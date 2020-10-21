Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им...

Впервые об Air T15 заговорили еще зимой, когда Segway анонсировала новинку в преддверии выставки CES 2020. Новый электросамокат привлек к себе внимание необычной концепцией, дизайном и набором инновационных решений.

⇡#Дизайн и конструкция

Изначально Ninebot KickScooter Air T15 создавался как легкий, прогулочный электросамокат, ориентированный на тех из нас, кто ценит неординарность и технологичность, кому нужен самокат, способный привлекать внимание и вызывать зависть.

При взгляде на Air T15 возникает ощущение, что ничего подобного ты еще никогда не видел: уникальное сочетание материалов, необычного дизайна и довольно сложной, спрятанной под лаконичной формой, конструкции, где каждый элемент выполнен по-новому.

Шасси самоката изготовлено из легкого, но очень прочного алюминиево-магниевого сплава. Часть элементов, не подверженных нагрузкам, например фронтальная панель на рулевой стойке, «колпаки» переднего колеса и задник деки, выполнены из ударопрочного пластика.

Дека с резиновым ковриком имеет ширину 17 см и рабочую длину 45 см. Ее носовая и кормовая части немного сужены и приподняты вверх, что делает ее похожей на ховерборд из будущего.

По сравнению с другими самокатами дека в Air T15 очень тонкая и имеет относительно небольшой дорожный просвет. Так что если вы не хотите поцарапать свой самокат, то про преодоление ходом даже маленьких бордюров нужно забыть.

В носовой части расположен механизм складывания, который совмещен с рулевой вилкой, имеющей необычную конструкцию. Точнее говоря, необычной является конструкция переднего, 7,5-дюймового колеса, где вместо обычной оси реализован узел, чем-то напоминающий ступицу колеса. Она крепится к рулевой вилке и к валу на деке, имеющим несколько степеней свободы.

Благодаря такому решению получилась легкая и надежная конструкция, обеспечивающая, с одной стороны, простой поворот колеса во время движения, а с другой — фиксирующая переднее колесо при складывании самоката. Ее недостатком является ограниченный радиус разворота, правда, во время езды это никак не проявляется. Разве только когда нужно развернуть самокат на месте.

Сзади расположено пятидюймовое мотор-колесо, обрамленное задним бампером с красивым стоп-сигналом. Но самое интересное не это, а крыло, которое не только защищает от брызг и служит ножным тормозом, но и выполняет функцию основного контроллера, отвечающего за питание самоката, переключение скоростных режимов и управление фарой. Эта технология получила название Step-control. Она очень продуманна, хотя поначалу требует некоторого привыкания. Работает она примерно так: когда самокат стоит на месте, с помощью контроллера можно включить и выключить питание, включить фару и изменить скоростной режим, используя для этого одинарные и двойные нажатия. В движении, когда крыло выполняет функцию заднего тормоза, вы не можете выключить самокат или управлять фарой, можно только переключать скоростные режимы.

Кстати, для защиты от брызг в комплект самоката входит резиновый брызговик. Точнее говоря, в комплекте их три. К крылу они крепятся посредством двустороннего скотча 3M.

Колеса в Ninebot KickScooter Air T15 заслуживают отдельного внимания. Тут использованы колеса с резиновыми покрышками и эластомером внутри. Они не боятся прокола, но при этом достаточно мягкие, что позволяет эффективно сглаживать неровности на дороге без использования дополнительных амортизаторов, утяжеляющих конструкцию самоката.

Покрышки довольно узкие, что вызвало предположение о том, что по плитке на них будет ездить сложно. Однако мой опыт говорит об обратном — ездить вполне комфортно. Даже когда колесо попадало в колею между плитками, я не чувствовал, чтобы самокат уводило в сторону.

Рулевая стойка имеет высоту 104 см. Производитель уверяет, что это позволит комфортно кататься людям с ростом до 2 метров. Не знаю, так ли это, но для моего роста (168 см) высота руля оптимальна. В конструкции рулевой стойки использованы две тонкие и прочные трубки. Это позволило разместить внутри часть электронной начинки и реализовать удобную конструкцию складывания, о которой я расскажу чуть позже.

Сам руль тоже очень необычен: складные ручки трапециевидной формы из мягкого силикона, необычные контроллеры скорости и электронного тормоза, а также безрамочный LED-дисплей, на котором отображаются состояние батареи, текущая скорость, выбранный скоростной режим и некоторая служебная информация, в том числе и предупреждения о перегреве батареи и мотор-колеса.

Честно говоря, руль оставил у меня неоднозначные впечатления. С одной стороны, трапециевидные ручки оказались довольно удобными и не вызывают дискомфорта, а вот контроллеры, несмотря на свою плавность, показались мне довольно тугими, и при длительном катании большой палец правой руки устает удерживать скорость. Тут очень помогает функция “круиз-контроль”, позволяющая автоматически поддерживать выбранную скорость движения, без необходимости удерживать контроллер скорости.

Одной из необычных функций является встроенный звуковой сигнал. Для его подачи необходимо нажать на оба контроллера. В этом случае самокат несколько притормаживает, что вполне логично, и издает звуковой сигнал. Звук не громкий, но его слышно метров за пять. При этом он не пугает прохожих, что, на мой взгляд, очень важно.

Пришло время поговорить об одной из главных особенностей Ninebot KickScooter Air T15 ー уникальном механизме складывания. Весь процесс занимает считаные секунды — достаточно нажать на ручку, расположенную под рулем. При этом складывается не только рулевая стойка, но и рукоятки, благодаря чему самокат становится очень компактным и его можно просто катить на переднем колесе.

Кстати, в Ninebot KickScooter Air T15 реализована функция автоматического выключения при складывании. Причем реализована она не с помощью какого-либо механического переключателя, что было бы не очень надежно, а с помощью встроенного G-сенсора, который определяет положение рулевой стойки и автоматически отключает питание при ее опускании.

Катить самокат на переднем колесе мне не очень понравилось. Возможно, надо было приноровиться, но я выбрал для себя более привычный способ ー катить самокат рядом с собой. Если же нужно поднять его по лестнице, то можно просто приподнять за рулевую стойку. В транспорте я обычно тоже ленюсь его складывать, но если есть возможность присесть или просто в транспорте много людей, то, сложив самокат, его можно поставить рядом с собой или положить под сиденье.

Разработчики даже подумали о том, как мы будем хранить самокат дома, превратив форму, в которой он лежал в коробке, в удобную вертикальную подставку, не занимающую много места, а две небольшие пенопластовые вставки из той же коробки — в подставку, позволяющую безопасно перевозить самокат в багажнике автомобиля.

Для обеспечения безопасности движения самокат оборудован RGB-подсветкой, расположенной спереди, фарой и задним стоп-сигналом.

Цвет и режим свечения RGB-подсветки устанавливается в мобильном приложении. Можно выбрать постоянное свечение, мигание одним или несколькими цветами, переливание и т. д. Яркость RGB-подсветки не велика, но ее достаточно, чтобы привлечь внимание прохожих и добавить индивидуальности самокату.

Передняя фара срезана по верхнему краю и имеет такой угол наклона, чтобы не слепить людей, но при этом обеспечить широкий угол и дальность до 5-10 метров.

Режим работы заднего стоп-сигнала также устанавливается в мобильном приложении.

Мобильное приложение собирает информацию о пройденном расстоянии, полном пробеге, заряде аккумулятора, позволяет записывать трек, производить настройку светотехники и некоторых других элементов.

Каких-либо уникальных возможностей, на которых хотелось бы остановиться подробнее, в мобильном приложении я не обнаружил. Разве что стоит обратить внимание на режим пешехода, о котором я расскажу ниже.

⇡#Про скорость и режим пешехода

Ninebot KickScooter Air T15 оборудован мотор-колесом мощностью 250 Вт, что позволяет ему развивать скорость до 20 км/ч. Самокат поддерживает три базовых скоростных режима. Самый экономичный режим — Eco — ограничивает максимальную скорость значением 10 км/ч. В режиме D максимальная скорость ー 15 км/ч. Режим S позволяет самокату разогнаться до 20 км/ч.

Дополнительно предусмотрен режим пешехода. Включить его можно в мобильном приложении, при этом все другие режимы становятся недоступны. В этом случае максимальная скорость будет ограничена значением 6 км/ч, а стоп-сигнал переключится в мигающий режим.

Изучая возможности Ninebot KickScooter Air T15, я обратил внимание, что 250 ватт оказалось недостаточно для того, чтобы перемещать мои 80 кг. Точнее говоря, самокат будет более или менее нормально разгоняться в режимах D и S, но в режиме ECO он прокатит меня только по ровному участку пути, а в режиме пешехода не поедет совсем. На мой взгляд, для этого самоката оптимальным будет вес не более 60 кг, но проверить эти предположения возможности не было.

⇡#Про запас хода

Ninebot KickScooter Air T15 комплектуется батареей емкостью 4 А·ч, что является минимальным для современных самокатов. Рассчитывать на большой пробег с таким аккумулятором не приходится, тем не менее производитель обещает до 12 км на одной зарядке аккумулятора.

Чтобы исключить преждевременный разряд батареи на подъемах, тест во всех режимах проводился на относительно прямом участке, протяженностью около 400 метров. Было, конечно, скучно кататься туда-сюда. Особенно в Eco-режиме, когда кажется, что на столь низкой скорости можно было спокойно выпить кофе или даже поспать.

Итак, в Eco-режиме средняя скорость по GPS составила 8,54 км/ч, максимальная ー 10,27 км/ч. По показаниям того же GPS-трекера самокат проехал почти 8 км. По показаниям мобильного приложения ー 9,3 км. До обещанных 12 км мы не дотянули, но если учесть, что мой вес значительно выше того, что я считаю оптимальным для этого самоката, результат вполне удовлетворительный.

В режиме D, по данным GPS-трекера, самокат проехал чуть больше 8 км на средней скорости 13,45 км/ч. По данным бортового компьютера, пройденный путь составил 8,6 км.

И наконец, в режиме S GPS-трекер показал пробег в 7,47 км на средней скорости 15,83 км/ч (максимальная скорость 19,56 км/ч). По бортовому компьютеру, самокат проехал ровно 8 км. Режим пешехода протестировать не получилось ー самокат меня не тянет.

Говоря о запасе хода, стоит вспомнить о режиме рекуперации, который позволит подзарядить аккумулятор во время торможения. Многие обозреватели, которые уже успели рассказать о Ninebot KickScooter Air T15, отдельно выделяют эту особенность, рассматривая ее как некую компенсацию небольшой емкости аккумулятора. Я же считаю, что рекуперация в этом самокате совершенно бесполезна. Тот минимум энергии, который может выработать мотор-колесо во время торможения, мало влияет на заряд аккумулятора, и рассчитывать на заметное увеличение запаса хода не приходится.

На мой взгляд, разработчики неплохо справились с основной задачей ー создать самокат, который, несмотря на ограниченную мощность и запас хода, способен удивлять и привлекать внимание. Конечно, мне не все понравилось в Ninebot KickScooter Air T15, тем не менее я завидую тем, кто будет пользоваться им. Завидую, даже несмотря на немалую цену, которую можно объяснить высокой технологичностью и тщательной продуманностью конструктивных деталей и ПО, каких не встретишь ни в одном другом электросамокате.

Что же касается ограничений мощности и запаса хода, то тут все очень относительно. Понятно, что такой самокат не может претендовать на роль основного городского транспорта, активно используемого в течение всего дня, но для небольших прогулок по городу, а также для более комфортного перемещения на пешеходных участках и в сочетании с общественным транспортом он подходит идеально.