Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A17: баланс сил

Серия ноутбуков повышенной надёжности The Ultimate Force, или TUF, компании ASUS в настоящее время представлена десятью актуальными моделями. Из ключевых характеристик они различаются диагональю и частотой экрана, типом процессоров и видеокартами. При этом каждая из таких моделей может оснащаться несколькими вариантами процессоров и видеокарт, не говоря уже про разные объёмы оперативной памяти и накопителей. Это позволяет пользователю максимально подобрать для себя необходимую конфигурацию, не переплачивая за ненужные ему опции или за избыточную производительность.

Наиболее интересной и современной в этой серии является модель ASUS TUF Gaming A17, в которой могут быть установлены процессоры AMD Ryzen 9 4900H, Ryzen 7 4800H или Ryzen 5 4600H, видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, GeForce GTX 1650 Ti или GeForce GTX 1650, а также память объёмом 16 или 32 Гбайт и различные накопители. В данной модели ноутбука акцент сделан не только на традиционно повышенной надёжности TUF, но и на удобном доступе к компонентам для модернизации, что также немаловажно в долговременной перспективе использования ноутбука.

Давайте познакомимся с ASUS TUF Gaming A17 поближе и сравним его производительность с показателями двух других ноутбуков ASUS.

⇡#Комплектация и упаковка

Ноутбук поставляется в большой картонной коробке, оформленной в стиле продуктов серии TUF. Пластиковая ручка для переноски приходится как нельзя кстати, поскольку коробку таких габаритов нести просто в руках не очень удобно.

На торце коробки приклеен стикер с указанием конкретной модели и подробным описанием конфигурации ноутбука. Это удобно, поскольку только по индексу FX706 все детали мало кто поймет.

При открытии коробки ноутбук немного приподнимается вверх, чтобы его было удобнее достать из выемки, в которой он зафиксирован.

Помимо самого ноутбука, в коробке находятся адаптер питания с кабелями, краткая инструкция, гарантийный талон и набор наклеек серии TUF.

ASUS TUF Gaming A17 выпускается в Китае и обеспечивается однолетней гарантией. Стоимость 17,3-дюймовой модели начинается с отметки 77 990 рублей. Предоставленная нам на тестирование конфигурация стоит около 95 000 рублей.

ASUS TUF Gaming A17 (FX706) Процессор AMD Ryzen 7 4800H (7 нм, 8 ядер/16 потоков, 2,9-4,2 ГГц, L3-кеш 2 × 4 Мбайт, TDP до 54 Вт)

Возможные варианты:

– AMD Ryzen 9 4900H;

– AMD Ryzen 5 4600H Чипсет Ryzen SOC Оперативная память 16 Гбайт (2 × 8 Гбайт DDR4-3200, двухканальный режим, 22-22-22-52 CR1)

Возможные варианты:

– 2 × 16 Гбайт DDR4-3200 Видеоподсистема Интегрированная в процессор AMD Radeon Graphics;

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (GDDR6 6 Гбайт/192 бит).

Возможные варианты:

– NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4 Гбайт;

– NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Гбайт Накопители SSD Kingston OM8PCP3512F-AB 512,1 Гбайт.

Возможные варианты:

– 256 Гбайт SSD;

– 1024 Гбайт SSD;

– 1024 Гбайт HDD (только в версии с уменьшенным аккумулятором) Дисплей 17,3 дюйма, Full HD (1920 × 1080), 120 Гц, 45% NTSC, светодиодная подсветка, матовый.

Возможные варианты:

–17,3 дюйма, Full HD (1920 × 1080), 60 Гц, 45% NTSC, светодиодная подсветка, матовый Звуковая подсистема 2 динамика по 4 Вт, технология DTS:X Ultra Оптический привод Нет Картридер Нет Сетевые интерфейсы Проводная сеть Да, 1 Гбит/с Беспроводная сеть AzureWave AW-CB375NF 802.11ac, MIMO 2 × 2, 2,4 ГГц и 5,0 ГГц (160 МГц) Bluetooth Bluetooth 5.0 NFC Нет Интерфейсы и порты USB 2.0 1 USB 3.2 Gen1 2 (Type-А) USB 3.2 Gen2 1 (Type-C/DisplayPort) HDMI 2.0b Есть (с поддержкой 4K HDR, HDCP SPEC 2.2) VGA Нет DisplayPort 1.4 Есть (комбинированный через USB 3.2 Gen2) RJ-45 Есть Микрофонный вход Есть (комбинированный) Выход на наушники Есть (комбинированный) Устройства ввода Клавиатура Мембранная с подсветкой Aura RGB и горячими клавишами, ход клавиш ~1,4 мм, технология Overstroke Тачпад Есть, двухкнопочный IP-телефония Веб-камера Есть, HD 1 МП Микрофон Есть, 2 шт. Аккумулятор 90 Вт·ч (5675 мА·ч), литий-полимерный Адаптер питания ADP-180TB (180 Вт, 20,0 В, 9,0 А), 351 г c кабелями суммарной длиной 3,45 м Габариты 399,2 × 268,9 × 26,0 мм (толщина спереди – 23,5 мм) Масса без адаптера питания: заявленная/измеренная 2600 / 2623 г Цвет корпуса ноутбука «Скрытный серый»

Возможные варианты:

– «агрессивный чёрный» Прочие особенности Петля для кенсингтонского замка;

fTPM (Firmware-based Trusted Platform Module) Операционная система Windows 10 Pro/Home Гарантия 1 год Розничная стоимость ~95 000 рублей

⇡#Дизайн и эргономика корпуса

Модель ASUS TUF Gaming A17 выпускается в двух цветовых оформлениях — «агрессивном чёрном» и «скрытном сером». У нас на тестировании ноутбук в последнем варианте расцветки, но складывается впечатление, что при разных источниках света корпус ноутбука также немного меняет цвет. Если при дневном освещении он тёмно-серый, то при тёплом свете ламп он становится более тёмным и даже отчасти зелёным. Вот уж действительно «скрытный».

На верхней панели корпуса, выполненной из металла (есть и версии с пластиковой крышкой), размещён логотип серии TUF, а нижняя грань имеет ячеистую структуру, которая обеспечивает возможность вентиляции и одновременно усиливает жёсткость корпуса.

Размеры ASUS TUF Gaming A17 составляют 399,2 × 268,9 × 26,0 мм, причём толщина спереди меньше — 23,5 мм. Весит данная версия 2,6 кг.

При открытии дисплея основание ноутбука придерживать не нужно, а для более удобного зацепа спереди есть небольшой выступ.

Сзади на корпусе можно найти только вентиляционные решётки, через которые видны медные радиаторы системы охлаждения.

Все разъёмы и порты выведены на боковые стороны корпуса ноутбука.

Среди них можно найти три разъёма USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) и один USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с), сетевой разъём 8P8C, видеовыход HDMI 2.0b, комбинированный аудиоразъём для наушников или микрофона, а также разъём адаптера питания.

Картридера у ASUS TUF Gaming A17 нет, но есть петля для замка Kensington Lock.

Качество сборки корпуса ноутбука не вызывает никаких вопросов. Скрипов и люфтов не выявлено. В целом при работе с ASUS TUF Gaming A17 создаётся ощущение качественного и внимательного подхода при сборке, что в ноутбуках бывает далеко не всегда.

В отличие от кибергеймерского ASUS ROG Strix G17, у данной модели нет подсветки корпуса, но, на наш взгляд, вполне достаточно подсветки клавиатуры. Зато, как и все модели ASUS серии TUF, Gaming A17 может похвастать соответствием американскому военно-промышленному стандарту MIL-STD-810H, который гарантирует повышенную надёжность ноутбука и способность продолжать работать при падении с небольшой высоты.

В ноутбуке используется оптимизированная для игр клавиатура мембранного типа с блоком цифровых клавиш. Русская и английская раскладки нанесены одним цветом.

Как и в ноутбуках серии ROG, здесь применена технология ROG Overstroke, благодаря которой срабатывание нажатий на клавиши происходит быстрее, что и нужно игрокам. При этом гарантирован впечатляющий ресурс клавиатуры в 20 миллионов нажатий.

Размеры основных клавиш составляют 14,5 × 14,5 мм, функциональных – 14,5 × 8,5 мм, «стрелки» очень маленькие и неудобные. Четвёрка игровых клавиш WASD выделена белым цветом.

Печатать удобно, но потребуется небольшой навык и привычка именно к такому типу клавиатур. Клавиши подсвечиваются, настроить подсветку можно как угодно через приложение ASUS Aura.

Работать за клавиатурой комфортно, шума клавиши практически не издают, а поверхность под ними не греется даже при продолжительной игровой нагрузке (около получаса).

Размеры двухкнопочного тачпада составляют 108 × 59,5 мм.

Казалось бы, это вполне стандартное устройство, работает как и всегда. Однако у меня есть возможность сравнить данный тачпад с тачпадом ноутбука ASUS этой же серии, TUF Gaming FX705GD двухлетней давности, и вот здесь уже разница просто космическая, причем в пользу свежего Gaming A17 – его тачпад не только более чувствительный и удобный, но и работает без скрипов и люфтов. Причём TUF Gaming FX705GD практически не эксплуатировался, поэтому говорить о том, что его тачпад просто «убили» за прошедшие два года, и потому он такой хлипкий, нельзя.

Также в ноутбуке есть HD-камера с микрофонами, расположившаяся в чуть расширенной части посреди верхней рамки, над дисплеем.

В правом верхнем углу рабочей панели размещена клавиша включения ноутбука, оснащённая светодиодным индикатором.

На верхней панели тоже есть индикаторы — питания, заряда аккумулятора, активности накопителей и режима авиа.

Добавим здесь, что, благодаря шлифованной текстуре поверхности корпуса ноутбука, отпечатки на нём практически не остаются, а если всё же их удалось каким-то образом оставить, то их легко удалить влажной салфеткой.

Дисплей в ноутбуке ASUS TUF Gaming A17 имеет диагональ 17,3 дюйма и классическое для такой диагонали разрешение 1920 × 1080 пикселей. В характеристиках указано, что цветовой охват дисплея не превышает 45 % от площади стандарта NTSC, а вот время отклика матрицы по каким-то причинам не приведено. Боковые рамки дисплея имеют ширину 7,5 мм, верхняя – 10,5 мм, а нижняя – минимальную высоту 29 мм.

Угол открытия дисплея ноутбука составляет около 140 градусов.

В ASUS TUF Gaming A17 используется матовая IPS-матрица с частотой развёртки 120 Гц и поддержкой технологии Adaptive-Sync, синхронизирующей частоту обновления экрана с частотой вывода кадров графическим процессором. Маркировка матрицы – NV173FHM-NX1.

Параметры дисплея мы проверяли при помощи калибратора X-Rite i1 Display Pro и программного обеспечения Argyll CMS с графическим интерфейсом DispcalGUI. Все измерения были проведены до калибровки дисплея. Посмотрим на результаты.

Начиная с уровня яркости 25 % (72 кд/м2) цветовая температура близка к эталонному значению 6500 K, то есть дисплей уже на заводе достаточно хорошо откалиброван.

С гамма-кривой ситуация не настолько хороша, но без критических отклонений.

Отклонения цветового баланса в градиенте серого минимальные.

Максимальная яркость дисплея при уровне 100 % в меню настроек средняя – всего 278 кд/м2. Измерение яркости во всём диапазоне с шагом 10 % мы приведём на следующей диаграмме — в сравнении с яркостью дисплея ASUS ROG Strix G17.

Как видим, кривая уровня яркости дисплея ASUS TUF Gaming A17 имеет более ровный профиль, и в диапазоне от 30 до 85 % этот дисплей даже более яркий, чем матрица ноутбука более высокого класса ASUS ROG Strix G17. Однако по уровню максимальной яркости он всё же уступает. В солнечный день 278 нит яркости может и не хватить для комфортной работы или игры.

При измерении равномерности подсветки дисплея ASUS TUF Gaming A17 серьёзных отклонений обнаружить не удалось.

В завершение добавим, что по результатам калибровки дисплея объём цветного диапазона составил 57,7 % sRGB.

Скорее всего, для работы с цветом данный дисплей не будет идеальным выбором, но с играми он справляется достаточно хорошо.

⇡#Внутреннее устройство и комплектующие

Нижняя панель ноутбука выполнена из пластика, но снимается довольно просто – достаточно только открутить несколько винтов по периметру.

После этого открывается доступ ко всем компонентам ноутбука, не считая тех, что размещены под системой охлаждения.

Сначала мы приведём краткий свод аппаратной конфигурации из утилиты AIDA64 Extreme, а затем разберём каждый компонент отдельно.

BIOS материнской платы датирован 2 июля 2020 года и относится к версии 309.

Уже после завершения тестов и возврата ноутбука вышла версия 311 от 22 сентября с лаконичным логом изменений: «Improved System Stability». Но мы тестировали ноутбук ещё на версии BIOS 309.

Как мы уже упоминали, ASUS TUF Gaming A17 может быть основан на одном из трёх разных процессоров AMD, выпущенных по 7-нм FinFET-техпроцессу — Ryzen 9 4900H, Ryzen 7 4800H или Ryzen 5 4600H. В нашей версии используется средний вариант с восемью ядрами и шестнадцатью потоками.

Частота процессора может изменяться от 2,9 до 4,2 ГГц, а номинальный уровень TDP равен 45 ваттам (пиковый – 54 ватта). Флагманский (для ноутбуков) Ryzen 9 4900H отличается от него несколько более высокими частотами, а вот младший Ryzen 5 4600H имеет только шесть ядер и двенадцать потоков, а также работает на частотах до 4,0 ГГц. В принципе, для ASUS TUF Gaming A17, в котором самая мощная видеокарта — всего лишь GeForce GTX 1660 Ti, будет достаточно и младшего процессора, что позволит не только сэкономить на стоимости ноутбука, но и улучшить его автономность.

Максимальный объём оперативной памяти типа DDR4 в ASUS TUF Gaming A17 может достигать 32 Гбайт, но в нашей версии установлено 16 Гбайт, набранные двумя одинаковыми модулями SO-DIMM с теплораспределительными пластинами с обеих сторон.

По данным CPU-Z, модули и чипы выпущены компанией Micron и работают в двухканальном режиме на частоте 3,2 ГГц с таймингами 22-22-22-52_1T при напряжении 1,2 В.

Это, кстати, выше, чем у памяти недавно протестированного ASUS ROG Strix G17 с 2,933 ГГц. Мелочь, а приятно.

В 2D-режимах работы ноутбука используется встроенное в центральный процессор графическое ядро AMD Radeon Graphics, а вот при запуске 3D-приложений активируется дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti с объёмом GDDR6 6 Гбайт.

Отметим, что ноутбук также может оснащаться дискретными видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti или GeForce GTX 1650. В этих случаях объём видеопамяти составит 4 Гбайт.

Для накопителей в ASUS TUF Gaming A17 предусмотрено два порта M.2, в одном из которых установлен SSD Kingston OM8PCP3512F-AB объёмом 512 Гбайт. Он также заклеен теплораспределительной пластинкой и вставлен в импровизированный кожух из толстой фольгированной бумаги.

Заявленный в характеристиках ресурс накопителя составляет 1,8 миллиона часов.

Скоростные характеристики данной модели SSD можно назвать средними, но следует отметить, что его производительность при работе от аккумулятора снижается несущественно — не так, как это часто происходит в более дорогих моделях ноутбуков. Далее мы приведём несколько результатов тестирования накопителя при работе от электросети (слева) и при работе от аккумулятора (справа).

В стресс-тесте AIDA64 Extreme температура SSD достигла 68 градусов Цельсия при работе ноутбука от электросети и 60 градусов Цельсия при работе от аккумулятора.

Оба значения можно назвать высокими, в особенности если сравнивать с более быстрыми накопителями ноутбука ASUS ROG Strix G17, где их температура не превысила 52 градусов Цельсия. И всё же особого беспокойства температурный режим SSD в ASUS TUF Gaming A17 у нас не вызвал, поскольку при обычной работе или в играх его температуры не превышали отметку 54 градуса Цельсия. Добавим, что одновременно был анонсирован вариант ASUS TUF Gaming A17, в котором есть посадочное место под третий, 2,5-дюймовый накопитель, но в таком ноутбуке используется короткий аккумулятор меньшей ёмкости (48 Вт·ч против 90 Вт·ч).

Ноутбук оснащён гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8168/8111 и беспроводным модулем связи AzureWave AW-CB375NF.

Последний не поддерживает новомодный Wi-Fi 6 (802.11ax) и довольствуется только Wi-Fi 5 (802.11ac), но может работать в частотных диапазонах 2,5 и 5,0 ГГц (полоса пропускания 160 МГц).

В основе аудиосистемы ноутбука лежит кодек Realtek, а звук выводится через два разнонаправленных динамика мощностью по 4 Вт каждый.

Поддерживается технология объёмного звучания DTS:X Ultra.

Звук достаточно громкий и чистый даже на максимальном уровне, но какого-то особенного и исключительного впечатления он не производит.

⇡#Система охлаждения, эффективность и уровень шума

Система охлаждения ASUS TUF Gaming A17 реализована тремя радиаторами, тремя тепловыми трубками и двумя вентиляторами с системой очистки от пыли (есть специальные туннели, по которым выводятся частички пыли).

Холодный воздух попадает в ноутбук снизу и выбрасывается назад и вбок через тонкие медные рёбра.

Даже на максимальной скорости вентиляторов ноутбук работает разительно тише, чем ASUS ROG Strix G17, что обусловлено не только энергоэффективным процессором, но и менее ресурсоёмкой видеокартой.

Через приложение Armoury Crate можно активировать один из трёх предустановленных режимов работы ноутбука — Turbo, Performance или Silent — либо задать вручную параметры и сохранить их.

Для оценки эффективности охлаждения центрального процессора в ноутбуке мы использовали утилиту powerMAX (в режиме AVX), а параметры мониторинга считывала и отображала HWiNFO64. Тестирование проводилось при температуре в помещении около 25,5 градуса Цельсия, под управлением операционной системы Windows 10 Pro x64, с установкой последних доступных драйверов и обновлений.

Сначала мы протестировали ASUS TUF Gaming A17 при работе от адаптера питания и электросети в этих трёх режимах.

Разница между ними есть, и довольно существенная. В самом скоростном и шумном Turbo процессор ноутбука сначала кратковременно работает на частоте 3,5 ГГц, затем снижает её до 3,25 ГГц и уже после этого стабилизирует примерно на 3,1 ГГц. Максимальная зафиксированная температура достигла 82 градусов Цельсия, а после стабилизации не превышала 70 градусов. В режиме Performance ноутбук пытается искать баланс между частотами, температурами и уровнем шума. В итоге получается, что частота CPU стабилизируется на 2,85 ГГц при тех же температурах, что и в режиме Turbo, но шумит ноутбук действительно меньше. Впрочем, комфортным по уровню шума он становится только в режиме настроек Silent, где процессор работает на 2,35 ГГц, а его температура не превышает 53 градуса Цельсия.

При работе от аккумулятора режим настроек Turbo недоступен, а в Performance и Silent были получены следующие данные мониторинга.

Всего 1,4 ГГц частоты для первого случая при 45,5 градусах Цельсия и лишь 1,0 ГГц при 40,5 градусах Цельсия для второго. Зато в обеих вариациях ноутбук работает очень тихо, если не сказать бесшумно.

Дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti мы протестировали девятнадцатью последовательными циклами бенчмарка Fire Strike Extreme из пакета 3DMark.

Получилась практически калька с режимов работы процессора, только в других цифрах, — как при работе от электросети, так и от аккумулятора.

У видеокарт NVIDIA серии GTX в современных ноутбуках есть особенность — при отключении адаптера питания они теряют в производительности меньше, чем мощнейшие RTX-версии. И пусть в конечном итоге высокий фреймрейт на них не увидеть, совсем уж в «тыкву» они точно не превращаются. Добавим, что из обсуждения данной модели ноутбука в форумах известно, что при замене термоинтерфейса на процессоре и GPU видеокарты можно добиться снижения температур на 5-7 градусов Цельсия и уменьшения уровня шума. Правда, с гарантией на ноутбук при этом придётся расстаться.

В данном разделе мы приведём сразу три блока оценки производительности ноутбука ASUS TUF Gaming A17. В первом сравним показатели бенчмарков центрального процессора и оперативной памяти при работе ноутбука от электросети и от аккумулятора.

Второй блок тестирования ASUS TUF Gaming A17 отведён под сравнение полученных в вышеприведённых бенчмарках показателей с показателями тестирования двух других ноутбуков. Одним из них будет более дорогой и недавно протестированный ASUS ROG Strix G17, а вот вторым – фактически предшественник TUF Gaming A17 из предыдущего поколения процессоров и видеокарт, ASUS TUF Gaming FX705GD с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050. Именно второй ноутбук позволит нам оценить, как всего за 1,5-2 года изменилась производительность ноутбуков серии TUF. Результаты мы приведём в виде таблицы.

Благодаря современному и наиболее удачному для ноутбуков процессору AMD Ryzen 7 4800H, новый ASUS TUF Gaming A17 не только демонстрирует существенный прогресс на фоне ноутбука предыдущего поколения, но и уверенно опережает более дорогой ASUS ROG Strix G17. Особенно ярко заметно его преимущество в тестах, использующих столько ядер процессора, сколько есть (мультипоточных).

Наконец, третьим блоком тестирования будут 3D-бенчмарки и игры на этих же трёх ноутбуках, которые мы приведём ещё в одной таблице (результаты получены только при работе от электросети).

Интересно, что ASUS TUF Gaming A17 с дискретной GeForce GTX 1660 Ti не так уж и много уступает ASUS ROG Strix G17 с GeForce RTX 2060, но куда интереснее, что всего за 1,5-2 года ноутбук стал более чем втрое быстрее в играх, что наглядно демонстрирует разница с ASUS TUF Gaming FX705GD с видеокартой GeForce GTX 1050. На последнем вообще нельзя играть в более-менее современные игры при максимальных настройках качества. Придётся снижать их и отключать различные эффекты, чтобы получить хотя бы в 1,5 раза более высокий FPS. Ещё раз отметим – это ноутбуки одного класса и одной стоимости на момент их выхода, просто по времени их разделяют полтора-два года прогресса.

В комплект ноутбука входит адаптер питания ADP-180TB мощностью 180 Вт (20,0 В и 9,0 А) и массой 351 грамм.

Литий-полимерный аккумулятор в ASUS TUF Gaming A17 ёмкостью 90 Вт·ч (5675 мА·ч).

Несмотря на очень приличную ёмкость, аккумулятор заряжается сравнительно быстро. Мы отслеживали продолжительность полного заряда аккумулятора с 3 до 99 или 100 % в течение пяти циклов, и среднее время составило 1 час и 45 минут.

В тестах автономности ноутбука яркость дисплея вручную фиксировалась на уровне 200 кд/м2. Прежде всего мы протестировали ноутбук в PCMark’10, в режимах Modern Office, Applications, Gaming и Video. Результаты получились совершенно нетипичными для игрового ноутбука.

При использовании ноутбука в режиме видеоконференции полного заряда хватит на 8 часов, а для офисной работы – на 8 часов 40 минут. Если же в качестве нагрузки будет запущен цикличный тест 3DMark, то ноутбук продержится чуть более двух часов. Наконец, при просмотре видео заряда аккумулятора хватит почти на 9 часов. Последний результат был дополнительно подтверждён обычным воспроизведением четырёх этапов «Формулы-1» через VLC media player.

ASUS TUF Gaming A17 показал себя добротной игровой машиной среднего класса, которой будет достаточно для большинства современных игр в родном разрешении ноутбука. Если сравнивать с предыдущим поколением ноутбуков серии TUF, то производительность в играх выросла втрое и более, а отставание конкретной модели, которую мы сегодня протестировали, от ASUS ROG Strix G17 с его GeForce RTX 2060 составляет лишь 12-15 %, что при разнице в стоимости и уровне шума в пользу героя тестирования не имеет особого значения. Возможно, я могу вызвать гнев владельцев ASUS ROG Strix G17, но в целом TUF Gaming A17 выглядит более сбалансированной моделью, если не брать в расчёт дисплей, который в TUF-серии всё же заметно проще.

Из недостатков ноутбука отметим отсутствие картовода, мелкие «стрелки» на клавиатуре, дискомфортный уровень шума в режиме максимальной производительности, устаревшую HD-камеру и отсутствие Wi-Fi 6. Ну и ещё SSD в стресс-тестах требует более эффективного охлаждения. В остальном ASUS TUF Gaming A17 не вызывает нареканий, а со временем его можно легко модернизировать, добавив оперативной памяти, второй SSD или даже заменив модуль Wi-Fi. Кроме этого, компании ASUS хотелось бы пожелать наделять такие ноутбуки (повышенной надёжности) трёхлетней гарантией – это наверняка дополнительно подогрело бы интерес пользователей именно к серии TUF.