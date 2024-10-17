Водостойкость складного смартфона HONOR Magic V3 проверили в самом глубоком бассейне России

Складной флагманский смартфон HONOR Magic V3 получил ряд усовершенствований по сравнению с предшественником, включая более производительную конфигурацию, повышенную надёжность и долговечность, а также рекордную толщину корпуса всего 9,2 мм.

Также новинка получила защиту от воды согласно стандарту IPX8, которым предусмотрено сохранение работоспособности устройства при погружении на глубину до 2,5 метра в течение до 30 минут.

В связи с этим возникла идея проверить, на какую глубину можно погрузить смартфон без ущерба его функциональности и работоспособности. Для этого фридайвер Мария Ольшевская, обладатель рекорда Гиннеса за подледное погружение на Байкале на 40 м без дополнительного оборудования, совершила погружение с включённым HONOR Magic V3 и в сопровождении дайверов в самом глубоком российском бассейне А30 под Санкт-Петербургом — его глубина составляет 30 м.

Как сообщается, герметичность уплотнителей на корпусе HONOR Magic V3, обеспечивающих влагозащиту, была нарушена на глубине 27 метров при давлении 264,87 кПа, из-за чего внутрь корпуса попала влага.

Отмечено, что повторять такие эксперименты самостоятельно нет никакой необходимости. Погружение дайвера наглядно продемонстрировало надёжность складных смартфонов HONOR и возможность выдерживать нагрузки, но следует помнить, что влагозащита не является постоянной характеристикой и может снижаться с течением времени. И смартфон нельзя погружать на глубину больше заявленного сертификацией уровня.

Надёжность Magic V3 также обеспечивают ультрапрочная задняя панель из волокна Special Fiber, шарнир из фирменной стали HONOR Super Steel с дополнительным рядом рычагов и увеличенным ресурсом до 500 000 складываний.

Внутренний экран HONOR Magic V3 с защитной пленкой HONOR Super Armored отличается повышенной устойчивостью к повседневному износу, а свойства неньютоновской жидкости гасят энергию ударов. Внешний экран тоже обладает защитой от ударов и царапин благодаря покрытию HONOR NanoCrystal Shield.

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