Реклама | ООО "Техкомпания ОНОР" ИНН 9731055266 erid: F7NfYUJCUneLtWtfDsde

Видеообзор смартфона Honor 200 Pro

«Номерной» HONOR — это всегда событие. Именно с этих смартфонов компания начинала свой путь — еще задолго до того, как стала выпускать ноутбуки, аксессуары, планшеты и все то, с чем мы ассоциируем обычно большой китайский бренд. Но титульный смартфон (даже не флагман серии Magic) — это все еще что-то особенное, это основа. Поговорим здесь о продвинутой версии новинки — HONOR 200 Pro.

В HONOR 200 Pro компания делает довольно четкие акценты — нет, это, конечно же, универсальный смартфон среднего класса, который (в теории) хорош более-менее во всем. Но производитель выделяет именно съёмку портретов — даже не камеру в целом, а именно этот ее элемент.