можно просмотреть историю тестирования, оценить динамику изменений показателей зрения и поделиться результатами оценочных тестов с лечащим врачом-офтальмологом.

Полагаете, что с умными медицинскими приложениями всё? Куда там! В качестве ещё одного отечественного достижения в данной сфере приведём программное решение «Про Родинки» (Android, iOS), позволяющее регулярно по фотоснимкам проверять здоровье кожи и получать консультации специалистов, не выходя из дома. В основу продукта положена нейросеть, которая обучена на базе из более чем 100 тысяч изображений, проверенных и подготовленных ведущими онкологами и дерматологами. При этом нейросеть не ставит диагноз, а на основе оценки рисков выдаёт рекомендации о необходимости визита к врачу нужной специализации. Проект имеет заключение Росздравнадзора и развивается усилиями компании «Аимед» при поддержке Приволжского исследовательского медицинского университета и фонда «Сколково».

Ну а завершает наш обзор «Яндекс Браузер» (Android, iOS) с внушительным набором ИИ-функций. Благодаря встроенной «Алисе AI» мобильный веб-обозреватель умеет справляться с разными задачами, находить ответы на любые вопросы, писать, редактировать, улучшать и переводить тексты, а ещё — кратко пересказывать видео, статьи и документы, даже очень большие. В дополнение к этому браузер может искать по фото что угодно в интернете и на лету переводить иностранные видео с восьми языков: английского, испанского, французского, немецкого, итальянского, китайского, корейского и японского. Технология активной защиты «Нейропротект» предупреждает пользователей об опасных сайтах и страницах с платными мобильными подписками.

В качестве заключения отметим очевидный факт того, что в настоящее время интересы пользовательской аудитории и разработчиков постепенно смещаются от нативного мобильного ПО в сторону веб-приложений и Telegram-ботов, которые проще в развёртывании и использовании. Этим, собственно, и объясняется присутствие в нашей подборке продуктов исключительно крупных софтверных компаний, обладающих средствами и возможностями для продвижения решений на базе Android и iOS. Мелкие разработчики предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления и широко применяют онлайновые платформы для реализации своих проектов — таковы современные реалии. Есть основания полагать, что в будущем с повсеместным распространением смартфонов со встроенными ИИ-движками ситуация изменится, и у бизнеса вновь появится мотивация к созданию нативного софта, который в числе прочего будет полностью автономным, сможет функционировать без привязки к внешним сетевым ресурсам, а значит — станет более безопасным и защищённым.