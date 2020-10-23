Обзор умных часов Zepp E: яркий новичок

Марка Zepp — это новая линейка продуктов компании Huami Technology, хорошо знакомой энтузиастам носимой электроники. Производитель намерен выделить продукцию Zepp в премиум-класс и, судя по первому устройству марки, с которым нам удалось познакомиться, амбиции эти небезосновательны. Часы Zepp E, которые попали к нам в тестовую лабораторию, отличаются привлекательным внешним видом, сильно выделяющимся на фоне различных спортивных моделей, которых сегодня полно на рынке. Модель Zepp E стала первой в серии умных часов Zepp. Она выпускается как с круглым корпусом, так и с прямоугольным — нам на тестирование достался первый вариант.

Часы поставляются в длинной прямоугольной картонной коробке чёрного цвета с глянцевым тиснением, на котором изображено устройство в натуральную величину с распрямлённым ремешком. Сразу чувствуется, что перед нами продукт сегмента премиум.

Кроме самих часов внутри в различных дополнительных коробочках и картонных вставках были упакованы следующие аксессуары:

более длинный сменный ремешок;

USB-кабель с несъёмной зарядной платформой;

краткое печатное руководство по началу работы на разных языках, включая русский.

Примечательно, что производитель позаботился о наличии в комплекте поставки двух ремешков разной длины. Они совершенно одинаковые по дизайну и материалу изготовления, но имеют разную длину и разное количество отверстий для застёгивания. В остальном комплект поставки Zepp E совершенно обычный.

Zepp E Корпус Прямоугольный Круглый Экран AMOLED, 1,65 дюйма,

348×442 точек, 342 PPI AMOLED, 1,28 дюйма,

416×416 точек, 326 PPI ОС Zepp OS

Интерфейсы Bluetooth 5.0 BLE Датчики Биологический оптический датчик

Датчик ускорения

Геомагнитный датчик

Датчик внешнего освещения Класс защиты от воды и пыли Водонепроницаемость 5 АТМ Аккумулятор, мА*ч 188 Время работы от 7 до 15 дней Габариты (без ремешка), мм 43,3×35,7×9,0 42,2×42,2×9,1 Масса (без ремешка), г 36 32 Гарантия, мес. 12 Ориентировочная цена*, руб. н/д (новинка)

Новинка поставляется в двух вариантах формы корпуса (прямоугольный и круглый), а также множестве цветовых исполнений с ремешками из разных материалов. Выбрать в данном случае действительно есть из чего, так что каждый подберёт себе по вкусу такие часы Zepp E, какие ему больше понравятся. Нам на тестирование достался круглый вариант с чёрным силиконовым ремешком спортивного типа.

К сожалению официальная информация о том, какая именно аппаратная база у новинки, не слишком подробна. Тип используемого процессора остаётся неизвестен, как и объём памяти. Набор имеющихся у часов датчиков можно охарактеризовать как минимальный. Производитель заявляет о наличии на борту оптического пульсометра, датчика ускорения, геомагнитного датчика и датчика внешнего освещения. Информации о том, какой именно используется акселерометр, на сайте также не приводится. Но самое интересное, что Zepp E не имеют встроенного спутникового приёмника. Увы, но, чтобы узнать свои координаты или посмотреть пройденный трек, придётся воспользоваться программным приложением Zepp, устанавливаемом на смартфон. С последним часы связываются при помощи встроенного модуля беспроводной связи Bluetooth 5.0. Также в часах отсутствует модуль NFC. Зато Zepp E защищены от воды по стандарту 5ATM. При этом производитель официально разрешает с этими часами плавать в бассейне, добавив соответствующий режим тренировки в список возможных программ в меню.

По времени автономной работы никаких сюрпризов производитель не преподносит. Новинка может проработать от 7 до 15 суток в зависимости от режима работы. Для часов без модуля GPS это не так уж и много, но в данном случае сказывается действительно небольшая толщина корпуса и малая масса часов. Что касается дисплея, то наш круглый вариант Zepp E имеет достаточно крупный диаметр AMOLED-дисплея 1,28 дюйма с разрешением 416×416 точек. Этого должно быть вполне достаточно, чтобы считывать любые данные с дисплея, включая текстовые сообщения.

К этим часам привлекает внимание конечно же именно внешность. Какие бы ни были записаны технические характеристики в спецификацию, любому, кто видит этот сверкающий на свету тонкий круглый корпус со скруглёнными краями, хочется немедленно подержать эти часы в руке, а лучше сразу надеть их на руку, чтобы почувствовать себя их владельцем. Дизайнерам из Huami удалось создать невероятно притягательную форму.

Из-за гладкого покрытия формы корпуса Zepp E как бы плавно перетекают в тёмное защитное стекло экрана. Ну сами часы кажутся монолитными и выполненными не то из какого-то камня, не то из керамики. На самом же деле корпус у новинки выполнен из нержавеющей стали – из той самой, которая применяется во многих других наручных часах не самого дешёвого сегмента. Часы имеют единственную многофункциональную кнопку управления, расположенную на боковом торце. Благодаря такому минимализму, смотрится новинка совсем уж футуристично.

Ремешок у Zepp E зрительно отделён от часов. Его половинки крепятся при помощи стандартного механизма с пружинным замком. Ремешок легко поменять как на любой из предлагаемых фирменных, так и на какой-нибудь от стороннего производителя. Главное, чтобы ширина совпадала. В данном случае она равна 20 мм.

Задняя поверхность часов Zepp E сделана слегка выступающей над габаритами корпуса. На этой выступающей части размещены оптические датчики пульса и пара контактных площадок для подключения USB-кабеля с зарядной станцией.

Последняя выполнена со стандартным магнитным креплением. Стоит лишь поднести зарядную станцию поближе к часам, как она сама правильно сориентируется и примагнитится к соответствующим площадкам. В целом дизайн часов Zepp E продуман очень тщательно. Примечательно также и то, что это устройство не имеет какой-либо ориентации по половому признаку. Часы гармонично смотрятся и на руке хрупкой девушки, и на мужском запястье, и даже у подростка модель Zepp E будет смотреться вполне естественно, тем более, что производитель позаботился о разной длине ремешка.

Часы Zepp E работают под управлением ОС разработки Huami. Интерфейс часов привычен и удобен, практически вся навигация по меню осуществляется смахивающими движениями по экрану или нажатием на виртуальные кнопки на циферблате.

Единственной расположенной на корпусе часов кнопкой можно вызвать основное меню. Именно из него пользователь может запустить одну из тренировочных программ, а также пройти тест на уровень стресса, определить показатель насыщения крови кислородом SpO 2 , измерить пульс, а также узнать всю информацию по персональному индексу активности PAI (Personal Activity Intelligence), значение которого суммируется за прошедшие семь дней. Все разделы снабжены наглядными графиками, позволяющими наблюдать за изменением тех или иных показателей в динамике.

В меню предусмотрено одиннадцать различных видов тренировок, включая плавание, бег, трейлраннинг, велосипед, лыжи и другие виды спорта. Есть также режим свободной тренировки. В отдельном разделе с названием «Деятельности» можно посмотреть информацию об уже прошедших тренировках. Так как встроенного спутникового приёмника у Zepp E нет, в начале тренировки часы просят соединить их со смартфоном и установленным на него фирменным программным приложением Zepp. В этом случае при помощи смартфона будет фиксироваться трек.

Как и другие умные часы, модель Zepp E умеет получать и показывать пользователю сообщения, предоставлять информацию о погоде, а также управлять воспроизведением музыки при подключении к смартфону. Для управления часами можно использовать также фирменное приложение Zepp, устанавливаемое на смартфон.

Здесь можно посмотреть наиболее полную информацию о каждой проведённой тренировке, увидеть все отображаемые на самих часах графики и гистограммы, посмотреть пройденный трек на картах Google (доступен режим карт и спутниковых снимков), а также скачать его при необходимости в формате GPX. При помощи приложения Zepp также можно следить за всеми показателями организма, включая режимы сна.

Ну а ещё приложение Zepp позволяет скачивать и устанавливать на часы новые циферблаты, которых тут предостаточно. Циферблат можно выбрать на любой вкус, начиная от самых минималистичных и заканчивая красочными цветными изображениями.

⇡#Впечатления от работы

Первое, чем привлекают Zepp E к своей персоне – это качеством изображения AMOLED-экрана. Оно действительно выше всяких похвал. На солнце экран конечно бликует, но изображение остаётся вполне читаемым, благодаря высокому максимальному уровню яркости. Яркость дисплея можно настраивать вручную, а можно доверить этот процесс автоматике. Время отключения самого экрана также можно настраивать.

Стоит отметить очень высокую чувствительность сенсорной подложки. Управление меню максимально чёткое, точное, без ложных срабатываний. Никаких нареканий! Первое время просто интересно немного поуправлять меню, разобраться в настройках часов. Интересно и приятно именно благодаря высокому качеству изображения и отточенному управлению.

К работе часов в режиме фитнеса и тренировок есть только одно замечание – недостаточная точность позиционирования во время тренировок. Всё дело конечно же в отсутствии GPS-датчика на борту, а синхронизация координат со смартфоном проходит не всегда гладко и точно. В результате точность отрисовки трека на карте сильно страдает. А вот для занятий спортом в зале, где не требуется спутниковая навигация, Zepp E будут отличным вариантом.

Во всех режимах тренировки часы ведут себя совершенно адекватно. Измеряют шаги, фиксируют пульс. Но вот в режиме спокойной работы, когда мы перемещались с часами по офису на небольшие расстояния, периодически Zepp E просыпались и требовали подвигаться немного. Ни за какими другим умными часами такого поведения не замечалось. Обычно подобные устройства точно фиксируют все движения, но Zepp E, к сожалению, оказались не так точны, как хотелось бы.

Что касается времени автономной работы, то в режиме постоянного отслеживания пульса, периодических ежедневных тренировках и обычной работе (получение уведомлений, просмотр прогноза погоды), часы проработали примерно три с половиной дня, что несколько меньше, чем семь дней, которые записаны в спецификации устройства.

Часы Zepp E удивительно красивы и элегантны, они отлично подойдут пользователям, заботящимся о своем здоровье, но не готовым жертвовать дизайном гаджета в пользу спортивных функций. Однако привлекательный внешний вид — не единственное достоинство модели Zepp E, их у новинки немало:

измерение показателей стресса, PAI и SpO 2;

высокое качество изображения AMOLED-дисплея;

защита от влаги по классу 5ATM;

высокое качество материалов и сборки;

ремешки разной длины в комплекте поставки.

Список недостатков значительно короче: к ним стоит отнести отсутствие модулей спутниковой связи и NFC.

Zepp E ориентированы на современного городского жителя и будут уместно смотреться на руке и во время занятий спортом, и в офисной обстановке, и в повседневной. Часы Zepp E уже можно приобрести в официальном магазине Zepp на Aliexpress и в магазине «Алло» в Украине за 5999 гривен, а совсем скоро они появятся в розничной сети DNS в России по цене 18 990 рублей за круглую модель и 20 499 рублей за прямоугольную.