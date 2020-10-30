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Обзор смартфона vivo V20 SE: младший сын
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Версии Lite, mini, SE и им подобные не удивляют — упрощенные версии флагманов и даже смартфонов средней ценовой категории встречаются повсеместно. Как правило, они не имеют со старшей моделью почти ничего общего, кроме имени — это просто маркетинговый ход. Ситуация с vivo V20 и vivo V20 SE несколько иная — это очень похожие внешне и по своим ключевым достоинствам смартфоны (тонкие и удобные гаджеты с OLED-экранами одной диагонали), которые разведены по разным ценовым категориям за счет аппаратных платформ (Snapdragon 720G у старшей, Snapdragon 665 у младшей) и камер.
Интересно, что по целому ряду характеристик V20 SE наследует прошлогодней, весьма успешной по сочетанию характеристик модели V17 – тут та же аппаратная платформа, тот же объем памяти (как энергонезависимой, так и оперативной), такая же главная камера. Можно считать, что именно эта версия — с учетом более близкой цены на старте (20 000 рублей) — обладает хитовым потенциалом и направлена на конкуренцию с текущими лидерами рынка (Redmi Note9, realme 6 Pro).
⇡#Технические характеристики
Дизайн, эргономичность, программное обеспечение и дисплей
И vivo V20, и vivo V20 SE исполнены по одинаковым лекалам. Это тонкие смартфоны с лицевой панелью, на которой фронтальная камера разместилась в несколько старомодном вырезе-«капельке», а рамки вокруг дисплея не большие, но и не минимальные — экран занимает 83,9 % площади лицевой панели.
Ключевые особенности обоих V20 – тонкий корпус, который позволяет пользоваться смартфоном с крупным (6,44 дюйма) экраном с относительным комфортом. Маленьким этот гаджет, конечно, не назовешь, но держать в руке его действительно удобнее, чем всех основных конкурентов. Помогают и скошенные грани спинки, а также матовое стекло, которым она прикрыта. Смартфон почти не скользит, отчего использовать чехол (который есть в комплекте) не обязательно.
Смартфон представлен в двух цветовых вариациях: черной и, как в нашем случае, светло-голубой. Смотрится vivo V20 SE очень приятно — благодаря как матовой задней панели, так и граням из окрашенного «под металл» пластика и такой же «металлической» рамке блока камер.
Сам же блок камер — это как раз то, что отличает SE-версию от обычной. Он выполнен в виде более традиционного, вертикально-ориентированного прямоугольника с тремя объективами одинакового размера. К тому же SE-версия чуть толще (7,8 мм против 7,4), но это, если честно, не особенно ощущается, тем более что вес у смартфонов идентичный — 171 грамм.
Набор функциональных элементов полноценный: есть и мини-джек, и две аппаратные клавиши на правой грани, и пара микрофонов. Динамик монофонический, находится на нижней грани.
Сканер отпечатков пальцев разместился под экраном — использован оптический сенсор. Вопросы к нему те же, что и в случае V20, – он, на мой вкус, слишком близко к нижней кромке гаджета, который приходится слегка перехватывать в руке, что может быть довольно опасно. Лучше придерживать аппарат при разблокировке второй рукой. Работает сенсор при этом шустро и почти безошибочно, но не реагирует на прикосновения влажным или грязным пальцем. При желании можно установить и систему распознавания лица с использованием фронтальной камеры без датчика глубины или ИК-датчика — способ не самый надежный, лучше его не использовать без необходимости.
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Программно vivo V20 SE построен на основе Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11. Подробно об этой связке я рассказывал в обзоре vivo V20, даю ссылку.
Также ссылкой ограничусь при разговоре о дисплее. В SE-версии используется тот же экран, что и в старшем V20: AMOLED, 6,44 дюйма, 2400 × 1080 точек (плотность — 409 ppi). Предусмотрен режим защиты от ШИМ на низкой яркости, да и настроен дисплей отлично. В целом именно дисплей — наряду с комфортностью в использовании — может стать основным фактором, который может склонить к выбору именно vivo V20 SE, а не Redmi Note 9 Pro, Xiaomi POCO X3 NFC или realme 6 Pro.
По звуку ситуация та же — есть мини-джек с приличным звуковым трактом, поддерживаются основные стандарты передачи данных высокого качества по Bluetooth (aptX, LDAC), хотя сам модуль тут версии 5.0, а не 5.1, как в V20. Монофонический динамик вполне стандартен.
⇡#«Железо» и производительность
Если с экраном у vivo V20 SE полный порядок — и та же ситуация, что у более дорогого V20, то аппаратную платформу он получил заметно более бюджетную. Тут установлена Qualcomm Snapdragon 665, которую мы ранее видели в vivo V17, moto G8, и Nokia 5.3.
Основная часть Snapdragon 665 состоит из восьми ядер Kryo 260 с частотой до 2,0 ГГц, графической подсистемы Adreno 610 с поддержкой Vulkan 1.1, процессора обработки изображения Spectra 165 и сигнального процессора Hexagon 686. Технологический процесс — 11 нм.
В итоге по производительности vivo V20 SE заметно уступает прямым конкурентам — в играх это будет проявляться в сниженной кадровой частоте в популярных проектах и невозможности запустить самые требовательные тайтлы. При этом базовые приложения работают нормально — заметных подтормаживаний нет, а интерфейс камеры вообще открывается за секунду с небольшим. Поскольку vivo V20 SE никто и не позиционирует как игровой гаджет, производительность стоит признать приемлемой.
А вот если его с этой точки зрения все же рассматривать, то проблемы будут весьма заметные. Даже игровой режим с возможностью отключить уведомления и максимально сосредоточить имеющиеся ресурсы на приоритетной задаче поможет не слишком. Дело не только в недостаточной мощности платформы, но и в сопутствующем троттлинге. В бенчмарке CPU Throttling Test vivo V20 SE показал откровенно слабый результат — предельная частота понизилась до 55 % от максимума. Средняя производительность приемлемая — 108 GIPS, но динамика печальна.
С памятью у vivo V20 SE полный порядок — 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт флеша, причем с возможностью расширить объем при помощи карты памяти, под которую используется отдельный слот.
⇡#Связь и беспроводные коммуникации
В vivo V20 SE предусмотрено два слота для операторских карточек стандарта nano-SIM. Оба работают с 4G-сетями, но ни максимальная доступная скорость работы с данными, ни поддерживаемые диапазоны пока не называются.
Есть все необходимые современному смартфону беспроводные модули, кроме ИК-порта: Bluetooth 5.0, NFC (с поддержкой Google Pay), двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac). Навигационный модуль взаимодействует с системами GPS (A-GPS) и ГЛОНАСС и BeiDou.
⇡#Камера
У vivo V20 SE столько же камер, сколько у V20, но это совсем другой набор. Широкоугольная камера исчезла (вместо нее так называемый датчик глубины), а главная камера получила 48-мегапиксельный сенсор вместо 64-мегапиксельного. Третья камера — это макромодуль.
Главная камера при этом весьма неплоха сама по себе — это актуальный Quad Bayer с разрешением 48 Мп (размер отдельного пикселя при этом не поменялся — 0,8 мкм). С ним работает объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм и светосилой f/1,8, с фазовым автофокусом. Два остальных модуля получили двухмегапиксельные сенсоры и объективы светосилой f/1,8.
Соответственно, возможностей по выбору фокусного расстояния у владельца vivo V20 SE минимум — переключаться можно между стандартным углом обзора и двукратным зумом. Не оптическим, а «гибридным», для которого используется кроп с кадра, сделанного с задействованием всех 48 миллионов субпикселей Quad Bayer-матрицы (при этом камера V20 SE делает снимки с разрешением 12 Мп). Отмечу, что потери в качестве при съемке с зумом в условиях хорошего освещения минимальны. Разница проявляется только при съемке в ночных или сумеречных условиях. Без зума основная камера позволяет добиться хорошего результата даже при слабом освещении — V20 SE пасует только при малом количестве света: для малошумного и детализированного снимка ресурсов камеры, лишенной оптического стабилизатора, не хватает.
При желании можно включить задействование всех субпикселей и самостоятельно — это делается в специальном режиме «ИИ 48 МП». Пример снимка — выше.
Ночью помогает специальный режим объединения нескольких кадров воедино с последующей обработкой при участии нейросетей. Он доступен только при съемке со стандартным углом обзора, работает довольно эффективно и не грешит чрезмерным акцентом на контурной резкости.
В портретном режиме есть программное размытие заднего плана, которое работает неплохо даже с «открытой» на максимум диафрагмой — здесь V20 SE уже ничем не уступает V20. Даже более того — немного превосходит, так как по какой-то причине в младшей версии доступен двукратный зум, который, пусть и ценой небольшой потери в качестве (все-таки он гибридный, не оптический) позволяет добиться снижения до минимума пространственных искажений при съемке портретов. Традиционно для vivo впечатляет набор дополнительных настроек: можно наложить различные фильтры (кстати, весьма интересные именно для портретов), есть бьютификатор с рекордным количеством настроек и даже специальная встроенная система шаблонов-«поз» — на экране появляются контуры, в которых вы размещаете модель или несколько моделей и получаете гарантированный результат. А вот эффекты боке здесь уже недоступны — вероятно, сказываются ограничения не слишком мощной аппаратной платформы.
В vivo V20 SE, в отличие от V20, появилась специальная камера для макросъемки. Это типичный для недорогих смартфонов модуль — два мегапикселя, фиксированный на минимальной дистанции фокус (около 4 см). Фотографии будут не самого высокого качества, но жучки-тычинки запечатлеть для «Инстаграма» можно.
Программное боке можно использовать не только для портретов, но нужно быть готовым к различным артефактам вроде приведенного выше — когда смартфон не понимает, где главный объект, а где фон, и сливает их воедино.
Приложение камеры не изменилось в сравнении с тем, что мы видели в Funtouch 10, — и общая логика, и набор параметров не вызывает вопросов. Но вот вкладка, в которой находятся режим искусственного боке и режим макро, по-прежнему озадачивает — широкий угол буквально просится в «карусель» к двум другим стандартным фокусным расстояниям.
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Смартфон умеет снимать видео в 4К, Full HD или 720p с частотой до 30 кадров в секунду. Стабилизация доступна на разрешении Full HD и ниже, причем она не слишком эффективна. Усиленной стабилизации нет, равно как и возможности одновременной съемки на фронтальную и тыльную камеры. Сама по себе картинка не отличается широким динамическим диапазоном. Зато доступно переключение между двумя фокусными расстояниями — стандартным и двукратным зумом. В целом по видеосъемке V20 SE демонстрирует уровень чуть ниже среднего.
Фронтальная камера стандартна — 16 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки. Есть портретный режим с регулируемым программным боке и бьютификатором, а оптика достаточно светосильная, чтобы выдавать хорошую картинку как на улице при естественном свете, так и в помещении.
⇡#Автономная работа
При заметном проигрыше старшему брату в производительности и в уровне камер vivo V20 SE получил преимущество в автономности, пусть и небольшое. Его в любом случае дает менее прожорливая платформа, к этому добавляется и аккумулятор большей емкости — 15,58 Вт·ч (4100 мА·ч, 3,8 В). В сочетании с OLED-дисплеем, для которого уместно использовать темную тему и можно спокойно устанавливать отображение часов и уведомлений на заблокированном экране, это позволяет рассчитывать более чем на сутки автономной работы. В идеале лучше не забывать ставить смартфон на ночную зарядку, но даже если это вылетело из головы, восполнить пробел можно с утра дома или даже уже на работе — заряда должно хватить и на это.
В нашем тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi и автообновлением, смартфон продержался более 16 часов — результат выдающийся.
Для зарядки используется актуальный порт USB Type-C (USB 2.0), поддерживается быстрая зарядка, которая как раз замечательно поможет, если нужно по-быстрому зарядить смартфон с утра — комплектный адаптер обладает мощностью 33 Вт. На полный цикл зарядки уходит примерно час, а на 62 %, к примеру, смартфон зарядится за полчаса. Беспроводную зарядку vivo V20 SE не поддерживает.
⇡#Заключение
Новый vivo V20 SE при максимальном внешнем сходстве со старшей версией, V20, обладает немного другими ключевыми достоинствами: производительность и камеры не относятся к сильным сторонам гаджета, их место занимают еще улучшенная автономность и уже более уникальный по отношению к конкурентам AMOLED-экран. Добавлю, что удобство в использовании благодаря удачно организованному тонкому корпусу с матовой спинкой никуда не делось. Из ярких недостатков выделю повышенную подверженность троттлингу и посредственные способности в съемке видео.
Достоинства:
Недостатки:
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