Huawei представила для глобального рынка смарт-часы WATCH GT3 Pro, WATCH D, WATCH FIT 2 и фитнес-браслет Band 7

Huawei Consumer Business Group (BG) представила в ходе мероприятия в Милане в рамках стратегии построения универсальной экосистемы на базе искусственного интеллекта (All-Scenario Seamless AI Life) целый ряд носимых устройств для международного рынка, включая смарт-часы HUAWEI WATCH GT3 Pro, смарт-часы с функцией измерения артериального давления HUAWEI WATCH D, смарт-часы нового поколения HUAWEI WATCH FIT 2, фитнес-браслет HUAWEI Band 7.

Смарт-часы HUAWEI WATCH GT3 Pro выполнены в титановом и керамическом корпусах с ярким AMOLED-экраном с диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466×466 точек (плотность пикселей — 326 ppi), защищённым от повреждений прочным сапфировым стеклом. Задняя керамическая крышка позволяет бесперебойно отслеживать параметры при любой температуре окружающей среды. Герметичный корпус позволяет использовать HUAWEI WATCH GT3 Pro во время тренировок по дайвингу, погружаясь в них на глубину до 30 м.

Смарт-часы поддерживают более 100 тренировочных режимов, также есть функция интеллектуального тренера по бегу. Кроме того, в часах есть функция электрокардиограммы с её анализом, распознаванием артериальной жёсткости, и поддержка технологии TruSeen 5.0+ для оценки состояние сердечной мышцы и насыщения крови кислородом.

Ещё одни представленные на мероприятии смарт-часы нового поколения HUAWEI WATCH FIT 2 оснащены крупным AMOLED-экраном с диагональю 1,74 дюйма и разрешением 336×480 точек (336 ppi), занимающим 72,2 % фронтальной поверхности корпуса. Для управления устройством используется обновлённый интерфейс с шахматным расположением иконок, а функция Tap to Transfer позволяет обмениваться файлами между устройствами одним касанием.

Помимо микрофона смарт-часы оснащены динамиком, благодаря чему можно переключать на него звонки с подключённого по Bluetooth смартфона, чтобы разговаривать во время тренировки. Отвечать на входящие звонки можно касанием кнопки часов. С помощью приложения HUAWEI Heath можно добавлять часто используемые номера в быстрый набор. Также можно воспроизводить предварительно скачанную музыку через мобильное приложение. Кроме того, подключившись к сервису HUAWEI Assistant∙TODAY можно просматривать прогноз погоды, расписание авиарейсов и другую информацию.

HUAWEI WATCH FIT 2 поддерживают 97 тренировочных режимов, включая семь анимированных, предлагая инструкции по выполнению упражнений с голосовыми комментариями, которые позволят быстрее добиваться поставленных целей.

Обновлённое приложение HUAWEI Health позволяет сторонникам здорового образа жизни составлять план оздоровления с помощью функции Healthy Living Management, учитывающей количество пройдённых шагов, потребление воды, тренировки и многое другое.

Платная подписка HUAWEI Health+ открывает доступ к дополнительным функциям для занятий спортом. В частности, план Stay Fit помогает планировать тренировки и питание на основе собственных показателей и кулинарных предпочтений. Приложение будет напоминать о тренировках и текущих результатах. Анализ питания даст возможность точно подсчитывать потреблённые калории на основе данных о каждом приёме пищи.

В платную подписку включена программа дыхательных тренировок HUAWEI Breathing Training. На первом этапе подписка HUAWEI Health+ будет доступна в Германии и Италии.

Третья модель смарт-часов, анонсированная компанией в ходе глобальной презентации в Милане — HUAWEI WATCH D. Это первое носимое устройство HUAWEI с функцией измерения артериального давления на запястье в реальном времени. Размеры HUAWEI WATCH D в шесть раз меньше обычных приборов для измерения артериального давления. Имеющаяся мини-помпа обеспечивает давление до 40 кПа. Это позволяет измерять артериальное давление до 230 мм ртутного столба, что эквивалентно диапазону традиционных тонометров.

Смарт-часы имеют функцию измерения пульса и сенсорный модуль ЭКГ, а также поддерживают более 70 тренировочных режимов и отслеживают важные физиологические параметры организма. Также устройство анализирует качество сна, насыщение крови кислородом SpO2, измеряет температуру кожи, уровень стресса и ряд других показателей. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта HUAWEI WATCH D работают без подзарядки до семи дней.

Кроме того, на глобальном мероприятии HUAWEI был представлен лёгкий, стильный и функциональный умный браслет HUAWEI Band 7, обладающий широким набором профессиональных функций мониторинга параметров организма и фитнес-тренировок.

Яркий AMOLED-экран с разрешением 194 × 368 пикселей занимает 64,88 % фронтальной поверхности корпуса устройства. Вес браслета составляет 16 г при толщине менее 10 мм.

HUAWEI Band 7 имеет три настраиваемых режима отображения циферблата, включая режим «всегда на экране», режим с отображением одной из восьми фаз луны и времени восхода и заката, приливов и отливов, а также 4000 тем оформления с возможностью подобрать индивидуальный цвет циферблата.

Новая система измерения параметров бега Running Ability Index (RAI) позволяет оценивать спортивную форму и отслеживать прогресс в реальном времени. Для измерения ЧСС с высокой точностью во время тренировок применяется технология HUAWEI TruSeen 4.0, использующая два светодиода 3-в-1 и один фотодиод.