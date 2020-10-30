Обзор смартфона vivo V20 SE: младший сын

Версии Lite, mini, SE и им подобные не удивляют — упрощенные версии флагманов и даже смартфонов средней ценовой категории встречаются повсеместно. Как правило, они не имеют со старшей моделью почти ничего общего, кроме имени — это просто маркетинговый ход. Ситуация с vivo V20 и vivo V20 SE несколько иная — это очень похожие внешне и по своим ключевым достоинствам смартфоны (тонкие и удобные гаджеты с OLED-экранами одной диагонали), которые разведены по разным ценовым категориям за счет аппаратных платформ (Snapdragon 720G у старшей, Snapdragon 665 у младшей) и камер.

Интересно, что по целому ряду характеристик V20 SE наследует прошлогодней, весьма успешной по сочетанию характеристик модели V17 – тут та же аппаратная платформа, тот же объем памяти (как энергонезависимой, так и оперативной), такая же главная камера. Можно считать, что именно эта версия — с учетом более близкой цены на старте (20 000 рублей) — обладает хитовым потенциалом и направлена на конкуренцию с текущими лидерами рынка (Redmi Note9, realme 6 Pro).

vivo V20 SE vivo V20 vivo V17 Xiaomi Redmi Note 9 Pro realme 6 Pro Дисплей 6,44 дюйма, AMOLED,

2400 × 1080 точек, 409 ppi, емкостный мультитач 6,44 дюйма, AMOLED,

2400 × 1080 точек, 409 ppi, емкостный мультитач 6,38 дюйма, Super AMOLED, 1080 × 2340 (19,5:9), 404 ppi; емкостный мультитач 6,67 дюйма, IPS, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; емкостный, мультитач 6,6 дюйма, IPS, 1080 × 2400, 399 ppi; емкостный мультитач Защитное стекло Нет информации Нет информации Нет информации Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5 Процессор Qualcomm Snapdragon 665: восемь ядер (4 × Kryo 260 Gold, частота 2,0 ГГц и 4 × Kryo 260 Silver, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 720G: восемь ядер (2 × Kryo 465 Gold, частота 2,3 ГГц и 6 × Kryo 465 Silver, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 665: восемь ядер (2 × Kryo 460 Gold, частота 2,2 ГГц и 6 × Kryo 460 Silver, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 720G: восемь ядер (2 × Kryo 465 Gold, частота 2,3 ГГц и 6 × Kryo 465 Silver, частота 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 720G: восемь ядер (2 × Kryo 465 Gold, частота 2,3 ГГц и 6 × Kryo 465 Silver, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер Adreno 610 Adreno 618 Adreno 610 Adreno 618 Adreno 618 Оперативная память 8 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт 6 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 128 Гбайт 128 Гбайт 128 Гбайт 64/128 Гбайт 128 Гбайт Поддержка карт памяти Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (гибридный слот для microSD/второй nano-SIM) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Разъемы USB Type-C, 3,5-мм USB Type-C, 3,5-мм USB Type-C, 3,5-мм USB Type-C, 3,5-мм USB Type-C, 3,5 мм SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/1700/1900/2100 HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны неизвестны LTE: диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 LTE Cat. 6 (600/150 Мбит/с), диапазоны 1, 3, 5, 28, 38, 40, 41 LTE, диапазоны 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE Cat. 6 (300/150 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 5.1 5.0 5.0 5.1 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, встроен в экран Есть (на боковой клавише) Есть, на боковой клавише Основная камера Тройной модуль, 48 + 2 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главным модулем, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль, 64 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4, фазовый автофокус с главным и широкоугольным модулями, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль: 48 Мп, ƒ/1,8 + 8 Мп, ƒ/2,2 + 2 Мп, ƒ/2,4 + 2 Мп, ƒ/2,4, фазовый автофокус, светодиодная вспышка Четверной модуль: 64 + 8 + 5 + 2 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 + ƒ/2,4, фазовый автофокус, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль, 64 + 12 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,5 + ƒ/2,3 + ƒ/2,4, фазовый автофокус в основном и телефото-модулях, светодиодная вспышка Фронтальная камера 16 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 44 Мп, ƒ/2,0, с автофокусом, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, со вспышкой Двойной модуль: 16 + 8 Мп, ƒ/2,1 + ƒ/2,2, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 15,58 Вт·ч (4100 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19,08 Вт·ч (5020 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 16,34 Вт⋅ч (4300 мА⋅ч, 3,8 В) Размер 161 × 74,1 × 7,8 мм 161,3 × 74,2 × 7,4 мм 159,3 × 75,2 × 8,7 мм 165,8 × 76,7 × 8,8 мм 163,8 × 75,8 × 8,9 мм Масса 171 грамм 171 грамм 187 граммов 209 г 202 грамма Защита корпуса Нет Нет Нет Брызгозащита Брызгозащита Операционная система Android 11, оболочка Funtouch OS 11 Android 11, оболочка Funtouch OS 11 Android 9.0 Pie, оболочка Funtouch 9.2 Android 10, оболочка MIUI Android 9.0 Pie, оболочка realme UI Актуальная цена 19 990 рублей 26 990 рублей 16 990 рублей 18 000 рублей за версию 6/64 Гбайт, 20 700 рублей за версию 6/128 Гбайт 21 700 рублей

Дизайн, эргономичность, программное обеспечение и дисплей

И vivo V20, и vivo V20 SE исполнены по одинаковым лекалам. Это тонкие смартфоны с лицевой панелью, на которой фронтальная камера разместилась в несколько старомодном вырезе-«капельке», а рамки вокруг дисплея не большие, но и не минимальные — экран занимает 83,9 % площади лицевой панели.

Ключевые особенности обоих V20 – тонкий корпус, который позволяет пользоваться смартфоном с крупным (6,44 дюйма) экраном с относительным комфортом. Маленьким этот гаджет, конечно, не назовешь, но держать в руке его действительно удобнее, чем всех основных конкурентов. Помогают и скошенные грани спинки, а также матовое стекло, которым она прикрыта. Смартфон почти не скользит, отчего использовать чехол (который есть в комплекте) не обязательно.

Смартфон представлен в двух цветовых вариациях: черной и, как в нашем случае, светло-голубой. Смотрится vivo V20 SE очень приятно — благодаря как матовой задней панели, так и граням из окрашенного «под металл» пластика и такой же «металлической» рамке блока камер.

Сам же блок камер — это как раз то, что отличает SE-версию от обычной. Он выполнен в виде более традиционного, вертикально-ориентированного прямоугольника с тремя объективами одинакового размера. К тому же SE-версия чуть толще (7,8 мм против 7,4), но это, если честно, не особенно ощущается, тем более что вес у смартфонов идентичный — 171 грамм.

Набор функциональных элементов полноценный: есть и мини-джек, и две аппаратные клавиши на правой грани, и пара микрофонов. Динамик монофонический, находится на нижней грани.

Сканер отпечатков пальцев разместился под экраном — использован оптический сенсор. Вопросы к нему те же, что и в случае V20, – он, на мой вкус, слишком близко к нижней кромке гаджета, который приходится слегка перехватывать в руке, что может быть довольно опасно. Лучше придерживать аппарат при разблокировке второй рукой. Работает сенсор при этом шустро и почти безошибочно, но не реагирует на прикосновения влажным или грязным пальцем. При желании можно установить и систему распознавания лица с использованием фронтальной камеры без датчика глубины или ИК-датчика — способ не самый надежный, лучше его не использовать без необходимости.

Галерея скриншотов

Программно vivo V20 SE построен на основе Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11. Подробно об этой связке я рассказывал в обзоре vivo V20, даю ссылку.

Также ссылкой ограничусь при разговоре о дисплее. В SE-версии используется тот же экран, что и в старшем V20: AMOLED, 6,44 дюйма, 2400 × 1080 точек (плотность — 409 ppi). Предусмотрен режим защиты от ШИМ на низкой яркости, да и настроен дисплей отлично. В целом именно дисплей — наряду с комфортностью в использовании — может стать основным фактором, который может склонить к выбору именно vivo V20 SE, а не Redmi Note 9 Pro, Xiaomi POCO X3 NFC или realme 6 Pro.

По звуку ситуация та же — есть мини-джек с приличным звуковым трактом, поддерживаются основные стандарты передачи данных высокого качества по Bluetooth (aptX, LDAC), хотя сам модуль тут версии 5.0, а не 5.1, как в V20. Монофонический динамик вполне стандартен.

Если с экраном у vivo V20 SE полный порядок — и та же ситуация, что у более дорогого V20, то аппаратную платформу он получил заметно более бюджетную. Тут установлена Qualcomm Snapdragon 665, которую мы ранее видели в vivo V17, moto G8, и Nokia 5.3.

Основная часть Snapdragon 665 состоит из восьми ядер Kryo 260 с частотой до 2,0 ГГц, графической подсистемы Adreno 610 с поддержкой Vulkan 1.1, процессора обработки изображения Spectra 165 и сигнального процессора Hexagon 686. Технологический процесс — 11 нм.

В итоге по производительности vivo V20 SE заметно уступает прямым конкурентам — в играх это будет проявляться в сниженной кадровой частоте в популярных проектах и невозможности запустить самые требовательные тайтлы. При этом базовые приложения работают нормально — заметных подтормаживаний нет, а интерфейс камеры вообще открывается за секунду с небольшим. Поскольку vivo V20 SE никто и не позиционирует как игровой гаджет, производительность стоит признать приемлемой.

А вот если его с этой точки зрения все же рассматривать, то проблемы будут весьма заметные. Даже игровой режим с возможностью отключить уведомления и максимально сосредоточить имеющиеся ресурсы на приоритетной задаче поможет не слишком. Дело не только в недостаточной мощности платформы, но и в сопутствующем троттлинге. В бенчмарке CPU Throttling Test vivo V20 SE показал откровенно слабый результат — предельная частота понизилась до 55 % от максимума. Средняя производительность приемлемая — 108 GIPS, но динамика печальна.

С памятью у vivo V20 SE полный порядок — 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт флеша, причем с возможностью расширить объем при помощи карты памяти, под которую используется отдельный слот.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В vivo V20 SE предусмотрено два слота для операторских карточек стандарта nano-SIM. Оба работают с 4G-сетями, но ни максимальная доступная скорость работы с данными, ни поддерживаемые диапазоны пока не называются.

Есть все необходимые современному смартфону беспроводные модули, кроме ИК-порта: Bluetooth 5.0, NFC (с поддержкой Google Pay), двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac). Навигационный модуль взаимодействует с системами GPS (A-GPS) и ГЛОНАСС и BeiDou.

У vivo V20 SE столько же камер, сколько у V20, но это совсем другой набор. Широкоугольная камера исчезла (вместо нее так называемый датчик глубины), а главная камера получила 48-мегапиксельный сенсор вместо 64-мегапиксельного. Третья камера — это макромодуль.

Главная камера при этом весьма неплоха сама по себе — это актуальный Quad Bayer с разрешением 48 Мп (размер отдельного пикселя при этом не поменялся — 0,8 мкм). С ним работает объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм и светосилой f/1,8, с фазовым автофокусом. Два остальных модуля получили двухмегапиксельные сенсоры и объективы светосилой f/1,8.

Соответственно, возможностей по выбору фокусного расстояния у владельца vivo V20 SE минимум — переключаться можно между стандартным углом обзора и двукратным зумом. Не оптическим, а «гибридным», для которого используется кроп с кадра, сделанного с задействованием всех 48 миллионов субпикселей Quad Bayer-матрицы (при этом камера V20 SE делает снимки с разрешением 12 Мп). Отмечу, что потери в качестве при съемке с зумом в условиях хорошего освещения минимальны. Разница проявляется только при съемке в ночных или сумеречных условиях. Без зума основная камера позволяет добиться хорошего результата даже при слабом освещении — V20 SE пасует только при малом количестве света: для малошумного и детализированного снимка ресурсов камеры, лишенной оптического стабилизатора, не хватает.

При желании можно включить задействование всех субпикселей и самостоятельно — это делается в специальном режиме «ИИ 48 МП». Пример снимка — выше.

Ночью помогает специальный режим объединения нескольких кадров воедино с последующей обработкой при участии нейросетей. Он доступен только при съемке со стандартным углом обзора, работает довольно эффективно и не грешит чрезмерным акцентом на контурной резкости.

В портретном режиме есть программное размытие заднего плана, которое работает неплохо даже с «открытой» на максимум диафрагмой — здесь V20 SE уже ничем не уступает V20. Даже более того — немного превосходит, так как по какой-то причине в младшей версии доступен двукратный зум, который, пусть и ценой небольшой потери в качестве (все-таки он гибридный, не оптический) позволяет добиться снижения до минимума пространственных искажений при съемке портретов. Традиционно для vivo впечатляет набор дополнительных настроек: можно наложить различные фильтры (кстати, весьма интересные именно для портретов), есть бьютификатор с рекордным количеством настроек и даже специальная встроенная система шаблонов-«поз» — на экране появляются контуры, в которых вы размещаете модель или несколько моделей и получаете гарантированный результат. А вот эффекты боке здесь уже недоступны — вероятно, сказываются ограничения не слишком мощной аппаратной платформы.

В vivo V20 SE, в отличие от V20, появилась специальная камера для макросъемки. Это типичный для недорогих смартфонов модуль — два мегапикселя, фиксированный на минимальной дистанции фокус (около 4 см). Фотографии будут не самого высокого качества, но жучки-тычинки запечатлеть для «Инстаграма» можно.

Программное боке можно использовать не только для портретов, но нужно быть готовым к различным артефактам вроде приведенного выше — когда смартфон не понимает, где главный объект, а где фон, и сливает их воедино.

Приложение камеры не изменилось в сравнении с тем, что мы видели в Funtouch 10, — и общая логика, и набор параметров не вызывает вопросов. Но вот вкладка, в которой находятся режим искусственного боке и режим макро, по-прежнему озадачивает — широкий угол буквально просится в «карусель» к двум другим стандартным фокусным расстояниям.

Галерея снимков

Смартфон умеет снимать видео в 4К, Full HD или 720p с частотой до 30 кадров в секунду. Стабилизация доступна на разрешении Full HD и ниже, причем она не слишком эффективна. Усиленной стабилизации нет, равно как и возможности одновременной съемки на фронтальную и тыльную камеры. Сама по себе картинка не отличается широким динамическим диапазоном. Зато доступно переключение между двумя фокусными расстояниями — стандартным и двукратным зумом. В целом по видеосъемке V20 SE демонстрирует уровень чуть ниже среднего.

Фронтальная камера стандартна — 16 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки. Есть портретный режим с регулируемым программным боке и бьютификатором, а оптика достаточно светосильная, чтобы выдавать хорошую картинку как на улице при естественном свете, так и в помещении.

При заметном проигрыше старшему брату в производительности и в уровне камер vivo V20 SE получил преимущество в автономности, пусть и небольшое. Его в любом случае дает менее прожорливая платформа, к этому добавляется и аккумулятор большей емкости — 15,58 Вт·ч (4100 мА·ч, 3,8 В). В сочетании с OLED-дисплеем, для которого уместно использовать темную тему и можно спокойно устанавливать отображение часов и уведомлений на заблокированном экране, это позволяет рассчитывать более чем на сутки автономной работы. В идеале лучше не забывать ставить смартфон на ночную зарядку, но даже если это вылетело из головы, восполнить пробел можно с утра дома или даже уже на работе — заряда должно хватить и на это.

В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi и автообновлением, смартфон продержался более 16 часов — результат выдающийся.

Для зарядки используется актуальный порт USB Type-C (USB 2.0), поддерживается быстрая зарядка, которая как раз замечательно поможет, если нужно по-быстрому зарядить смартфон с утра — комплектный адаптер обладает мощностью 33 Вт. На полный цикл зарядки уходит примерно час, а на 62 %, к примеру, смартфон зарядится за полчаса. Беспроводную зарядку vivo V20 SE не поддерживает.

Новый vivo V20 SE при максимальном внешнем сходстве со старшей версией, V20, обладает немного другими ключевыми достоинствами: производительность и камеры не относятся к сильным сторонам гаджета, их место занимают еще улучшенная автономность и уже более уникальный по отношению к конкурентам AMOLED-экран. Добавлю, что удобство в использовании благодаря удачно организованному тонкому корпусу с матовой спинкой никуда не делось. Из ярких недостатков выделю повышенную подверженность троттлингу и посредственные способности в съемке видео.

Достоинства:

Android 11;

прекрасно настроенный AMOLED-экран;

отличная автономность и очень быстрая зарядка;

есть мини-джек и выделенный слот для карты памяти;

тонкий корпус и задняя панель, прикрытая матовым стеклом.

Недостатки: