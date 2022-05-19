Huawei Consumer Business Group (BG) представила в ходе мероприятия в Милане в рамках стратегии построения универсальной экосистемы на базе искусственного интеллекта (All-Scenario Seamless AI Life) целый ряд носимых устройств для международного рынка, включая смарт-часы HUAWEI WATCH GT3 Pro, смарт-часы с функцией измерения артериального давления HUAWEI WATCH D, смарт-часы нового поколения HUAWEI WATCH FIT 2, фитнес-браслет HUAWEI Band 7.
Смарт-часы HUAWEI WATCH GT3 Pro выполнены в титановом и керамическом корпусах с ярким AMOLED-экраном с диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466×466 точек (плотность пикселей — 326 ppi), защищённым от повреждений прочным сапфировым стеклом. Задняя керамическая крышка позволяет бесперебойно отслеживать параметры при любой температуре окружающей среды. Герметичный корпус позволяет использовать HUAWEI WATCH GT3 Pro во время тренировок по дайвингу, погружаясь в них на глубину до 30 м.
Смарт-часы поддерживают более 100 тренировочных режимов, также есть функция интеллектуального тренера по бегу. Кроме того, в часах есть функция электрокардиограммы с её анализом, распознаванием артериальной жёсткости, и поддержка технологии TruSeen 5.0+ для оценки состояние сердечной мышцы и насыщения крови кислородом.
Ещё одни представленные на мероприятии смарт-часы нового поколения HUAWEI WATCH FIT 2 оснащены крупным AMOLED-экраном с диагональю 1,74 дюйма и разрешением 336×480 точек (336 ppi), занимающим 72,2 % фронтальной поверхности корпуса. Для управления устройством используется обновлённый интерфейс с шахматным расположением иконок, а функция Tap to Transfer позволяет обмениваться файлами между устройствами одним касанием.
Помимо микрофона смарт-часы оснащены динамиком, благодаря чему можно переключать на него звонки с подключённого по Bluetooth смартфона, чтобы разговаривать во время тренировки. Отвечать на входящие звонки можно касанием кнопки часов. С помощью приложения HUAWEI Heath можно добавлять часто используемые номера в быстрый набор. Также можно воспроизводить предварительно скачанную музыку через мобильное приложение. Кроме того, подключившись к сервису HUAWEI Assistant∙TODAY можно просматривать прогноз погоды, расписание авиарейсов и другую информацию.
HUAWEI WATCH FIT 2 поддерживают 97 тренировочных режимов, включая семь анимированных, предлагая инструкции по выполнению упражнений с голосовыми комментариями, которые позволят быстрее добиваться поставленных целей.
Обновлённое приложение HUAWEI Health позволяет сторонникам здорового образа жизни составлять план оздоровления с помощью функции Healthy Living Management, учитывающей количество пройдённых шагов, потребление воды, тренировки и многое другое.
Платная подписка HUAWEI Health+ открывает доступ к дополнительным функциям для занятий спортом. В частности, план Stay Fit помогает планировать тренировки и питание на основе собственных показателей и кулинарных предпочтений. Приложение будет напоминать о тренировках и текущих результатах. Анализ питания даст возможность точно подсчитывать потреблённые калории на основе данных о каждом приёме пищи.
В платную подписку включена программа дыхательных тренировок HUAWEI Breathing Training. На первом этапе подписка HUAWEI Health+ будет доступна в Германии и Италии.
Третья модель смарт-часов, анонсированная компанией в ходе глобальной презентации в Милане — HUAWEI WATCH D. Это первое носимое устройство HUAWEI с функцией измерения артериального давления на запястье в реальном времени. Размеры HUAWEI WATCH D в шесть раз меньше обычных приборов для измерения артериального давления. Имеющаяся мини-помпа обеспечивает давление до 40 кПа. Это позволяет измерять артериальное давление до 230 мм ртутного столба, что эквивалентно диапазону традиционных тонометров.
Смарт-часы имеют функцию измерения пульса и сенсорный модуль ЭКГ, а также поддерживают более 70 тренировочных режимов и отслеживают важные физиологические параметры организма. Также устройство анализирует качество сна, насыщение крови кислородом SpO2, измеряет температуру кожи, уровень стресса и ряд других показателей. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта HUAWEI WATCH D работают без подзарядки до семи дней.
Кроме того, на глобальном мероприятии HUAWEI был представлен лёгкий, стильный и функциональный умный браслет HUAWEI Band 7, обладающий широким набором профессиональных функций мониторинга параметров организма и фитнес-тренировок.
Яркий AMOLED-экран с разрешением 194 × 368 пикселей занимает 64,88 % фронтальной поверхности корпуса устройства. Вес браслета составляет 16 г при толщине менее 10 мм.
HUAWEI Band 7 имеет три настраиваемых режима отображения циферблата, включая режим «всегда на экране», режим с отображением одной из восьми фаз луны и времени восхода и заката, приливов и отливов, а также 4000 тем оформления с возможностью подобрать индивидуальный цвет циферблата.
Новая система измерения параметров бега Running Ability Index (RAI) позволяет оценивать спортивную форму и отслеживать прогресс в реальном времени. Для измерения ЧСС с высокой точностью во время тренировок применяется технология HUAWEI TruSeen 4.0, использующая два светодиода 3-в-1 и один фотодиод.
- Двухматричная система камер True-Form
- Культовый дизайн камеры
- Алгоритмы обработки изображений HUAWEI XD Optics
- Плавный пользовательский интерфейс
- Память 8 ГБ + 256 ГБ
- Тонкий складной корпус
- Умный внешний экран
- Камера HUAWEI Ultra Spectrum
- Память 12 ГБ + 512 ГБ
- Алгоритмы обработки изображений HUAWEI XD Optics
- 16-дюймовый безрамочный 2.5K-экран
- Высокая точность цветопередачи ΔE= 1
- Процессор AMD Ryzen™ 7 5800H
- Память 16 ГБ + 512 ГБ
- Мощная батарея 84 Вт*ч
- Безрамочный 2К-экран FullView с защитой зрения
- 2560×1600 разрешение, 86% полезная площадь, 120 ГЦ частота обновления
- Qualcomm® Snapdragon™ 865
- Поддержка Wi-Fi 6
- Поддержка стилуса M-pencil 2-го поколения, клавиатуры и мыши
- Аудиоэффекты Huawei Histen 7.0
- 4-канальная аудиосистема с 4 динамиками
- Функция «Мультискрин» HUAWEI Share — дополнительный экран к ноутбуку
- Безрамочный OLED-экран FullView 2560×1600 с защитой зрения
- 90% полезная площадь
- Флагманский 5-нм HUAWEI Kirin 9000E
- Поддержка стилуса M-pencil 2-го поколения, клавиатуры и мыши
- 8 динамиков, интеллектуальное шумоподавление при звонках
- Функция «Мультискрин» HUAWEI Share — дополнительный экран к ноутбуку
- Мощная батарея 10 050 мА*ч
- Быстрая зарядка 40 Вт, поддержка беспроводной зарядки 27 Вт
- Память: 4 ГБ + 64 ГБ | 4 ГБ + 128 ГБ
- Процессор: Kirin 810 | Kirin 820
- Экран: 10,4 дюйма
- Безрамочный 2К-экран, разрешение 2000×1200 пикселей
- Соотношение экрана к корпусу 84%
- 4-канальная аудиосистема
- Режим защиты зрения
- Поддержка стилуса HUAWEI M-Pencil и внешней клавиатуры HUAWEI
- Проекция экрана смартфона на планшет
- Поддержка функции HUAWEI Share
- Безрамочный экран с диагональю 10,1 дюйма
- Мощный звук с настройками от Harman Kardon
- Режим защиты зрения, сертифицированный TÜV Rheinland
- Функция родительского контроля
- Толщина 7,85 мм и вес планшета 450 г
- Высокая скорость обработки данных
- Windows 10 Домашняя
- Безрамочный 2.5K-экран 14,2 дюйма, LTPS, 2520×1680
- Процессор Intel®Core™ i7-11370H
- Память 16 ГБ + 512 ГБ/ 1 ТБ
- Видеокарта Intel® Iris® Xe Graphics
- Тонкий металлический корпус
- Аудиосистема HUAWEI SOUND®
- Сканер отпечатков пальцев
- Разблокировка с помощью распознавания лица
- Вес 1,43 кг
- Windows 10 Домашняя
- Безрамочный 2K-экран 14 дюймов, IPS, 2160×1440
- Процессор AMD RyzenTM 5 5500U
- Память 16 ГБ + 512 ГБ
- Видеокарта AMD Radeon™ Graphics
- Тонкий металлический корпус
- Сертификат защиты от синего света и мерцания TÜV Rheinland
- Сканер отпечатков пальцев
- Вес 1,49 кг
- Сенсорный 3К-экран HUAWEI FullView и эргономичный дизайн
- Экран 13,9«, вес 1,33 кг, разрешение 3000×2000, полезная площадь 91%
- Видеокарта Intel® Iris® Xe Graphics, поддержка WI-Fi 6
- Функция «Мультискрин» Huawei Share, интуитивное управление HUAWEI Free Touch
- Портативное зарядное устройство с разъемом USB-C, встроенный сканер отпечатков пальца
- OC: HarmonyOS, видеовызовы MeeTime 1080P, видеозвонки, камера 13 МП
- 4K UHD, матрица H-LED*, частота 120 Гц
- Управление голосом с помощью виртуальных ассистентов Салют
- Доступ к 185 каналам в цифровом качестве**
- Проекция экрана, управление со смартфона
- Передача файлов с HUAWEI Share
- 4 фирменных динамика HUAWEI Sound
** 20 популярных каналов доступны бесплатно. Остальные каналы доступны при оформлении платной подписки.
- Искусство в легкости
- Чистый и нежный цвет, добавляющий стиль и элегантность
- Легкий и тонкий, словно глянцевый журнал
- Бесконечный безрамочный экран
- Четкость и детальность изображения
- Высокая плотность пикселей и низкое потребление энергии
- Безрамочный экран HUAWEI FullView 16,1 дюйма
- Ультраузкие рамки 4,9 мм
- 100% цветовой охват sRGB
- Процессор 7-нм AMD R5 4600H
- Возможность расширения памяти до 2 ТБ
- Поддержка WiFi 6
- Функция «Мультискрин» Huawei Share
- Портативное зарядное устройство с разъемом USB-C
- Встроенный сканер отпечатков пальца
- Безрамочный экран HUAWEI FullView 14 дюймов
- Толщина корпуса 15,9 мм, вес 1,38 кг
- Cертификат TÜV Rheinland
- Режим защиты зрения от синего света и бликов
- Функция «Мультискрин» Huawei Share
- Бесшумная система охлаждения HUAWEI Shark Fin
- Портативное зарядное устройство с разъемом USB-C
- Встроенный сканер отпечатков пальца
- Безрамочный экран HUAWEI FullView 15,6 дюйма
- Толщина корпуса 16,9 мм, вес 1,56 кг
- Cертификат TÜV Rheinland
- Режим защиты зрения от синего света и бликов
- Функция «Мультискрин» Huawei Share
- Бесшумная система охлаждения HUAWEI Shark Fin
- Портативное зарядное устройство с разъемом USB-C
- Встроенный сканер отпечатков пальца
- Ультратонкий корпус 7,77 мм
- Экран 6,57 дюйма 120 Гц с закругленными гранями
- Разрешение FHD+ 2340×1080 пикселей
- Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon™ 778G 4G
- Видеокарта Adreno™ 642L
- Ультракамера Ultra Vision 50 МП
- Память 8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM
- Батарея 4300 мА*ч
- Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 66 Вт
- Поддержка NFC
- Квадрокамера 64 МП с ИИ
- Чип Kirin ISP 5.0 оптимизирует работу выдержки и снижает шумы на фото
- Объектив с эффектом макросъемки
- 10-битная глубина цвета и плотность пикселей до 392 PPI
- До 1,07 миллиарда цветов с плавными градиентами и превосходной детализацией
- Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 66 Вт
- 7-нм процессор Kirin 820E
- 6-ядерный графический процессор Mali-G57
- Высокий уровень производительности для игр или редактирования фото
- Экран 6,67 дюйма, FHD+ 2376×1080
- Соотношение экрана к корпусу устройства 94,7%
- 8-ядерный процессор Qualcomm® Snapdragon™ 662
- Графический процессор Adreno 610
- Квадрокамера 64 МП с ИИ
- Память 6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM
- Батарея 4300 мА*ч
- Быстрая зарядка HUAWEI SuperCharge 66 Вт
- Цветной AMOLED-экран 1,43 дюйма
- Премиальный дизайн
- Длительное время работы батареи, беспроводная зарядка
- Обновленная система мониторинга здоровья и тренировок
- Поддержка технологии eSIM
- Звоните, просматривайте сообщения, слушайте музыку, скачивайте приложения из HUAWEI App Gallery без подключения к смартфону
- Длительный срок работы батареи
- 5 дней в интеллектуальном режиме
- 21 день в режиме энергосбережения
- Мониторинг здоровья
- Более 100 режимов тренировок для поддержания формы
- Датчик GNSS для отслеживания маршрутов тренировок
- Поддержка технологии eSIM
- Звоните, просматривайте сообщения, слушайте музыку, скачивайте приложения из HUAWEI App Gallery без подключения к смартфону
- Длительный срок работы батареи
- 3 дня в интеллектуальном режиме
- 14 дней в режиме энергосбережения
- Мониторинг здоровья
- Более 100 режимов тренировок для поддержания формы
- Датчик GNSS для отслеживания маршрутов тренировок
- До 10 дней без подзарядки
- Быстрая зарядка до 70% за 30 мин
- Профессиональные тренировки с GPS
- 96 режимов тренировок, отслеживание местоположения по GPS, анализ эффективности тренировок
- Мониторинг состояния здоровья
- Измерение уровня кислорода в крови, мониторинг пульса и сна
- Тренировки с анимированными подсказками и мониторинг ежедневной физической активности
- Новый уровень комфорта
- Первые в мире наушники с интеллектуальной динамической системой шумоподавления
- Режим усиления голоса
- Уменьшают посторонние шумы, выделяя голос
- Оставайтесь на связи с окружающим миром, не снимая наушники
- Инновационная функция активного шумоподавления 2.0
- Вес каждого наушника всего 4,1 грамм
- Эргономичная форма для комфортного ношения
- Динамический LCP-излучатель 14,3 мм
- Насыщенное звучание любимых композиций в диапазоне частот 40 кГц
- Управление музыкой и прием голосовых вызов при помощи интуитивных жестов
- Интеллектуальное подключение
- Возможность подключить наушники к двум устройствам одновременно
- Мощная батарея и мгновенная зарядка
- До 10 часов воспроизведения
- 10 минут зарядки — 4 часа воспроизведения аудио
- Система активного шумоподавления
- Система из двух микрофонов передает голос четче
- Кристально чистый звук
- Динамический излучатель 10 мм
- Сбалансированная подача звука на всех частотах
- Акустическая система Devialet с 4 динамиками
- Мгновенное подключение с HUAWEI Share
- Объемное звучание
- 3 способа передачи аудио
- Аудио эффекты Devialet Space: «Сцена», «Вокал», Hi-Fi, «Бас»
- Интеллектуальная функция динамического шумоподавления
- Высокое разрешение аудио
- Одновременное подключение к двум устройствам
- Режим звукопроницаемости
- Экран 8 дюймов с разрешением 1280×800
- Создан для детского творчества
- Режим защиты зрения
- Маленький стилус специально для миниатюрных детских рук
- Развлекательный контент
- Детская площадка, которая помещается в руках
- Безопасная зарядка
- Экран 9,7 дюйма с разрешением 1280×800
- Создан для детского творчества
- Режим защиты зрения
- Маленький стилус специально для миниатюрных детских рук
- Родительский контроль
- Развлекательный контент
- Детская площадка, которая помещается в руках
- Безопасная зарядка
- Изогнутый монитор 34 дюйма WQHD с разрешением 3440×1440
- 3K-экран с частотой обновления кадров 165 Гц
- Глубина цвета 10 бит
- Динамический диапазон 4000:1
- Саундбар с двумя стереодинамиками
- Интеллектуальная система с двумя микрофонами 360°
- Защита от синего света и мерцания
- Быстрая регулировка громкости
- Порты HDMI и USB-C
- Ultra-HD 4K+ экран 28,2 дюйма с реалистичной цветопередачей
- Полезная площадь экрана 94%
- Цветовой охват 98% DCI-P3
- HUAWEI Smart Bar — управление при помощи жестов
- Стильный и минималистичный дизайн
- Беспроводная проекция на экран
- Два динамика и микрофона
- Сертификат защиты от синего света и мерцания TÜV Rheinland
- Универсальный порт USB-C
- 5 спутников двухчастотного GPS
- Точное определение пульса в режиме реального времени
- Ультралегкий корпус
- Профессиональный мониторинг беговых тренировок
- Длительное время работы батареи, беспроводная зарядка
- Видеовызовы в HD-качестве
- Камера 5МП
- Поддержка FamCare
- Точное определение местоположения на базе искусственного интеллекта
- Водостойкость до 50м
- Спортивные режимы